13 мая Путин запустит серию совещаний по ОПК в новом формате

13 мая президент России Владимир Путин открывает очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что предстоящая серия пройдет в новом формате. Об идее обновить формат этих мероприятий Путин ранее заявлял на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым, которая прошла 2 февраля.

Напомним, ранее Вооруженные силы России начали получать новые бесшумные минометы 2Б25 «Галл».

Первые образцы вооружения уже поступили в подразделения специального назначения. В скором времени поставки будут продолжены в другие части.