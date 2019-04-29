29 апр. 2019

Online-конференция с Министром экономики Республики Татарстан Фаридом Абдулганиевым

29 апреля в 15:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фарид Абдулганиев. Министр экономики Республики Татарстан и в прямом эфире ответит на вопросы редакции и читателей.

Вы можете задавать нашему гостю свои вопросы, перейдя по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

Календарь

Все мероприятия