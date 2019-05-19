Страна контрастов: советы женам от индийских женщин

Желать мужу добра, служить его родственникам и носить красивую одежду

Фото: Ананта Вриндаван

Живя в Индии, мне посчастливилось познакомиться с носителями традиционной культуры, женщинами, выросшими в религиозных семьях и понятия не имеющими о том, что такое развод и работа на равных с мужчинами. Накануне моей собственной свадьбы они рассказали мне о том, как должна вести себя жена, чтобы сохранить семью и мирно жить со своим мужем. Я поделюсь этими секретами в новой статье для «Реального времени».

Разрушение культуры



Индия — одна из стран, в которой патриархальный уклад общества с трудом поддается влиянию западных идей равноправия полов. Став британской колонией, от многих своих традиций индийцы отказались довольно быстро: учась в викторианских колледжах, становились христианами и атеистами, ставили под сомнение каноны священных писаний (шастр). Но с женщинами другая ситуация. Они долгое время оставались верны традициям, посещали храмы и верили, что их единственный долг — служить своему мужу и семье. Они воспитывались на примерах женщинах из шастр и считали грехом, если женщина уходит от мужа или общается с чужими мужчинами на работе.

Ситуация постепенно начала меняться в середине прошлого века, когда Индия освободилась от колониального гнета Британии. То, что не сделали колонизаторы, смогли осуществить сами индийцы. Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру получил образование в Англии и на родную культуру смотрел как на пережиток прошлого. Он утверждал принципы социализма и всеобщего равенства, прежние представления о традиционных браках и второстепенных женских ролях в обществе считал устаревшими, а разводы и аборты — нормой. Зная, что женщины основывают свою веру на историях из писаний, он санкционировал съемки фильмов по ключевым сюжетам из писаний, где в уста всеми любимых героев были вложены программные речи, отражающие идеи феминизма.

Наглядным примером того, какой должны быть современная индийская женщина, стала дочь Неру, Индира Ганди, первая в истории Индии женщина — политический деятель. Она практически не видела своего мужа и двоих детей, повсюду сопровождая отца как его личный секретарь, а после сама стала премьер-министром Индии. При ней была запущена программа принудительной стерилизации, чтобы сократить численность населения страны и разрушить саму основу традиционного брака — многодетность.

Наглядным примером того, какой должны быть современная индийская женщина, стала дочь Неру, Индира Ганди. Фото sputnik-georgia.ru

Следствием этого становятся такие события, как прошедший недавно в Индии митинг феминисток: женщины вышли с плакатами «Почему Индии нужен феминизм». Однако все это еще не в таких масштабах, как на Западе. Большая часть Индии остается сельской (хотя села и деревни состоят из десятков тысяч людей), где традиции до сих пор очень сильны. Здесь можно познакомиться с женщинами, которые передают из поколения в поколение секреты счастливой семейной жизни, основанные на шастрах, и учат этому своих дочерей и внучек.

Поведение целомудренной жены

В шастрах женщина прославляется за целомудрие. Согласно опросам, многие современные россияне вообще не знают, что означает это слово. Кто-то считает, что это то же самое, что девственность или застенчивость. Однако целомудрие — это сложное понятие. Оно включает в себя целый набор качеств, которыми должна обладать женщина, чтобы называться целомудренной.

Описание поведения такой женщины, например, дается в «Шримад-Бхагаватам»: «Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж, — вот четыре правила, которым должны следовать целомудренные женщины».

Еще одна цитата оттуда же: «Целомудренная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставлять удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме: подметать полы и мыть все водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учитывая время и обстоятельства».

Целомудрие — это сложное понятие. Оно включает в себя целый набор качеств, которыми должна обладать женщина

Сейчас я расскажу, как объясняют каждый из перечисленных в этих цитатах аспектов индийские женщины. Моими героинями стали Гита Говинда из Бенгалии (Маяпур), Виджая и Нрисимха Ракшита из Южной Индии (Салем). Гита Говинда и Виджая около 30 лет замужем, у них есть дети. Нрисимха Ракшита уже вдова.

Нужно быть замужем

Прежде стоит заметить, что в обеих цитатах речь идет о замужней женщине. Дело в том, что в традиции у женщины не может быть никакой альтернативы браку, поскольку она всегда должна быть под защитой. Независимость женщине противопоказана.

Гита Говинда: «Фундамент семьи — это муж, что без мужа сделаешь? В культуре, где я росла, незамужних женщин не уважали».

Виджая: «Я родилась в Индии, и здесь до сих пор многие понимают, что женщины должны быть защищены до замужества отцом, затем — мужем, потом — сыном. Это необходимо. Потому что женщина, действительно, менее разумна. Мы много о себе воображаем, хотим быть равны мужчинам, но на самом деле это невозможно. Мы можем заявлять о себе как о сильных и независимых, это просто, но действовать наравне с мужчинами — для нас нелегкая задача. Мы способны, конечно, закончить институт, стать докторами, пилотами, но все равно мы нуждаемся в прибежище, мы хотим быть под защитой».

В традиции у женщины не может быть никакой альтернативы браку, поскольку она всегда должна быть под защитой. Независимость женщине противопоказана

Всегда желать мужу добра

Первое наставление, которое я получила от Гиты Говинды при знакомстве, было: «Что бы ни случилось, никогда не говори никому плохого о своем муже. Ни родственникам, ни матери, ни подругам. Женская сила такова, что просто молясь о муже и хорошо думая о нем, жена способна защитить мужа от многих бед».

«Для нас муж почти Бог. Потому что твоя жизнь зависит от мужа полностью. Он тебе дает и предоставляет все. Возьмите, к примеру, мое положение. Если мой муж выгонит меня, то у меня ничего не будет. Прибежище, еда, всем обеспечивает муж», — говорит Гита Говинда. В традиционной культуре женщинам не рекомендуется ходить на работу и общаться с другими мужчинами, кроме мужа.

Благожелательно относиться к родственникам мужа и друзьям

Моя русская подруга вышла замуж за индийца и уже около десяти лет живет в одном доме с родителями мужа, братом, женой брата и их детьми. Такая ситуация распространена в Индии. Когда невестка приходит в дом, к ней относятся достаточно строго. Она должна уметь хорошо вести хозяйство, готовить на всю семью и выполнять все просьбы старших, принести воды, подать какую-то вещь. Дело в том, что выйдя замуж, девушка больше не принадлежит своим родителям. Ее родителями становятся родители мужа. Видя, как жена служит его родственникам, сердце мужа наполняется благодарностью.

Виджая: «Даже внутри семьи мы слова не можем сказать против свекра. На все, что он говорит, мы отвечаем: «Хорошо». Когда я вышла замуж, мой свекор сказал мне только две вещи: «Если я говорю «Виджая», ты немедленно должна передо мной появиться, не говори «сейчас», «подождите», нет, как только я сказал слово «Виджая», приходи немедленно. И второе — у нас большая семья, 15 человек. Ты готовишь или не ты, это не проблема, спрашивать не буду, но ты должна служить всем, когда они приходят, ты должна служить каждому. Я не буду спрашивать, кто приготовил еду, но ты должна служить. Когда ты накладываешь еду, все будут видеть в тебе мать и чувствовать твою любовь. Ты должна служить. Таким образом ты должна вливаться в круг семьи». Последние 30 лет я это делала. У моего мужа три сестры и два брата, и все удовлетворены, все меня любят, все уважают меня, и я тоже их люблю и уважаю. Мои свекор и свекровь два года назад оставили тело, но до последнего дня я им служила, и они были счастливы».

Когда невестка приходит в дом, к ней относятся достаточно строго. Она должна уметь хорошо вести хозяйство, готовить на всю семью и выполнять все просьбы старших

Исполняет те же обеты, что и муж

Жена помогает мужу выполнять свой долг. Например, она заботиться о доме, о здоровье всех членов семьи, о вкусной еде, и тогда ум мужа спокоен, и он может спокойно заниматься своей работой.

Кроме того, это значит, что нужно принимать финансовое положение мужа, не требовать от него больше и быть довольной тем, что он может ей дать. В Индии есть такая традиция: невесте дают горшок воды, и она должна этой водой помыть свои стопы, руки, лицо, и еще сохранить немного воды. По тому, как она справилась с этой задачей, можно понять, будет ли она экономной женой.

Я спросила Гиту Говинду, какое главное качество нужно женщине, чтобы сохранить семью? «Это очень просто. Корми мужа и детей очень хорошо. Разумным образом управляй доходами в семье — в рамках того, что приносит муж. Несомненно, муж будет обеспечивать семью, управляй финансами, где больше можно потратить, где меньше. Женщине нужно умерить свое желание иметь много ненужных вещей, иначе мужу придется работать как ослу. Женщине нужно найти баланс».

Причем, согласно шастрам (Падма-Пурана), даже если женщине по какой-то причине приходится работать, все, что она приносит в дом, принадлежит тому, под чьей защитой она находится (мужу, отцу, взрослому сыну). Уже он принимает решение о том, на что можно выделить средства из общего семейного бюджета.

Гита Говинда: «Сама я никогда не работала. Хотя сначала я хотела работать. Но мой муж прекрасно направлял меня, он задал мне разумные вопросы. «Зачем ты хочешь идти и работать?» — «Я изучала социальные науки и психологию. Хочу помогать людям. И хочу зарабатывать деньги» — «Если ты хочешь денег, я тебе их дам. Хочешь помогать людям? Ты можешь помогать нашим друзьям и родственникам». Так я оставила идею идти на работу».

Даже если женщине по какой-то причине приходится работать, все, что она приносит в дом, принадлежит тому, под чьей защитой она находится

Даже если муж лишается возможности заработка, жена не должна помышлять о разводе. И сейчас в Индии можно видеть, как простые рабочие, которые зарабатывают от силы 50—100 рупий в день, все-таки одеты в чистую опрятную одежду, а также всегда имеют с собой контейнеры с домашней едой, которую им заботливо собрала жена.

В шастрах приводится много историй, которые являются примером и для современных индийских женщин в следовании обетам мужа. Принцесса Сита из «Рамаяны» отправилась за своим молодым мужем, царем Рамой, в изгнание в лес, хотя могла бы остаться во дворце и продолжать жить удобной жизнью. Царица Гандхари из «Махабхараты», выходя замуж за слепца Дхритараштру, завязала себе глаза, чтобы никогда не видеть белого света и во всем следовать за мужем, даже в его слепоте (более подробно об этом можно прочитать в статье «Самые известные женщины Индии»).

Одеваться со вкусом и доставлять удовольствие своему мужу

Жена должна защищать мужа от других женщин, поскольку измена — это викарма, грех. Таким образом, одеваясь красиво и привлекательно, жена помогает мужу не совершать греха. Другой момент, который трудно понять в западной культуре, заключается в том, что одеваться красиво женщина должна только для своего мужа, то есть дома у нее должна быть самая красивая одежда. Тогда как на улице ей следует выглядеть скромно и не привлекать внимания окружающих людей, тем более не идет речи о том, чтобы выставлять части своего тела на всеобщее обозрение. Шастры говорят, что женщина предназначена для удовольствия только одного человека, своего мужа.

Если же муж в отъезде, то традиция предписывает женщине одеваться просто, не пользоваться косметикой, не носить украшения. Так все окружающие могут легко понять, что муж женщины уехал. Этот принцип на санскрите называется просита-бхартрика. Все это позволяет женщине быть целомудренной, то есть сосредоточенной в своих мыслях на служении своему мужу.

Одеваться красиво женщина должна только для своего мужа, то есть дома у нее должна быть самая красивая одежда. Тогда как на улице ей следует выглядеть скромно и не привлекать внимания окружающих людей

Поддерживать чистоту в доме

Дом находится в ведении жены, и ее задача — создавать в нем благоприятную атмосферу. Это относится к приятным запахам, уборке, содержанию кухонной утвари и продуктов в чистоте. С раннего утра в деревнях и городках Индии можно наблюдать, как женщины моют полы в доме, подметают двор, стирают. Только после этого они приступают к приготовлению завтрака и другим обязанностям. С особой тщательностью стандарты чистоты поддерживают в религиозных семьях, где считается, что дом — это храм Бога.

С готовностью исполнять желания мужа

Хотя в современном обществе не считается чем-то привлекательным служить, выходя замуж, жена становится именно служанкой мужа. Она должна признавать его старшим и слушаться во всем. Женщины говорили мне, что жена должна быть готова бросить все свои дела, если муж попросил ее что-либо сделать. Поэтому девушке, вступающей в брак, советуют с самого первого дня начать изучать привычки мужа, его настроение, что он любит, а что нет. Так она становится совершенной служанкой, которая всегда может доставить удовольствие своему мужу. Только в такой ситуации в семье может быть мир.

Например, в «Шримад-Бхагаватам» приводится история Чьявана Муни, великого мудреца, который обладал при этом гневливым характером и был очень стар, и его молодой красивой жены Суканьи. Она вела себя с мужем очень покладисто, понимая его характер. Индийские женщины говорили мне, что, конечно, на Западе такое отношение к женщине называют ее рабством, но на самом деле это не так. Это особая тактика, с помощью которой женщина может завоевать сердце мужа, каким бы раздражительным или грубым тот ни был.

Гита Говинда: «Да, сегодня женщины принимают мужские роли, мужчины принимают женские. Поэтому общество деградирует изо дня в день. Но некоторые роли мы не можем изменить. Допустим, мужчина не может выносить и родить ребенка. Пока мы не можем это изменить, как мы можем сказать, что мужчины стали женщинами и наоборот? Мы должны следовать тому, что создала природа. Иначе воцарится хаос».

В то же время к женщине в семье относятся как к представительнице Богини процветания, Лакшми. Поэтому дети кланяются ей в стопы, просят благословения и глубоко уважают. Трудно даже вообразить, чтобы в индийской семье пожилая женщина оказалась в доме престарелых: дети с охотой ухаживают за своими родителями до их последних дней.

Трудно даже вообразить, чтобы в индийской семье пожилая женщина оказалась в доме престарелых: дети с охотой ухаживают за своими родителями до их последних дней

Ласково говорить с мужем

В русском языке есть несколько слов, которыми в насмешку характеризуют речь плохой жены: «пилит», «завелась». Можно понять, что гневливая и капризная речь женщины способна разрушить семью. Гита Говинда: «Работа причиняет мужу так много беспокойств, за порогом дома он встречается с агрессией, конкуренцией, трудностями. Если, придя домой, он встречает такое же отношение со стороны жены, требования, ссоры, то куда ему идти? Нужно встречать его ласковыми речами». В присутствии мужа не следует повышать голоса, не нужно допускать фамильярности. Поэтому многие жены в Индии называют своего мужа «свами» или «прабху», что значит «господин», и обращаются к нему на «вы».

Награда за целомудрие

Быть нецеломудренной, то есть пренебрегать всеми этими предписаниями, значит совершать великий грех. «На этой земле нет большего грешника, чем нецеломудренная женщина» (Панча-Тантра 4.35). Говорится, что если человек вкушает пищу, приготовленную нецеломудренной женщиной, он становится низшим из людей, а его благочестивые поступки за последние семь дней уничтожаются. Даже видеть нецеломудренную женщину — значит оскверняться.

Тогда как целомудренную женщину, которая следует всем перечисленным правилам, можно считать святой. И это неудивительно, ведь подобное поведение требует терпения, смирения и богобоязненности. Поэтому таких женщин на санскрите называют разными возвышенными именами: «садхви», «сати», «пати-врата», «сахадхармини».

Благодарность за идею и помощь в написании статьи Ананда Гопике