«Меньше простоя и больше добычи»: в России запустили первые «умные» нефтяные скважины

Фото: Лина Саримова

Накануне в России запустили первые цифровые двойники реальных нефтяных скважин на одном из месторождений Пермского края. Корреспондент «Реального времени» побывал на запуске «умных скважин» и выяснил, какие возможности они открывают перед нефтяниками. Отмечается, что пока это первый полноценно функционирующий подобный проект в России, однако в скором времени «цифра» придет и в Татарстан.

«Проект не такой дорогой, как может показаться»

Чтобы посмотреть на то, какие возможности перед нефтяной отраслью открывает промышленный интернет, в Пермский край прибыли журналисты из нескольких регионов России: помимо Татарстана «умными скважинами» заинтересовались коллеги из Уфы, Оренбурга, Тюмени и Екатеринбурга. Церемония запуска при участии местных чиновников, а также руководителей региональных отделений нефтяной компании «Лукойл» и телеком-оператора «Ростелеком», проходила в Центральной инженерно-технологической службе ООО «Лукойл-Пермь», расположившейся в городе Оса, что в 140 километрах от Перми.

Сам ЦИТС, на базе которого вчера были презентованы «умные скважины», представляет собой четыре цеха добычи нефти и газа, 16 нефтяных месторождений, находящихся в разработке, а также 1 916 скважин добывающего фонда. Годовая добыча подразделения — 2,6 млн тонн нефти.

Церемония запуска при участии местных чиновников, а также руководителей региональных отделений нефтяной компании «Лукойл» и телеком-оператора «Ростелеком», проходила в Центральной инженерно-технологической службе ООО «Лукойл-Пермь»



Площадкой для совместного проекта пермских нефтяников и «Ростелекома» стало Аспинское месторождение, запущенное еще в 1967 году. Его общий фонд составляет 67 скважин, а суточная добыча достигает порядка 890 тонн нефти. Работа над проектом началась полтора года назад. Как пояснил генеральный директор «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков, компания долго находилась в поиске решения по сбору данных с Аспинского месторождения в условиях стесненного бюджета: «Какие-то дополнительные большие инвестиции, как на Севере региона, мы были просто не в состоянии сделать — не пропускала экономика». Решением этой задачи стал цифровой двойник, запущенный совместно с телеком-оператором.

Отметим, что представитель «Ростелекома» не стал озвучивать размер инвестиций, сославшись на то, что это частный проект. В свою очередь и Олег Третьяков ушел от ответа на вопрос о затратах, сказав, что «это, конечно, не бесплатно». При этом глава «Лукойл-Пермь» уточнил, что вложенные средства окупятся в течение 5 лет, поскольку проект «не такой дорогой, как может показаться».

К слову о деньгах: в течение всей презентации спикеры неоднократно подчеркивали, что пермская «цифровая скважина» на 90% состоит из отечественных разработок. Кажется, представители компаний, работавших над этим проектом, были искренне удивлены тем, что наше многострадальное импортозамещение все-таки работает.

— Главным открытием стало то, что 90% можно сделать здесь, в России, своими руками. Даже программирование чипсета! Комплектующие поставлялись из разных регионов. Это честное импортозамещение, начиная с железа и заканчивая софтом. Здесь абсолютно управляемая себестоимость и можно ее разрабатывать с местными специалистами, — высказался директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

В данный момент измерительными коммутаторами оборудованы 43 из 67 скважин Аспинского месторождения

Как это работает?

Основой запущенного накануне проекта является беспроводная технология LoRaWAN. Физически — это радиосвязь, которая работает на частоте 868 мегагерц. Как это выглядит на месторождении: на устье скважины устанавливается коммутатор передачи данных, сигнал с которого поступает на базовую станцию LoRaWAN с последующей передачей информации в центр управления.

— В центре управления создается цифровой дубль скважины, который фиксирует заданные параметры объекта (давление, температуру, загазованность) и позволяет оператору управлять скважиной на расстоянии. При необходимости более точных измерений количество параметров скважины или трубопровода можно увеличить до десятков, также можно выставить посекундную частоту сбора данных. Благодаря автоматизации процессов и контролю за удаленными объектами управляющий персонал в любой момент может увидеть, что происходит на объекте, — поясняет директор уральского филиала «Ростелекома» Сергей Гусев.

В данный момент измерительными коммутаторами оборудованы 43 из 67 скважин Аспинского месторождения, где был реализован совместный проект «Лукойла» и «Ростелекома».

В целом использование цифрового двойника дает нефтяникам возможность онлайн-контроля технологического оборудования, а также удаленного управления скважиной

Какой от этого эффект?

В целом использование цифрового двойника дает нефтяникам возможность онлайн-контроля технологического оборудования, а также удаленного управления скважиной и изменения параметров работы скважины в режиме реального времени, однако эффект от запуска «умных скважин» этим не ограничивается.

— Если раньше время реагирования доходило до целых суток, то сегодня с запуском этой технологии и центра, где сидят специалисты, которые все это видят, процесс реагирования сокращается до минимума. Произошло отклонение по скважине, в течение часа специалисты пообсуждали, дали команду подразделению на местах, и в течение часа они сидят и контролируют выход ответной информации: что со скважиной, что они с ней сделали, чтобы она начала работать в нормальном режиме. Раньше время простоя оборудования было очень серьезным. Эта технология помогает сократить за год порядка 28% потерь по добыче, — рассказал генеральный директор «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков.

Директор уральского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев подтверждает: тестовая эксплуатация, которая шла последние пару месяцев, уже показала меньше простоя и больше добычи.

Дмитрий Ажгихин: «Мы ушли от постоянного дерганья персонала и сервисных организаций на объекты. На данный момент персонал проводит визуальный просмотр один раз в смену»



О том, какие плюсы для нефтяников можно увидеть в использовании цифрового двойника скважины, также рассказал Дмитрий Ажгихин: «Мы ушли от постоянного дерганья персонала и сервисных организаций на объекты. На данный момент персонал проводит визуальный просмотр один раз в смену. Раньше они приезжали сюда по два-три раза, чтобы снять параметры, переключали, запускали скважины — теперь все производится с пульта диспетчера. Мы получаем постоянный онлайн-контроль за состоянием оборудования, можем управлять параметрами работы скважины, дистанционно включать и запускать скважины и так далее».

По словам гендиректора «Лукойл-Пермь», данный проект «в законченном виде сегодня является первым в России: у коллег с других территорий пока идет предпроектная подготовка и обсуждение техзаданий». Однако, по информации «Реального времени», в ближайшей перспективе цифровизация доберется и до татарстанских нефтяников — проект будет реализован совместно с тем же телеком-оператором.

1 / 21 Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова