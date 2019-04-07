Куда пойти в Казани: Рахлинские сезоны, тотальный диктант и концерт Дианы Арбениной

Афиша мероприятий с 8 по 14 апреля

Фото: Максим Платонов

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной: можно будет посетить концерт камерного оркестра, сходить на «Рахлинские сезоны», зажечь под рок-песни Дианы Арбениной. Бизнесменам расскажут, как взаимодействовать с самозанятыми, а на венчурном форуме презентуют IT-разработки. Из крупных мероприятий нас ждет открытие трехдневного форума по энергоэффективности и инвестиционный форум «Это то, сэр!» в Нижнекамске. Подробно — в обзоре «Реального времени».

Камерный оркестр исполнит Библейскую фантазию

8 апреля в БКЗ им. Сайдашева состоится концерт Камерного оркестра Игоря Лермана. Вниманию зрителей будет представлена Библейская фантазия «Царь Соломон», прозвучат транскрипции и обработки произведений композиторов от эпохи барокко до современников.

Начало в 18.30, стоимость билетов – от 150 до 700 рублей.

6+



Фото twitter.com



В «Смене» расскажут о кино и поэзии

8 апреля в «Смене» пройдет лекция «Кино и поэзия». Поэт и кинокритик из Санкт-Петербурга Константин Шавловский и художница Полина Заславская расскажут об онтологических связях кинематографа и поэзии, объяснят, чем жанр видеопоэзии отличается от видеоарта и медиапоэзии.

На лекции можно будет увидеть видеопоэтические работы на стихи современных поэтов. После пройдет поэтический вечер Константина Шавловского.

Начало в 19.30. Вход бесплатный.

6+

В «Мире» покажут бурятское кино

9 и 10 апреля в кинотеатре «Мир» пройдут Дни кино Республики Бурятия. В программе — фильмы «Байкальские каникулы 3», «Стоп снято на Байкал», «По совести» и «Головар».

Начало показов в 18.30, вход свободный.

16+

Кадр из фильма «Байкальские каникулы». Фото youtube.com

В Казани пройдет форум по энергоэффективности

С 10 по 12 апреля в Казани пройдет «Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности — 2019», включающий в себя XX международную специализированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение» и XIX международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». В этом году впервые место проведения спецвыставки было перенесено с традиционной площадки, «Казанской ярмарки», в новый Международный выставочный центр «Казань Экспо».

В повестке программы симпозиума — научно-технические конференции, круглые столы, экспертные секции, семинары и воркшопы на самые актуальные темы, связанные с повышением энергетической эффективности и инновационными решениями в сфере энергосбережения.

Торжественное открытие в 8.45.

12+

В БКЗ — второй концерт «Рахлинских сезонов»

10 апреля в БКЗ пройдет второй концерт фестиваля «Рахлинские сезоны». Зрители услышат три скрипичных концерта И.-С. Баха, а также «Итальянскую» симфонию №4 Ф. Мендельсона. Солистом и дирижером вечера станет скрипач Сергей Крылов.

Начало в 18.30, стоимость билетов – от 500 до 600 рублей.

12+

Фото Олега Тихонова

На «Казань Экспо» обсудят IT-разработки

11 апреля на площадке «Казань Экспо» пройдет российский венчурный форум. Мировые инвесторы, бизнес-ангелы, высокотехнологичные компании встретятся, чтобы обсудить ключевые тренды венчурного рынка и разработки в области IT, Blockchain и Industrial.

В рамках форума пройдут круглые столы и панельные дискуссии на тему блокчейн-технологий, Big Data, финтеха, перспектив криптовалют в России, а также альтернативных возможностях финансирования технологических компаний и инвестиционных возможностях на зарубежных рынках.

Начало в 8.00.

6+

В Нижнекамске презентуют возможности ТОСЭР

11 и 12 апреля в Нижнекамске пройдет Международный инвестиционный форум «Это то, сэр!». На форуме презентуют инвестиционный потенциал республики, представят возможности взаимодействия с градообразующими предприятиями, льготы, предоставляемые территориями опережающего социально-экономического развития. В программе — питч-сессии по актуальным направлениям, выставка инвестиционных проектов.

Начало 11 апреля в 9.00.

16+

Фото nesiditsa.ru

Предпринимателям расскажут, как работать с самозанятыми

11 апреля в конференц-зале Bla-Bla Time «Корстона» пройдет бесплатный семинар «Работник vs Самозанятый. Как правильно работать с самозанятыми». Семинар будет посвящен рассказу о том, кто такие самозанятые, для чего ввели эту единицу и какую пользу предприниматели могут для себя вынести, сотрудничая с ними. Мероприятие будет полезно собственникам бизнеса, руководителям, топ-менеджменту, финансовым и коммерческим директорам.

Начало в 19.00, вход свободный.

16+

Казанцев посвятят в тайны Вселенной

В День космонавтики, 12 апреля, в «Смене» пройдет лекция «Что увидел во Вселенной самый зоркий глаз? История «РадиоАстрона» — главного отечественного космического прорыва». Доктор физико-математических наук Юрий Ковалев расскажет о принципах работы, наиболее интересных технических решениях и научных результатах в изучении Вселенной, достигнутых астрономами с помощью наземно-космического интерферометра «РадиоАстрон». Речь пойдет о далеких квазарах и сверхмассивных черных дырах, загадочных пульсарах и космическом «тумане».

Начало в 19.00, вход свободный, но по предварительной регистрации.

12+

Фото k156.ru

В Казани напишут «Тотальный диктант»

13 апреля Казань присоединится к ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Цель тотального диктанта — объединить людей, которые хотят грамотно говорить и писать по-русски. В Казани диктант пройдет на 20 площадках, самыми крупными станут КФУ и Дом дружбы народов. К участию приглашаются все желающие.

Начало в 14.00.

6+

В IT-парке обсудят тренды информбезопасности

13 апреля в казанском IT-парке пройдет конференция по информационной безопасности #PartyHack. Эксперты из Group-IB, Positive Technologies и других IT-компаний расскажут о трендах в информационной безопасности. Участие в конференции подтвердил автор журнала для программистов «Хакер» и собственного блога Антон Лопаницын.

Начало в 11.00, вход свободный, но по предварительной регистрации.

16+

Фото vk.com

Казанцы узнают, как восстановиться после спортивных травм

13 апреля в ТЦ «Республика» пройдет лекция на тему: «Травматизм в спорте. Методы восстановления». Реабилитолог Светлана Сагидова расскажет, как правильно подготовить организм к марафонам и оставаться в тонусе после них.

Начало в 14.00, вход свободный.

6+

В «Пирамиде» споет Диана Арбенина

14 апреля в КРК «Пирамида» пройдет концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов». Выступление состоится в рамках юбилейного тура рок-группы, которая отмечает 25-летие творческой деятельности. Для турне коллектив разработал специальную программу: самые любимые хиты, новые песни и уникальную сценографию, сообщают организаторы.

Начало в 18.00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

Фото wikipedia.org

Семьи ждут на языковой фестиваль

14 апреля на территории «Казань Арены» пройдет семейный фестиваль на английском языке «Солянка». В программе — языковые мастер-классы, настольные игры на английском, лекторий для родителей, книжная лавка и многое другое.

Начало в 11.00, стоимость взрослого билета составит 100 рублей, детского — 50 рублей.

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