Серебряный «бултых» Никиты Шлейхера на этапе Мировой серии ФИНА

В конце мая прыгуны в воду вернутся в Казань на чемпионат России

В Казани завершился четвертый, предпоследний, этап Мировой серии по прыжкам в воду — часть престижных соревнований ФИНА, во время которых происходит синтез соревнований и показательных выступлений. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Что значит сам турнир?



Этап Мировой серии ФИНА проводится по предложению федераций трех стран: Великобритании, Китая и Мексики. Позже к ним присоединились Канада и Россия, что неудивительно, поскольку спортсмены всех перечисленных стран входят в элиту мировых прыжков в воду. Но в число учредителей турнира вошли также Катар и Объединенные Арабские Эмираты, что выглядит несколько удивительно, поскольку в соревнованиях участвуют лучшие прыгуны в воду — победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, которых ни в Катаре, ни в ОАЭ отродясь не было.

Как бы то ни было, а этапы в Казани проводятся с 2015 года, когда эти соревнования стали последней репетицией перед Акватикой-2015, водным чемпионатом мира. Уровень проведения стартов удовлетворил ФИНА, под эгидой которого проводятся турниры, и в этом году международный турнир отметил небольшой юбилей — пятый подряд старт. До Казани прошло еще три этапа, на двух из них выступал лидер татарстанских прыжков Никита Шлейхер.

Лучше всего представитель спортклуба «Синтез» отпрыгал в японской Сагамихаре, где японцы, в свою очередь, готовятся к проведению домашней Олимпиады. Там Шлейхер, выступая в миксте с давней партнершей Юлией Тимошининой, занял второе место. Также он дважды стартовал в Монреале, где занял четвертое место вместе с Евгением Кузнецовым на трамплине и был девятым вместе с Александром Бондарем на вышке.

В Казани Шлейхер выступил чуть лучше, чем за границей. Фото minsport.tatarstan.ru

Уже по этим итогам можно сделать вывод, что Шлейхер универсален. Это подтверждает и его личный наставник Павел Муякин, который вспоминал, что встать в микст с Тимошининой Шлейхеру предложил бывший главный тренер сборной России Олег Зайцев. «Мы согласились, так как Никита — универсальный спортсмен, — говорил Муякин. — Поскольку у него уже был опыт прыжков с 3-метрового трамплина с Надеждой Бажиной. Но надо помнить, что подобные старты это не только возможность выиграть медаль, но и лишняя нагрузка, как физическая, так и психологическая. Если говорить о Никите, то он в индивидуальной программе прыгает только один из семи прыжков, которые входят в программу микста. Следовательно, ему приходится дополнительно разучивать еще шесть прыжков, чтобы исполнять их в программе с Тимошининой».

По словам Муякина, его тренерское кредо состоит в том, чтобы пробовать себя во всех направлениях прыжков в воду. Да, это отнимает много времени, сил, нервов, но и дает больше возможностей. Притом что трамплин и вышка дополняют друг друга. Чем больше координационная платформа, тем шире координационный диапазон.

Как Шлейхер стартовал в Казани

В Казани Шлейхер выступил чуть лучше, чем за границей. В миксте он финишировал четвертым, выступая с Юлией Тимошининой, помимо этого Никита был шестым в индивидуальных прыжках с вышки. И стал вторым в синхронных прыжках с трамплина, выступая с Евгением Кузнецовым. После этого главный тренер сборной России Светлана Моисеева в комментарии пресс-службе турнира отметила, что дуэт Кузнецова и Шлейхера — это запасной вариант. «Ребята со временем набирают, но этого маловато, чтобы быть лидерами», — сказала она и выразила надежду на то, что к чемпионату России восстановится Илья Захаров, который выступает с Кузнецовым.

Напомним, что на выздоровление Захарова делает ставку и президент федерации прыжков в воду Алексей Власенко. Он ранее говорил в интервью нашему изданию, что в федерации «ждут возвращения в строй Захарова, нашего олимпийского чемпиона Лондона. Ему сделали операцию в одной из лучших клиник мира, поскольку российские врачи говорили, что после операции ему можно будет вернуться в спорт только через полгода. А тут хватило двух недель».

Шлейхер и Кузнецов уступили только украинскому дуэту Александра Горшковозова и Олега Колодия. В прыжках с трамплина третьими финишировали их соотечественники Виктория Кесарь и Анна Письменская, которым, кстати, стоит высказать уважение, поскольку «жовто-блакитным» не рекомендуют ездить в Россию на соревнования, помимо стартов уровня чемпионата мира и Европы.

Шлейхер и Кузнецов уступили только украинскому дуэту Александра Горшковозова и Олега Колодия. Фото dspkazan.com

Зачем Татарстану нужны прыжки в воду?

Кстати, Бондарь тоже воспитанник украинских прыжков в воду, перебравшийся в сборную России. Изначально он даже побывал в Казани вместе со своим тренером Ольгой Леоновой. Тогда у Александра еще не было «спортивного гражданства», и он не имел права выступать за Россию на международных соревнованиях, а потому создание пары его и Шлейхера отложили на более поздний срок. В конце концов Бондарь решил осесть в Москве, что, наверное, было правильно со стратегической точки зрения. Да, ему, уроженцу Луганска, всего 25 лет, и он наверняка останется в сборной и после Токио-2020, но это был бы фейковый татарстанец, своими успехами создающий ложное ощущение успешности республиканских прыжков. А это не так, данный вид спорта в Татарстане пока находится только в самой начальной стадии развития. И это развитие связано, в том числе, с открытием в Поволжской академии спорта кафедры водных видов спорта.

Сейчас кафедру возглавляет Екатерина Котло, которая, кстати, из того же Ставрополя, откуда родом Шлейхер, его тренер Муякин и основа нынешней сборной Татарстана. Сама Котло какое-то время занималась у него в группе.

Сейчас «ставропольские» переехали в Казань. И мама Шлейхера — Светлана Колесникова, кандидат наук, которая имеет опыт преподавательской работы, и лучшие ученики Муякина, перебравшиеся в Татарстан уже будучи членами юношеских сборных России — Александр Белевцев, также представляющий СК «Синтез», Виктория Милашечкина, плюс переехавшая в Казань из подмосковной Рузы Карина Шкляр, еще один представитель СК «Синтез».

Увы, на Ставрополье, где с 1970 года была хорошая школа прыжков в воду с очень богатыми традициями, со временем заметно ухудшилась спортивная инфраструктура, устарела база для развития этого вида спорта, бассейн уже не отвечал высоким требованиям. И тренироваться в этих условиях, а потом выступать в других, естественно, куда более хороших, было неоправданно. Опять же экс-тренер сборной России Олег Зайцев предложил ставропольским тренерам и спортсменам ознакомиться с условиями, которые может предоставить Казань: бассейн, возможность открытия школы. А здесь гостей уже ждали и директор Дворца водных видов спорта Альберт Багаутдинов, и директор школы «Акватика» Лев Камешков, и, со временем, ректор Академии спорта Юсуп Якубов, и президент республиканской федерации прыжков в воду Дамир Фаттахов.

Что касается планов прыгунов, то после Казани спортсмены отправятся в Лондон, на следующий этап Мировой серии, потом будет двухнедельный перерыв перед национальным чемпионатом, который станет отбором на водный мундиаль в корейском Кванджу. Пройдет он с 28 мая по 1 июня все в том же Дворце водных видов спорта Казани. Фото Максима Платонова

Готовность к Токио

Прыжки в воду — «камерный» вид спорта. Его нельзя назвать популярным, он развивается только в 16 городах России. Но есть и планы и даже необходимость его развивать, памятуя о восьми комплектах олимпийских наград и 13 комплектах медалей чемпионатов мира. Бассейны есть и в Астрахани, и в Белгороде, и в Смоленске, а тренеров по виду спорта до сих пор готовили только в РГУФК. Сейчас полным ходом в процесс включилась Казань. Более того, она даже выступила в какой-то степени пионером, поскольку здесь будет начата работа с прыгунами в рамках развития программы ФИНА по открытию Центров водных видов спорта. В подобном Центре, открытом в нынешнем году в Татарстане, будет произведен набор в группу, которую готов тренировать все тот же Павел Муякин.

Что касается планов прыгунов, то после Казани спортсмены отправятся в Лондон, на следующий этап Мировой серии, потом будет двухнедельный перерыв перед национальным чемпионатом, который станет отбором на водный мундиаль в корейском Кванджу. Пройдет он с 28 мая по 1 июня все в том же Дворце водных видов спорта Казани. А уже через год спортсменам предстоит стартовать на Олимпиаде в Токио.

Сами японцы, кстати, в эти же дни провели национальный чемпионат, на котором победил 12-летний Рикуто Тамай, самый молодой чемпион страны за все время. Рост Тамая всего 143 сантиметра, эдакий прыжковый аналог всемирно известного фигуриста Шомы Уно, выросшего до 159 сантиметров. Тем самым в Японии подрастает, в прямом и переносном смысле, еще один конкурент в борьбе за медали уже в послеолимпийском цикле 2021—2024, который и готовится быть конкурентом Бондарю, Шлейхеру и тем, кто будет в сборной России после Токио.

