А потери не считаются, или Как Ильшат Фардиев переспорил ФСК

«Федеральная сетевая компания» не смогла заставить «Сетевую компанию» оплатить потери в магистральных сетях на 0,5 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

«Федеральная сетевая компания» ЕЭС России терпит поражение в резонансном разбирательстве с независимым региональным оператором ОАО «Сетевая компания», добиваясь от него оплаты технологических потерь при транзите энергии по магистральным сетям. Арбитраж дважды отказал национальному оператору во взыскании с регионального партнера задолженности в общей сложности на 0,5 млрд рублей, которые, по расчетам ФСК, накопились за СК за последние 3 года. Причина разногласий имеет и политическую подоплеку: «Сетевая компания» отказывается пересматривать «большой договор» 2008 года, а сам федеральный оператор пока не осмеливается выходить на высший уровень. Между тем, «Сетевая компания» восстановила резервы в 0,5 млрд рублей под вероятность исполнения судебных решений, которые могут оказаться в пользу ФСК.

ФСК обнаружило черные дыры в электросетях Татарстана

«Федеральная сетевая компания» ЕЭС России продолжает наступать на больную мозоль региональных сетевых компаний, не входящих в систему ЕЭС России. Национальный оператор, контролирующий 92% электросетевого пространства страны, пытается «продавить» через арбитраж обязанность независимых электросетевых компаний оплачивать собственные технологические потери в магистральных сетях.

По официальным данным ФСК ЕЭС в прошлом году национальный оператор потратил 29,5 млн на покупку потерь в собственных магистральных сетях, говорится в отчете ФСК. При этом на транзите электроэнергии по татарстанским магистральным сетям ее выпадающие доходы превысили 100 млн рублей, следует из материалов татарстанского арбитража.

Впрочем, утечка киловатт/часов обнаружилась намного раньше. С мая 2016 года по июнь 2017 года ФСК оценила техпотери в магистральных сетях «Сетевой компании» в 123 млн рублей, тогда собственные затраты на покупку потерь в системе ЕЭС России оказались всего 16,5 млн рублей. Неудивительно, что при таком раскладе федеральный оператор объявил крестовый поход против независимых игроков электросетевого хозяйства, «теряющих» по пути следования часть передаваемой электроэнергии.

ФСК ЕЭС запустила с интервалом в год два судебных процесса против «Сетевой компании», но с единым требованием — оплатить техпотери. В первом деле, начавшемся в июле 2017 года, ФСК требует оплатить техпотери с мая 2016 года по июнь 2017 года в сумме свыше 120 млн рублей. Во втором, открытом в августе 2018 года, техпотери за следующий период в объеме свыше 100 млн рублей.

ФСК ЕЭС запустила с интервалом в год два судебных процесса против «Сетевой компании», но с единым требованием — оплатить техпотери. Фото ОАО «ФСК ЕЭС»

В запасе — 0,5 миллиарда

Однако общий объем предъявленных финансовых претензий ФСК к «Сетевой компании» с учетом неустойки приблизился под 0,5 млрд рублей. Забегая вперед скажем, что в преддверии сложного судебного разбирательства «Сетевая компания» заложила резервы под возможное исполнение решений как раз на эту сумму. В ее отчете по МСФО за 2018 год отмечается, что «оценочное обязательство в сумме 509 091 тыс. рублей, признанное на 31 декабря 2017 года в отношении требований ПАО «ФСК ЕЭС» об оплате технологических потерь электрической энергии при ее передаче по сетям ЕНЭС (единой национальной электрической сети), восстановлено в полном объеме».

«Судебная практика имеет большое значение в современной системе правоприменения РФ и оказывает влияние на деятельность компании. Как неотъемлемая часть усложняющейся правовой системы, судебная практика постоянно расширяется и подвергается изменениям. В условиях динамично развивающегося права и возможных противоречий между федеральным, региональным и местным законодательством появляются риски нарушения ее единообразия», — комментируют авторы отчета риски проиграть спор ФСК.

Несмотря на опасения, «Сетевая компания» выиграла первый судебный процесс «вчистую», но вступило ли оно в силу неизвестно. В картотеке арбитража значится, что судья ВС РФ отказал ФСК в передаче кассационной жалобы судебной коллегии ВС РФ. Однако заместитель генерального директора по корпоративной политике СК Вадим Лукин дал понять, что процесс не закончен. Во втором процессе СК также одержала победу в первой и второй апелляционной инстанции, следует из картотеки арбитражного суда РТ.

К чему тогда держать в резерве 0,5 млрд рублей? Генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев пояснил «Реальному времени», что отчет по МСФО был подготовлен и выпущен в свет до того, как апелляция объявила о своем решении в пользу СК. «У нас уже есть решения судов. Было принято и окончательное решение (имеется в виду по первому процессу против ФСК, — прим. ред.), — отметил он. — Судебное решение (по второму процессу, — прим. ред.) было принято в этом году, а отчеты прошлогодние. Такова система учета», — рассказал он. Выходит, что «Сетевой компании» осталось выдержать кассацию по второму процессу, чтобы снять резервы и высвободить из-под них полмиллиарда рублей.

Госкомпания ОАО «Сетевая компания» выделилась из структуры «Татэнерго» в июле 2009 года. Главным ее акционером стало государство. Фото tatar-inform.ru

Потери счету не поддаются

Как юристам «Сетевой компании» удалось переспорить ФСК ЕЭС? Еще во время первого резонансного разбирательства, которое длилось полтора года, обнаружилось, что большой сетевой договор, подписанный свыше 10 лет назад между ФСК и СК при разграничении ими электросетевого хозяйства, не обязывает последнюю оплачивать техпотери.

«Заключенный между сторонами договор не предусматривает обязательства ответчика оплачивать в составе оплаты за услуги по передаче электрической энергии нормативные потери», — говорится в судебном решении. Напомним, госкомпания ОАО «Сетевая компания» выделилась из структуры «Татэнерго» в июле 2009 года. Главным ее акционером стало государство (МЗИО РТ принадлежит 77% акций). Ак Барс Банк (13,17%) и ГУП «Электрические сети» (5,27%).

Отсутствие оплаты техпотерь в ФСК расценили как нарушение Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. По общим правилам игры потребители услуг обязаны оплачивать в составе оплаты за услуги по передаче электрической энергии нормативные потери. Представитель ФСК тогда заявил в суде, что ими было подготовлено и направлено дополнительное соглашение №1 от 02.04.2015 к большому договору, которое включало стоимость оказанных услуг «с учетом оплаты нормативных технологических потерь». Однако руководство «Сетевой компании» не стало его подписывать и вернуло обратно.

По словам представителей ФСК, сейчас региональный оператор оплачивает расходы только на содержание электрических сетей. В результате расходы на техпотери не включаются в котловой электросетевой тариф, утверждаемый Госкомитетом РТ по тарифам, и априори не могут быть выплачены федеральному оператору. Тут же открылись другие любопытные обстоятельства. Из-за того, что магистральные сети и приемо-передаточные устройства принадлежат «Сетевой компании», федеральные органы — Минэнерго РФ и ФАС РФ — не устанавливали нормативы техпотерь и ставки тарифов по их оплате.

«Приказы Минэнерго России не содержат нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС в отношении Республики Татарстан в связи с отсутствием на их территории объектов ЕНЭС, принадлежащих ФСК ЕЭС на праве собственности или ином законном основании», — говорится в решении суда.

По словам представителей ФСК, сейчас региональный оператор оплачивает расходы только на содержание электрических сетей. Фото gridcom-rt.ru

Считать по чужим нормативам нечестно

ФСК предложило считать потери по нормативам, установленным по смежным субъектам РФ с Республикой Татарстан (Кировская,

Оренбургская, Самарская области, Республика Чувашия, Республика Марий Эл) с территорий, которых осуществляется отпуск электрической энергии. Однако представители СК возразил, заявив, что «норматив потерь, установленный для смежных субъектов РФ, будет считаться необоснованным». И добавил, что ФСК не представило «доказательств фактического несения соответствующих расходов на оптовом рынке электрической энергии и их размер; отчетами ОАО «АТС» не определены объем и стоимость нагрузочных потерь, учтенных в равновесных ценах на электрическую энергию за спорный период, отнесенных на отпуск из сетей ФСК ЕЭС».

Но решающее слово осталось за Госкомитетом РТ по тарифам, который указал, что «тарифы, как и расчеты между всеми участниками розничного рынка электроэнергии в Республике Татарстан», основывались на редакции договора 2008 года. В результате резонансное дело было выиграно СК, устояв во всех судебных инстанциях. В декабре 2018 года оно вступило в законную силу.

Несмотря на прецедент, ФСК повторно запустило аналогичный процесс, во время которого уже известные аргументы прозвучали с двух сторон. «Применение нормативов потерь в сетях ЕНЭС, установленных в отношении смежных с Республикой Татарстан субъектов РФ, к объему передачи электроэнергии в точках поставки, расположенных на территории Республики Татарстан, не было предусмотрено действовавшим в спорный период нормативно — правовым регулированием», — отмечается в втором решении арбитража.

Ожидаемо, что СК выиграло в двух инстанциях: апелляция признала правоту арбитража еще в апреле этого года. Заместитель генерального директора по корпоративной политике СК Вадим Лукин заявил, что до окончания судебного процесса компания не будет давать комментарии. «Это официальная позиция нашей компании. Прошу понять правильно», — сказал он. На встречные возражения о том, что первый процесс вроде закончен в пользу СК, он ответил гневно-эмоциональной тирадой, что журналисты должны быть «в теме», а не просто «скакать по верхам».

«По-хорошему техпотери должны быть включены в тариф СК, потому что региональный оператор должен оплачивать потери сам, — считает аналитик в области электросетевого хозяйства «Ренессанс Капитал» Сергей Бейден. «Тариф на передачу электроэнергии получает СК, региональный сетевой оператор получает доход от передачи. Часть энергии идет на потери, поэтому они должны быть компенсированы ФСК», — уверен он. Если их закладывать, то тариф для потребителей может вырасти.

СК выиграла в двух инстанциях: апелляция признала правоту арбитража еще в апреле этого года. Фото Максима Платонова

По итогам 2018 года «Сетевая компания» продемонстрировала не самые лучшие показатели: выручка от передачи энергии снизилась с 27 до 24 млрд рублей, а прибыль упала до 2 млрд рублей.

В Минэнерго РФ отказались от комментариев, заявив, что это не их тема. Здесь дали понять, что рассматривают дело как спор двух хозяйствующих субъектов. Воздержались от комментариев и остальные эксперты, отметив, что спор имеет политическую подоплеку, так как пересматривать большой сетевой договор можно лишь на высшем политическом уровне.