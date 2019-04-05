«Творческая конкуренция — для нас задача номер один»

ТНВ запускает новый конкурс, победители которого получат грант на обучение в КФУ

Фото: Ринат Назметдинов

Телеканал «Новый век» запустил новую часть конкурса #АЙДАНАТНВ2019. Это второй масштабный конкурс для тех, кто хочет стать профессиональным тележурналистом. Победители получат грант на обучение в КФУ по профилю «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика» и будут трудоустроены на ТНВ. В ходе тематической пресс-конференции глава телеканала Ильшат Аминов также рассказал о планах ТНВ снимать татарские ситкомы, сроках начала строительства нового комплекса и проблемах с кадрами на «Шаян ТВ». Подробнее — в репортаже.

Конкурс стал масштабнее

На ТНВ стартовала новая часть конкурса #АЙДАНАТНВ2019. Об этом объявил генеральный директор телеканала Ильшат Аминов на пресс-конференции, которая прошла накануне.

Суть конкурса в том, чтобы поддержать творчески одаренных выпускников школ — носителей татарского языка — в их стремлении обрести профессию журналиста. Основным посылом стала проблемная ситуация, которая сегодня сложилась в образовании — нехватка национальных кадров. Поэтому телеканалу важно подготовить профессионалов для себя. Победители конкурса получат грант на обучение в КФУ по профилю «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика» и будут трудоустроены на ТНВ.

— К тому же, конкуренция между кадрами должна быть. Существующие творческие работники должны постоянно чувствовать подпор молодых креативных специалистов, которые будут составлять им конкуренцию. Творческая конкуренция — для нас задача номер один, — сказал Ильшат Аминов.

Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ впервые прошел на телеканале в прошлом году. Фото Олега Тихонова

В этом году в отличие от предыдущего конкурса организаторы расширили список категорий будущих грантообладателей. На этот раз участие смогут принять не только ученики 11-х классов, но и учащиеся последних курсов колледжей и техникумов. Главных условий всего два: соискатель должен быть носителем татарского языка и сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе. Как отметили организаторы, если сданного ЕГЭ не будет, принять участие в конкурсе станет невозможным, даже при блестящем владении татарским.



Конкурс пройдет в три этапа. Первый тур — эссе на татарском языке — уже стартовал 2 апреля. Работы можно будет прислать до 19 апреля. Творческий конкурс «В кадре» станет вторым этапом состязаний. Здесь участники должны будут креативно презентовать себя в формате любого мобильного устройства. В результате 30 апреля определятся шесть финалистов, которые пройдут в третий победоносный тур. Заключительным аккордом станет творческий конкурс «Интервью», который выявит сильнейших.

Имена победителей назовут в торжественной обстановке 17 мая. Кроме гранта на обучение, абитуриенты получат еще один бонус: чтобы быть зачисленными, достаточно будет пройти только творческий конкурс от Высшей школы журналистики.

143 тысячи рублей в год за одного студента

Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ впервые прошел на телеканале в прошлом году. Тогда для участия поступила 41 работа, из которых победу одержали три. Как рассказал Ильшат Аминов, стоимость обучения одного студента обошлась телеканалу в 143 тысячи рублей в год.

Грант на обучение в КФУ достался выпускницам из трех районов республики — Алие Сабировой, Инзиле Хусаиновой и Сирине Сахаповой. Девушки сейчас заканчивают первый курс Высшей школы журналистики КФУ. Они также пришли пообщаться с журналистами и вспомнить, каким для них был конкурс.

Грант на обучение в КФУ достался выпускницам из трех районов республики — Алие Сабировой, Инзиле Хусаиновой и Сирине Сахаповой



— Не сказала бы, что было легко. Мы волновались, боялись конкуренции. Хочу сказать, что участников может быть много, но достойных может быть мало. Сейчас мы проходим практику на ТНВ и нам все нравится, — поделилась Инзиля Хусаинова.



— Я на своем месте. Раскрываю сейчас себя не только в плане учебы, но и в плане творчества. Обучение проходит интересно, потому что теория сопровождается практикой, — продолжила Алия Сабирова. Девушка создала программу на татарском языке, где снимает сюжеты и создает свои рубрики.

— Для меня дался сложновато второй этап конкурса, потому что до этого никогда не монтировала видео и не писала сценарии, а рассказывать о себе тяжело. Поэтому следующим участницам желаю удачи, оставаться собой и не волноваться, — обратилась к будущим участникам Сирина Сахапова.

Девушек дополнила заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию Мадина Тимерзянова. Она рассказала, что практику победительницы конкурса первично пройдут в «Новостях».

– Новости — базовое составляющее журналистики. Девушки должны понять, что такое нарезка, что туда должно входить, подводки, сюжеты, как готовиться к съемкам. А дальше они могут работать по разным проектам, разным нашим каналам, но начало будет именно в «Новостях», — сказала Тимерзянова.

Мадина Тимерзянова рассказала, что практику победительницы конкурса сначала пройдут в «Новостях»

ТНВ запустит съемку татарских ситкомов

Вторая часть пресс-конференции затронула общие вопросы, не касающиеся конкурса. Журналисты спросили главу ТНВ его мнение на тему дополнительной мотивации для сотрудников.

— У нас огромная мотивация, мы оплачиваем обучение, это большие деньги. Для нас мотивация — творческая и карьерная реализация в рамках компании. Люди, которые знают два языка, умеют говорить и мыслить, будут востребованы, — ответил Аминов. Он также поделился проблемами с кадрами на «Шаян ТВ».

— Нам сейчас нужен не просто редактор, но и психолог, и педагог. Переводчиков очень не хватает. Кадров требуется больше и больше, тем более что количество программ увеличивается, — сказал глава ТНВ.

Также Ильшат Аминов рассказал, что телеканал в этом году запустит постоянную съемку татарских ситкомов. Сейчас телеканал арендовал павильон в Московском районе, в дальнейшем съемки планируют проводить в новом здании телеканала. Там будет базироваться кинопавильон размером 1 тыс. кв. метров. В новом здании предполагается построить семь студий разных размеров для съемок. Начало строительства всего медиакомплекса запланировано на лето этого года.

Ильшат Аминов рассказал, что телеканал в этом году запустит постоянную съемку татарских ситкомов



В завершении мероприятия, Аминов поделился миссией ТНВ.

— ТНВ будет работать до последнего татарина. Сколько это тысяч лет я не знаю, но факт остается фактом, — заявил глава телеканала.