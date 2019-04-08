В партнерстве с «Эссеном»: как местным поставщикам наладить каналы сбыта в шести регионах России

Инструкция по применению для региональных производителей продовольственных товаров

Фото: Ринат Назметдинов

Сложная и бескомпромиссная система входного контроля продукции, затянутый процесс переговоров, закрытость для малого и среднего бизнеса — далеко не полный список причин, по которым предприниматели боятся обращаться к ретейлерам, продумывая дистрибуцию. Между тем в реальности сетевые продавцы уже давно предлагают небольшим местным производителям помощь на старте и комфортные условия сотрудничества. Съемочная группа «Реального времени» побывала в распределительном центре «Эссен Логистик» в Набережных Челнах, обслуживающем все торговые точки сети в шести регионах страны, и готова развенчать миф о том, что добросовестные региональные поставщики из числа МСБ испытывают трудности с поиском каналов сбыта.

Для местных поставщиков сеть разработала меры поддержки небольших производств

РЦ «Эссен Логистик» — сердце торговой сети «Эссен», которая в настоящее время работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками, обеспечивая на полках своих магазинов свыше 32 тысяч наименований продукции. Сотрудничество с сетью для каждого производителя начинается именно со знакомства с системой работы распределительного центра, отслеживающего выполнение поставщиками регламентов и правил. Перед тем как разобраться с устройством РЦ и проследить весь логистический процесс, мы решили узнать, как работа с «Эссеном» выглядит с ракурса рядовых поставщиков — небольших региональных производителей.

Крестьянско-фермерское хозяйство Айрата Гареева — молодое предприятие, вышедшее на рынок только в 2017 году. На 480 квадратных метрах арендованных теплиц под Набережными Челнами КФХ круглый год выращивает укроп, петрушку и кинзу. Сейчас предприятие производит и реализует порядка 2,5 тонны зелени в месяц, однако так было не всегда, вспоминает руководитель КФХ.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Айрат Гареев



«К сожалению, после запуска мы не сразу начали сотрудничество с сетями: мы думали, что были не очень интересны ретейлерам, так как на тот момент не могли начать поставлять крупные объемы и обеспечивать логистику. Если бы знали тогда о преимуществах и возможностях сетей, мы бы сделали это раньше. «Эссен» был одним из первых, кто откликнулся на наше предложение и увидел в нас перспективного поставщика. Они пошли нам навстречу — и мы буквально начали «учиться ходить», — вспоминает Айрат Гареев.

70% поставщиков РЦ — это крупные компании уровня Unilever и Coca‑Cola HBC, оставшиеся 30% — мелкие и средние производители, которые поставляют в сеть всего несколько групп товаров, среди которых в том числе и фермеры, рассказывает руководитель РЦ «Эссен Логистик» Рафаэль Мурин. Требования для всех поставщиков «Эссена» едины — полный набор документов (сертификаты на продукцию, товарно-транспортные накладные) и поставка на европоддонах, обеспечивающая машиноподлежащую разгрузку. Для местных поставщиков сеть разработала меры поддержки небольших производств.

«Местным поставщикам «Эссен» предлагает полную логистику. Крупные производители обычно имеют свою транспортную и складскую системы, но мелкие производители сосредоточены на производстве, выстраивать логистическое плечо им сложно. Наш распределительный центр позволяет это сделать через одну точку. Второе — небольшие производители не всегда знакомы с нюансами самого процесса поставки: что такое европоддон и почему продукцию нельзя просто сложить в коробки и отвезти, — отмечает Рафаэль Мурин. — Мы сразу им помогаем и объясняем, как проще это сделать, чтобы минимизировать издержки. Механизированные загрузка и выгрузка делают всю цепочку дешевле для конечного клиента. Соответственно, местные производители выиграют: первое — по логистике, второе — по эффективности их процессов производства».

«Подстраиваясь под систему входного контроля сети, можно оптимизировать свои производственные процессы»

Отношения нового поставщика с «Эссеном» начинаются с предварительной презентации производителем своей продукции. От момента первых переговоров до подписания договора в среднем проходит месяц. Представитель сети озвучивает требования к продукции, условия и ценовое предложение «Эссена». На протяжении всего времени работы с сетью процесс переговоров и обсуждения продолжается, поставщики проходят обучение — по маркировке, упаковке товара. Молодой предприниматель не остается один на один со своими проблемами и требованиями сети.

«Главными условиями работы с «Эссеном» были качество продукции, своевременность поставок и соблюдение требований по транспортировке. Для нас, как для поставщиков продукции категории «фреш», это было непросто. Первые ошибки возникли как раз с соблюдением температурных режимов при транспортировке, с комплектовкой товаров — это великое множество мелочей, с которыми мы сталкивались во время входного контроля и о которых мы просто не знали по неопытности. Поэтому на первых порах сеть не всегда принимала наш товар, но каждый раз давала шанс исправиться, подробно разбирая ошибки. «Эссен» смотрел на нас как старший брат: специалисты давали советы и направляли в нужное русло. И в принципе за достаточно короткий промежуток времени мы этому научились», — рассказывает Марат Гареев.

В РЦ «Эссен Логистик» выстроена поэтапная система входного контроля продукции поставщиков во время приемки товара. Первый этап — первичный осмотр, во время которого фиксируются все температурные режимы транспортировки: показания списываются с внешних датчиков рефрижераторов, в которых транспортируется товар, плодово-овощная продукция проходит проверку внутриплодных температур. Сразу же проверяются все сопроводительные документы, рассказывает руководитель отдела контроля качества РЦ «Эссен логистик» Светлана Янив.

После первичного контроля специалисты приступают к визуальному осмотру партии. Она должна быть однородной, проверяется целостность продуктов. Плодово-овощную продукцию проверяют на содержание нитратов при помощи эковизора. Третий, финальный этап — проверка качества. Товар выгружается в складское помещение, взвешивается, затем происходит выбраковка: с каждой партии отбираются пробы и высчитывается процент брака.

Брак — это, как правило, механические и микробиологические дефекты либо несоответствие товара по калибру. При необходимости пробы могут быть отправлены в лабораторию, но обычно решение о допуске товара принимается на месте. Приемка товара осуществляется круглосуточно — в отделе контроля качества РЦ «Эссен Логистик» занято шесть специалистов, которые работают посменно.

Руководитель отдела контроля качества РЦ «Эссен логистик» Светлана Янив



«С сетями выгодно работать, это я могу сказать, полагаясь на свой опыт, — констатирует руководитель КФХ Гареев. — И здесь вопрос не только в финансовой составляющей, но еще и в том, что, сотрудничая с сетью, выполняя ее требования, можно легко оптимизировать свои производственные процессы. Этап становления, приспособления к требованиям сети часто вызывает опасения и отпугивает начинающих предпринимателей. Но нужно понимать, что это преодолимые трудности, требуется лишь немного терпения и времени. Сети не закрывают двери перед мелкими поставщиками — дорога открыта. Поставки продукции в распределительный центр «Эссена» позволили нам расшириться, многому научиться и набраться опыта, прийти к нынешним объемам производства».

РЦ «Эссен Логистик» — 1300 квадратных метров холодильников и 8000 складов сухого хранения

После того как продукции поставщика дают зеленый свет, в работу включается отдел складской логистики РЦ, который отвечает за хранение, комплектацию и подготовку товаров к отправке, объясняет Рафаэль Мурин. Складские службы работают круглосуточно, в четыре смены, в каждой из которых занято порядка 30 специалистов. В зоне приемки работают грузчики на погрузочно-разгрузочной технике и кладовщики. Задача грузчиков — выставить товар на приемку, задача кладовщика — идентифицировать продукцию и принять ее, присвоив ей уникальный номер.

В распределительном центре внедрена адресная система хранения. Все помещение склада представляет собой город в миниатюре, в котором пятиярусные стеллажи образуют «улицы», «подъезды» и «этажи». Соответственно, идентификационный код каждого груза состоит из трех переменных, благодаря которым система автоматически может отследить местоположение любой продукции. Программа самостоятельно ведет учет свободных ячеек на складе и управляет порядком размещения, хранения и дальнейшего движения товара.

Адресная система хранения также значительно облегчает работу комплектовщиков — специалистов, которые занимаются сбором груза из различных товаров для поставки в торговые точки. Передвижение грузов по складу обеспечивают водители ричтраков — всего в РЦ насчитывается 32 единицы складской техники.

Второе крупное подразделение РЦ — отдел транспортной логистики. Он обеспечивает вывоз грузов со склада и их доставку конечным клиентам — торговым точкам. Автопарк «Эссен Логистик» включает 21 машину, каждая из которых максимально рассчитана на 280 тонн. При пиковой нагрузке — в новогодние или майские праздники — привлекаются дополнительные фуры. В среднем за сутки машины вывозят со склада до 300 тонн. Графики поставок формируются ежесуточно и зависят от заявок на требующуюся продукцию, поданных торговыми точками.

РЦ «Эссен Логистик» общей площадью 12 тысяч квадратных метров был открыт в ноябре 2011 года. Каждый месяц через складской комплекс проходит по 8 тысяч тонн продукции — за сутки обрабатывается порядка 300 тонн, или до 1200 паллет. РЦ снабжает все торговые точки сети «Эссена» в Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Кировской области, Чувашии и Удмуртии, так логистическое плечо достигает 450 километров. 1300 квадратных метров холодильников, 8000 метров складов сухого хранения и зону приемки сегодня обслуживают 240 сотрудников.

Собственный фасовочный цех и система внутреннего контроля

Помимо отлаженных логистических процессов «Эссен Логистик» имеет ряд дополнительных конкурентных преимуществ — например, собственный лицензированный фасовочный цех, оборудованный двумя станками: объемным — для сыпучих товаров (например, сахар и мука), и весовым — для фракционной продукции (например, орехи).

«Все мукомольные, крупяные и сахарные заводы отпускают продукцию в основном мешками: по 50 или 25 килограммов. Клиент же на полке хочет видеть уже фасованную продукцию в килограммовых упаковках, — объясняет Рафаэль Мурин. — Поэтому мы организовали цех фасовки, поставили станки, переупаковываем продукцию, вместе с маркировкой производителя проставляя собственную: упаковано «Эссен Логистик».

Система контроля распределительного центра регламентирует работу не только поставщиков, но и всех внутренних подразделений. Служба безопасности «Эссен Логистик» контролирует процессы, которые протекают внутри склада: специалисты отдела контролируют потери, соблюдение техники безопасности и правил трудового распорядка. Для того чтобы отслеживать и контролировать текущий статус работы склада, в РЦ внедрена «административная система мотивирования».

В основном помещении склада установлен экран, на который в онлайн-режиме выводятся данные по каждому отделу: сколько поставщиков ожидают разгрузки, каков объем работ на приемку, на комплектацию, возникающие проблемы — какие из них закрылись, а какие все еще актуальны. Помимо этого, специально обученный бот в общем чате мессенджера регулярно информирует сотрудников каждого подразделения обо всех новостях «Эссен Логистик».

«Склад — это целый механизм, своего рода небольшое производство: на входе мы принимаем грузы, перерабатываем их и отправляем для дальнейшей реализации. Соответственно, нам необходимо видеть эффективность работы каждого специалиста, отдела, звена. Для этого мы и разработали собственную интерактивную систему. Главное в работе распределительного центра — точность и отлаженность работы всех служб», — резюмирует руководитель РЦ.

«Эссен Логистик» оказывает логистические услуги порядка 40 сторонним компаниям

«Основной клиент РЦ «Эссен Логистик» — торговая сеть «Эссен», однако распределительный центр оказывает складские и логистические услуги и другим предприятиям. Мы готовы гарантировать и предложить компаниям качественный сервис и оперативную доставку грузов в пределах нашего логистического плеча, высокое качество и понятную тарифную политику даже по временным, краткосрочным договорам. Обработка грузов разбита на процессы, цена за каждый процесс определена и заранее известна заказчику, поэтому с нами работать проще и комфортнее, чем выстраивать логистику самостоятельно», — рассказывает Рафаэль Мурин.

На данный момент услугами «Эссен Логистик» пользуются порядка 40 крупных и мелких сторонних компаний. По словам руководителя распределительного центра, основная масса клиентов — это сети продовольственных и непродовольственных товаров. В этом году, учитывая высокий уровень спроса на услуги РЦ, «Эссен Логистик» планирует расширение складских площадей. В 1,5 раза будет увеличен объем хранения холодильного склада, «зоны гастронома», в 2020 году РЦ расширит площадь складской зоны сухого хранения на 10 тысяч квадратных метров.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой «Эссен Логистик»

