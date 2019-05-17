«Инвестиционный шум»: инвестиции в экономику страны выросли за год на 10 процентов
В российском масштабе банки оказались почти отрезаны от инвестирования – на кредиты приходится лишь 11% всех вложений, а иностранцы практически перестали вкладывать в российскую экономику
Объем инвестиций в основной капитал российских предприятий в прошлом году составил 13,2 трлн рублей при темпе роста 9—10%, который держится уже второй год. И если в целом российская экономика оправилась от кризиса 2014—2016 годов, то о регионах ПФО говорить этого не приходится. Аналитическая служба «Реального времени», изучив структуру инвестиций, выяснила, что банки оказались почти отрезаны от инвестирования в предприятия — на кредиты приходится 11% всех вложений (на бюджетные средства — 15%). А на иностранные инвестиции, после «закрытия окна в Европу», приходится 1% и то лишь в нескольких регионах страны. Оказалось также, что по объему иностранных вложений Тульская область со своими ОЭЗ и ТОСЭР далеко обогнала РТ с ее ОЭЗ и ТОСЭР.
Инвестиции в экономику за 4 года санкций выросли на треть
Инвестиции в основной капитал российской экономики в 2018 году составили 13,2 трлн рублей, что почти на 10% больше, чем годом ранее. За 4 года охлаждения отношений между РФ и Западом объем инвестиций вырос более чем на треть: в 2014 году было вложено 9,8 трлн рублей. Надо отметить, что сразу после начала кризиса темп роста инвестиций составил всего 4,3% (в 2015 году), годом позднее вырос до 7%, и в последние 2 года превышает 9%.
Лидером по вложениям в основной капитал формально остается Тюменская область, в которую в прошлом году было поступило 2,2 трлн рублей. В действительности, если выделить из области главные нефтяные регионы страны — Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень займет лишь 11-е место по объему инвестиций. ЯНАО и ХМАО по этому показателю на втором и третьем местах, в экономику этих округов — то есть, собственно, в нефтедобывающую отрасль — было вложено в прошлом году 1 трлн и 879 млрд рублей соответственно.
Интересно, что на фоне роста налоговых платежей «нефтянки» в последние годы (напомним, в 2018 году на ЯНАО и ХМАО пришлось 36% всех поступивших налогов в федеральный бюджет), объем инвестиций здесь, напротив, падает: в ЯНАО инвестиции упали на 5,5%, в ХМАО — на 2%. Любопытно также сопоставить объем налогов и инвестиций в нефтяных округах страны: в ЯНАО на 1 трлн рублей инвестиций в прошлом году пришлось 1,2 трлн рублей налоговых платежей в федеральный бюджет, в ХМАО на 879 млрд рублей инвестиций — 3 трлн рублей налогов. Всего на два нефтяных округах РФ приходится 14,3% всех российских инвестиций.
Москва остается драйвером российской экономики — объем инвестиций ее предприятий второй год растет, и рост составляет 20%.
Первое место по инвестициям занимает Москва, в экономику которой было вложено в 2018 году 1,7 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Или 13% всех российских инвестиций. Причем темп роста в 20% сохраняется уже второй год подряд. Для сравнения, в 2015 году он составлял всего 9,4%. Всего за 4 года объем вложений в столичную экономику вырос в 1,85 раза.
За ХМАО и ЯНАО идет Московская область, где также велика концентрация крупного бизнеса, Она стала рекордсменом по темпу роста инвестиций в топ-10 регионов страны: объем вложений в прошлом году вырос почти в 1,5 раза, составив 726,4 млрд рублей. Отдельно отметим, что положительные темпы роста инвестиций область показывает лишь второй год подряд: в 2015—2016 годах экономика стагнировала, инвестиции падали (на 0,5—1%). Всего за 4 года объем инвестиций в Московскую область вырос в 1,6 раза (с 436 млрд рублей).
Такие же темпы показал Санкт-Петербург (пятое место), но там объем вложений за последние 4 года ни разу не снижался: в прошлом году он составил 553,6 млрд рублей.
Краснодарский край не смог заманить инвесторов после сочинской Олимпиады
В отличие от экономических грандов первой пятерки, вторая пятерка показывает заметно меньший темп роста инвестиций. А Краснодарский край, например, сильнее пострадал в кризисные 2015—2016 годы, когда инвестиции упали соответственно на 20 и 25%. В результате Краснодарский край оказался единственным регионом в топ-10 по размеру инвестиций, где объемы вложений за 4 года не выросли, а упали, или даже лучше сказать рухнули, на 32% (в 2014 году в региональную экономику было вложено 547,1 млрд рублей).
Впрочем, как и в случае с Красноярским краем, где вложения упали на 1%, составив 375,7 млрд рублей, это скорее отражает ситуацию со строительством инфраструктуры для проведения спортивных мероприятий (в Сочи тогда прошла зимняя Олимпиада), когда вложения неожиданно вырастают до рекордных значений, а потом также снижаются. С другой стороны, это означает, что ожидания региональных и федеральных властей, что Универсиада или Олимпиада в итоге дадут сильный толчок к развитию экономики, вызвав приток новых инвесторов, не оправдываются.
Самые развитые регионы ПФО сбавили темпы
Татарстан не исключение. Фактически, если судить по размеру вложений, в 2015 году объем инвестиций вырос на 9,6%, а годом позднее темп роста оказался отрицательным и составил всего 92,6% (332 млрд рублей — это чуть больше, чем в 2014 году). В 2017 году объем вложений вырос на 2,1%, а в прошлом году можно отметить заметный разгон — 10%.
Второй результат после Татарстана показала Самарская область (16-е место), где объем инвестиций составил 210,6 млрд рублей с ростом на 3,9%. Но за 4 года объем вложений в самарскую экономику в действительности снизился на 10% (в 2014 году было вложено 233,3 млрд рублей).
Любопытно, что по объему вложений экономически развитая Самарская область с трудом обгоняет Крым, в экономику которого в прошлом году было вложено 195,8 млрд рублей, при том что Крым регион дотационный и занимает седьмое место по размеру дотаций (в 2018 году они составили 20,3 млрд рублей). Напротив, Самарская область входит в число 13 субъектов РФ, вообще не получающих дотаций, и занимает девятое место по размеру налоговых платежей в федеральный бюджет (в 2018 году в Москву область отправила 291,17 млрд рублей). Объясняется крымский успех взрывным ростом строительства инфраструктуры, в частности, Крымского моста.
В другом регионе ПФО, Пермском крае, объем инвестиций за 4 года вырос на 18,6%, однако этот рост большей частью пришелся на 2015 год, после чего темпы роста начали ежегодно падать, спустившись в 2017 году до нулевой отметки (0,7%), а в прошлом году объем инвестиций впервые снизился на 3,4%, составив 183 млрд рублей.
В Башкортостане дела обстоят не лучше, чем в Татарстане или Перми: за года объем инвестиций как будто вырос на те же 10%, но в действительности основной рост пришелся на 2015—2016 годы (17,2% и 21,7% соответственно), после чего объем инвестиций рухнул на 25%, и только в прошлом году Башкортостан вернул себе положительный темп роста (4,3%), увеличив вложения в экономику до 172,3 млрд рублей. В Нижегородской области ситуация аналогичная самарской — за 4 года объем инвестиций упал на 14%, составив в прошлом году всего 169,1 млрд рублей.
Успехи регионов в любом случае не идут ни в какое сравнение с ростом инвестиций в Ленинградской и Московской областях, Москве, нефтяных округах и т. д. Мало того, четырехлетний темп роста в три раза ниже общероссийского (34%). И даже если исключить крупные мегаполисы (Москву и Питер) с их областями, нефтяные округа и вообще всю десятку крупных регионов, то средний темп роста за 4 года в РФ составил 23,2%.
Банки вне инвестирования — на кредиты приходится лишь 11 процентов всех вложений
В структуре инвестиций в целом по стране 54% приходится на собственные средства предприятий (7,1 трлн рублей), остальное занимают привлеченные. Из привлеченных средств треть приходится на бюджетные: 2 трлн рублей из 6 трлн рублей в прошлом году предприятия получили от государства, примерно поровну из федерального и региональных бюджетов.
Компаниям пришлось занимать 3,3 трлн рублей, разумеется, большей частью в банках. Кредитов для инвестиций было взято в прошлом году на 1,42 трлн рублей, из них 607,6 млрд рублей в иностранных банках. На банки (как российские, так и иностранные) приходится лишь 11% от всех средств, вкладываемых в основной капитал. На бюджетные средства, к примеру, приходится 15%. Что нельзя назвать положительным моментом: фактически, банки, призванные неоднократно властями кредитовать производство, инвестировать в экономику, остаются отрезанными от этого процесса (из-за высоких ли процентных ставок, отпугивающих бизнес, или из-за осторожности самих банков).
Учитывая все большую закрытость российской экономики, прямые инвестиции из-за рубежа по итогам 2018 года составили незначительную часть: из 13,2 трлн рублей иностранцы вложили лишь 80,9 млрд рублей, или 1%. Для сравнения, даже от населения средства для инвестиций составляют 5%. Так, средства, полученные от долевого участия на строительство от организаций и населения, составили 360 млрд рублей, прямые средства населения — еще 292,2 млрд рублей.
Как Тульская область со своими ОЭЗ и ТОСЭР далеко обогнала по иностранным инвестициям
Лишь в 23 региона страны в прошлом году пришли иностранные инвестиции. Лидером по этому показателю, как ни странно, оказалась не Москва (9 млрд рублей иностранных инвестиций), а Тульская область, в которую в прошлом году иностранцы вложили 24,7 млрд рублей, или 20,7% всех инвестиций. Связано это, возможно, с тем, что в 2016—2017 годах рядом с Тулой открылась особая экономическая зона.
А в прошлом году на Петербургском экономическом форуме было объявлено о том, что американская компания Cargill и власти Тульской области планируют создать в регионе биотехнологический кластер с общим объемом инвестиций 10 миллиардов рублей. Первый транш — 1,5 млрд рублей — вложат в строительство энергоцентра в этом регионе на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» с расчетом на то, что в короткие сроки он станет центром крупного технологического кластера. Товарооборот области с США в 2017 году вырос вдвое, составив полмиллиарда долларов.Тульская область входит в пятерку российских регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом из-за близости к Москве. Для сравнения, в Татарстане, где есть и ОЭЗ «Алабуга» и несколько ТОСЭР, прямые иностранные инвестиции в прошлом году составили всего 2,7 млрд рублей (седьмое место по стране).
В иностранных же банках в прошлом году прокредитовались предприятия лишь в 10 регионах РФ, а если считать Тюменскую область, включая ХМАО и ЯНАО, то в семи. И большей частью иностранные банки предпочли прокредитовать нефтедобывающую отрасль ХМАО и ЯНАО. В Татарстане по этому показателю стоит прочерк.
|Регион
|Всего
|Собственные средства
|Привлеченные средства
|Бюджетные средства
|Бюджетные средства из федерального бюджета
|Бюджетные средства из бюджетов субъектов Российской Федерации
|Средства местного бюджета
|Средства государственных внебюджетных фондов
|Инвестиции из-за рубежа
|Заемные средства других организаций
|Кредиты банков
|Кредиты иностранных банков
|Средства, полученные от долевого участия на строительство (организаций и населения)
|Средства населения
|Прочие
|Российская Федерация
|13.207.655.342
|7.173.812.366
|6.033.842.976
|2.023.109.944
|979.001.258
|898.006.336
|146.102.350
|28.465.194
|80.973.721
|527.745.890
|1.425.306.338
|607.625.533
|395.961.106
|292.226.953
|1.552.280.783
|Тюменская область
|2.211.361.895
|1.276.252.258
|935.109.637
|61.037.132
|5.129.256
|42.115.507
|13.792.369
|447.514
|212.138
|73.879.034
|588.192.676
|528.461.080
|7.472.436
|4.228.503
|203.868.707
|Москва
|1.722.922.267
|997.573.205
|725.349.062
|452.076.229
|63.615.736
|387.419.597
|1.040.896
|42.369
|8.995.605
|36.102.936
|119.237.327
|3.973.712
|85.206.794
|62.641.867
|23.687.802
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|1.006.876.320
|242.339.814
|764.536.506
|17.310.866
|2.207.092
|11.320.661
|3.783.113
|142.632
|
|42.024.752
|521.003.338
|476.155.797
|832.610
|
|183.171.171
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|879.021.544
|753.447.786
|125.573.758
|20.769.751
|1.145.542
|13.047.591
|6.576.618
|241.064
|
|27.507.672
|59.692.556
|52.302.583
|864.972
|810.253
|16.336.742
|Московская область
|726.449.032
|411.538.225
|314.910.807
|132.769.569
|72.225.631
|38.493.910
|22.050.028
|1.856.231
|5.742.122
|40.270.319
|35.700.488
|
|74.256.860
|29.669.317
|24.315.218
|Санкт-Петербург
|553.634.578
|338.774.697
|214.859.881
|98.977.824
|33.002.705
|65.635.971
|339.148
|323.212
|2.304.659
|4.971.225
|40.739.858
|
|37.347.053
|35.370.954
|30.196.050
|Ленинградская область
|432.308.972
|116.872.601
|315.436.371
|51.442.699
|35.882.981
|11.975.401
|3.584.317
|183.288
|665.602
|3.175.743
|32.809.002
|
|32.203.113
|30.439.714
|194.956.924
|Красноярский край
|375.773.609
|200.119.525
|175.654.084
|42.219.969
|23.717.041
|14.418.962
|4.083.966
|208.923
|
|67.719.119
|23.612.193
|
|8.993.229
|6.651.945
|32.898.968
|Краснодарский край
|374.497.545
|170.186.091
|204.311.454
|99.519.931
|82.266.468
|8.659.793
|8.593.670
|658.222
|8.880.078
|18.610.119
|45.192.424
|6.790.362
|6.311.858
|4.659.013
|25.138.822
|Республика Саха (Якутия)
|361.839.919
|113.380.097
|248.459.822
|24.746.515
|11.934.834
|6.498.779
|6.312.902
|109.522
|
|3.818.766
|7.175.550
|1.040.392
|1.911.652
|1.910.328
|210.697.817
|Республика Татарстан (Татарстан)
|359.846.301
|235.750.085
|124.096.216
|39.773.511
|8.766.250
|29.393.093
|1.614.168
|9.856.316
|2.706.021
|12.754.243
|26.954.298
|
|7.864.022
|7.649.793
|24.187.805
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|325.464.031
|280.464.658
|44.999.373
|22.956.515
|1.776.622
|17.747.255
|3.432.638
|63.818
|
|4.346.610
|7.496.782
|
|5.774.854
|3.418.250
|4.360.794
|Иркутская область
|261.485.379
|160.418.520
|101.066.859
|23.051.319
|11.662.236
|6.794.896
|4.594.187
|364.234
|50.887
|20.070.015
|17.548.607
|
|1.835.946
|1.835.103
|38.145.851
|Свердловская область
|239.104.067
|143.233.381
|95.870.686
|33.529.200
|13.297.976
|13.269.499
|6.961.725
|309.796
|363.373
|10.991.991
|11.042.848
|
|14.145.462
|13.924.115
|25.488.016
|Амурская область
|230.485.779
|112.741.329
|117.744.450
|7.648.292
|6.125.797
|866.807
|655.688
|88.845
|
|2.042.191
|11.682.520
|
|
|
|95.905.095
|Сахалинская область
|211.979.605
|147.924.374
|64.055.231
|21.039.042
|5.576.243
|11.817.774
|3.645.025
|174.004
|
|5.050.019
|21.839.083
|21.747.691
|
|
|15.118.599
|Самарская область
|210.692.941
|138.073.599
|72.619.342
|22.031.572
|10.017.287
|10.387.570
|1.626.715
|150.130
|
|7.871.815
|13.950.702
|
|
|
|28.586.508
|Республика Крым
|195.811.350
|17.079.041
|178.732.309
|134.495.919
|125.897.714
|7.316.682
|1.281.523
|403.706
|
|924.762
|39.774.115
|
|2.398.237
|
|678.366
|Челябинская область
|189.317.949
|110.687.793
|78.630.156
|21.701.375
|10.734.194
|7.414.232
|3.552.949
|1.723.471
|
|18.634.100
|18.405.359
|
|4.957.872
|1.417.866
|13.207.979
|Пермский край
|183.083.036
|125.001.721
|58.081.315
|17.439.179
|6.007.643
|8.705.210
|2.726.326
|385.071
|
|24.287.288
|7.778.389
|
|2.930.542
|1.745.873
|5.260.846
|Кемеровская область
|180.873.140
|123.017.427
|57.855.713
|11.126.219
|5.003.247
|2.810.519
|3.312.453
|285.210
|
|5.778.024
|20.518.242
|
|4.291.197
|2.089.762
|15.795.756
|Воронежская область
|177.842.367
|77.437.969
|100.404.398
|39.689.893
|22.484.036
|14.536.132
|2.669.725
|112.553
|
|3.296.298
|28.835.705
|
|9.787.749
|9.730.984
|18.519.208
|Республика Башкортостан
|172.328.906
|103.907.168
|68.421.738
|22.454.912
|6.640.990
|13.754.633
|2.059.289
|419.488
|656.091
|7.670.848
|24.301.984
|
|8.628.866
|6.942.461
|4.289.549
|Архангельская область
|171.329.970
|104.891.643
|66.438.327
|22.081.305
|15.224.480
|6.062.960
|793.865
|152.856
|
|8.671.095
|11.619.491
|
|
|
|20.395.508
|Нижегородская область
|169.102.773
|108.528.743
|60.574.030
|34.629.536
|23.553.805
|8.930.653
|2.145.078
|269.514
|301.107
|2.703.047
|10.868.821
|2.731.274
|4.385.702
|4.372.980
|7.416.303
|Ростовская область
|163.535.286
|75.679.612
|87.855.674
|48.682.318
|25.260.372
|16.431.129
|6.990.817
|454.372
|815.156
|2.409.763
|13.354.637
|
|7.664.208
|6.979.927
|14.475.220
|Оренбургская область
|155.235.783
|123.840.253
|31.395.530
|4.032.345
|2.123.334
|1.458.171
|450.840
|304.656
|
|2.430.906
|11.277.000
|
|3.980.054
|757.214
|9.370.569
|Мурманская область
|140.392.333
|67.942.915
|72.449.418
|41.662.446
|39.025.985
|1.462.350
|1.174.111
|93.545
|
|1.792.934
|3.749.594
|
|
|
|24.279.718
|Волгоградская область
|129.576.586
|81.854.061
|47.722.525
|19.682.308
|13.257.635
|5.243.246
|1.181.427
|519.913
|1.480.007
|1.565.058
|14.310.221
|
|1.457.431
|1.453.450
|8.707.587
|Республика Коми
|122.907.583
|91.446.544
|31.461.039
|4.000.907
|1.270.127
|2.069.607
|661.173
|70.660
|
|2.331.911
|1.373.064
|
|440.750
|278.067
|23.243.621
|Вологодская область
|120.900.758
|58.335.399
|62.565.359
|9.722.444
|5.949.061
|2.742.887
|1.030.496
|310.089
|
|164.340
|2.560.016
|
|
|
|48.711.835
|Тульская область
|119.040.262
|51.178.514
|67.861.748
|4.996.916
|1.144.775
|2.971.437
|880.704
|197.766
|24.740.174
|13.398.397
|20.351.701
|
|1.675.276
|908.682
|2.501.518
|Хабаровский край
|116.395.167
|48.434.962
|67.960.205
|19.456.592
|13.398.851
|4.478.722
|1.579.019
|176.146
|
|16.016.682
|5.392.003
|
|
|
|26.550.805
|Калининградская область
|112.423.175
|56.483.525
|55.939.650
|19.876.990
|10.058.383
|7.965.117
|1.853.490
|86.767
|2.587.320
|3.293.904
|4.319.284
|
|
|
|24.975.615
|Приморский край
|108.469.131
|48.075.061
|60.394.070
|21.089.658
|15.876.269
|4.213.084
|1.000.305
|277.503
|608.271
|15.135.963
|7.315.538
|
|1.240.890
|1.240.890
|14.726.247
|Новосибирская область
|108.375.363
|56.433.694
|51.941.669
|20.938.197
|10.192.515
|8.348.662
|2.397.020
|227.660
|
|1.443.266
|9.262.913
|
|8.787.433
|8.326.225
|11.266.708
|Саратовская область
|99.525.358
|61.378.432
|38.146.926
|12.392.676
|8.731.764
|2.536.080
|1.124.832
|240.933
|904.970
|1.601.845
|4.115.719
|
|4.025.510
|2.088.088
|14.865.273
|Курская область
|93.665.863
|43.652.989
|50.012.874
|18.078.828
|13.916.466
|3.516.345
|646.017
|52.703
|
|5.272.638
|16.271.519
|
|573.539
|414.678
|9.763.647
|Астраханская область
|91.960.533
|11.324.090
|80.636.443
|4.276.041
|2.545.667
|1.076.941
|653.433
|38.946
|
|345.401
|2.641.335
|
|
|
|72.873.489
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|89.897.650
|67.512.269
|22.385.381
|4.174.067
|1.227.215
|2.896.419
|50.433
|
|
|8.442.752
|
|
|
|
|1.947.338
|Забайкальский край
|82.079.519
|39.262.459
|42.817.060
|10.575.638
|7.575.942
|2.069.490
|930.206
|144.166
|162.891
|4.385.798
|1.675.800
|
|1.706.619
|1.472.381
|24.166.148
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|81.432.320
|37.379.374
|44.052.946
|17.907.238
|13.997.265
|3.166.541
|743.432
|150.635
|
|228.343
|6.920.082
|
|
|
|18.448.170
|Омская область
|80.698.854
|67.450.333
|13.248.521
|5.648.090
|2.249.184
|2.718.226
|680.680
|254.051
|
|1.520.869
|814.612
|
|79.657
|
|4.931.242
|Тверская область
|80.092.540
|32.374.361
|47.718.179
|25.852.248
|23.109.978
|2.262.621
|479.649
|92.547
|
|11.064.407
|5.896.258
|
|1.384.740
|416.199
|3.427.979
|Ставропольский край
|79.183.510
|49.848.029
|29.335.481
|12.783.122
|7.058.705
|4.065.586
|1.658.831
|290.633
|
|5.378.103
|7.621.784
|622.530
|2.694
|864
|3.259.145
|Томская область
|76.215.612
|60.263.265
|15.952.347
|3.901.920
|1.652.826
|1.060.770
|1.188.324
|252.360
|
|1.914.030
|2.857.008
|306.420
|784.724
|259.328
|6.085.576
|Белгородская область
|75.128.561
|42.540.322
|32.588.239
|9.750.142
|2.372.642
|6.036.596
|1.340.904
|261.888
|
|2.145.673
|11.510.554
|
|2.158.555
|2.078.157
|6.601.007
|Калужская область
|71.494.053
|35.863.322
|35.630.731
|11.662.219
|8.239.931
|2.619.559
|802.729
|100.222
|2.217.757
|2.485.660
|13.054.757
|
|2.760.912
|2.667.589
|3.349.204
|Липецкая область
|70.482.161
|49.242.507
|21.239.654
|5.873.016
|2.129.703
|2.644.520
|1.098.793
|109.782
|3.177.492
|1.780.098
|6.086.259
|
|1.524.462
|1.524.462
|2.688.545
|Алтайский край
|60.825.274
|23.158.268
|37.667.006
|10.793.493
|3.653.901
|5.905.521
|1.234.071
|237.418
|
|5.150.106
|5.548.666
|
|6.195.263
|6.041.206
|9.742.060
|Удмуртская Республика
|59.728.024
|47.050.816
|12.677.208
|6.030.552
|2.588.233
|2.439.275
|1.003.044
|190.779
|
|720.054
|1.087.540
|
|2.259.498
|1.339.856
|2.387.365
|Тамбовская область
|58.898.525
|27.243.925
|31.654.600
|10.583.259
|6.017.746
|4.241.917
|323.596
|144.560
|
|285.111
|8.474.700
|
|836.537
|832.537
|11.315.815
|Ярославская область
|58.153.232
|39.908.730
|18.244.502
|4.816.121
|2.516.977
|1.725.832
|573.312
|145.435
|
|1.657.962
|6.124.001
|
|2.443.461
|2.138.828
|2.876.474
|Новгородская область
|52.769.014
|27.180.333
|25.588.681
|12.895.625
|11.356.859
|1.163.919
|374.847
|117.972
|
|2.612.465
|547.270
|
|2.176.757
|1.881.699
|5.538.483
|Чеченская Республика*
|50.314.920
|26.250.049
|24.064.871
|13.009.257
|8.939.324
|3.379.075
|690.858
|193.226
|
|1.570.609
|3.414.001
|
|
|
|5.688.972
|Магаданская область
|48.748.599
|38.749.644
|9.998.955
|2.067.851
|1.053.065
|858.019
|156.767
|68.375
|
|7.515.986
|257.044
|
|
|
|89.699
|Смоленская область
|47.288.347
|18.623.696
|28.664.651
|6.084.545
|2.371.384
|3.142.630
|570.531
|68.190
|2.336.601
|1.454.812
|3.254.252
|
|53.876
|19.558
|15.412.375
|Пензенская область
|47.229.336
|17.641.635
|29.587.701
|5.250.180
|2.840.032
|1.712.157
|697.991
|185.512
|
|1.957.563
|14.269.037
|
|780.378
|731.432
|6.785.615
|Владимирская область
|46.357.338
|29.290.854
|17.066.484
|8.566.993
|3.711.295
|3.722.190
|1.133.508
|129.409
|
|1.796.343
|2.190.056
|
|1.333.284
|1.333.284
|3.050.399
|Рязанская область
|45.589.474
|28.625.719
|16.963.755
|7.020.301
|4.599.390
|1.971.145
|449.766
|51.648
|
|1.970.058
|1.214.604
|
|40.192
|40.080
|6.643.952
|Ульяновская область
|45.564.843
|18.353.681
|27.211.162
|9.022.264
|6.762.664
|1.856.405
|403.195
|47.010
|
|5.054.533
|4.519.118
|
|
|
|7.733.292
|Брянская область
|42.656.170
|20.880.455
|21.775.715
|7.306.157
|2.176.565
|4.546.857
|582.735
|106.842
|
|347.774
|7.259.196
|
|1.883.812
|1.471.435
|4.856.493
|Республика Мордовия
|40.968.066
|17.536.424
|23.431.642
|7.415.378
|3.724.268
|2.991.337
|699.773
|73.857
|
|414.442
|11.461.131
|
|2.243.073
|2.115.844
|1.823.761
|Кировская область
|39.784.174
|23.780.347
|16.003.827
|4.898.780
|2.373.789
|2.153.134
|371.857
|229.279
|
|1.583.872
|1.812.416
|
|4.302.398
|3.805.683
|3.174.247
|Республика Бурятия
|38.388.653
|17.443.764
|20.944.889
|17.403.980
|10.222.791
|6.049.401
|1.131.788
|297.645
|
|979.414
|120.297
|
|3.039
|678
|2.129.404
|Чувашская Республика - Чувашия
|32.692.868
|14.870.812
|17.822.056
|8.449.572
|4.023.387
|3.348.431
|1.077.754
|128.244
|
|1.063.894
|1.194.421
|
|5.176.947
|4.081.897
|1.773.056
|Республика Карелия
|31.577.658
|18.023.077
|13.554.581
|10.603.972
|8.168.145
|2.261.934
|173.893
|172.593
|
|297.475
|478.273
|
|393.225
|393.136
|1.582.579
|Севастополь
|31.190.229
|3.279.918
|27.910.311
|16.805.595
|8.241.644
|8.563.951
|
|247.172
|
|247.936
|10.065.359
|
|382.603
|
|161.646
|Камчатский край
|30.096.928
|14.958.535
|15.138.393
|11.921.982
|6.648.912
|4.299.427
|973.643
|80.413
|
|531.334
|1.412.324
|
|
|
|1.192.340
|Орловская область
|29.149.937
|13.198.876
|15.951.061
|3.251.524
|1.804.323
|1.168.965
|278.236
|96.694
|
|4.079.256
|6.408.076
|
|1.599.465
|
|516.046
|Республика Дагестан
|28.025.300
|6.695.223
|21.330.077
|19.682.839
|14.202.853
|4.237.427
|1.242.559
|36.830
|
|
|
|
|92.722
|87.158
|1.390.632
|Республика Хакасия
|24.551.988
|12.356.218
|12.195.770
|3.451.623
|930.911
|1.926.898
|593.814
|118.519
|
|
|857.532
|
|1.162.292
|977.189
|6.601.906
|Псковская область
|19.225.597
|9.719.308
|9.506.289
|6.267.544
|2.552.146
|3.599.281
|116.117
|27.125
|
|95.810
|1.047.008
|
|1.280.415
|1.142.236
|788.387
|Республика Северная Осетия-Алания
|18.117.775
|3.231.676
|14.886.099
|7.025.422
|5.840.093
|1.139.264
|46.065
|109.176
|
|
|
|
|
|
|7.707.748
|Республика Марий Эл
|16.607.883
|10.798.169
|5.809.714
|1.838.561
|1.001.156
|652.562
|184.843
|127.486
|
|475.986
|1.786.770
|
|921.838
|813.482
|659.073
|Курганская область
|16.453.655
|8.992.682
|7.460.973
|2.541.937
|1.415.541
|903.696
|222.700
|162.688
|
|250.107
|1.046.130
|
|
|
|3.436.848
|Республика Адыгея (Адыгея)
|15.632.403
|5.510.702
|10.121.701
|5.778.155
|4.475.927
|939.341
|362.887
|44.097
|
|42.826
|2.611.591
|
|
|
|1.645.032
|Карачаево-Черкесская Республика
|14.994.818
|4.210.544
|10.784.274
|10.044.059
|8.324.185
|1.554.032
|165.842
|23.766
|
|
|180.494
|
|
|
|523.855
|Кабардино-Балкарская Республика
|14.687.782
|4.230.767
|10.457.015
|6.927.606
|3.937.426
|2.763.827
|226.353
|1.253.185
|
|1.430.604
|
|
|
|
|433.877
|Еврейская автономная область
|14.500.976
|2.890.522
|11.610.454
|1.046.749
|628.122
|375.250
|43.377
|45.965
|2.888.558
|1.395.562
|
|
|
|
|6.233.604
|Чукотский автономный округ
|14.277.167
|6.371.541
|7.905.626
|3.802.306
|1.543.529
|1.477.462
|781.315
|6.630
|
|3.034.608
|
|
|
|
|358.835
|Костромская область
|14.024.500
|9.253.913
|4.770.587
|2.338.106
|1.356.025
|779.482
|202.599
|75.126
|
|171.553
|769.805
|
|
|
|1.372.657
|Ивановская область
|13.506.576
|7.061.026
|6.445.550
|3.163.812
|1.176.912
|1.591.431
|395.469
|109.799
|
|309.235
|468.680
|
|
|
|2.184.572
|Республика Ингушетия*
|10.222.480
|2.771.908
|7.450.572
|6.295.503
|4.794.771
|783.410
|717.322
|41.285
|
|
|
|
|
|
|1.113.784
|Республика Алтай
|8.561.837
|2.377.027
|6.184.810
|3.100.884
|1.956.061
|932.837
|211.986
|96.402
|
|1.025.946
|1.172.559
|
|
|
|574.274
|Республика Калмыкия
|8.315.943
|1.617.219
|6.698.724
|3.520.917
|2.850.784
|358.014
|312.119
|20.181
|
|170.161
|
|
|
|
|2.971.181
|Республика Тыва
|8.127.682
|3.380.222
|4.747.460
|3.670.337
|2.313.457
|1.220.874
|136.006
|72.878
|
|730.546
|
|
|
|
|234.050
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым