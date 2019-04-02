Казанский кинофестиваль — 2019: почти на полгода раньше, но без главной звезды

Кинофорум перенесен на апрель

Фото: Олег Тихонов

Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет на этот раз весной — с 24 по 30 апреля. В чем причина переноса, где состоятся показы фестивальных картин и кого казанцам ждать в гости — в материале «Реального времени».

Все дело в «Казан-саммите»

Вчера на пресс-конференции директор «Татаркино» и одновременно исполнительный директор Казанского кинофестиваля Миляуша Айтуганова дала подробные разъяснения, по какой причине кинофестиваль, который традиционно приходит в Казани в сентябре, в этом году пройдет в апреле.

«Юбилейный 15-й кинофестиваль мы будем проводить в рамках «Казан-саммита», как раз в это время он будет проходить в Казани. Почему было принято такое решение? Международный кинофестиваль мусульманского кино надо выводить на международный уровень и делать это активно, я бы даже сказала — агрессивно. Все гости, которые приезжают на международный экономический форум, могут быть заинтересованы в том, чтобы представить фильмы своих стран на кинофестивале, в дальнейшем сотрудничестве с кинофестивалем и в копродукции с Татарстаном», — пояснила Айтуганова.

По ее словам, многие страны видят именно Татарстан в качестве партнера в создании совместной продукции. В программе нашего фестиваля в последние годы традиционно много копродукции — фильмов, которые созданы в партнерстве с исламскими и европейскими странами. То есть, налицо мировая тенденция сотрудничества.

«Международный кинофестиваль мусульманского кино надо выводить на международный уровень и делать это активно, я бы даже сказала — агрессивно». Фото Максима Платонова«

Без звезды

Церемония открытия фестиваля пройдет в ТГАТ им. Г. Камала, закрытия — в клубе «Эрмитаж». Основные показы состоятся в кинозалах «Ривьеры» и в кинотеатре «Мир». Церемонию открытия и закрытия делает та же московская команда, что и в прошлом году, она выиграла тендер.

Журналисты задали вопрос: «Будут ли учтены огрехи в проведении церемоний, которые были в прошлом году?». Напомним, что год назад основные претензии касались излишней затянутости церемоний. Айтуганова успокоила: открытие и закрытие постараются провести в разумных временных пределах.

Что касается главной приглашенной звезды, то таковой в этом году не будет. Айтуганова дала понять, что звезда — это дорого. Что до приглашенных на фестиваль актеров, то публика увидит Ларису Удовиченко, Светлану Немоляеву, Олега Тактарова, Бориса Грачевского и других. На роль ведущей церемонии открытия приглашена Юлия Рутберг. Планируется что закрытие фестиваля проведет Андрей Мерзликин.

Помимо фестивальных фильмов, на форуме можно будет посетить ретроспективные проказы. В этом году пройдут ретроспективы фильмов Станислава Говорухина, Эльдара Рязанова и ВГИКа — у главного киноинститута в этом году юбилей.

Отборочная комиссия во главе с кинокритиком Сергеем Лаврентьевым завершила работу, отобрав по 10 фильмов для каждой из номинаций. В номинацию «Национальное кино» вошло 15 работ, представлено же здесь было 38 работ татарстанских кинематографистов.

Кстати, татарстанский фильм «Байгал» режиссера Ильдара Ягафарова будет представлять Татарстан в номинации «Лучший полнометражный фильм», так же, как и фильм Салавата Юзеева о Шигабутдине Марджани представит республику в номинации «Лучший документальный фильм». В номинации «Короткометражный игровой фильм» представлена татарстанская лента «Овертайм».

Фильм Салавата Юзеева о Шигабутдине Марджани представит республику в номинации «Лучший документальный фильм». Фото: vk.com/marjanimovie



Наши особенности

В этом году в честь юбилея на кинофорум приглашены все председатели жюри кинофеста за эти годы. Уже подтвердили свое согласие приехать Карен Шахназаров, Вадим Абдрашитов, Николай Досталь, Рустам Ибрагимбеков, Болот Шамшиев и другие.

Одно из отличий юбилейного фестиваля в том, что в его программу заложена большая бизнес-составляющая. Будет работать бизнес-платформа, на которой состоится обсуждение и деловой составляющей, и вопросов кинообразования. Два этих больших мероприятия будут проходить на «Казань Экспо» и в зале Манежа в Кремле. В Манеже пройдет и большая фотовыставка, посвященная пятнадцатилетию Казанского кинофестиваля — своего рода его фотолетопись.

Одним из главных событий нынешнего кинофестиваля станет проводимый на деловой площадке международный питчинг. Интерес к питчингу очень большой, заявки подали уже многие страны. В числе представляющих свои проекты будут и молодые татарстанские кинорежиссеры. Питчинг пройдет 25 апреля на «Казань Экспо».

Как и в прошлые годы, все показы кинофестиваля будут бесплатными для зрителей. Что касается времени его проведения, то в 2020 году Казанский кинофестиваль пройдет, как обычно, в сентябре.