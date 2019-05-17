«Инвестиционный шум»: инвестиции в экономику страны выросли за год на 10 процентов

В российском масштабе банки оказались почти отрезаны от инвестирования – на кредиты приходится лишь 11% всех вложений, а иностранцы практически перестали вкладывать в российскую экономику

Объем инвестиций в основной капитал российских предприятий в прошлом году составил 13,2 трлн рублей при темпе роста 9—10%, который держится уже второй год. И если в целом российская экономика оправилась от кризиса 2014—2016 годов, то о регионах ПФО говорить этого не приходится. Аналитическая служба «Реального времени», изучив структуру инвестиций, выяснила, что банки оказались почти отрезаны от инвестирования в предприятия — на кредиты приходится 11% всех вложений (на бюджетные средства — 15%). А на иностранные инвестиции, после «закрытия окна в Европу», приходится 1% и то лишь в нескольких регионах страны. Оказалось также, что по объему иностранных вложений Тульская область со своими ОЭЗ и ТОСЭР далеко обогнала РТ с ее ОЭЗ и ТОСЭР.

Инвестиции в экономику за 4 года санкций выросли на треть

Инвестиции в основной капитал российской экономики в 2018 году составили 13,2 трлн рублей, что почти на 10% больше, чем годом ранее. За 4 года охлаждения отношений между РФ и Западом объем инвестиций вырос более чем на треть: в 2014 году было вложено 9,8 трлн рублей. Надо отметить, что сразу после начала кризиса темп роста инвестиций составил всего 4,3% (в 2015 году), годом позднее вырос до 7%, и в последние 2 года превышает 9%.

Лидером по вложениям в основной капитал формально остается Тюменская область, в которую в прошлом году было поступило 2,2 трлн рублей. В действительности, если выделить из области главные нефтяные регионы страны — Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень займет лишь 11-е место по объему инвестиций. ЯНАО и ХМАО по этому показателю на втором и третьем местах, в экономику этих округов — то есть, собственно, в нефтедобывающую отрасль — было вложено в прошлом году 1 трлн и 879 млрд рублей соответственно.

Интересно, что на фоне роста налоговых платежей «нефтянки» в последние годы (напомним, в 2018 году на ЯНАО и ХМАО пришлось 36% всех поступивших налогов в федеральный бюджет), объем инвестиций здесь, напротив, падает: в ЯНАО инвестиции упали на 5,5%, в ХМАО — на 2%. Любопытно также сопоставить объем налогов и инвестиций в нефтяных округах страны: в ЯНАО на 1 трлн рублей инвестиций в прошлом году пришлось 1,2 трлн рублей налоговых платежей в федеральный бюджет, в ХМАО на 879 млрд рублей инвестиций — 3 трлн рублей налогов. Всего на два нефтяных округах РФ приходится 14,3% всех российских инвестиций.

В ЯНАО инвестиции упали на 5,5%, в ХМАО — на 2%. Фото gazprom-neft.ru

Москва остается драйвером российской экономики — объем инвестиций ее предприятий второй год растет, и рост составляет 20%.

Первое место по инвестициям занимает Москва, в экономику которой было вложено в 2018 году 1,7 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Или 13% всех российских инвестиций. Причем темп роста в 20% сохраняется уже второй год подряд. Для сравнения, в 2015 году он составлял всего 9,4%. Всего за 4 года объем вложений в столичную экономику вырос в 1,85 раза.

За ХМАО и ЯНАО идет Московская область, где также велика концентрация крупного бизнеса, Она стала рекордсменом по темпу роста инвестиций в топ-10 регионов страны: объем вложений в прошлом году вырос почти в 1,5 раза, составив 726,4 млрд рублей. Отдельно отметим, что положительные темпы роста инвестиций область показывает лишь второй год подряд: в 2015—2016 годах экономика стагнировала, инвестиции падали (на 0,5—1%). Всего за 4 года объем инвестиций в Московскую область вырос в 1,6 раза (с 436 млрд рублей).

Такие же темпы показал Санкт-Петербург (пятое место), но там объем вложений за последние 4 года ни разу не снижался: в прошлом году он составил 553,6 млрд рублей.

Краснодарский край не смог заманить инвесторов после сочинской Олимпиады

В отличие от экономических грандов первой пятерки, вторая пятерка показывает заметно меньший темп роста инвестиций. А Краснодарский край, например, сильнее пострадал в кризисные 2015—2016 годы, когда инвестиции упали соответственно на 20 и 25%. В результате Краснодарский край оказался единственным регионом в топ-10 по размеру инвестиций, где объемы вложений за 4 года не выросли, а упали, или даже лучше сказать рухнули, на 32% (в 2014 году в региональную экономику было вложено 547,1 млрд рублей).

Краснодарский край оказался единственным регионом в топ-10 по размеру инвестиций, где объемы вложений за 4 года не выросли, а упали. Фото parkseason.ru

Впрочем, как и в случае с Красноярским краем, где вложения упали на 1%, составив 375,7 млрд рублей, это скорее отражает ситуацию со строительством инфраструктуры для проведения спортивных мероприятий (в Сочи тогда прошла зимняя Олимпиада), когда вложения неожиданно вырастают до рекордных значений, а потом также снижаются. С другой стороны, это означает, что ожидания региональных и федеральных властей, что Универсиада или Олимпиада в итоге дадут сильный толчок к развитию экономики, вызвав приток новых инвесторов, не оправдываются.

Самые развитые регионы ПФО сбавили темпы

Татарстан не исключение. Фактически, если судить по размеру вложений, в 2015 году объем инвестиций вырос на 9,6%, а годом позднее темп роста оказался отрицательным и составил всего 92,6% (332 млрд рублей — это чуть больше, чем в 2014 году). В 2017 году объем вложений вырос на 2,1%, а в прошлом году можно отметить заметный разгон — 10%.

Второй результат после Татарстана показала Самарская область (16-е место), где объем инвестиций составил 210,6 млрд рублей с ростом на 3,9%. Но за 4 года объем вложений в самарскую экономику в действительности снизился на 10% (в 2014 году было вложено 233,3 млрд рублей).

Объясняется крымский успех взрывным ростом строительства инфраструктуры, в частности, Крымского моста. Фото wikipedia.org

Любопытно, что по объему вложений экономически развитая Самарская область с трудом обгоняет Крым, в экономику которого в прошлом году было вложено 195,8 млрд рублей, при том что Крым регион дотационный и занимает седьмое место по размеру дотаций (в 2018 году они составили 20,3 млрд рублей). Напротив, Самарская область входит в число 13 субъектов РФ, вообще не получающих дотаций, и занимает девятое место по размеру налоговых платежей в федеральный бюджет (в 2018 году в Москву область отправила 291,17 млрд рублей). Объясняется крымский успех взрывным ростом строительства инфраструктуры, в частности, Крымского моста.

В другом регионе ПФО, Пермском крае, объем инвестиций за 4 года вырос на 18,6%, однако этот рост большей частью пришелся на 2015 год, после чего темпы роста начали ежегодно падать, спустившись в 2017 году до нулевой отметки (0,7%), а в прошлом году объем инвестиций впервые снизился на 3,4%, составив 183 млрд рублей.

В Башкортостане дела обстоят не лучше, чем в Татарстане или Перми: за года объем инвестиций как будто вырос на те же 10%, но в действительности основной рост пришелся на 2015—2016 годы (17,2% и 21,7% соответственно), после чего объем инвестиций рухнул на 25%, и только в прошлом году Башкортостан вернул себе положительный темп роста (4,3%), увеличив вложения в экономику до 172,3 млрд рублей. В Нижегородской области ситуация аналогичная самарской — за 4 года объем инвестиций упал на 14%, составив в прошлом году всего 169,1 млрд рублей.

Успехи регионов в любом случае не идут ни в какое сравнение с ростом инвестиций в Ленинградской и Московской областях, Москве, нефтяных округах и т. д. Мало того, четырехлетний темп роста в три раза ниже общероссийского (34%). И даже если исключить крупные мегаполисы (Москву и Питер) с их областями, нефтяные округа и вообще всю десятку крупных регионов, то средний темп роста за 4 года в РФ составил 23,2%.

Банки вне инвестирования — на кредиты приходится лишь 11 процентов всех вложений

В структуре инвестиций в целом по стране 54% приходится на собственные средства предприятий (7,1 трлн рублей), остальное занимают привлеченные. Из привлеченных средств треть приходится на бюджетные: 2 трлн рублей из 6 трлн рублей в прошлом году предприятия получили от государства, примерно поровну из федерального и региональных бюджетов.

Компаниям пришлось занимать 3,3 трлн рублей, разумеется, большей частью в банках. Кредитов для инвестиций было взято в прошлом году на 1,42 трлн рублей, из них 607,6 млрд рублей в иностранных банках. На банки (как российские, так и иностранные) приходится лишь 11% от всех средств, вкладываемых в основной капитал. На бюджетные средства, к примеру, приходится 15%. Что нельзя назвать положительным моментом: фактически, банки, призванные неоднократно властями кредитовать производство, инвестировать в экономику, остаются отрезанными от этого процесса (из-за высоких ли процентных ставок, отпугивающих бизнес, или из-за осторожности самих банков).

Учитывая все большую закрытость российской экономики, прямые инвестиции из-за рубежа по итогам 2018 года составили незначительную часть: из 13,2 трлн рублей иностранцы вложили лишь 80,9 млрд рублей, или 1%. Для сравнения, даже от населения средства для инвестиций составляют 5%. Так, средства, полученные от долевого участия на строительство от организаций и населения, составили 360 млрд рублей, прямые средства населения — еще 292,2 млрд рублей.

Как Тульская область со своими ОЭЗ и ТОСЭР далеко обогнала по иностранным инвестициям

Лишь в 23 региона страны в прошлом году пришли иностранные инвестиции. Лидером по этому показателю, как ни странно, оказалась не Москва (9 млрд рублей иностранных инвестиций), а Тульская область, в которую в прошлом году иностранцы вложили 24,7 млрд рублей, или 20,7% всех инвестиций. Связано это, возможно, с тем, что в 2016—2017 годах рядом с Тулой открылась особая экономическая зона.

В Тульскую область в прошлом году иностранцы вложили 24,7 млрд рублей, или 20,7% всех инвестиций. Фото sdelanounas.ru

А в прошлом году на Петербургском экономическом форуме было объявлено о том, что американская компания Cargill и власти Тульской области планируют создать в регионе биотехнологический кластер с общим объемом инвестиций 10 миллиардов рублей. Первый транш — 1,5 млрд рублей — вложат в строительство энергоцентра в этом регионе на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» с расчетом на то, что в короткие сроки он станет центром крупного технологического кластера. Товарооборот области с США в 2017 году вырос вдвое, составив полмиллиарда долларов.Тульская область входит в пятерку российских регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом из-за близости к Москве. Для сравнения, в Татарстане, где есть и ОЭЗ «Алабуга» и несколько ТОСЭР, прямые иностранные инвестиции в прошлом году составили всего 2,7 млрд рублей (седьмое место по стране).

В иностранных же банках в прошлом году прокредитовались предприятия лишь в 10 регионах РФ, а если считать Тюменскую область, включая ХМАО и ЯНАО, то в семи. И большей частью иностранные банки предпочли прокредитовать нефтедобывающую отрасль ХМАО и ЯНАО. В Татарстане по этому показателю стоит прочерк.

Инвестиции в основной капитал в 2018 году по источникам финансирования, тыс. руб.

Регион Всего Собственные средства Привлеченные средства Бюджетные средства Бюджетные средства из федерального бюджета Бюджетные средства из бюджетов субъектов Российской Федерации Средства местного бюджета Средства государственных внебюджетных фондов Инвестиции из-за рубежа Заемные средства других организаций Кредиты банков Кредиты иностранных банков Средства, полученные от долевого участия на строительство (организаций и населения) Средства населения Прочие Российская Федерация 13.207.655.342 7.173.812.366 6.033.842.976 2.023.109.944 979.001.258 898.006.336 146.102.350 28.465.194 80.973.721 527.745.890 1.425.306.338 607.625.533 395.961.106 292.226.953 1.552.280.783 Тюменская область 2.211.361.895 1.276.252.258 935.109.637 61.037.132 5.129.256 42.115.507 13.792.369 447.514 212.138 73.879.034 588.192.676 528.461.080 7.472.436 4.228.503 203.868.707 Москва 1.722.922.267 997.573.205 725.349.062 452.076.229 63.615.736 387.419.597 1.040.896 42.369 8.995.605 36.102.936 119.237.327 3.973.712 85.206.794 62.641.867 23.687.802 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1.006.876.320 242.339.814 764.536.506 17.310.866 2.207.092 11.320.661 3.783.113 142.632

42.024.752 521.003.338 476.155.797 832.610

183.171.171 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 879.021.544 753.447.786 125.573.758 20.769.751 1.145.542 13.047.591 6.576.618 241.064

27.507.672 59.692.556 52.302.583 864.972 810.253 16.336.742 Московская область 726.449.032 411.538.225 314.910.807 132.769.569 72.225.631 38.493.910 22.050.028 1.856.231 5.742.122 40.270.319 35.700.488

74.256.860 29.669.317 24.315.218 Санкт-Петербург 553.634.578 338.774.697 214.859.881 98.977.824 33.002.705 65.635.971 339.148 323.212 2.304.659 4.971.225 40.739.858

37.347.053 35.370.954 30.196.050 Ленинградская область 432.308.972 116.872.601 315.436.371 51.442.699 35.882.981 11.975.401 3.584.317 183.288 665.602 3.175.743 32.809.002

32.203.113 30.439.714 194.956.924 Красноярский край 375.773.609 200.119.525 175.654.084 42.219.969 23.717.041 14.418.962 4.083.966 208.923

67.719.119 23.612.193

8.993.229 6.651.945 32.898.968 Краснодарский край 374.497.545 170.186.091 204.311.454 99.519.931 82.266.468 8.659.793 8.593.670 658.222 8.880.078 18.610.119 45.192.424 6.790.362 6.311.858 4.659.013 25.138.822 Республика Саха (Якутия) 361.839.919 113.380.097 248.459.822 24.746.515 11.934.834 6.498.779 6.312.902 109.522

3.818.766 7.175.550 1.040.392 1.911.652 1.910.328 210.697.817 Республика Татарстан (Татарстан) 359.846.301 235.750.085 124.096.216 39.773.511 8.766.250 29.393.093 1.614.168 9.856.316 2.706.021 12.754.243 26.954.298

7.864.022 7.649.793 24.187.805 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 325.464.031 280.464.658 44.999.373 22.956.515 1.776.622 17.747.255 3.432.638 63.818

4.346.610 7.496.782

5.774.854 3.418.250 4.360.794 Иркутская область 261.485.379 160.418.520 101.066.859 23.051.319 11.662.236 6.794.896 4.594.187 364.234 50.887 20.070.015 17.548.607

1.835.946 1.835.103 38.145.851 Свердловская область 239.104.067 143.233.381 95.870.686 33.529.200 13.297.976 13.269.499 6.961.725 309.796 363.373 10.991.991 11.042.848

14.145.462 13.924.115 25.488.016 Амурская область 230.485.779 112.741.329 117.744.450 7.648.292 6.125.797 866.807 655.688 88.845

2.042.191 11.682.520





95.905.095 Сахалинская область 211.979.605 147.924.374 64.055.231 21.039.042 5.576.243 11.817.774 3.645.025 174.004

5.050.019 21.839.083 21.747.691



15.118.599 Самарская область 210.692.941 138.073.599 72.619.342 22.031.572 10.017.287 10.387.570 1.626.715 150.130

7.871.815 13.950.702





28.586.508 Республика Крым 195.811.350 17.079.041 178.732.309 134.495.919 125.897.714 7.316.682 1.281.523 403.706

924.762 39.774.115

2.398.237

678.366 Челябинская область 189.317.949 110.687.793 78.630.156 21.701.375 10.734.194 7.414.232 3.552.949 1.723.471

18.634.100 18.405.359

4.957.872 1.417.866 13.207.979 Пермский край 183.083.036 125.001.721 58.081.315 17.439.179 6.007.643 8.705.210 2.726.326 385.071

24.287.288 7.778.389

2.930.542 1.745.873 5.260.846 Кемеровская область 180.873.140 123.017.427 57.855.713 11.126.219 5.003.247 2.810.519 3.312.453 285.210

5.778.024 20.518.242

4.291.197 2.089.762 15.795.756 Воронежская область 177.842.367 77.437.969 100.404.398 39.689.893 22.484.036 14.536.132 2.669.725 112.553

3.296.298 28.835.705

9.787.749 9.730.984 18.519.208 Республика Башкортостан 172.328.906 103.907.168 68.421.738 22.454.912 6.640.990 13.754.633 2.059.289 419.488 656.091 7.670.848 24.301.984

8.628.866 6.942.461 4.289.549 Архангельская область 171.329.970 104.891.643 66.438.327 22.081.305 15.224.480 6.062.960 793.865 152.856

8.671.095 11.619.491





20.395.508 Нижегородская область 169.102.773 108.528.743 60.574.030 34.629.536 23.553.805 8.930.653 2.145.078 269.514 301.107 2.703.047 10.868.821 2.731.274 4.385.702 4.372.980 7.416.303 Ростовская область 163.535.286 75.679.612 87.855.674 48.682.318 25.260.372 16.431.129 6.990.817 454.372 815.156 2.409.763 13.354.637

7.664.208 6.979.927 14.475.220 Оренбургская область 155.235.783 123.840.253 31.395.530 4.032.345 2.123.334 1.458.171 450.840 304.656

2.430.906 11.277.000

3.980.054 757.214 9.370.569 Мурманская область 140.392.333 67.942.915 72.449.418 41.662.446 39.025.985 1.462.350 1.174.111 93.545

1.792.934 3.749.594





24.279.718 Волгоградская область 129.576.586 81.854.061 47.722.525 19.682.308 13.257.635 5.243.246 1.181.427 519.913 1.480.007 1.565.058 14.310.221

1.457.431 1.453.450 8.707.587 Республика Коми 122.907.583 91.446.544 31.461.039 4.000.907 1.270.127 2.069.607 661.173 70.660

2.331.911 1.373.064

440.750 278.067 23.243.621 Вологодская область 120.900.758 58.335.399 62.565.359 9.722.444 5.949.061 2.742.887 1.030.496 310.089

164.340 2.560.016





48.711.835 Тульская область 119.040.262 51.178.514 67.861.748 4.996.916 1.144.775 2.971.437 880.704 197.766 24.740.174 13.398.397 20.351.701

1.675.276 908.682 2.501.518 Хабаровский край 116.395.167 48.434.962 67.960.205 19.456.592 13.398.851 4.478.722 1.579.019 176.146

16.016.682 5.392.003





26.550.805 Калининградская область 112.423.175 56.483.525 55.939.650 19.876.990 10.058.383 7.965.117 1.853.490 86.767 2.587.320 3.293.904 4.319.284





24.975.615 Приморский край 108.469.131 48.075.061 60.394.070 21.089.658 15.876.269 4.213.084 1.000.305 277.503 608.271 15.135.963 7.315.538

1.240.890 1.240.890 14.726.247 Новосибирская область 108.375.363 56.433.694 51.941.669 20.938.197 10.192.515 8.348.662 2.397.020 227.660

1.443.266 9.262.913

8.787.433 8.326.225 11.266.708 Саратовская область 99.525.358 61.378.432 38.146.926 12.392.676 8.731.764 2.536.080 1.124.832 240.933 904.970 1.601.845 4.115.719

4.025.510 2.088.088 14.865.273 Курская область 93.665.863 43.652.989 50.012.874 18.078.828 13.916.466 3.516.345 646.017 52.703

5.272.638 16.271.519

573.539 414.678 9.763.647 Астраханская область 91.960.533 11.324.090 80.636.443 4.276.041 2.545.667 1.076.941 653.433 38.946

345.401 2.641.335





72.873.489 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 89.897.650 67.512.269 22.385.381 4.174.067 1.227.215 2.896.419 50.433



8.442.752







1.947.338 Забайкальский край 82.079.519 39.262.459 42.817.060 10.575.638 7.575.942 2.069.490 930.206 144.166 162.891 4.385.798 1.675.800

1.706.619 1.472.381 24.166.148 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 81.432.320 37.379.374 44.052.946 17.907.238 13.997.265 3.166.541 743.432 150.635

228.343 6.920.082





18.448.170 Омская область 80.698.854 67.450.333 13.248.521 5.648.090 2.249.184 2.718.226 680.680 254.051

1.520.869 814.612

79.657

4.931.242 Тверская область 80.092.540 32.374.361 47.718.179 25.852.248 23.109.978 2.262.621 479.649 92.547

11.064.407 5.896.258

1.384.740 416.199 3.427.979 Ставропольский край 79.183.510 49.848.029 29.335.481 12.783.122 7.058.705 4.065.586 1.658.831 290.633

5.378.103 7.621.784 622.530 2.694 864 3.259.145 Томская область 76.215.612 60.263.265 15.952.347 3.901.920 1.652.826 1.060.770 1.188.324 252.360

1.914.030 2.857.008 306.420 784.724 259.328 6.085.576 Белгородская область 75.128.561 42.540.322 32.588.239 9.750.142 2.372.642 6.036.596 1.340.904 261.888

2.145.673 11.510.554

2.158.555 2.078.157 6.601.007 Калужская область 71.494.053 35.863.322 35.630.731 11.662.219 8.239.931 2.619.559 802.729 100.222 2.217.757 2.485.660 13.054.757

2.760.912 2.667.589 3.349.204 Липецкая область 70.482.161 49.242.507 21.239.654 5.873.016 2.129.703 2.644.520 1.098.793 109.782 3.177.492 1.780.098 6.086.259

1.524.462 1.524.462 2.688.545 Алтайский край 60.825.274 23.158.268 37.667.006 10.793.493 3.653.901 5.905.521 1.234.071 237.418

5.150.106 5.548.666

6.195.263 6.041.206 9.742.060 Удмуртская Республика 59.728.024 47.050.816 12.677.208 6.030.552 2.588.233 2.439.275 1.003.044 190.779

720.054 1.087.540

2.259.498 1.339.856 2.387.365 Тамбовская область 58.898.525 27.243.925 31.654.600 10.583.259 6.017.746 4.241.917 323.596 144.560

285.111 8.474.700

836.537 832.537 11.315.815 Ярославская область 58.153.232 39.908.730 18.244.502 4.816.121 2.516.977 1.725.832 573.312 145.435

1.657.962 6.124.001

2.443.461 2.138.828 2.876.474 Новгородская область 52.769.014 27.180.333 25.588.681 12.895.625 11.356.859 1.163.919 374.847 117.972

2.612.465 547.270

2.176.757 1.881.699 5.538.483 Чеченская Республика* 50.314.920 26.250.049 24.064.871 13.009.257 8.939.324 3.379.075 690.858 193.226

1.570.609 3.414.001





5.688.972 Магаданская область 48.748.599 38.749.644 9.998.955 2.067.851 1.053.065 858.019 156.767 68.375

7.515.986 257.044





89.699 Смоленская область 47.288.347 18.623.696 28.664.651 6.084.545 2.371.384 3.142.630 570.531 68.190 2.336.601 1.454.812 3.254.252

53.876 19.558 15.412.375 Пензенская область 47.229.336 17.641.635 29.587.701 5.250.180 2.840.032 1.712.157 697.991 185.512

1.957.563 14.269.037

780.378 731.432 6.785.615 Владимирская область 46.357.338 29.290.854 17.066.484 8.566.993 3.711.295 3.722.190 1.133.508 129.409

1.796.343 2.190.056

1.333.284 1.333.284 3.050.399 Рязанская область 45.589.474 28.625.719 16.963.755 7.020.301 4.599.390 1.971.145 449.766 51.648

1.970.058 1.214.604

40.192 40.080 6.643.952 Ульяновская область 45.564.843 18.353.681 27.211.162 9.022.264 6.762.664 1.856.405 403.195 47.010

5.054.533 4.519.118





7.733.292 Брянская область 42.656.170 20.880.455 21.775.715 7.306.157 2.176.565 4.546.857 582.735 106.842

347.774 7.259.196

1.883.812 1.471.435 4.856.493 Республика Мордовия 40.968.066 17.536.424 23.431.642 7.415.378 3.724.268 2.991.337 699.773 73.857

414.442 11.461.131

2.243.073 2.115.844 1.823.761 Кировская область 39.784.174 23.780.347 16.003.827 4.898.780 2.373.789 2.153.134 371.857 229.279

1.583.872 1.812.416

4.302.398 3.805.683 3.174.247 Республика Бурятия 38.388.653 17.443.764 20.944.889 17.403.980 10.222.791 6.049.401 1.131.788 297.645

979.414 120.297

3.039 678 2.129.404 Чувашская Республика - Чувашия 32.692.868 14.870.812 17.822.056 8.449.572 4.023.387 3.348.431 1.077.754 128.244

1.063.894 1.194.421

5.176.947 4.081.897 1.773.056 Республика Карелия 31.577.658 18.023.077 13.554.581 10.603.972 8.168.145 2.261.934 173.893 172.593

297.475 478.273

393.225 393.136 1.582.579 Севастополь 31.190.229 3.279.918 27.910.311 16.805.595 8.241.644 8.563.951

247.172

247.936 10.065.359

382.603

161.646 Камчатский край 30.096.928 14.958.535 15.138.393 11.921.982 6.648.912 4.299.427 973.643 80.413

531.334 1.412.324





1.192.340 Орловская область 29.149.937 13.198.876 15.951.061 3.251.524 1.804.323 1.168.965 278.236 96.694

4.079.256 6.408.076

1.599.465

516.046 Республика Дагестан 28.025.300 6.695.223 21.330.077 19.682.839 14.202.853 4.237.427 1.242.559 36.830







92.722 87.158 1.390.632 Республика Хакасия 24.551.988 12.356.218 12.195.770 3.451.623 930.911 1.926.898 593.814 118.519



857.532

1.162.292 977.189 6.601.906 Псковская область 19.225.597 9.719.308 9.506.289 6.267.544 2.552.146 3.599.281 116.117 27.125

95.810 1.047.008

1.280.415 1.142.236 788.387 Республика Северная Осетия-Алания 18.117.775 3.231.676 14.886.099 7.025.422 5.840.093 1.139.264 46.065 109.176











7.707.748 Республика Марий Эл 16.607.883 10.798.169 5.809.714 1.838.561 1.001.156 652.562 184.843 127.486

475.986 1.786.770

921.838 813.482 659.073 Курганская область 16.453.655 8.992.682 7.460.973 2.541.937 1.415.541 903.696 222.700 162.688

250.107 1.046.130





3.436.848 Республика Адыгея (Адыгея) 15.632.403 5.510.702 10.121.701 5.778.155 4.475.927 939.341 362.887 44.097

42.826 2.611.591





1.645.032 Карачаево-Черкесская Республика 14.994.818 4.210.544 10.784.274 10.044.059 8.324.185 1.554.032 165.842 23.766



180.494





523.855 Кабардино-Балкарская Республика 14.687.782 4.230.767 10.457.015 6.927.606 3.937.426 2.763.827 226.353 1.253.185

1.430.604







433.877 Еврейская автономная область 14.500.976 2.890.522 11.610.454 1.046.749 628.122 375.250 43.377 45.965 2.888.558 1.395.562







6.233.604 Чукотский автономный округ 14.277.167 6.371.541 7.905.626 3.802.306 1.543.529 1.477.462 781.315 6.630

3.034.608







358.835 Костромская область 14.024.500 9.253.913 4.770.587 2.338.106 1.356.025 779.482 202.599 75.126

171.553 769.805





1.372.657 Ивановская область 13.506.576 7.061.026 6.445.550 3.163.812 1.176.912 1.591.431 395.469 109.799

309.235 468.680





2.184.572 Республика Ингушетия* 10.222.480 2.771.908 7.450.572 6.295.503 4.794.771 783.410 717.322 41.285











1.113.784 Республика Алтай 8.561.837 2.377.027 6.184.810 3.100.884 1.956.061 932.837 211.986 96.402

1.025.946 1.172.559





574.274 Республика Калмыкия 8.315.943 1.617.219 6.698.724 3.520.917 2.850.784 358.014 312.119 20.181

170.161







2.971.181 Республика Тыва 8.127.682 3.380.222 4.747.460 3.670.337 2.313.457 1.220.874 136.006 72.878

730.546







234.050