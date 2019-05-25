Ни о каком «братстве» говорить не приходится: размышления о новом фильме Павла Лунгина

Еще одна прививка от любви к войне: рецензия Михаила Черепанова на нашумевшую картину «Братство»

В кинопрокат вышел художественный фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане. Лента еще до своей премьеры вызвала множество разговоров. Например, кинокритик Александр Шпагин в интервью нашему корреспонденту отметил ее бессюжетность няряду с реалистичностью. Заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля, наш колумнист Михаил Черепанов посмотрел эту картину. В колонке «Реального времени» он, делясь своими впечатлениями от увиденного, рассуждает о бессмысленности войны и милитаристской политике современных стран.

Хладнокровный репортаж без купюр

Узнав о том, что предложенная для премьеры именно в День Победы кинокартина режиссера Павла Лунгина о войне в Афганистане не рекомендована к показу прежде всего офицерами — участниками боевых действий «за рекой», я решил посмотреть ее сам.

Поразила оценка официальных кинокритиков, выраженная одной фразой: «Клевета на советскую и российскую армию, снятая на бюджетные деньги по заказу… Госдепартамента США и пятой колонны в России». Подогрела интерес и рекламная листовка с кричащим призывом: «Скандальный фильм о действиях Советской армии в Афганистане».

Так получилось, что весь ряд передо мной заняли, судя по разговору, рядовые ветераны той самой «засекреченной» в советские времена войны. Один из них даже высказал опасение: «Лишь бы не было какой-нибудь антисоветчины». И как ни странно, в течение всего просмотра картины я не услышал от них ни одного возмущенного возгласа, критики или смеха над какой-то ситуацией. У меня создалось впечатление, что ветераны-афганцы не увидели на экране ничего, что бы их удивило или оскорбило до глубины души. Как подытожил один из них, когда зажегся свет в кинозале: «Ничего нового».

Скажу сразу: я на той войне не был, хотя именно моему поколению в 1979 году исполнилось 18 лет и «за речкой» воевали многие мои одногодки. Не то чтобы я «откосил»: поступил в Казанский университет, где была своя военная кафедра. И некоторые мои однокурсники, уже став лейтенантами, успели внести свой вклад в «разгром душманов» на их родине.



Но тема афганской войны «догнала» меня уже в 1999 году, когда я по просьбе Комитета солдатских матерей Татарстана, по горячим следам взялся за выпуск «Книги Памяти жертв войны в Афганистане». Пришлось по крупицам собирать сведения о тех татарстанцах, которые вернулись, исполнив свой интернациональный долг, не с наградами и ранами, а в цинковых гробах. Помню, как приходилось выискивать их могилы на кладбищах Казани с нейтральными надписями типа: «При исполнении служебного долга».



Это именно хладнокровный, без купюр и пропагандистских комментариев, репортаж с места событий. Чисто журналистский подход даже в работе оператора. Кадр из фильма

К чести сотрудников Татарского республиканского военкомата могу свидетельствовать: даже во времена официального засекречивания всех материалов, связанных с потерями в Афганистане, мне в выпуске Книги памяти с их стороны оказывалась всяческая поддержка. Удалось тогда опубликовать не только письма от самих солдат, сохранившиеся в семьях, но и отзывы из военных частей, характеристики, присланные в военкоматы вместе с «грузом 200».



И все эти годы даже в поисковых экспедициях рядом были те ровесники, которые прошли «школу Афгана». От них я узнал многие подробности без преувеличений и без прикрас.

И потому реакция на фильм самих участников тех событий мне понятна: там нет ничего, что было бы выдумано режиссером для очернения, клеветы на нашу армию. Это именно хладнокровный, без купюр и пропагандистских комментариев, репортаж с места событий. Чисто журналистский подход — даже в работе оператора.

На войне не может быть выигравших

Не буду пересказывать содержание киноленты. Детали постарались изложить «доброжелатели» всех мастей на сайтах интернета. Скажу лишь о своем впечатлении.

Первое «послевкусие»: фильм «Братство» — антивоенный. Задача авторов — еще раз напомнить современникам, что на войне не может быть выигравших. Именно в русском варианте слова «Победа» выражена ее суть: «После беды».



Это напоминание о том, что нынешняя мода на желание «повторить» войну — результат либо неумной политики госчиновников, либо распространенная психология дорвавшихся до денег и власти лжепатриотов, которые еще вчера гоняли на мотоциклах с наколотой на лысину свастикой и поздравляли с днем рождения своего «дедушку» 20 апреля на стадионах. Уверен, подавляющее большинство тех, кто твердит призывы «повторить», никогда не нюхали настоящего пороха и не видели рек пролитой крови, фотографий ровесников, возвращенных на родину в «цинках».



В этом фильме мы не видим ни одной выигравшей стороны на той войне. Погибли на ней и «шурави», которые выполняли свой воинский долг под присягой, и те моджахеды, которые сопротивлялись построению социализма в своей стране, и ни в чем не повинные мирные афганцы, и даже те, кто в 18 лет стал ветераном афганской войны и уцелел физически. На моих глазах список потерь на той войне в несколько раз увеличился в первые годы после ее окончания. И не только по причине ранений.



Виноваты ли в появлении мирового исламского терроризма наши солдаты, отбивавшиеся от местных партизан в Афганистане? Вопрос непростой. Фото: kino-teatr.ru

А самая трагичная жертва подобных войн — мальчишка из афганского села, на глазах которого советские самолеты сжигали его деревню только за то, что в ней ночевали вооруженные бородачи с гор. Не удивительно, что именно он с ненавистью подбегает к сбитому советскому летчику и в конце концов убивает его случайным выстрелом.



Да, именно такие мальчишки составляют теперь основу террористических банд по всему миру, в том числе на территории нашей России. Но в том-то и дело, что воспитаны они не только религиозными фанатиками, но и той войной.

Появился ли мировой исламский терроризм в ходе борьбы, когда Советская армия отбивалась от местных партизан в Афганистане? Вопрос непростой. После просмотра нового фильма можно предположить, что, если бы советское правительство не ввело свои войска в Афганистан, не было бы плодородной почвы для размножения этого опаснейшего для мировой цивилизации явления.

Хорошо помню, как нас убеждали несколько лет: если бы мы не вошли в Афганистан, там были бы войска НАТО. И это рядом с нашим Байконуром в Казахстане! Эта версия была и остается до сих пор в политических кругах единственным оправданием той бессмысленной войны. 30 лет спустя остается лишь вопрошать: «Сегодня войска США действительно в Афганистане. И что? Это как-то усложнило положение России в мире? Это стало причиной того, что скоро войска НАТО появятся уже на Украине?».

Ни о каком «братстве» говорить не приходится

Фильм еще и о том, что даже среди афганцев не было понимания смысла той войны. Даже самые верные и высокопоставленные союзники из местного чиновничества в бессильной злобе призывают просто уничтожать своих соотечественников, не согласных с их идеями и лозунгами. Стремление афганцев к социализму выдумано в ЦК КПСС. Теми, кому эта и подобные войны всегда были нужны для утверждения своей власти не столько за рубежом, сколько в своей стране. Их логика понятна: если кругом враги, значит, можно «по законам военного времени» беззастенчиво нарушать все законы, воровать из бюджета, повышать цены и налоги, сажать в психиатрические больницы критиков режима.

Оправдание любого открытого вооруженного вмешательства в дела соседней страны при возможности дипломатических решений даже сегодня, в XXI веке — удел ограниченных, необразованных людей. Фото: kino-teatr.ru

Да-да, я знаком с полковником советского Генштаба Николаем Александровичем Ольшанским, который в 80-е годы открыто критиковал действия наших войск в Афганистане и поэтому оказался на принудительном лечении в психбольнице.

Потому название фильма, конечно, не соответствует сути показанных событий. Ни о каком «братстве» ни тогда, ни сейчас даже среди ветеранов той войны говорить, к сожалению, не приходится. Сколько участников, столько и мнений. И я считаю, что даже попавшие по воле власти в Государственную думу РФ «афганцы» не имеют права считать себя выразителем общего мнения ветеранов. Оправдание любого открытого вооруженного вмешательства в дела соседней страны при возможности дипломатических решений даже сегодня, в XXI веке — удел ограниченных, необразованных людей. Они понятия не имеют о политических шахматах и даже при игре в шашки знают лишь приемы «в Чапая». И страдают от такой психологии не только соседи, но прежде всего сами россияне.

Можно, конечно, возражать, что жестоко с местным населением вели себя и фашисты, и американцы во Вьетнаме, и натовцы в Югославии. Мол, не только мы в Афганистане нарушали закон человечности. Но разве это повод для гордости? Разве не учили наших дедов на фронтах Великой Отечественной войны, что мы не фашисты. Мы не должны мстить мирному населению Германии за преступления нацистов в нашей стране. Мы должны отличаться от оккупантов.

И мне кажется, цель режиссера фильма «Братство» именно в том, чтобы предостеречь нынешнее поколение: даже если генералитет армии и политики пытаются все списать на войну, на приказ сверху, на служебную необходимость, национальные интересы, в каждой конкретной ситуации нужно оставаться человеком. Да, бывают ситуации «если не ты его, то он тебя». Но все же нужно вспоминать мудрость, которой учит Коран: «Победитель — не тот, кто уничтожил много врагов, а тот, кто не допустил войны». Многовековая история так ничему и не научила наших политиков. Но главное, чему она учит: любые споры можно и нужно решать дипломатическим путем. Уничтожение соседей никогда не приводило к желаемым результатам. Бумеранг любой войны всегда возвращается. Либо в виде психических заболеваний среди ветеранов, либо в лице того мальчишки-афганца.

И никакие государственные интересы не могут оправдать массового уничтожения мирных граждан. Даже если оно ведется ради освобождения жизненного пространства.

Фильм «Братство» должны посмотреть россияне всех поколений, чтобы получить еще одну прививку от стремления к новой войне. Молодежь, не представляющая сути самой войны, должна видеть пропасть между спортивной стрельбой на олимпиаде и в компьютерных играх и массовым кровопролитием на реальном фронте. Это важно сделать еще и потому, что многие центральные каналы ТВ и СМИ по указке политиков, скрывающих свои неудачи во внутренней политике и умопомрачительную коррупцию, утверждают, что нам нужна еще одна «победоносная» война.



Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Черепанов