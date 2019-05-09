«Кузбасс» смог. Молодая сибирская команда прервала гегемонию казанского «Зенита»

Сумасшедший волейбольный финал окончен

В это невозможно поверить до сих пор: «Зенит» так и не смог вернуть финальную серию в Казань, уступив «Кузбассу» в четырех матчах. Мы подробно рассказывали, что произошло с подопечными Владимира Алекно в казанской части серии. Однако после первого кемеровского матча, в котором «Зенит» победил со счетом 3:0, расстановка сил снова поменялась. Казанцы выигрывали и в четвертой игре, но все равно уступили в сумасшедшем по драматизму финале. О том, какой путь проделал «Кузбасс» к золотым медалям и почему смена чемпиона пойдет на пользу всему российскому волейболу, — в материале «Реального времени».

Волейбольная шахта

Важно понимать, что победа «Кузбасса» — это не случайность и не следствие какой-то недооценки соперника со стороны «Зенита». Кемеровчане действительно были сильнее в отдельно взятой финальной серии и, кроме того, они планомерно шли к такому исходу. Сенсацией их общая победа становится лишь потому, что рывок в концовке сезона у клуба, который еще ни разу не был даже призером чемпионата, получился уж слишком впечатляющим.

«Кузбасс» был образован лишь 11 лет назад — в мае 2008 года. За два года кемеровский клуб преодолел тернии Высших лиг А и Б и в 2010 году дебютировал в Суперлиге. Тогда команда проводила свои домашние матчи практически за чертой города — в шахтерском поселке, на арене «Горняк». Но уже на следующий год получила в свое распоряжение красавец-спорткомплекс «Арена». Правда, его вместимость оставляла желать лучшего — всего 2 000 человек. С тех пор практически все домашние матчи «Кузбасса» проходят при заполненных трибунах. Абсолютно все тренеры команд Суперлиги отмечают изумительную поддержку местной публики. В этом городе живет и, пожалуй, самый известный волейбольный болельщик Суперлиги — серб с русскими корнями Горан Стаменкович. Почти на всех матчах он появляется в своей фирменной каске и заводит трибуны не по-детски.

Первого серьезного успеха кемеровчане добились, выйдя в финал Кубка России в 2011 году. Кстати, он проходил как раз в Казани. Тогда «Кузбасс» уступил своим территориальным соседям, новосибирскому «Локомотиву», но заявку на вступление в топ клубов Суперлиги сделал приличную. Команда год от года крепла и улучшала свое турнирное положение, но настоящий рывок сделала с появлением в клубе финского тренера Туомаса Саммельвуо. До него в команде не без успеха трудился Денис Матусевич, но весной 2016 года в одном из ночных клубов Кемерова ему нанесли тяжелые травмы головы, и тренерскую карьеру он был вынужден ненадолго прервать. После возвращения Матусевич возглавил команду в Молодежной лиге, а Саммельвуо, который сразу же проявил себя добротным тренером, было предложено подписать контракт сразу на 5 лет. Случай для российского волейбола крайне редкий, но, как показало время, именно с этого подписания и начался реальный путь сибиряков к золоту.



Саммельвуо, который сразу же проявил себя добротным тренером, было предложено подписать контракт сразу на 5 лет. Фото kuzbass-volley.ru

Первый сибирский чемпион в волейболе

Туомас, будучи спокоен за свое клубное будущее, раскрепостился и создал в Кемерово супербоевой коллектив, который способен был обыграть каждого, кроме казанского «Зенита». Да-да, именно в матчах с подопечными Алекно практически всегда отсутствовал главный игрок в составе кемеровчан — диагональный Виктор Полетаев. Он долгое время находился за спиной Максима Михайлова в Казани и был отдан в Кемерово в аренду. Позже «Кузбасс» выкупил права на Виктора, но матчи с «зенитовцами» он по-прежнему пропускал. В феврале нынешнего года Саммельвуо объяснил его отсутствие банальной ротацией и желанием дать отдохнуть лидеру перед другими важными матчами. Уникальность ситуации заключалась в том, что играли команды, занимавшие первое и второе место в турнирной таблице на тот момент: «Зенит» приехал в гости к «Кузбассу», и все ждали суперматча, но получили очередные 3:0 в пользу казанцев.

Но в нынешней финальной серии все увидели, кто такой Полетаев против своей бывшей команды. В четвертом матче финала он набрал 28 очков, сделал три эйса и поставил два блока. Здорово помогал ему другой бывший игрок казанского клуба, связующий Игорь Кобзарь. В первых двух матчах финала он вчистую переиграл своего визави Александра Бутько, а в кемеровской части серии неоднократно проявлял свои капитанские функции, заводя партнеров.

Да, Полетаев — лидер атак, а Кобзарь — лидер по эмоциям, но все же главное, чем силен нынешний «Кузбасс», — это командная игра. Безумные мячи тащит в защите финский либеро Лаури Керминен, надежны доигровщики Ярослав Подлесных, Антон Карпухов и Сергей Никитин, надежен у сетки улыбчивый блокирующий-осетин Инал Тавасиев, очень хорош украинский блокирующий Дмитрий Пашицкий. Но при всем уважении к каждому из этих игроков, называться звездой ни один из них не может (кроме все тех же Полетаева и Кобзаря). Это просто добротные волейболисты, которые лишь объединившись вместе сумели стать кулаком, командой-сенсацией, способной обыгрывать каждого.

Любопытно, что у каждого из них своя история успеха, свой трудный путь к славе. Карпухов еще 5 лет назад «пылил» в Высшей лиге Б в Смоленске и лишь в возрасте 27 лет попал в Суперлигу в скромный «Самотлор», а оттуда в «Кузбасс». Подлесных еще пару лет назад играл на позиции связующего и мотался между Белгородом и Грозным, а в итоге в сибирском клубе дорос до доигровщика уровня сборной России. Пашицкий — блокирующий, который всегда здорово проявлял себя во всех клубах, где играл, но закрыть им легионерскую позицию решились именно в «Кузбассе». Да тот же Керминен — это либеро наискромнейшей волейбольной сборной Финляндии, но посмотрите, что он творил при игре в защите. С какой легкостью он поднимал удары Михайлова и как не замечал хитростей от Эрвина Нгапета.

Настоящими творцами победы «Кузбасса» также стоит признать спортивного директора клуба Сергея Ломако и исполнительного директора Антона Бодренкова. Первый собирал команду-мечту, второй — отвечал за командное хозяйство. Также заслуженно в марте этого года Туомасу Саммельвуо доверили сборную России по волейболу. Трудолюбивый финн теперь может позвать в главную команду страны много трудолюбивых действующих чемпионов.

Настоящими творцами победы «Кузбасса» также стоит признать спортивного директора клуба Сергея Ломако (на фото) и исполнительного директора Антона Бодренкова. Фото kuzbass-volley.ru

Таким образом, российский волейбол получил первого чемпиона из Сибири. В новосибирском «Локомотиве» наверняка рады за соседей, но в душе руководству клуба досадно. При гораздо более солидном бюджете от РЖД Новосибирск так ни разу и не выиграл золото. Хотя клуб там существует 42 года.

Лучший российский финал в игровых видах спорта в этом сезоне?

Нынешний плей-офф Суперлиги стал лучшим за очень много лет. Даже если бы «Зенит» сумел растянуть решающую серию на пять матчей, при любом исходе финал был бы крайне зрелищным. Пожалуй, самым зрелищным среди всех российских игровых видов спорта в этом сезоне.

Ведь в футболе чемпионство питерского «Зенита» было неоспоримо уже давно, а в хоккее и вовсе вышел скучнейший финал за всю историю Континентальной хоккейной лиги (ЦСКА обыграл «Авангард» со счетом 4-0). Осталось только дождаться окончания сезона у баскетболистов, ведь там тоже есть шанс прервать затянувшуюся гегемонию московского ЦСКА.

В этой же финальной серии было практически все: от классного матча в исполнении действующего чемпиона — до сразу двух сенсаций в гостях от претендента. Показательной стала четвертая игра финала: сначала «Зенит» уверенно выиграл первый сет, но затем кемеровчане сравняли счет, выйдя на старте второй партии вперед на 4 очка. В третьем игровом отрезке все самое интересное началось после счета 20:20. Полетаев своей подачей передал большой привет Владимиру Алекно, заставив ошибиться в приеме не кого-нибудь, а Михайлова, который в следующем сезоне должен занять одну из позиций в линии доигровки. Возможно, исход нынешнего финала заставит боссов «Зенита» крепко призадуматься и не идти на уже объявленный риск. «Кузбасс» выиграл третий сет и до чемпионства оставался лишь шаг.

Четвертый сет этой игры стал одним из самых интересных в текущем чемпионате. Хозяева повели со счетом 8:3 — Алекно отчаялся дождаться прорыва от Нгапета и бросил в бой вместо него Алексея Спиридонова. Спирик не подкачал, здорово проявив себя и в атаке, и на приеме, и на подаче, и даже на блоке. Но этого было мало. В решающий момент дали сбой и Спиридонов, и Михайлов, а Андерсон и вовсе растворился на площадке. Лишь Алексей Вербов выдавливал из себя последние игровые соки и боролся за каждый мяч и однажды под громкие аплодисменты улетел за рекламные щиты на колени к зрителям.

Алексей Вербов выдавливал из себя последние игровые соки и боролся за каждый мяч. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

В одном из эпизодов Лоран Алекно начал словесную перепалку с кем-то на трибуне и был уже готов полезть в драку — его сдержали лишь партнеры, а Владимир Романович Алекно лишь ухмыльнулся. Кстати, в Кемерове отлично подготовились к приезду «Зенита» — болельщикам раздали специальные футболки и дудки. Шумовая составляющая была на уровне и, возможно, именно она дала необходимый перевес в той самой четвертой партии четвертого матча — 25:23, 3:1 в матче и 3-1 в серии. Историческая победа «Кузбасса» и много чемпионских слез.

Отметим, что «Зенит-Казань» побеждал в чемпионатах 9 раз за последние 11 лет. В 2013 году серию из четырех чемпионств подряд сумело прервать «Белогорье». Сейчас пять чемпионств подряд от татарстанского клуба прервал уже «Кузбасс». Такой исход должен позитивно повлиять на весь российский волейбол в целом. Кемеровчане первыми показали, что невозможное возможно — даже без больших финансовых вливаний, без звездного состава, без медального прошлого можно сколотить за пару лет команду-чемпион. Тот же новоуренгойский «Факел», который стал бронзовым призером нынешнего чемпионата, наверняка теперь будет готов не просто пару раз обыграть чемпиона, но и, по примеру «Кузбасса», брать целую серию.

«Зенит-Казань» не ждет глобальная перестройка, но Алекно может уйти

Что даст нынешнее поражение «Зениту»? Да, казанцам крайне обидно чувствовать себя командой, которая «без Леона уже не та». В апреле не было никаких предпосылок для такого результата. Именно результата, так как по игре в финале подопечные Алекно не выглядели хуже самих себя, например, в полуфинальной серии с «Факелом». Просто там соперник не справился с Михайловым, не смог противостоять Нгапету, не реализовал потенциал в доигровке и далее по списку. А вот «Кузбасс» все смог.

Одна из главных претензий к тренерскому штабу «Зенита» — в нереализованном потенциале ротации состава по ходу сезона. Например, тот же Эрвин Нгапет совершенно не чувствовал конкуренции со стороны Спиридонова, но он и не мог ее чувствовать, так как шансы Спирику давались лишь в матчах, в которых все было предопределенно. А если игрок по каким-то причинам не устраивал клуб, то ему нужно было искать замену, но по ходу сезона ни одного изменения в составе у казанцев не было.

«Зенит» теперь завершит сезон одним-единственным матчем — 18 мая в Берлине его ждет финал Лиги чемпионов против итальянской «Чивитановы». Уже понятно, что эта встреча станет последней в профессиональной игровой карьере Алексея Вербова. Известно и кто заменит его на позиции либеро в казанском клубе — это будет Валентин Голубев, воспитанник новосибирского «Локомотива», прошедший сезон отыгравший в Белгороде. За амплуа либеро в Казани теперь будут конкурировать сразу два Валентина: ведь также останется в команде и Валентин Кротков.

Существует вариант, при котором Алекно может перейти с тренерской работы на административную, консультативную или руководящую должность. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

В доигровке останется Нгапет, перейдет в эту линию из диагонали, как уже отмечалось, и Михайлов, а единственным новичком здесь может стать лишь Федор Воронков из «Новы». На первых играх финала он в компании своей супруги уже следил за матчами «Зенита» из ложи прессы. В диагонали Михайлова заменит болгарин Цветан Соколов, который известен своей нестабильной игрой, хотя при классном взаимодействии со связующим может быть неудержим. Его сменщиком должен стать Денис Земченок, хорошо известный казанской публике, так как он уже выступал за «Зенит» в сезоне 2016/2017. Не претерпят изменений сразу две линии: связующие (Бутько — Лоран Алекно) и блокирующие (Вольвич, Самойленко, Лихошерстов). Таким образом, у «Зенита» пока остаются свободными всего две вакансии: одного доигровщика и одного блокирующего. Но их, как и в прошедшем сезоне, с большой вероятностью займут собственные воспитанники. В этом году ими стали Андрей Сурмачевский и Алексей Кононов.

Гораздо важнее, на какую позицию теперь переместится Алексей Вербов. Уже известно, что он будет тренером сборной России на летней Универсиаде в Италии. А вот в клубе он либо займет место в тренерском штабе, либо сразу станет главным тренером команды, так как существует вариант, при котором Алекно может перейти с тренерской работы на административную, консультативную или руководящую должность. Слово за Владимиром Романовичем…