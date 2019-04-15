«Собрать команду и за один год достигнуть максимальных целей — такое бывает очень редко»

Лучший защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский — о причинах неудачного завершения мощного сезона, этапах карьеры в Уфе и Челябинске и жизни в Екатеринбурге

Защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский провел свой лучший сезон (впрочем, как и вся его команда), набрав 27 очков. На старте его екатеринбуржцы, напомним, выдали серию из 18 побед подряд, едва не побив «вечный» рекорд СКА (20 побед). Однако скандал с зарплатами слегка смазал вторую половину чемпионата, а его конец и вовсе оказался провальным для главного фаворита Востока — он вылетел уже во втором раунде плей-офф, уступив «Салавату». Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с единственным атакующим защитником «Автомобилиста» о причинах неудачного завершения мощного сезона.

«После 20 побед мы не смогли правильно отреагировать на поражения»

— Как проводите вялотекущий остаток сезона? Есть желание поскорее закончить с ним?

— У нас была десятидневная пауза, сейчас снова собрали — проводим двухнедельные сборы, и потом распустят. Хотелось бы, конечно, еще поиграть, но обстоятельства сложились вот так. Скажем так: хочется и поскорее закончить этот сезон и отдохнуть, а с другой стороны, обязанности надо выполнять.

— Наибольшее количество очков за всю твою карьеру в КХЛ — 27 очков и +1 полезности в «регулярке». Это следствие того, что попал в мощную команду. Или сам прибавил?

— Конечно, это зависит и от партнеров. От того, с кем играешь, какую роль тебе отводят.

— «Автомобилист» выдал просто мощнейший старт, но в какой-то момент что-то пошло не так. Что произошло?

— Я думаю, нам не удалось сохранить этот контроль над собой — как реагировать на поражения после 18 побед подряд. Все складывалось хорошо, и когда команда вдруг проиграла один-два матча, было сложно к этому привыкнуть и правильно отреагировать на ситуацию. Но ведь без поражений не бывает и побед.

— Так совпало, что спад наступил после того как одно издание опубликовало зарплаты игроков «Автомобилиста». Это как-то связано?

— Я не думаю. В принципе, все приблизительно знают зарплатную ведомость хоккеистов, и никакой неожиданностью для наших ребят это не стало. Может, для кого-то вне хоккея это и стало неожиданностью. Например, в НХЛ вообще все это рассекречено и доступно для общественности — там меньше негатива. Это у нас, когда это все всплывает, многие люди негодуют.

— Приведенные цифры похожи на правду?

— Где-то правда, где-то неправда. Скажем так: если это засекречено, то это и останется засекреченным.

Я думаю, нам не удалось сохранить этот контроль над собой — как реагировать на поражения после 18 побед подряд



«Собрать команду за один сезон и выиграть — такое бывает очень редко»

— В начале сезона «Автомобилист» вместе с «Авангардом» называли главным фаворитом Востока и всего чемпионата. Что все-таки помешало пройти дальше второго раунда?

— Для многих ребят это был первый такой плей-офф. Некоторые дальше первого раунда никогда не проходили. Собрать команду за один год и выиграть сразу все — такое если и бывает, то очень редко.

— Сейчас, когда прошло время, тебе стало понятно, почему вдруг шестая команда Востока обыграла первую?

— У них не было больших кадровых изменений в последнее время, многие уже не первый год играли вместе. Плюс они летом приобрели хорошего вратаря.

Да и регулярный сезон — это не такой уж показатель. Вот плей-офф — показатель, насколько команда готова биться с лучшими. Я не считаю, что шестое место — это какое-то мерило. Если ты попал в плей-офф, значит ты уже в числе тех команд, которые готовы бороться за кубок.

«Когда играл в «Салавате, на «зеленое дерби» никого не нужно было мотивировать»

— По ходу сезона многие отмечали, что в «Автомобилисте» забивают в основном иностранцы, а остальные — «на подхвате». Можно ли сказать, что «Автомобилисту» не хватило именно мастеровитых игроков?

— Да нет, как показал плей-офф, забивали-то не только легионеры. Не только мастеровитые и готовые всегда забивать. И какой-то конкретной задачи отдавать им [легионерам] шайбу, чтобы они забивали, у нас не было.

Вообще, у нас и помимо легионеров есть лидеры. Например, Голышев — тоже человек сорок очков набрал, ну разве это не лидер? Причем это молодой игрок (Анатолию Голышеву 24 года, — прим. ред.).

— Ты три сезона играл в «Салавате». Переживал за бывшую команду в финале Востока?

— Да нет, в финале играли две хороших команды, и конкретно кого-то из них я не поддерживал. У меня есть своя команда, в которой я нахожусь. Скажу так: когда ты сам не в игре, за хоккеем неинтересно смотреть. Такого, чтобы смотреть и переживать за кого-то конкретно, кто пройдет дальше — такого нет. Только если отметить какие-то моменты, которые могут помочь твоей команде в будущем.

— «Салават» в этом году сотворил чудо или выступил на своем уровне?

— У них хорошая команда по исполнителям. Где-то они точечно еще подусилились перед плей-офф. У них четыре очень хороших звена, которые могут делать результат.

У «Салавата» хорошая команда по исполнителям. Где-то они точечно еще подусилились перед плей-офф. У них четыре очень хороших звена, которые могут делать результат



— За 3 года, проведенных в Уфе, прочувствовал принципиальность «зеленого дерби»?

— Конечно. Это дерби зародилось достаточно давно, и команды находятся рядом. На этот матч всегда повышенные эмоции. Все всё прекрасно понимают, на такие матчи никогда не надо дополнительно мотивировать — все и так заряжены.

— В плей-офф ты обыгрывал «Ак Барс» в составе «Салавата» Игоря Захаркина (4:3 в серии, — прим. ред.). Кто-то утверждает, что этот тренер взял «бронзу» того сезона исключительно за счет багажа Анатолия Емелина, а то и вовсе якобы «на конспектах» Быкова, который давно покинул команду.

— Насколько мне память не изменяет, Захаркин возглавил команду матче на десятом, и сезон еще был впереди — могло быть все.

— Однако «физику» в межсезонье команде на сезон закладывал не он.

— Да, «физика» закладывается летом, но ее же все равно надо как-то поддерживать на протяжении всего сезона. С нашими-то паузами на Евротуры, когда перерывы по 10—12 дней, и в эти перерывы ты тоже должен работать.

«В «Тракторе» все ходили «на ниточках»

— В прошлом сезоне «Трактор» выдал просто сумасшедший сезон — вышли в финал Востока при довольно скромных ресурсах. В чем причина успеха?

— В нас никто особо не верил. Думали, что с нами можно будет поиграть в легкий хоккей, но все ребята прекрасно понимали, что никто, кроме нас, ничего не сделает. Мы сплотились и потихоньку, шажочек за шажочком, шли к этому.

Два раунда были не из легких, хотя счет в противостоянии с Нижнекамском 4:1, но каждая игра могла закончиться в любую сторону. Так же играли с «Салаватом», где счет в серии в один момент стал 3:3 и все решал седьмой матч. Но, повторюсь, коллектив сплотился. И очень здорово у нас играли вратари.

— Анвар Гатиятулин ушел, команда в Челябинске стала тускнеть.

— Много ребят покинули клуб. По крайней мере, ушли те, кто мог изменить ход матча. Тот же Кручинин, например.

Да и с тренерским штабом поначалу тоже не все было однозначно — сезон начинался очень плохо, все ходили «на ниточках». Всех хотели убирать или перебирать. Но руководство каждый раз давало шанс, и, в общем-то, мы этот шанс оправдали.

«В нас никто особо не верил. Думали, что с нами можно будет поиграть в легкий хоккей, но все ребята прекрасно понимали, что никто, кроме нас, ничего не сделает». Фото hctraktor.org



«Сейчас уже не тот период, когда можно все бросить и рискнуть уехать в НХЛ»

— Ты один из тех хоккеистов, кто начинал свою карьеру в североамериканских лигах, а потом вернулся играть в Россию. Североамериканский опыт влияет на дальнейшую карьеру? Там ведь другой хоккей, другие площадки, по-другому учат играть. Это как-то пригождается, или, наоборот, мешает сегодня в КХЛ?

— Да нет, не мешает. И в КХЛ стали появляться маленькие площадки — такая была в Тольятти, и во Владивостоке тоже маленькая площадка. Но ребята приезжают, и всем нам приходится перестраиваться.

Вообще, на маленьких площадках хоккей более насыщенный, потому что там броски опасны с любых точек. Но хоккей есть хоккей.

— Ты провел три матча в НХЛ в составе «Далласа». Все-таки еще есть надежда пробиться в НХЛ, или ты уже пустил корни в КХЛ и о выступлении за океаном больше не мечтаешь?

— Скажем так, если бы мне было лет 25, можно было о чем-то думать. А сейчас уже надо думать о том, что происходит на данный момент. Да, конечно, как и любому хоккеисту, мне бы хотелось вернуться и попробовать. Но сейчас уже не тот период времени, когда можно бросить все здесь и рискнуть уехать. Просто чтобы попробовать — получится или не получится.

— Следишь за бывшим клубом и успехами Радулова с Ничушкиным в «Далласе»? К слову, два российских игрока и такие разные карьеры. Чего не хватает Ничушкину, чтобы забивать там?

— Это два абсолютно разных хоккеиста — и по функциям, и по игре. Не получается забить — бывает такое. Но я думаю, что через работу все придет.

«Цены на футбольный ЧМ были такими запредельными, что нам и дома у экрана неплохо смотрелось»

— У тебя закрытый аккаунт в Instagram и не так много подписчиков. Не любишь лишнее внимание в своей жизни?

— Есть определенный круг людей, с которыми ты не общаешься, но они могут увидеть, что происходит у тебя в жизни. Может быть, когда-нибудь я открою эту страницу, но пока так. Для меня это кусочек личного.

Сейчас уже не тот период времени, когда можно бросить все здесь и рискнуть уехать. Просто чтобы попробовать — получится или не получится. Фото hc-avto.ru

— Судя по твоей карьере, тебя все больше привлекает Урал. Как ты обжился в Екатеринбурге? Семье нравится?

— Да, хороший город. Никаких проблем с проживанием нет. А то, что говорят, мол, тут с заводов постоянно дует — так у нас в каждом городе эта загазованность есть, и от нее никуда не деться.

— Екатеринбург — город контрастов. Стоят современные стеклянные высотки, а рядом трясется трамвай второй половины XX века.

— Да нет, чего смущаться-то? Вот так вот у нас пока.

— На екатеринбургских матчах чемпионата мира по футболу удалось побывать?

— Нет, не получилось. Был просто сумасшедший ажиотаж, и билеты стоили каких-то космических денег, так что, скажем так, неплохо и по телевизору смотрелось (смеется). Да и на конкретный матч билеты тяжело было купить — они как-то вразброс распределялись. Так что и с друзьями перед большим экраном нормально смотрелось.