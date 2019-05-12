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Промышленность

13 мая Путин запустит серию совещаний по ОПК в новом формате

19:50, 12.05.2019
13 мая Путин запустит серию совещаний по ОПК в новом формате
Фото: kremlin.ru

13 мая президент России Владимир Путин открывает очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что предстоящая серия пройдет в новом формате. Об идее обновить формат этих мероприятий Путин ранее заявлял на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым, которая прошла 2 февраля.

Напомним, ранее Вооруженные силы России начали получать новые бесшумные минометы 2Б25 «Галл».

Первые образцы вооружения уже поступили в подразделения специального назначения. В скором времени поставки будут продолжены в другие части.

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