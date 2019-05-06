Фарид Абдулганиев: «Татарстан является одним из лидеров по инфраструктурной поддержке предпринимательства»

Министр экономики республики о насущных проблемах бизнеса и наиболее востребованных мерах поддержки

Фото: Максим Платонов

С начала года 90 предпринимателей Татарстана смогли получить микрозаймы на 200 млн рублей. И наряду с другими мерами поддержки министерство экономики развивает у бизнесменов ответственность за полученную государственную помощь. Об этом, а еще о главных факторах роста экономики и эффективных инструментах привлечения инвестиций во время онлайн-конференции «Реального времени» рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.



171 тыс. бизнесменов перечислили более 66 млрд рублей налогов



В Татарстане традиционно сложилась экономика крупного бизнеса. При этом доля субъектов МСП составляет 25,5% по итогам прошлого года. А в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2025 году планируется увеличить долю МСП в ВВП России до 32,5%.

«По Татарстану мы планируем достичь показателя в 27% благодаря мерам господдержки, легализации самозанятых граждан и снижению административных барьеров на бизнес», — отметил в редакционной студии «Реального времени» министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Он уточнил, что, по последним данным 2018 года, в Татарстане порядка 171 тыс. экономически активных субъектов МСП, что на 1,1% выше, чем в 2017 году. Из общего числа почти 73 тыс. — малые предприятия, 433 — средних предприятий и почти 98 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Малый и средний бизнес Татарстана в 2018 году перечислил налогов на 66,67 млрд рублей во все уровни бюджета. Рост по налогам составил 11% к показателю предыдущего года», — привел данные Фарид Абдулганиев.

На вопрос, прорабатывается ли всерьез идея налоговых каникул для начинающих предпринимателей, министр ответил, что нет, потому как в Татарстане в принципе установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Общая ставка составляет 10%, а для отдельных категорий — 5%. Тогда как налоговым кодексом России установлена ставка в размере 15%.

На вопрос, прорабатывается ли всерьез идея налоговых каникул для начинающих предпринимателей, министр ответил, что нет, потому как в Татарстане в принципе установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения

«К тому же Татарстан один из четырех регионов, который вступил в проект по самозанятым — специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Мы получили долгожданное снижение до 4% и 6%. Это то, чего действительно ждали. Мы знаем о всплеске количества зарегистрированных самозанятых в первые январские дни этого года. В настоящее время у нас уже свыше 9,5 тыс. зарегистрированных. Для лиц, применяющих специальный налоговый режим, предусмотрена упрощенная процедура исчисления и уплаты налогов, отсутствие необходимости подачи деклараций, освобождение от уплаты страховых взносов. Это позволяет начинающим предпринимателям выйти на более высокие обороты, попробовать себя в своем деле, развить предпринимательские навыки и в дальнейшем расширить свое дело, выбрав налоговый режим, соответствующий направлению своей деятельности», — рассказал министр экономики.

Единый день приема предпринимателей и новые меры поддержки

В целом же насущные проблемы и запросы бизнеса самые разнообразные. «В связи с тем, что они настолько бывают разноплановые, мы в Татарстане сделали единый день приема предпринимателей. У них нет времени, им нужно получить ответ здесь и сейчас. Самый ценный ресурс — время, — говорит Фарид Абдулганиев. — Кто-то отмечает административные барьеры развития, где-то актуальной остается проблема с чрезмерными надзорно-контрольными проверками. Для среднего бизнеса актуальна проблема дефицита узкоспециализированных кадров, кому-то не хватает информации о мерах поддержки и возможностях привлечения допфинансирования».

Что касается новых мер поддержки, то разрабатывается проект по субсидированию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченных в российских банках. По этой программе предприниматели могут возместить проценты по кредитам. На согласовании у президента Татарстана находится программа по дооснащению коммунальной, дорожной и инженерной инфраструктуры аккредитованных индустриальных парков и промышленных площадок. Общая сумма финансирования программы на текущий год составит 100 млн рублей.

Помимо этого с сентября прошлого года функционирует Единый центр кредитования, куда поступило уже 200 заявок. Он создан для сопровождения малых и средних компаний при привлечении заемного финансирования.

Министр экономики отметил, что основная цель отказа от невозвратных субсидий — развитие у татарстанских предпринимателей ответственности за полученную господдержку, так как за использованием и возвратом средств будет ежедневный контроль

Как сформировать платежную дисциплину

Безусловно, у бизнесменов наиболее востребованы финансовые меры поддержки. Так, с начала года было выдано микрозаймов на 200 млн рублей. Господдержку по ним получили 90 предпринимателей из 29 районов Татарстана.

При этом в министерстве решили уйти от предоставления бизнесу невозвратных субсидий в сторону льготного кредитования. Министр экономики отметил, что основная цель отказа от невозвратных субсидий — развитие у татарстанских предпринимателей ответственности за полученную господдержку, так как за использованием и возвратом средств будет ежедневный контроль. По его словам, это формирует платежную дисциплину и более взвешенный подход к развитию бизнеса.

Уход от предоставления бизнесу невозвратных субсидий к возвратным формам поддержки позволит тем же самым объемом средств охватить большее количество предпринимателей и использовать вернувшиеся субсидии для дальнейшего развития предпринимательства.

Меры поддержки, в том числе финансовые — микрозаймы, факторинг, поручительства — оказываются не на конкурсной основе, а имеют заявочный характер. Предприниматели подают документы в Фонды, сотрудники рассматривают представленные документы и выносят их на решение уполномоченных органов: Совет, комиссия и т. д.

Пять ТОСЭР за 10 лет позволят создать свыше 17 тыс. рабочих мест

После обсуждения малого и среднего предпринимательства на онлайн-конференции «Реального времени» речь зашла о деталях проекта по массовой сборке автомобилей Aurus проекта «Кортеж» на мощностях Sollers в ОЭЗ «Алабуга».

«Исходя из имеющихся данных, будут выпускать 5 тыс. автомобилей в год на первом этапе с увеличением выпуска до 30 тыс. единиц в год. По предварительным данным, рассчитываем, что будет создано более 500 высококвалифицированных рабочих мест на первом этапе реализации проекта, после — до 1 000 рабочих мест», — рассказал Фарид Абдулганиев. Всего на премиальные седаны Aurus поступило свыше 500 заказов от российских покупателей.

По словам Фарида Абдулганиева, эффективным инструментом привлечения инвестиций становятся территории опережающего социально-экономического развития

В целом перспективным направлением развития экономики республики является создание сети агропромышленных парков. Построен пилотный парк в Заинске. Планируется еще 17 агропарков в 14 крупных городах республики и в селе Шали Пестречинского района. Следующий этап — строительство сельских агропромышленных парков в остальных муниципальных районах республики.

«Татарстан является одним из лидеров по инфраструктурной поддержке предпринимательства», — считает министр экономики Татарстана. Здесь действуют 85 объектов, в том числе 71 промышленная площадка. На них работают 1 423 резидента, создано более 26 тыс. рабочих мест. Объем произведенной продукции по итогам 2018 года составил 143,1 млрд рублей».

Продолжается активное развитие особых экономических зон. На Алабуге разместилось 57 резидентов, из них 30 предприятий ведут промышленно-производственную деятельность. В Иннополисе резидентами стали 83 компании и осуществляют свою деятельность 11 компаний-партнеров.

По словам Фарида Абдулганиева, эффективным инструментом привлечения инвестиций становятся территории опережающего социально-экономического развития. На конец прошлого года зарегистрировано 45 резидентов, которые осуществили 5,5 млрд рублей капитальных вложений и создали почти 3 тыс. новых рабочих мест.

Прогнозируется, что функционирование пяти ТОСЭР за 10 лет позволит создать свыше 17 тыс. новых рабочих мест, привлечь в экономику республики около 67 млрд рублей инвестиций, в том числе 37,7 млрд рублей капитальных вложений.



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