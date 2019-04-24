«Сегодня безопасность, связь и интернет присутствуют во всех отраслях — в строительстве в том числе»

Фото: Роман Хасаев

Накануне в Казани прошло открытие выставок «ВолгаСтройЭкспо» и «Безопасность. Связь. Интернет». Почему организаторы второй год подряд объединяют эти мероприятия, как телекоммуникационные и IT компании меняют сферу строительства, много ли компаний представили свои решения в этом году и во сколько обойдется место на выставке читайте в репортаже «Реального времени».

Цифровая стройка

Вчера на площадке «Казанской ярмарки» одновременно открылись 24-я по счету выставка «ВолгаСтройЭкспо» и 23-я специализированная выставка «Безопасность. Связь. Интернет». Почти четверть века на первом мероприятии выставляются производители строительных материалов, оборудования и спецтехники, а вторая демонстрирует современные технологи в сфере безопасности. Формат одновременного проведения этих, на первый взгляд, имеющих между собой мало общего, выставок, сознательно выбирается организаторами уже второй год подряд.

— Мы проводим две выставки в одни сроки и замечу, что данный формат используется не впервые. Дело в том, что безопасность в строительстве — это один из разделов «Безопасности. Связи. Интернета». Все направления пересекаются: сегодня и безопасность, и связь, и интернет присутствуют во всех отраслях промышленности и в строительстве в том числе, — пояснила нашему изданию руководитель дирекции выставок Елена Фатенок.

Действительно, цифровизация шагает по миру семимильными шагами и проникает во все сферы. В частности, развитые страны взяли курс на повышение производительности строительного кластера за счет средств автоматизации процессов, а также высокотехнологичных инструментов, способных собирать и анализировать данные. Эксперты уже давно признали экономическую обоснованность цифровизации строительных проектов за счет технологий Building Information Modeling (BIM), 3D-визуализации, «интернета вещей» (IoT) и систем управления данными.

Ситуация вполне сравнима с «оцифровкой» нефтяной отрасли: крупнейшие участники рынка прямо заявляют о том, что внедрение новых технологий позволяет серьезно сократить потери по добыче нефти, а также время простоя оборудования. В качестве примера можно привести цифровой двойник нефтяной скважины, который, помимо экономического эффекта, дает нефтяникам возможность осуществлять онлайн-контроль за технологическим оборудованием, удаленно управлять скважиной и менять параметры работы в режиме реального времени.

Безопасность в строительстве — это один из разделов «Безопасности. Связи. Интернета»

«На этой выставке полное импортозамещение»



По словам руководителя дирекции выставок Елены Фатенок, в этом году доля компаний, пришедших на мероприятие с цифровыми решениями, небольшая: «В рамках этой выставки количество компаний — 15. Семь из них привезли свои разработки из других городов России». Чтобы выставиться на площадке, компании придется выложить порядка 50 тыс. рублей. Как уточнила собеседница нашего издания, в эту сумму обойдется шестиметровый стенд — это «специальное предложение, разработанное совместно с Минстроем РТ».

Обход выставочного павильона подтвердил правдивость статистики, озвученной Еленой Фатенок: большая часть стендов действительно была занята строительными и отделочными материалами, станками, инструментами, и лишь малая часть зала вмещала в себе островки с инновационными решениями. Так, нашему изданию удалось заметить стенд «Ростелекома» и его «Умный дом». Суть решения, представленного телеком-оператором, — во внедрении в жилых комплексах автоматизированной системы, включающей в себя телеметрию, видеонаблюдение, домофонию и диспетчеризацию. Как пояснили представители «Ростелекома», компания сотрудничает с застройщиками еще на этапе строительства. Подобный проект был реализован в одном из казанских ЖК — в «Арт-Сити».

Также свои разработки на выставке представила компания «Mobinet system», занимающаяся видеонаблюдением, проведением интернета за город и беспроводными технологиями для дома. Немного странно было встретить стенд МЧС с их сверкающими мотоциклами BMW, предназначенными для тушения локальных очагов пожаров и ликвидации ДТП.





Ильшат Гимаев: «На этой выставке полное импортозамещение, поскольку в основном здесь наши производители и строительные компании»

Помимо этого, в выставке «Безопасность. Связь. Интернет» приняло участие ГБУ «Безопасность дорожного движения». Как рассказала «Реальному времени» главный специалист Центра интеллектуальных транспортных систем Мария Дагаева, на мероприятии были представлены новые разработки, в числе которых видеоаналитика дорожных потоков, обработка больших данных экстренных служб, а также интеллектуальный полигон по весогабаритному контролю.



— Очень радостно, что к нам приехали представители практически со всех регионов России. Могу сказать, что на этой выставке полное импортозамещение, поскольку в основном здесь наши производители и строительные компании. Это очень хорошо, — высказался со сцены замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.



Также перед участниками мероприятия выступил председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. По его словам, благодаря выставке, «многие инновации, новые технологии нашли место в практике нашей республики». После приветственных слов чиновники по традиции перерезали ленточку, дав официальный старт трехдневной выставке.

1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов