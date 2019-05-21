Фигуранты дела ТЦ «Адмирал» в шаге от приговора

12 портретов подсудимых, 99 лет от прокуратуры и надежды на оправдание

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Казани намечено оглашение приговора по делу об огненной трагедии в ТЦ «Адмирал», где в марте 2015-го погибли 19 человек. В прениях гособвинение не просило об условных сроках, настаивая на отправке 12 фигурантов в колонию на 99 лет. В последнем слове большинство обвиняемых выражали надежду на справедливый — оправдательный — приговор. «Реальное время» предлагает краткие цитаты с последнего слова «адмиральских» и срез по их обвинениям.



Рассматривать это дело Кировский райсуд Казани начинал два года назад во Дворце культуры «Юность». После чего процесс продолжился в самом большом зале Московского суда Казани. Там сегодня и начнется оглашение приговора, которое может занять несколько дней.

Гусейн Гахраманов, директор ООО «Заря»

«Не хватало рук, чтобы вывести всех из комплекса, вынести имущество и заниматься тушением огня вместо пожарных»

Прокурор просит 14 лет и 10 месяцев

Обвиняется по: ст. 315; ст. 201 ч. 2; ст. 238 ч. 3; ст. 219 ч. 3; ст. 199 ч. 2 п. «б»; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Гюльгусейн Наджафов, замдиректора ООО «Заря»

«Я желаю выступать на азербайджанском языке»

Прокурор просит 14 лет и 6 месяцев

Обвиняется по: ст. 201 ч. 2; ст. 238 ч. 3; ст. 219 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Николай Каекин, замдиректора ООО «Заря»

«Как представитель администрации я сделал максимум, на что был способен человек. Также помогал эвакуировать, также помогал потерпевшим»

Прокурор просит 14 лет

Обвиняется по: ст. 201 ч. 2; ст. 238 ч. 3; ст. 219 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Роберт Хайруллин, гендиректор ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент»

«Все факты были перевернуты с ног на голову, искажены, и обвинения по тяжким статьям притянуты за уши»

Прокурор просит 9 лет и 10 месяцев

Обвиняется по: ст. 201 ч. 2; ст. 219 ч. 3; ст. 327 ч. 2; ст. 238 ч. 3

Галия Исаева, старший специалист 3 разряда инспекции Госстройнадзора РТ

«Если бы в свое время была реакция прокурора на те нарушения, которые я выявила, таких последствий бы не было»

Прокурор просит 6 лет

Обвиняется по: 286 ч. 3 п. «в» УК РФ

Фанис Мухаметханов, безработный

«Мне нечего сказать. Я не виновен»

Прокурор просит 4 года и 6 месяцев

Обвиняется по: ст. 216 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Альберт Халиков, бригадир рабочих

«Волей-неволей я оказался участником этого процесса. Значит, дыма без огня не бывает»

Прокурор просит 4 года и 6 месяцев

Обвиняется по: ст. 216 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Нияз и Наиль Габдулхаевы, безработные

«Вину свою не признаю. Думаю, что суд все правильно сделает» «Я с газовой горелкой не работал, требования пожарной безопасности не нарушал»

Прокурор просит по 6 лет и 6 месяцев

Обвиняются по: ст. 216 ч. 3 и 238 ч. 3 УК РФ

Фирдинат Ульданов, безработный

«Прошу уважаемый суд вынести справедливое решение и оправдать»

Прокурор просит 6 лет и 6 месяцев

Обвиняется по: ст. 216 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Жанна Алпарова, экс-начальник межрайонного отдела УФССП по РТ

«Если бы я действительно была виновата, нашла бы силы признаться, раскаяться в содеянном»

Прокурор просит 7 лет

Обвиняется по: ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ, ст. 33 ч. 4 — ст. 292 ч. 2; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»

Минзиля Сафина, экс-пристав межрайонного отдела УФССП по РТ

«Я была просто стажером»

Прокурор просит 4 года и 6 месяцев

Обвиняется по: ст. 292 ч. 2; ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ

Ирина Плотникова