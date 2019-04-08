«Любовь Хрущева к себе — это роман, который длился всю его жизнь»

Историк Александр Пыжиков о том, почему время правления «Никиты-кукурузника» и его личность — это разные вещи

«Хрущев решил «разбить кувалдой» культ личности. Он вынес Сталина из Мавзолея, сделав так, чтобы трещина от культа превратилась в пропасть — чем создал нерешаемые проблемы для советской системы», — считает автор книги о хрущевской оттепели доктор исторических наук Александр Пыжиков. Накануне 125-летия первого секретаря ЦК он рассказал в интервью «Реальному времени», почему так трудно поставить его имя рядом с понятиями «успехи» и «достижения».

«Проблемы науки и промышленности были ему малопонятны»



— Александр Владимирович, почему, несмотря на яркую эпоху Никиты Хрущева — с полетами в космос и целиной, первыми АЭС и докладом о преступлениях Сталина, его личность как руководителя страны наши граждане склонны оценивать не так высоко?

— Тут очевидно, что время правления Хрущева и его личность — это все-таки разные вещи. Если говорить о том десятилетии, когда Хрущев возглавлял страну и партию, то оно является логическим продолжением предшествующего периода. К примеру, после окончания войны в СССР был придан огромный импульс развитию индустрии и науки, то есть индустриализация превращалась в научные дела, создавались различные научные школы для того, чтобы шло поступательное развитие страны, ибо этого требовал мировой опыт. Поэтому то успешное, что происходило в науке и промышленности в 1953—1964 годах и даже в брежневский период — это результат того, что фундамент успехов был заложен руководителями науки и министрами-технократами, возглавлявшими еще при Сталине различные отрасли промышленности.

Какое отношение к этим успехам имеет Никита Сергеевич Хрущев? На самом деле, очень далекое, потому что он считается специалистом только по сельскому хозяйству (хотя, если быть точнее, он был больше партработник с сельскохозяйственным уклоном), а это не располагает к тому, чтобы запускать спутники или строить атомные электростанции. И, таким образом, Хрущев выпадал из ряда тех сталинских министров-технократов, кому на самом деле было доверено управление государством.

Да, незадолго до смерти Сталина Хрущев руководил Московской областной парторганизацией, но это ничего в нем не изменило — все проблемы науки и промышленности были ему малопонятны, а если говорить точнее, они были для него чужими. И тут давайте вспомним, как он в сердцах и сгоряча пытался разогнать Академию наук СССР — он постоянно ее третировал и даже пытался ей руководить со своим небольшим образованием и таким же опытом в сельском хозяйстве! Да и этот опыт был довольно сомнительный — многие его современники говорят, что если бы Хрущев обладал познаниями в сельском хозяйстве, он вряд ли пошел бы на такой шаг, как засеивание кукурузы в наших географических широтах. Темпы развития страны не соответствовали личности Хрущева.

«Незадолго до смерти Сталина Хрущев руководил Московской областной парторганизацией, но это ничего в нем не изменило — все проблемы науки и промышленности были ему малопонятны, а если говорить точнее, они были для него чужими». Сталин и Хрущев в президиуме сессии ЦИК СССР (январь 1936 года). Фото wikipedia.org



— Это понятно людям науки, политологам, экономистам. Но за что же миллионы людей, получивших тогда то же отдельное жилье, селяне, получившие паспорта, граждане, получившие возможность дышать свободнее, чем при Сталине, все-таки не готовы ставить Хрущева выше Брежнева?

— У Хрущева было очень много шараханий. Такая уж это была натура: он был очень импульсивен и падок на различные скоропалительные решения. Возьмите развенчание культа личности Сталина — какие, казалось, тут могут быть у граждан претензии? Хрущев решил свергнуть Сталина с пьедестала строителя коммунизма, но тут же решил, что на этот пьедестал нужно забраться ему, Хрущеву , что воспринималось крайне скептически не только в той же партийно-советской номенклатуре, но и среди населения — народ понимал, что на роль стратега светлого будущего Хрущев как личность не тянет. Но это его нисколько не смущало: он был полон энтузиазма, он говорил, что он и есть тот самый человек, который не просто поведет, а и приведет население СССР в коммунизм, что вызывало смех и различного рода иронию, которая выражалась в анекдотах.

Ну а помимо того, что Хрущев строил из себя архитектора коммунизма, он любил славословия в свой адрес — с одной стороны, он боролся с культом личности Сталина, а с другой, фактически устроил уже свой культ личности. И давайте посмотрим, сколько раз имя первого секретаря произносили на съездах КПСС, когда правил Хрущев, и сколько раз на тех же съездах звучало имя Брежнева — окажется, что Хрущев намного превзошел Брежнева по восхвалениям! Все это активно началось с 1959 года, с XXI съезда КПСС, который, как считалось, был съездом победившего социализма и началом, как считал Хрущев, коммунистического завтра.

«Развенчание культа личности в любом случае планировалось. Но Хрущев, борясь за власть, сделал это слишком резко»

— Может быть, людям не нравилась именно хозяйственная противоречивость Хрущева? Строил жилье, но повышал цены на продукты, вроде бы был за мир, но грозился показать «кузькину мать». Был ли Хрущев противоречивым руководителем?

— Такая оценка идет от либеральной среды нашего общества, от «шестидесятников», и тот же надгробный памятник Хрущеву, как вы знаете, черно-белый, но эти оценки не имеют отношения к реальности. Эти люди просто стараются принижать то, что было сделано при Сталине, и при этом возвеличивать Хрущева. Хотя они признают, что он серая личность, но все равно пытаются противопоставлять его Сталину, говоря, что он организовал немало хорошего.

На самом деле то же развенчание культа личности, после которого стране можно было вздохнуть спокойно, в любом случае планировалось. Просто психологически для многих граждан страны оно было устроено абсолютно неправильно — в руководстве ЦК хотели провести развенчание основательно, но осторожно. Был мягкий вариант, который предлагали Маленков и Булганин. Они исходили из того, что развитие страны — это и есть развенчание культа личности Сталина, что резко отличалось от той формы, в которой это сделал Хрущев. Я думаю, что к резкому развенчанию культа личности Сталина Хрущев прибег из-за борьбы за первенство, за высшую власть: в 1956 году у него не было крепких позиций, его никто не рассматривал в качестве человека, который мог стать номером один в партии и государстве, и Хрущеву нужны были какие-то резкие действия, которые позволили бы ему оторваться в этом лидерстве. Что он и сделал вскоре после XX съезда в июне 1957 года, когда был устроен пленум ЦК, на котором была разоблачена «антипартийная группа».

«Он был полон энтузиазма, он говорил, что он и есть тот самый человек, который не просто поведет, а и приведет население СССР в коммунизм, что вызывало смех и различного рода иронию, которая выражалась в анекдотах». Фото citygu.ru

— Но ведь мало кто готов сказать, что даже резкое покаяние Хрущева за преступления Сталина было неверным шагом. Он же понимал, что ГУЛАГ — это тяжесть на ногах страны, а без разоблачения Сталина двигаться вперед страна будет неспособна.

— Если внимательно изучать документы и источники, станет понятно, что на самом деле вектор изменений был заложен руководством ЦК сразу после смерти Сталина в 1954—1955 годах, и не только в сельском хозяйстве и промышленности. И проводил эти изменения не только Хрущев! Многие считают, что только Хрущев устроил реабилитацию, что, мол, никто не хотел этого делать, а это абсолютно не так: все реабилитационные процессы начались в 1954—1955 годах, и доказательство этому — реабилитация по «ленинградскому делу» конца 40-х, которую начинал не Хрущев.

Что особенно было важно — ленинградский процесс очень сильно отличался от процессов 1936—1938 годов тем, что он был непубличным. О нем вообще не писали в прессе, оно проходило в полном информационном вакууме. Но Маленков и Булганин, тем не менее, пошли на то, чтобы эту реабилитацию провести, и заслуга Хрущева тут в самом конце — он за нее голосовал в президиуме ЦК, как и все остальные.

«Министры стали подчиняться какому-нибудь завсектором ЦК КПСС»

— Если в руководстве ЦК после смерти Сталина было немало умных, здраво рассуждавших и принимавших решения личностей, почему победил не самый авторитетный из них? Ваши коллеги ученые говорят, что Хрущев был незаурядной личностью, «человеком от сохи», чем и пленил многих людей — и простых, и партийных чиновников.

— Я бы не сказал, что Хрущев был такой уж большой незаурядностью. Хрущев победил в борьбе за пост лидера страны за счет того, что сумел собрать своих сторонников в июне 1957 года. Что это была за группа сторонников? Она была весьма своеобразная — да, Никита Сергеевич не пользовался большим авторитетом в партии, при Сталине к тому же у него была роль шута, и поняв, что он особенно непопулярен в РСФСР, Хрущев сделал верную ставку — опору на украинскую парторганизацию, которую он возглавлял с 1939 по 1949 год. Несмотря на то, что половина его руководства Украиной пришлась на войну, Хрущев понимал, что это именно те люди, на кого он может опереться, и хотя даже они смотрели на него свысока и скептически, Хрущев делал все, чтобы они видели в нем лидера.

И вскоре они увидели в нем человека, который смог им устроить царский подарок — я имею в виду февраль 1954 года, то есть присоединение Крыма к Украине. В год 300-летия воссоединения Украины с Россией это решение вызвало бурные восторги украинской партхозноменклатуры, и в распоряжении Хрущева как первого секретаря ЦК (должность эта, кстати, тогда не была ведущей — она была лишь пятой-шестой по весу в высшей номенклатуре) оказалось немало сторонников. Хрущев стал расширять влияние ЦК, вводил туда этих сторонников — секретарей обкомов и горкомов с Украины, и сумев перевести эпицентр борьбы из Совета министров, где у него не было никаких позиций, в ЦК партии, он решил исход борьбы в свою пользу.

— И все авторитетные соперники тут же оказались бессильны? Как так?

— Молотов и Каганович были людьми в возрасте, а главными соперниками Хрущева были Маленков, Булганин, Первухин, Сабуров и целая плеяда министров сталинского призыва. В среде этих людей Хрущев не пользовался популярностью — он это понимал, поэтому и сделал управленческим центром вместо Совмина ЦК партии. Ну а кроме того, Хрущев облек эту борьбу в то, что называл возвращением к ленинским принципам управления, то есть говорил, что партия должна стать центром всего. Он провел реформу, где вместо министерств главная роль в экономическом управлении отводилась совнархозам, и таким образом все в экономике перевелось на партийные рельсы: если раньше министр считался крупнейшей фигурой и подчинялся только Сталину, то теперь все министры стали подчиняться какому-нибудь завсектором ЦК КПСС.

«Говорят, что, будучи в отставке, он ошибки признавал, но уже задним числом. А в годы руководства он даже и намеков на это не делал». Фото vistanews.ru



— Вы сказали, что Хрущев не был специалистом даже в сельском хозяйстве. А в чем он был специалист, в каких областях?

— Хрущев был специалистом только в сфере строительства коммунизма — он считал, что в этом деле он все понимал, придумал новую программу КПСС, относился к этой программе очень трепетно, тратил на нее кучу времени, учил других, как надо жить, как строить коммунизм. Вот этой болтологией он и занимался и считал, что партия может руководить всем — и промышленностью, и даже армией. Жукова он снял с поста министра обороны, заявив, что тот ничего не понимает в военном строительстве, а понимает только партия и ЦК КПСС, а ЦК КПСС — это я, Хрущев. И эта система, где всем руководила только партия, просуществовала до Горбачева и только потом стала заваливаться. А выстроил ее он, Никита Сергеевич.

«Он теребил своих сторонников, требовал, чтобы они немедленно строили коммунизм вместе с ним. Но им это надоело»

— Кстати, о коммунизме. Почему Хрущев был фанатичным борцом за коммунизм, едва ли не единственным в руководстве страны?

— Он вбил в себе голову, что коммунизм — это реальность, и к нему может привести только он, Хрущев, и он искренне в это верил, что и сослужило ему плохую службу. Почему? Подтянув кадры из украинской парторганизации в ЦК КПСС, он получил людей, которые решили, что, поддержав Хрущева в его борьбе за лидерство, они сделали свое главное дело. Хрущев же так не считал — он считал, что надо строить коммунизм. А его сторонники никакого коммунизма не хотели и считали, что только умалишенные могут заниматься такого рода делами. Хрущев не успокаивался — он начал их теребить, требовать, чтобы они немедленно строили коммунизм вместе с ним, но это им надоело, и они, посовещавшись по разным углам, отправили этого архитектора коммунизма на пенсию в 1964 году.

— Почему Хрущев не понимал, что коммунизм недостижим — по крайней мере, при его жизни?

— Во всех поездках по стране Хрущев видел только себя, а любовь к себе — это роман, который длится всю жизнь. Он же хотел руководить не только Академией наук, вы прекрасно знаете, что он и деятелей культуры начал учить, как надо кино снимать, стихи писать, картины рисовать. А когда человек себе такое позволяет, это полный отрыв от реальности.

— Неужели Хрущев никогда не прислушивался в важных вопросах руководства страной к компетентным людям?

— Это началось с XXII съезда партии в 1961 году. А по сути, с 1957 года, когда ушли Маленков и ряд министров. Хрущев остался лишь с Микояном, который мог его поддерживать, но те, кто мог возражать и иметь для Хрущева какой-то авторитет, были «вымыты» из аппарата ЦК КПСС (там остались только люди Хрущева) и Совета министров (многих специалистов убрали оттуда после реформы управления).

«Его раздражал Джон Кеннеди. Он считал, что не должен разговаривать с молокососом»

— У любого руководителя могут быть заметны периоды наивысшей популярности. Был ли период народной популярности у Хрущева?

— Я бы не сказал, что он пользовался народной популярностью. Но, пожалуй, такой пик был в 1956 году, когда Хрущев выступил с докладом о культе личности. Большинству народа доклад понравился, потому что культ личности был той трещиной в фундаменте страны, которую нужно было побороть. Но Хрущев решил культ личности «разбить кувалдой» — вынес Сталина из Мавзолея, сделав так, чтобы трещина от культа превратилась в пропасть, чем и создал нерешаемые проблемы для советской системы.

— Почему фундамент страны не могла починить брежневская команда? Ведь народ-то еще верил партии.

— Брежневская группа была, если так можно сказать, обывательского разлива — прикладывать усилия ради каких-то светлых целей они никогда бы не стали. Они считали, что это удел идиотов.

«Мао Цзэдуну Хрущев пытался навязать свое мнение о взаимоотношениях стран: китайский лидер сказал, что он готов понять и принять все в отношении Сталина, но когда Хрущев сказал, что он и есть тот, кто прежде всего нужен Китаю, Мао этот менторский тон наставника терпеть не стал». Фото russian7.ru

— Недавно в одном из журналов внук Молотова Вячеслав Никонов сказал, что у Хрущева не было достижений на международной арене. Вы согласны? Если так, то почему?

— В либеральном историческом лагере Хрущеву ставят в заслугу провозглашение принципа мирного существования двух систем — социалистической и капиталистической, чего не было при Сталине, но тем самым забывают, что во время Карибского кризиса он чуть не развязал Третью мировую войну. А почему все так случилось? Потому что его раздражал избранный в США президент Кеннеди — он считал, что не должен разговаривать с молокососом, считал, что Кеннеди пацан, что наложило отпечаток на все взаимоотношения.

Мао Цзэдуну Хрущев пытался навязать свое мнение о взаимоотношениях стран: китайский лидер сказал, что он готов понять и принять все в отношении Сталина, но когда Хрущев сказал, что он и есть тот, кто прежде всего нужен Китаю, Мао этот менторский тон наставника терпеть не стал, что трансформировалось в конфликт, который разгорелся уже на государственном уровне. Все эти конфликты имели личностную окраску — серьезный руководитель государства, занимаясь внешней политикой, не может себя так вести.

— Хрущев умел признавать свои ошибки — в сельском хозяйстве, в конфликтах с другими странами?

— Нет, ему это было тяжело. Говорят, что, будучи в отставке, он ошибки признавал, но уже задним числом. А в годы руководства он даже и намеков на это не делал.

— Какое самое главное достижение Хрущева?

— Хрущев сам его выделил — в воспоминаниях он сказал: «Главное, что они (президиум ЦК, — прим. ред.) меня оставили, а не расстреляли». Это значит, что такой итог — это моя заслуга, что это я заложил, когда оттолкнул сталинское поколение и перестал физически уничтожать оппонентов. Хрущев писал, что он может этим гордиться. Это, конечно, хороший итог, но есть ли в этом заслуга исключительно Никиты Сергеевича? Я считаю, что такой результат был бы в любом случае — победи или проиграй Хрущев в схватке за власть. Почему? Потому что массовых репрессий после войны уже не было, «ленинградское дело» было не массовой историей, а другие соратники Сталина также не намеревались воспроизводить практику 30-х годов.

— И последнее. Хрущев — это реформатор?

— Хрущев — это импровизатор. Если во главе всего стоит субъективность, то это не реформы. Для реформ Хрущеву не хватало знаний и компетенции.