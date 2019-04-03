«Маркеловщина породила в Марий Эл роботов — эта прослойка исполнителей тянет республику вниз»

Евстифеев, однако, дает дорогу всем — разрешая конкурировать и стремясь отойти от ручной модели управления

«Реальное время» публикует первый из серии политобзоров политолога, публициста Константина Строкина, посвященных политической ситуации в Марий Эл в свете грядущих в сентябре выборов в Госсобрание РМЭ. Эксперт полагает, что евстифеевская система вольно или невольно создает конкурентную среду, которая дробит ее внутренних и внешних оппонентов.

Региональная власть вынуждена становиться прозрачнее

Как говорится, деталей много, но они вроде бы мало что проясняют. Пока. Туман постепенно рассеивается, и республиканская администрация этому шибко не сопротивляется, то есть уже существует базовый плюс — региональная власть вынуждена становиться прозрачнее. Потому что наиболее резонная трансформация в политических нравах 2018-го и текущего 2019 года заключается прежде всего в привитии структуре правления ярко выраженной формы «конфедеративности» — особой черты евстифеевской системы. Причем ее особость является таковой только в анализе для местных, так как сохранившимся должностным лицам и жителям Марий Эл сравнивать-то банально не с чем, разве что с предыдущим «герцогским режимом». Сами высшие приезжие чины на самом деле ничего подобного в полной мере не ощущают.

Если по диагонали взглянуть на унитаристский и авторитарный стиль работы Леонида Маркелова, то ему было сверхсвойственно вмешиваться в любые процессы. Частенько по мелочам и с волюнтаристскими замашками, не брезгуя «по дороге» психологическим подавлением и непрямых подчиненных. Всякую критику даже в адрес среднего муниципального начальника Леонид Игоревич воспринимал на свой счет как критику его монолитной пирамиды власти, где лишь он единственный «по-хозяйски» распоряжается всем и решает, кто справился или споткнулся. Таким образом, внешняя «холодная» информация — даже нейтрального содержания — его выбешивала и «принципа ради» имела обратный эффект.

Нынешний губернатор Александр Евстифеев некой субъективности, конечно, тоже не лишен. Но, судя по разворачивающимся событиям, он стремится удалиться от ручной модели, ориентируясь на автономность «машины»: как целых сегментов, так и индивидуально курирующих персон.

Если по диагонали взглянуть на унитаристский и авторитарный стиль работы Леонида Маркелова, то ему было сверхсвойственно вмешиваться в любые процессы. Фото mari-el.gov.ru



В расширении демократичности оппозиционеры усмотрели слабость Евстифеева, а зря — «люлей» он раздает жестко

С критикой примерно так же. «Серый дом» сейчас на нее чутко и оживленно рефлексирует, очищая общественные или экспертные недовольства от политической шелухи и выискивая в них рациональное зерно. Позже, при нахождении обозначенного, устанавливает, где совершена ошибка и по каким причинам. Ответственным сразу «в качестве поощрения» жестко «раздают люлей». Однако разобранные предметные реакции деликатно нигде не демонстрируются, «ибо не комильфо». А страсти-то там точно кипят. И критику в адрес какого-либо чиновника Александр Александрович на свой счет, наоборот, вообще не воспринимает. Кроме так называемого привилегированного «первого круга», естественно. Среди региональных элит судачат, что в характеристике руководства главы РМЭ есть эфирное отражение его судейской профессиональной деформации: «Программирование. Ему дают пачку аргументированных предложений, а он выбирает и указывает вектор, в каком направлении пахать. В крайнем случае, если он с чем-то не согласен, а такое совсем не редкость, то приступает лично».

О новой марийской конъюнктуре у оппонентов сложилось внешнее впечатление как о гибкой, пластичной, с примесью недозавершенности. А вот в последующих выводах происходят расколы. Одни подмечают в евстифеевской системе рождение возможностей, другие — рост напряженности. Вдобавок внутри первых оптимистов навалом оппозиционеров и «лояльных инициативщиков». Оппозиционеры в расширении демократичности усмотрели слабость Евстифеева, мол, «вожжи не держит» и «никого ведь не громят, как это было до 2017 года», реверансом раскручивая эти концепты в пропагандистском русле.

Некрупные инициативщики просто не знают, с кем контактировать: у кого какой вес и кто под кем — «сплошь неизвестные и переменные; не рассчитать». Слишком привыкли к маркеловской иерархии — правда, их способность к ориентации тоже своего рода фильтрационный элемент интеллектуальной обоснованности для карьерного подскока.

Оппозиционеры в расширении демократичности усмотрели слабость Евстифеева, мол, «вожжи не держит» и «никого ведь не громят, как это было до 2017 года». Фото mari-el.gov.ru



«По вине прошлого правительства конструкция и так выхолощена, резких сдвигов она не выдержит»

А среди вторых пессимистов встречаются «встроенные ворчуны» и «прячущиеся под столом ребята». Встроенные опять-таки ссылаются на «власть Герцога», когда их почти всегда водили под ручку, и они прекрасно осознавали, что такое хорошо и что такое плохо, и «чего творить нельзя». Теперь, напротив, сверху ресурсами стараются не раскидываться, параллельно выжимая из них пользу, тренируя и кое-где идя на поблажки.

В результате дискомфорт и треск гордыни привели к внутренней нескрываемой критике — некоторые чиновники различного звена и партийцы-единороссы транслируют по закоулкам региональной системы власти собственные критические отзывы, ссылаясь на размытую и якобы широкую сочетаемость коллективных мнений. Субординацией не пахнет, зато стимулированно держатся на стреме. Нейтральным посредникам еле удалось выудить — в администрации об описанных моментах осведомлены, а-ля «пусть раздувают щеки, их щеки нас не задевают. От нас и генеральной линии никуда не денутся».

И, наконец, «прячущиеся», которые рассуждают аналогично «ворчунам» и испуганно не понимают, что от них хотят и из-за чего и откуда им вдруг прилетит. Они, в силу ауры неопределенности, шепотом межуются: уменьшают риски в угоду безопасности, изображая бурную деятельность. В итоге действительного толка нет и есть куча буковок в отчетах. Одним словом, всюду психея, когнитивные искажения и несовпадение ценностных карт. Маркеловщина породила роботов, и нехилая прослойка исполнителей высокого и не очень уровня тянет республику вниз.

Согласно утверждениям собеседников, близких к ситуации, в «Сером доме» с «увольнительной свистопляской» не спешат — «по вине прошлого правительства конструкция и так выхолощена, резких сдвигов она не выдержит. Кто сможет адаптироваться, тот укрепится. Неприспособившиеся сами отпадут». По слухам, предстоящую предвыборную кампанию сверху намереваются использовать под замер служебного соответствия многих лиц. Скептики в рамках здравого смысла сомневаются, дескать, «начнут валить друг на друга, все промахи спрячут в гуще перипетий и интрижных хитросплетений, половина награжденных будет из непричастных». Но потаенные дребезжания не признак застоя. Здесь, скорее, наблюдается медленный хруст, болезненная ломка — эффект разрядки и отрезвления одновременно.

По слухам, предстоящую предвыборную кампанию сверху намереваются использовать под замер служебного соответствия многих лиц. Фото mari-el.gov.ru



Так или иначе, «евстифеевская интерполяция» в совокупности подталкивает, нервирует, мотивирует, раздражает, обостряет и — главное — расшевеливает тину, то есть создает настоящую антистагнационную конкурентную среду. Является ли это тонкой настройкой с расплывчатым применением мягкой силы или так непреднамеренно сварганилось, подлинно констатировать никто не в состоянии. Впереди мощный стресс-тест. Готовимся открывать «тотализатор».

Продолжение следует