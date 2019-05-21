Фигуранты дела ТЦ «Адмирал» в шаге от приговора
12 портретов подсудимых, 99 лет от прокуратуры и надежды на оправдание
Сегодня в Казани намечено оглашение приговора по делу об огненной трагедии в ТЦ «Адмирал», где в марте 2015-го погибли 19 человек. В прениях гособвинение не просило об условных сроках, настаивая на отправке 12 фигурантов в колонию на 99 лет. В последнем слове большинство обвиняемых выражали надежду на справедливый — оправдательный — приговор. «Реальное время» предлагает краткие цитаты с последнего слова «адмиральских» и срез по их обвинениям.
Рассматривать это дело Кировский райсуд Казани начинал два года назад во Дворце культуры «Юность». После чего процесс продолжился в самом большом зале Московского суда Казани. Там сегодня и начнется оглашение приговора, которое может занять несколько дней.
Гусейн Гахраманов, директор ООО «Заря»
Гюльгусейн Наджафов, замдиректора ООО «Заря»
Николай Каекин, замдиректора ООО «Заря»
Роберт Хайруллин, гендиректор ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент»
Галия Исаева, старший специалист 3 разряда инспекции Госстройнадзора РТ
Фанис Мухаметханов, безработный
Альберт Халиков, бригадир рабочих
Нияз и Наиль Габдулхаевы, безработные
Фирдинат Ульданов, безработный
Жанна Алпарова, экс-начальник межрайонного отдела УФССП по РТ
Минзиля Сафина, экс-пристав межрайонного отдела УФССП по РТ
Справка
Статьи обвинения и максимальные санкции по УК РФ:
- Статья 216 часть 3: нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двух и более лиц и крупного ущерба, — до 7 лет колонии. Обвиняются братья Габдулхаевы, Мухаметханов, Ульданов и Халиков.
- Статья 238 часть 3: выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, — до 10 лет колонии. Обвиняются Гахраманов, Каекин, Наджафов, братья Габдулхаевы, Мухаметханов, Ульданов, Халиков, Хайруллин.
- Статья 219 часть 3: нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, — до 7 лет колонии. Обвиняются Гахраманов, Каекин, Наджафов, Хайруллин.
- Статья 201 часть 2: использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, повлекшее тяжкие последствия, — до 10 лет колонии. Обвиняются Гахраманов, Каекин, Наджафов, Хайруллин.
- Статья 315: злостное неисполнение вступившего в силу решения суда — до 2 лет колонии. Обвиняется Гахраманов.
- Статья 199 часть 2 пункт «б»: уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере — до 6 лет колонии. Обвиняется Гахраманов.
- Статья 327 часть 2: подделка официального документа с целью скрыть иное преступление или облегчить его совершение — до 4 лет колонии. Обвиняется Хайруллин.
- Статья 33 часть 4, статья 286 часть 3 пункт «в»: подстрекательство к превышению должностных полномочий с причинением тяжких последствий — до 10 лет колонии. Обвиняются Гахраманов (2 эпизода), Алпарова.
- Статья 286 часть 3, пункт «в»: превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий — до 10 лет колонии. Обвиняются Исаева, Сафина, Алпарова.
- Статья 292 часть 2: внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества и государства, — до 4 лет колонии. Обвиняется Сафина.
- Статья 33 часть 4, статья 292 часть 2: подстрекательство к внесению должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества и государства, — до 4 лет колонии. Обвиняется Алпарова.
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