Симбиоз «Атлетика» и «Краснодара»: в РПЛ рвется совершенно уникальный клуб

«Понторезам» и чужим воспитанникам здесь не место

Еще пару лет назад о существовании ФК «Чертаново» из одноименного района Москвы знали лишь махровые фанаты этого клуба. Нынче же это — самая самобытная футбольная команда России и, мало того, претендент на выход в РПЛ. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский съездил на игру «Чертаново» — «Томь», взглянул на клуб изнутри и остался крайне удивлен увиденным.

Стать базовым клубом для… сборной России



В прошлый четверг в Москву пришла неожиданная теплынь. Столбик термометра доходил до +16, а некоторые отчаянные горожане даже раздевались до маек и загорали на припекавшем весеннем солнце. Увы, но к субботней игре «Чертаново» — «Томь» погода сделала шаг к климатической норме — все утро в столице шел небольшой дождь со снегом, и эта холодная сырость никак не зазывала на футбол.

Зато уже у самого выхода из метро «Лужники» сходить на матч активно агитировали два молодых человека. «Приходите на игру «Чертаново»! Команда очень хорошая, нам будет очень приятно», — с улыбкой протянул мне пригласительный один из них. Устоять могли, к слову, далеко не все, после чего молодой человек начинал рассказывать о пути к стадиону. Болельщикам из Чертаново было явно непросто сориентироваться — их любимая команда играла в спортивном городке «Лужники» впервые.

«Извините, не знаете, как пройти к стадиону?» — спросила по пути девушка с маленькой дочкой. Оказалось, что дочка Настя уже вовсю занимается в школе «Чертаново» и мечтает быть похожей на Надю Карпову — главную звезду российского женского футбола, ныне выступающую за «Севилью». Женская команда «Чертаново» — настоящий топ-клуб европейского уровня, почти вся сборная России составлена из его игроков. Без массового присутствия европейских скаутов не обходится ни один матч ЖФК «Чертаново». Ну а теперь за прекрасным полом стремительно подтягивается пол сильный.

В «Чертаново» уже на полном серьезе говорят о планах стать базовым клубом и для мужской сборной России. Фото vk.com/fcchertanovo



За час до начала матча у входа на стадион образуется очередь — этого-то на матче с участием «Чертаново» ваш корреспондент не ожидал увидеть никак! Стоя в очереди, начинаешь отчетливо понимать, насколько «чертята» сплочены и дружелюбны. Один из охранников, интересующихся футболом, отметил вчерашний гол «нашего» Антона Зиньковского за «Крылья Советов» в ворота «Рубина», после чего восхищался экс-чертановцем минут 10.

Еще в январе 2018-го я порывался сделать отдельный сюжет о Зиньковском, но нарвался на отказ пресс-атташе «Чертаново» Сергея Дерябкина. «Конечно, вы имеете право взять у Антона интервью, но мы стараемся ограждать его от внимания прессы. Парень крайне талантливый, не хотелось бы его загубить. Надеюсь на понимание», — сказал он тогда. Прошел год — и Зиньковский чуть ли не лучший игрок «Крыльев Советов», по крайней мере был таковым в минувшую пятницу. И это далеко не предел. В «Чертаново» уже на полном серьезе говорят о планах стать базовым клубом и для мужской сборной России. Ориентировочный срок — 2—4 года!

«Наша философия проста: если ты лучший, то железно будешь играть»

Увы, перед матчем не обошлось без организационных эксцессов. Мальчишка в куртке «Чертаново» не мог пройти «шмон» несколько минут, потому что в куртке у него застряла монета. Пришедшие зрители активно высыпали мелочь на стол охраннику, чтобы пройти через кордон, — этот звон выглядел немного комично. А уже при заходе на трибуны выявилась другая проблема: стюарды просили мальчишек и их родителей занимать места согласно взятым билетам. С учетом того, что билеты на матчи «Чертаново» бесплатные, такое выглядит абсурдно. Однако в руководстве клуба оперативно разобрались в ситуации и к матчу с курским «Авангардом» пообещали исправиться. «Если вы решили посетить матч «Чертаново» и у вас проблемы, обращайтесь напрямую к нам. Лично проводим вас туда, куда сами захотите», — ответ руководства вызывает уважение.

«Философия «Чертаново» проста: если ты лучший, то железно будешь играть. Здесь нет места «понторезам», да и случаев таких я не помню. А если найдется человек, который будет качать права, ему моментально дадут понять: понтуйся где угодно, только не в «Чертаново». В нашем клубе все максимально прозрачно, сотрудники клуба абсолютно открыты. При этом мы принципиально не берем в «Чертаново» воспитанников других клубов. В этом мы похожи на «Атлетик» из Бильбао», — рассказал нам сотрудник клуба Роман.

70% трибун оказались заполнены женщинами и детьми, создававшими семейную атмосферу. Фото vk.com/fcchertanovo

Болельщики «Чертаново», к слову, тоже народ весьма самобытный. 70% трибун оказались заполнены женщинами и детьми, создававшими семейную атмосферу. В одном из эпизодов опорник «Чертаново» Данила Пруцев вступил в небольшую перепалку с игроком «Томи». Такие эпизоды на российских стадионах сопровождаются, как правило, отборной бранью и похабщиной. В «Лужниках» же возникало ощущение сюрреализма: в адрес томича не было сказано ни одного бранного слова.

«В нашей школе люди так воспитаны. С раннего детства им вбивают в голову правильные вещи. Благодаря правильным ценностям многие ребята доводят свой талант до конца и переходят в профессиональные клубы. Вон, видел вчера, как Зиньковский «Рубину» положил? — не упустил случая напомнить о подвигах Антона Роман. — Наш клуб правильно воспитал парня, он многого может добиться».

«Во сколько раз выиграл в зарплате после перехода в «Крылья Советов»? — говорил сам Зиньковский «Чемпионату». — Наверное, нельзя такое говорить. Все же понимают, какие зарплаты в РПЛ. Понятное дело, что выше, чем в «Чертаново». Если брать в среднем по ФНЛ, то там платят меньше, чем в РПЛ, но больше, чем в «Чертаново». В «Чертаново» смешные зарплаты, но там люди находятся не для того, чтобы зарабатывать деньги. Ты играешь в красивый атакующий футбол, а потом тебя забирают в Премьер-лигу. Все зависит только от тебя. Никто и не думает о зарплате в этом возрасте, все хотят только в футбол играть».

По нашей информации, в «Крыльях Советов» есть небольшие проблемы с задержкой зарплаты, но, по крайней мере, у Антона стабильная игровая практика. В его переходе был заинтересован лично главный тренер Миодраг Божович. Но Зиньковский — это только начало триумфального пути «Чертаново». И вчерашняя игра с «Томью» это доказала.

На фоне здоровенных томичей игроки «Чертаново» выглядели мальчишками (собственно, в составе сплошная молодежь). Фото vk.com/fcchertanovo



До мечты — рукой подать

«Чертаново» провалил буквально 7-8 минут в середине первого тайма, и, увы, этого хватило, чтобы пропустить — шикарным дальним ударом отметился Александр Ставпец. В остальном же «Томь» просто сидела на своей половине поля и отмахивалась от комбинаций «чертят». На фоне здоровенных томичей игроки «Чертаново» выглядели мальчишками (собственно, в составе сплошная молодежь). Но уровень футбольного мастерства позволял им сочинять комбинации, от которых зрители получали эстетическое наслаждение. Благодаря голу Владислава Сарвели хозяева сумели сравнять счет. Часть второго тайма «Чертаново» провел в большинстве и создал 5-6 голевых моментов, но всякий раз отсутствие хладнокровия подводило юных футболистов.

Счет 1:1 удовлетворил главного тренера «Томи» Василия Баскакова, в то время как его визави Игорь Осинькин был заметно разочарован. «Приходится констатировать, что по игре мы сегодня недобрали очки. К сожалению, довольно часто голы в наши ворота залетают после рикошетов — нам подобным образом везет меньше. Кроме того, мы пока не можем дожимать матчи до победы. Будем работать!» — констатировал Осинькин по окончании встречи.

На обратном пути болельщики «Чертаново» получили хорошую весть: идущий четвертым «Нижний Новгород» проиграл у себя дома «Ротору» — 1:3! Теперь заветную 4-ю позицию, дающую право на стыковые матчи с командой РПЛ, от чертановцев отделяют всего три очка. И занимает ее «Авангард», у которого, правда, игра в запасе, но с которым у «чертят» как раз следующая домашняя игра.

Российской премьер-лиге определенно нужна команда — симбиоз «Атлетика» и «Краснодара». До мечты — рукой подать. Дотянуться бы!