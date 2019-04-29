Online-конференция с Министром экономики Республики Татарстан Фаридом Абдулганиевым

29 апреля в 15:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фарид Абдулганиев. Министр экономики Республики Татарстан и в прямом эфире ответит на вопросы редакции и читателей.
Вы можете задавать нашему гостю свои вопросы, перейдя по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.