«Меньше простоя и больше добычи»: в России запустили первые «умные» нефтяные скважины
Накануне в России запустили первые цифровые двойники реальных нефтяных скважин на одном из месторождений Пермского края. Корреспондент «Реального времени» побывал на запуске «умных скважин» и выяснил, какие возможности они открывают перед нефтяниками. Отмечается, что пока это первый полноценно функционирующий подобный проект в России, однако в скором времени «цифра» придет и в Татарстан.
«Проект не такой дорогой, как может показаться»
Чтобы посмотреть на то, какие возможности перед нефтяной отраслью открывает промышленный интернет, в Пермский край прибыли журналисты из нескольких регионов России: помимо Татарстана «умными скважинами» заинтересовались коллеги из Уфы, Оренбурга, Тюмени и Екатеринбурга. Церемония запуска при участии местных чиновников, а также руководителей региональных отделений нефтяной компании «Лукойл» и телеком-оператора «Ростелеком», проходила в Центральной инженерно-технологической службе ООО «Лукойл-Пермь», расположившейся в городе Оса, что в 140 километрах от Перми.
Сам ЦИТС, на базе которого вчера были презентованы «умные скважины», представляет собой четыре цеха добычи нефти и газа, 16 нефтяных месторождений, находящихся в разработке, а также 1 916 скважин добывающего фонда. Годовая добыча подразделения — 2,6 млн тонн нефти.
Площадкой для совместного проекта пермских нефтяников и «Ростелекома» стало Аспинское месторождение, запущенное еще в 1967 году. Его общий фонд составляет 67 скважин, а суточная добыча достигает порядка 890 тонн нефти. Работа над проектом началась полтора года назад. Как пояснил генеральный директор «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков, компания долго находилась в поиске решения по сбору данных с Аспинского месторождения в условиях стесненного бюджета: «Какие-то дополнительные большие инвестиции, как на Севере региона, мы были просто не в состоянии сделать — не пропускала экономика». Решением этой задачи стал цифровой двойник, запущенный совместно с телеком-оператором.
Отметим, что представитель «Ростелекома» не стал озвучивать размер инвестиций, сославшись на то, что это частный проект. В свою очередь и Олег Третьяков ушел от ответа на вопрос о затратах, сказав, что «это, конечно, не бесплатно». При этом глава «Лукойл-Пермь» уточнил, что вложенные средства окупятся в течение 5 лет, поскольку проект «не такой дорогой, как может показаться».
К слову о деньгах: в течение всей презентации спикеры неоднократно подчеркивали, что пермская «цифровая скважина» на 90% состоит из отечественных разработок. Кажется, представители компаний, работавших над этим проектом, были искренне удивлены тем, что наше многострадальное импортозамещение все-таки работает.
— Главным открытием стало то, что 90% можно сделать здесь, в России, своими руками. Даже программирование чипсета! Комплектующие поставлялись из разных регионов. Это честное импортозамещение, начиная с железа и заканчивая софтом. Здесь абсолютно управляемая себестоимость и можно ее разрабатывать с местными специалистами, — высказался директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.
Как это работает?
Основой запущенного накануне проекта является беспроводная технология LoRaWAN. Физически — это радиосвязь, которая работает на частоте 868 мегагерц. Как это выглядит на месторождении: на устье скважины устанавливается коммутатор передачи данных, сигнал с которого поступает на базовую станцию LoRaWAN с последующей передачей информации в центр управления.
— В центре управления создается цифровой дубль скважины, который фиксирует заданные параметры объекта (давление, температуру, загазованность) и позволяет оператору управлять скважиной на расстоянии. При необходимости более точных измерений количество параметров скважины или трубопровода можно увеличить до десятков, также можно выставить посекундную частоту сбора данных. Благодаря автоматизации процессов и контролю за удаленными объектами управляющий персонал в любой момент может увидеть, что происходит на объекте, — поясняет директор уральского филиала «Ростелекома» Сергей Гусев.
В данный момент измерительными коммутаторами оборудованы 43 из 67 скважин Аспинского месторождения, где был реализован совместный проект «Лукойла» и «Ростелекома».
Какой от этого эффект?
В целом использование цифрового двойника дает нефтяникам возможность онлайн-контроля технологического оборудования, а также удаленного управления скважиной и изменения параметров работы скважины в режиме реального времени, однако эффект от запуска «умных скважин» этим не ограничивается.
— Если раньше время реагирования доходило до целых суток, то сегодня с запуском этой технологии и центра, где сидят специалисты, которые все это видят, процесс реагирования сокращается до минимума. Произошло отклонение по скважине, в течение часа специалисты пообсуждали, дали команду подразделению на местах, и в течение часа они сидят и контролируют выход ответной информации: что со скважиной, что они с ней сделали, чтобы она начала работать в нормальном режиме. Раньше время простоя оборудования было очень серьезным. Эта технология помогает сократить за год порядка 28% потерь по добыче, — рассказал генеральный директор «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков.
Директор уральского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев подтверждает: тестовая эксплуатация, которая шла последние пару месяцев, уже показала меньше простоя и больше добычи.
Дмитрий Ажгихин: «Мы ушли от постоянного дерганья персонала и сервисных организаций на объекты. На данный момент персонал проводит визуальный просмотр один раз в смену»
О том, какие плюсы для нефтяников можно увидеть в использовании цифрового двойника скважины, также рассказал Дмитрий Ажгихин: «Мы ушли от постоянного дерганья персонала и сервисных организаций на объекты. На данный момент персонал проводит визуальный просмотр один раз в смену. Раньше они приезжали сюда по два-три раза, чтобы снять параметры, переключали, запускали скважины — теперь все производится с пульта диспетчера. Мы получаем постоянный онлайн-контроль за состоянием оборудования, можем управлять параметрами работы скважины, дистанционно включать и запускать скважины и так далее».
По словам гендиректора «Лукойл-Пермь», данный проект «в законченном виде сегодня является первым в России: у коллег с других территорий пока идет предпроектная подготовка и обсуждение техзаданий». Однако, по информации «Реального времени», в ближайшей перспективе цифровизация доберется и до татарстанских нефтяников — проект будет реализован совместно с тем же телеком-оператором.
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