Казанский международный кинофестиваль — 2019: 400 заявок и деловая площадка

Бизнес должен помочь кино

Фото: Максим Платонов

Вчера в Большом зале Камаловского театра открылся Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана в пятнадцатый раз. Какой была церемония открытия — в репортаже «Реального времени».

Все подступы заняты

Шествие гостей и участников Казанского кинофестиваля по «красной дорожке» было традиционно назначено на 18.00, но уже почти за час все подступы к ступеням, ведущим к главному входу в Камаловский театр, были заняты публикой. Любимое развлечение казанских поклонников кино, особенно тех, кто не попал на церемонию открытия, — снимать на телефоны медийных персон. Так было и в этот раз.

В фойе Камаловского театра, создавая праздничную атмосферу, играл оркестр театра, тут же было можно выпить кофе и подкрепиться круассанами и чак-чаком или взять автограф у знаменитости. Публика с энтузиазмом подходила и к столичным звездам, и к нашим кинематографистам. Для тех зрителей, что не знали ни русского, ни татарского языков, осуществлялся перевод на английский — в фойе можно было взять наушники.

Татарстанские деятели кино были представлены большим отрядом. Режиссер Ильдар Юзеев с женой — продюсером Мариной Галицкой могли претендовать на одну из самых элегантных пар церемонии открытия. Фильм Юзеева о Шигабутдине Марджани идет в основном конкурсе. Алексей Барыкин, похоже, налаживал новые связи, его лента «Водяная» успешно прошла в прокате. Сценарист «Байгала» Мансур Гилязов рассказал, что они с Ильдаром Ягафаровым летом запускают новый проект — начинают снимать фильм по сценарию Гилязова «Исэнмесез».

Любимое развлечение казанских поклонников кино, особенно тех, кто не попал на церемонию открытия, — снимать на телефоны медийных персон

Напомним, что Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит при поддержке президента РТ Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир». В этом году фестиваль состоится в рамках форума KazanSummit, его участники тоже стали гостями кинофестиваля.

Тринадцать наград

Шоу открытия традиционно не убедило новизной и креативностью, хотя, надо отметить, что шло на этот раз в несколько ускоренном темпе. Его вели актер Камаловского театра Искандер Хайруллин и Юлия Рутберг, дуэт получится вполне симпатичный и сыгранный, несмотря на то, что по ходу ведения программы им пришлось импровизировать. Хайруллин был элегантен в сером костюме, Рутберг предстала перед публикой в атласном белом платье и… татарском национальном жилете, отделанном традиционным орнаментом.

В самом начале публике были представлены призы Казанского кинофестиваля, их в этом году будет 13. Награды получат создатели лучшего полнометражного фильма, авторы документальных и короткометражных лент, фильмов для детей и участники номинации национального татарстанского кино. Церемонию представления призов, которая была поставлена достаточно красиво, омрачила безжалостно гремевшая музыка, громкость которой в этот момент оказалась неотрегулированной.

Всего в конкурсном показе этого года участвуют 55 картин из разных стран мира, по десять фильмов в каждой номинации, и только в номинации «национальное кино» лент будет 15. Такое количество фильмов представила отборочная комиссия, отсмотрев более 400 работ.

Василь Шайхразиев от имени главы республики поприветствовал гостей и участников кинофорума

Выступая на открытии кинофестиваля, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев от имени главы республики поприветствовал гостей и участников кинофорума. «Как в спорте, пусть победа будет за сильнейшим. Столица Татарстана в пятнадцатый раз принимает международный кинофестиваль, и мы видим, как из года в год количество его участников растет, число стран-участниц увеличивается», — отметил Василь Шайхразиев.



По его словам, в связи с проведением KazanSummit, большое количество представителей исламского мира сейчас находится в Казани. И, возможно, что бизнес и кино — это будет хороший, продуктивный альянс.

С сегодняшнего дня начинаются конкурсные показы фестиваля. И на сегодня же на «Казань Экспо» назначена большая деловая программа, здесь пройдут форум директоров международных фестивалей, где будут подписывать соглашения о сотрудничестве, участники кинофеста смогут побывать на пленарном заседании «Россия — Исламский мир: от перспектив к практической реализации». Одним из главных деловых мероприятий станет сегодняшний питчинг международных кинопроектов, среди его участников есть несколько татарстанских кинематографистов.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов