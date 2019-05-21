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Фигуранты дела ТЦ «Адмирал» в шаге от приговора

07:00, 21.05.2019 4 Сюжет: . Судебный процесс по делу «Адмирала»

12 портретов подсудимых, 99 лет от прокуратуры и надежды на оправдание

Фигуранты дела ТЦ «Адмирал» в шаге от приговора Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Казани намечено оглашение приговора по делу об огненной трагедии в ТЦ «Адмирал», где в марте 2015-го погибли 19 человек. В прениях гособвинение не просило об условных сроках, настаивая на отправке 12 фигурантов в колонию на 99 лет. В последнем слове большинство обвиняемых выражали надежду на справедливый — оправдательный — приговор. «Реальное время» предлагает краткие цитаты с последнего слова «адмиральских» и срез по их обвинениям.

Рассматривать это дело Кировский райсуд Казани начинал два года назад во Дворце культуры «Юность». После чего процесс продолжился в самом большом зале Московского суда Казани. Там сегодня и начнется оглашение приговора, которое может занять несколько дней.

Гусейн Гахраманов, директор ООО «Заря»

«Не хватало рук, чтобы вывести всех из комплекса, вынести имущество и заниматься тушением огня вместо пожарных»


Прокурор просит 14 лет и 10 месяцев


Обвиняется по: ст. 315; ст. 201 ч. 2; ст. 238 ч. 3; ст. 219 ч. 3; ст. 199 ч. 2 п. «б»; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Гюльгусейн Наджафов, замдиректора ООО «Заря»

«Я желаю выступать на азербайджанском языке»


Прокурор просит 14 лет и 6 месяцев


Обвиняется по: ст. 201 ч. 2; ст. 238 ч. 3; ст. 219 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Николай Каекин, замдиректора ООО «Заря»

«Как представитель администрации я сделал максимум, на что был способен человек. Также помогал эвакуировать, также помогал потерпевшим»


Прокурор просит 14 лет


Обвиняется по: ст. 201 ч. 2; ст. 238 ч. 3; ст. 219 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Роберт Хайруллин, гендиректор ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент»

«Все факты были перевернуты с ног на голову, искажены, и обвинения по тяжким статьям притянуты за уши»


Прокурор просит 9 лет и 10 месяцев


Обвиняется по: ст. 201 ч. 2; ст. 219 ч. 3; ст. 327 ч. 2; ст. 238 ч. 3

Галия Исаева, старший специалист 3 разряда инспекции Госстройнадзора РТ

«Если бы в свое время была реакция прокурора на те нарушения, которые я выявила, таких последствий бы не было»


Прокурор просит 6 лет


Обвиняется по: 286 ч. 3 п. «в» УК РФ

Фанис Мухаметханов, безработный

«Мне нечего сказать. Я не виновен»


Прокурор просит 4 года и 6 месяцев


Обвиняется по: ст. 216 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Альберт Халиков, бригадир рабочих

«Волей-неволей я оказался участником этого процесса. Значит, дыма без огня не бывает»


Прокурор просит 4 года и 6 месяцев


Обвиняется по: ст. 216 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Нияз и Наиль Габдулхаевы, безработные

«Вину свою не признаю. Думаю, что суд все правильно сделает»

«Я с газовой горелкой не работал, требования пожарной безопасности не нарушал»


Прокурор просит по 6 лет и 6 месяцев


Обвиняются по: ст. 216 ч. 3 и 238 ч. 3 УК РФ

Фирдинат Ульданов, безработный

«Прошу уважаемый суд вынести справедливое решение и оправдать»


Прокурор просит 6 лет и 6 месяцев


Обвиняется по: ст. 216 ч. 3; ст. 238 ч. 3 УК РФ

Жанна Алпарова, экс-начальник межрайонного отдела УФССП по РТ

«Если бы я действительно была виновата, нашла бы силы признаться, раскаяться в содеянном»


Прокурор просит 7 лет


Обвиняется по: ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ, ст. 33 ч. 4 — ст. 292 ч. 2; ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»

Минзиля Сафина, экс-пристав межрайонного отдела УФССП по РТ

«Я была просто стажером»


Прокурор просит 4 года и 6 месяцев


Обвиняется по: ст. 292 ч. 2; ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ

Ирина Плотникова
Справка

Статьи обвинения и максимальные санкции по УК РФ:

  • Статья 216 часть 3: нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двух и более лиц и крупного ущерба, — до 7 лет колонии. Обвиняются братья Габдулхаевы, Мухаметханов, Ульданов и Халиков.
  • Статья 238 часть 3: выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, — до 10 лет колонии. Обвиняются Гахраманов, Каекин, Наджафов, братья Габдулхаевы, Мухаметханов, Ульданов, Халиков, Хайруллин.
  • Статья 219 часть 3: нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, — до 7 лет колонии. Обвиняются Гахраманов, Каекин, Наджафов, Хайруллин.
  • Статья 201 часть 2: использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, повлекшее тяжкие последствия, — до 10 лет колонии. Обвиняются Гахраманов, Каекин, Наджафов, Хайруллин.
  • Статья 315: злостное неисполнение вступившего в силу решения суда — до 2 лет колонии. Обвиняется Гахраманов.
  • Статья 199 часть 2 пункт «б»: уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере — до 6 лет колонии. Обвиняется Гахраманов.
  • Статья 327 часть 2: подделка официального документа с целью скрыть иное преступление или облегчить его совершение — до 4 лет колонии. Обвиняется Хайруллин.
  • Статья 33 часть 4, статья 286 часть 3 пункт «в»: подстрекательство к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий — до 10 лет колонии. Обвиняются Гахраманов (2 эпизода), Алпарова.
  • Статья 286 часть 3, пункт «в»: превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий — до 10 лет колонии. Обвиняются Исаева, Сафина, Алпарова.
  • Статья 292 часть 2: внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества и государства, — до 4 лет колонии. Обвиняется Сафина.
  • Статья 33 часть 4, статья 292 часть 2: подстрекательство к внесению должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества и государства, — до 4 лет колонии. Обвиняется Алпарова.

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:32
    Страшная прогнозируемая трагедия.
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  • Анонимно 08:34
    Ну наконец-то! Спустя столько лет
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  • Анонимно 09:07
    Никто не виноват, а Сёмин ржет
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  • Анонимно 09:10
    Интересно сейчас на сколько это все продлится?
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