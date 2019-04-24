«Сегодня безопасность, связь и интернет присутствуют во всех отраслях — в строительстве в том числе»
Накануне в Казани прошло открытие выставок «ВолгаСтройЭкспо» и «Безопасность. Связь. Интернет». Почему организаторы второй год подряд объединяют эти мероприятия, как телекоммуникационные и IT компании меняют сферу строительства, много ли компаний представили свои решения в этом году и во сколько обойдется место на выставке читайте в репортаже «Реального времени».
Цифровая стройка
Вчера на площадке «Казанской ярмарки» одновременно открылись 24-я по счету выставка «ВолгаСтройЭкспо» и 23-я специализированная выставка «Безопасность. Связь. Интернет». Почти четверть века на первом мероприятии выставляются производители строительных материалов, оборудования и спецтехники, а вторая демонстрирует современные технологи в сфере безопасности. Формат одновременного проведения этих, на первый взгляд, имеющих между собой мало общего, выставок, сознательно выбирается организаторами уже второй год подряд.
— Мы проводим две выставки в одни сроки и замечу, что данный формат используется не впервые. Дело в том, что безопасность в строительстве — это один из разделов «Безопасности. Связи. Интернета». Все направления пересекаются: сегодня и безопасность, и связь, и интернет присутствуют во всех отраслях промышленности и в строительстве в том числе, — пояснила нашему изданию руководитель дирекции выставок Елена Фатенок.
Действительно, цифровизация шагает по миру семимильными шагами и проникает во все сферы. В частности, развитые страны взяли курс на повышение производительности строительного кластера за счет средств автоматизации процессов, а также высокотехнологичных инструментов, способных собирать и анализировать данные. Эксперты уже давно признали экономическую обоснованность цифровизации строительных проектов за счет технологий Building Information Modeling (BIM), 3D-визуализации, «интернета вещей» (IoT) и систем управления данными.
Ситуация вполне сравнима с «оцифровкой» нефтяной отрасли: крупнейшие участники рынка прямо заявляют о том, что внедрение новых технологий позволяет серьезно сократить потери по добыче нефти, а также время простоя оборудования. В качестве примера можно привести цифровой двойник нефтяной скважины, который, помимо экономического эффекта, дает нефтяникам возможность осуществлять онлайн-контроль за технологическим оборудованием, удаленно управлять скважиной и менять параметры работы в режиме реального времени.
«На этой выставке полное импортозамещение»
По словам руководителя дирекции выставок Елены Фатенок, в этом году доля компаний, пришедших на мероприятие с цифровыми решениями, небольшая: «В рамках этой выставки количество компаний — 15. Семь из них привезли свои разработки из других городов России». Чтобы выставиться на площадке, компании придется выложить порядка 50 тыс. рублей. Как уточнила собеседница нашего издания, в эту сумму обойдется шестиметровый стенд — это «специальное предложение, разработанное совместно с Минстроем РТ».
Обход выставочного павильона подтвердил правдивость статистики, озвученной Еленой Фатенок: большая часть стендов действительно была занята строительными и отделочными материалами, станками, инструментами, и лишь малая часть зала вмещала в себе островки с инновационными решениями. Так, нашему изданию удалось заметить стенд «Ростелекома» и его «Умный дом». Суть решения, представленного телеком-оператором, — во внедрении в жилых комплексах автоматизированной системы, включающей в себя телеметрию, видеонаблюдение, домофонию и диспетчеризацию. Как пояснили представители «Ростелекома», компания сотрудничает с застройщиками еще на этапе строительства. Подобный проект был реализован в одном из казанских ЖК — в «Арт-Сити».
Также свои разработки на выставке представила компания «Mobinet system», занимающаяся видеонаблюдением, проведением интернета за город и беспроводными технологиями для дома. Немного странно было встретить стенд МЧС с их сверкающими мотоциклами BMW, предназначенными для тушения локальных очагов пожаров и ликвидации ДТП.
Помимо этого, в выставке «Безопасность. Связь. Интернет» приняло участие ГБУ «Безопасность дорожного движения». Как рассказала «Реальному времени» главный специалист Центра интеллектуальных транспортных систем Мария Дагаева, на мероприятии были представлены новые разработки, в числе которых видеоаналитика дорожных потоков, обработка больших данных экстренных служб, а также интеллектуальный полигон по весогабаритному контролю.
— Очень радостно, что к нам приехали представители практически со всех регионов России. Могу сказать, что на этой выставке полное импортозамещение, поскольку в основном здесь наши производители и строительные компании. Это очень хорошо, — высказался со сцены замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.
Также перед участниками мероприятия выступил председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. По его словам, благодаря выставке, «многие инновации, новые технологии нашли место в практике нашей республики». После приветственных слов чиновники по традиции перерезали ленточку, дав официальный старт трехдневной выставке.
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