Казанский международный кинофестиваль — 2019: 400 заявок и деловая площадка
Бизнес должен помочь кино
Вчера в Большом зале Камаловского театра открылся Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана в пятнадцатый раз. Какой была церемония открытия — в репортаже «Реального времени».
Все подступы заняты
Шествие гостей и участников Казанского кинофестиваля по «красной дорожке» было традиционно назначено на 18.00, но уже почти за час все подступы к ступеням, ведущим к главному входу в Камаловский театр, были заняты публикой. Любимое развлечение казанских поклонников кино, особенно тех, кто не попал на церемонию открытия, — снимать на телефоны медийных персон. Так было и в этот раз.
В фойе Камаловского театра, создавая праздничную атмосферу, играл оркестр театра, тут же было можно выпить кофе и подкрепиться круассанами и чак-чаком или взять автограф у знаменитости. Публика с энтузиазмом подходила и к столичным звездам, и к нашим кинематографистам. Для тех зрителей, что не знали ни русского, ни татарского языков, осуществлялся перевод на английский — в фойе можно было взять наушники.
Татарстанские деятели кино были представлены большим отрядом. Режиссер Ильдар Юзеев с женой — продюсером Мариной Галицкой могли претендовать на одну из самых элегантных пар церемонии открытия. Фильм Юзеева о Шигабутдине Марджани идет в основном конкурсе. Алексей Барыкин, похоже, налаживал новые связи, его лента «Водяная» успешно прошла в прокате. Сценарист «Байгала» Мансур Гилязов рассказал, что они с Ильдаром Ягафаровым летом запускают новый проект — начинают снимать фильм по сценарию Гилязова «Исэнмесез».
Напомним, что Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит при поддержке президента РТ Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир». В этом году фестиваль состоится в рамках форума KazanSummit, его участники тоже стали гостями кинофестиваля.
Тринадцать наград
Шоу открытия традиционно не убедило новизной и креативностью, хотя, надо отметить, что шло на этот раз в несколько ускоренном темпе. Его вели актер Камаловского театра Искандер Хайруллин и Юлия Рутберг, дуэт получится вполне симпатичный и сыгранный, несмотря на то, что по ходу ведения программы им пришлось импровизировать. Хайруллин был элегантен в сером костюме, Рутберг предстала перед публикой в атласном белом платье и… татарском национальном жилете, отделанном традиционным орнаментом.
В самом начале публике были представлены призы Казанского кинофестиваля, их в этом году будет 13. Награды получат создатели лучшего полнометражного фильма, авторы документальных и короткометражных лент, фильмов для детей и участники номинации национального татарстанского кино. Церемонию представления призов, которая была поставлена достаточно красиво, омрачила безжалостно гремевшая музыка, громкость которой в этот момент оказалась неотрегулированной.
Всего в конкурсном показе этого года участвуют 55 картин из разных стран мира, по десять фильмов в каждой номинации, и только в номинации «национальное кино» лент будет 15. Такое количество фильмов представила отборочная комиссия, отсмотрев более 400 работ.
Выступая на открытии кинофестиваля, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев от имени главы республики поприветствовал гостей и участников кинофорума. «Как в спорте, пусть победа будет за сильнейшим. Столица Татарстана в пятнадцатый раз принимает международный кинофестиваль, и мы видим, как из года в год количество его участников растет, число стран-участниц увеличивается», — отметил Василь Шайхразиев.
По его словам, в связи с проведением KazanSummit, большое количество представителей исламского мира сейчас находится в Казани. И, возможно, что бизнес и кино — это будет хороший, продуктивный альянс.
С сегодняшнего дня начинаются конкурсные показы фестиваля. И на сегодня же на «Казань Экспо» назначена большая деловая программа, здесь пройдут форум директоров международных фестивалей, где будут подписывать соглашения о сотрудничестве, участники кинофеста смогут побывать на пленарном заседании «Россия — Исламский мир: от перспектив к практической реализации». Одним из главных деловых мероприятий станет сегодняшний питчинг международных кинопроектов, среди его участников есть несколько татарстанских кинематографистов.
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