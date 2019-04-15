«Когда джучиды взяли реванш, разгромив потомков Угедея, они сами отказались от власти в «коренном юрте»

Историк Ильнур Миргалеев о формировании международной политики Золотой Орды в период ее становления. Часть 2

«Реальное время» продолжает публиковать авторские колонки историка Ильнура Миргалеева, посвященные формированию международной политики Золотой Орды в период ее становления. Во второй статье цикла автор рассказывает о расширении территории Улуса Джучи и курултае 1235 года.

«Национальные историографии окрестили этот поход чингизидов как «нашествие Батыя»

Курултай 1235 года, созванный сыновьями и внуками Чингиз-хана — фактическими строителями обширной Монгольской империи — по многим позициям отличается не только от других подобных курултаев, но и не совсем вписывается в политическую действительность Монголии периода первых чингизидов. И главный интригующий вопрос здесь, конечно же, — цели нового западного похода. При этом отметим и неразработанность в историографии данного вопроса. В общих трудах по Монгольской империи и по начальному периоду истории Улуса Джучи давно утвердилось мнение, что целью похода было расширение территории Улуса Джучи и якобы тем самым выполнение «завещания» Чингиcхана. А национальные историографии (русская и европейская) окрестили этот поход чингизидов как «нашествие Батыя».

Ни один поход монголов не был проведен с целью расширения какого бы то ни было улуса чингизидов. Ни завоевания Чингисхана, ни завоевания в Китае Угедея, ни завоевания Хулагу и Хубилая не преследовали создание или расширение отдельно взятого улуса. Все они были только главнокомандующими в действующем войске Монгольской империи. По крайней мере, курултаи не принимали, например, решения о создании улуса Хулагуидов, государства Хубилая. Центральная власть Великого кагана делала все для того, чтобы полностью контролировать всю территорию империи. А Хулагу и Хубилай создали свои государства благодаря сепаратизму. Совсем по-другому обстояло дело с улусом Джучидов.

Статуя Джучи. Фото wikipedia.org

Несомненно, Джучи был активным строителем нового государства. Он — один из главных завоевателей на западе и участник завоевания Средней Азии в 1219—1224 годах. Он входит в малый совет при Чингисхане и, как его старший сын, имеет огромное влияние в Монгольском государстве, чем вызывает неприязненное отношение в семье Чингисхана. После получения в 1207 году отдельного улуса, который он сам и завоевывает, Джучи в дальнейшем устанавливает связь с Багдадским халифом, а также с Джелал-ад-дином Манкбурны. И, самое главное, он смог создать многочисленную семью, которая будет очень активна в деле создания уже независимого Улуса Джучи.

И здесь уместен вопрос, что стало бы с Еке Монгол Улусом, если бы Джучи пережил отца. Ведь, несмотря на свою молодость, его сыновья смогли добиться организации в масштабах всего государства похода на запад с целью расширения именно Джучиева улуса. Это серьезное мероприятие носило панмонгольский характер от начала до конца, но при этом серьезно усиливало именно джучидов. После окончания похода появился сильнейший улус во главе с сыновьями Джучи, который, как известно, в вопросах престолонаследия был отодвинут самим Чингисханом и его братьями Угедеем и Чагатаем, а создававшийся улус Джучи после его смерти практически потерял не только самостоятельность, но и основные свои территории, став частью улуса самого Угедея.

Бату добился не только расширения Улуса Джучи, он добился реанимирования улуса своего отца и, самое главное, права возглавить армию всей империи. Что сразу изменило его статус и статус джучидов.

«В том, что Джучи начинает отдаляться от Чингисхана была, наверное, и личная причина»

Джучи имел свою, отличную от Чингисхана, идеологию построения государства и взаимоотношений с другими странами. При анализе информации из источников о деятельности Джучи, можно утверждать, что он был сторонником идеологии мирного объединения тюрко-монгольских племен. Подтверждением тому служат мирное подчинение им кыргызов и северных лесных племен, когда Джучи не стал развязывать войну против туматов, которые отказались подчиниться. Он — один из создателей монгольского государства и глава собственного улуса. Поэтому он не хотел разрушать города и уничтожать людей. Такое отношение к строительству государства будет характерно и для его потомков.

Безусловно, у Джучи была широкая поддержка, прежде всего среди немонгольской элиты. Джучи пытается обосновать то, что они правят такими разными народами. Именно в этом мы и видим причину воспитания его сына Берке в исламе уже в младенчестве — тем самым покоренным мусульманам давали понять, что в правящей семье есть их единоверец, который при необходимости защитит их. Вообще, слухи о том, что и сам Джучи и Бату тайно приняли ислам, должно быть, были пущены именно с этой целью, а поддержка ими мусульман это только подтверждает. Джучи берет в жены Хан Султан, дочь Ала ад-дина Мухаммада, тогда как мать последнего Теркен-хатун в плену была вынуждена существовать в нищете и позоре, подбирая объедки от трапезы Чингисхана.

Великим каганом вместо Джучи был назван Угедей. Илл. wikipedia.org



В том, что Джучи в 1226—1227 гг. начинает отдаляться от Чингисхана, была, наверное, и личная причина, а именно конфликт во время семейного совета с Чагатаем, открытое унижение последним Джучи полумеркитским происхождением старшего сына Чингисхана и странное поведение в этом конфликте самого Чингисхана, который не останавливает Чагатая (как говорится в «Сокровенном сказании монголов»: «А Чингисхан — ни слова»), а вместо него вынужден отвечать Коко-Цос: «Распря шла всенародная. На постель тут не ложилися, все добычей поживлялися».

Как следует из «Сокровенного сказания монголов», Чингисхан сам не стремился создавать единое государство. Своим сыновьям и женам он говорит, что в мире много стран, и сам делит государство между своими сыновьями. Но все же, по настоянию семьи, он называет преемника. Создается впечатление, что Чингисхан не хотел называть своим преемником Джучи. Естественно, если бы Чингисхан захотел назвать его преемником, он бы так и поступил. В итоге Великим каганом вместо Джучи был назван Угедей. Эти внутрисемейные взаимоотношения чингизидов важны в плане всей истории монгольских улусов. Ведь они определили подход чингизидов к созданию новых государственных образований, взаимоотношениям с покоренными народами и налаживанию связей с другими странами.

Как таковая Монгольская империя создается сыновьями и внуками Чингисхана. Период Угедея характеризуется масштабными завоеваниями, и пока сторонники и противники построения сильного государства с городами не сталкиваются открыто, хотя отдельные споры о сохранении или полном уничтожении городов иногда возникают. В этот период джучиды еще не начинают играть важную роль во всемонгольских делах, прежде всего из-за своего малолетства и из-за удаленности их улуса от метрополии. Странно, но факт: сыновья Джучи предпочитают жить в уделе своего отца, нежели в ставке Чингисхана, а потом и в построенном Каракоруме, в отличие от, например, многих чагатаидов и угедеидов, не говоря уже о тулуйидах. До 1236 года джучиды вели военные действия в западном направлении, в незавоеванных землях, которые якобы завещал Чингисхан. Все военные действия велись собственными силами Джучиева улуса.

И, конечно, неизвестно, не будь такой многочисленной семья Джучи и не заложи он серьезную государственную основу своему улусу, смогли бы джучиды в 1235 году провести через курултай решение о начале западного похода и возглавлении основной имперской армии? Это, конечно, можно рассматривать и как своеобразную благодарность Угедея потомкам Джучи: ведь место преемника Чингисхана, место старшего сына занял он.

Модель древнего Каракорума в Монгольском историческом музее. Фото wikipedia.org



«Джучи нужно было завоевать самому этот «подарок» отца»

После гибели Джучи его сыновья не участвуют в походах монгол ни против тангутов, ни против Цзинь, а занимаются постепенным расширением своих владений.

Среди чингизидов только джучиды и тулуйиды Хубилай и Хулагу будут активно строить свое государство на новой земле, при этом абсолютно не стремясь в метрополию. Остальные чингизиды, наоборот, будут стараться жить в Монголии. Причина такого поведения Хубилая и Хулагу понятна — они выступали как сепаратисты, а в метрополии хотели сохранить завоеванные территории под централизованным управлением. В случае же с Джучи и его потомками все сложнее, так как подобное стремление Джучи началось уже при жизни самого Чингисхана. Хотя Чингиз и говорит: «Мать-земля велика. Много на ней рек и вод. Скажите лучше — будем отдельно друг от друга править иноземными народами, широко раздвинув отдельные кочевья», — все же Джучи нужно было завоевать самому этот «подарок» отца. Да и складывается такое впечатление, что все сказанное Чингисханом будто бы касалось именно Джучи.

Конечно, сыновья Джучи были прекрасно осведомлены об отношениях их отца с дедом и о взаимоотношениях между чингизидами. После того как Джучи не сделали преемником Чингиза, его семья была вытолкнута из метрополии, еще полвека являвшейся политическим центром империи. И когда джучиды взяли реванш, разгромив потомков Угедея и приведя к власти тулуйидов, они сами отказались от власти в «коренном юрте», так как уже владели огромными территориями и создали функционирующую государственную систему. Свое влияние в столице они использовали только в целях укрепления своего улуса. Джучиды пытались развивать Монгольскую империю под своим контролем, добиваясь принятия решений на курултаях сообразно своей политике. Но так как они сами не жили в столице империи, а тулуйиды смогли возглавить два панмонгольские войска, все это постепенно привело к разрушению договоренностей между джучидами и тулуйидами.

Завоевания джучидов до западного похода происходят всецело на основе собственных возможностей. Не имея крупных сил, джучиды практиковали мирное покорение. Это оставило большой отпечаток на подходе к завоеванию. Даже возглавив всемонгольскую армию, полностью контролировать поведение которой они были не в состоянии, и в необходимости проведения быстрых операций против крупных сил противника, когда для полной победы необходимо разгромить все его возможности, все же возглавляемый джучидами западный поход отличался от завоеваний в Хорезме, Китае и Хулагу. В отличие от других аналогичных ситуаций, джучиды изначально знали свою цель — они завоевывают новые земли для своего улуса, а не для империи. Этот уникальный случай будет характерен только для джучидов. Все остальные монгольские походы не имели таких целей и воспринимались как дело всей империи, всех чингизидов.

Битва между монголами и китайцами (1211). Джами ат-таварих Рашид ад-Дина. Илл. wikipedia.org



«Расширение улуса джучидов стало общеимперским вопросом»

Война Еке Монгол Улус с чжурчженьским государством Цзинь, начатая еще самим Чингисханом в 1211 году, закончилась к 1234 году. Во время этой войны монголы завоевали и корейское государство. То есть война продолжалось безостановочно, и в это время джучиды практически не участвовали в южных походах, в основном заботясь об усилении своего улуса. Почему они не участвуют? Ответ может быть только один: значит, этого не хотели остальные чингизиды. Но после 1234 года они сумели утвердить на курултае план западного похода под своим руководством, где должны были участвовать и другие чингизиды. То есть расширение улуса джучидов стало общеимперским вопросом. Кстати, это первый поход, который возглавили внуки Чингисхана, а не его сыновья.

После распада Монгольской империи можно назвать два главных государства чингизидов: это Улус Джучи и империя Юань. Улус Хулагу первоначально подчинялся Хубилаю и определенное время действовал в фарватере его внешней политики, плюс, весь период своего существования его правители именовали себя только в качестве ильханов, что означало только правителя области, а отнюдь не суверенного государства. Улус Чагатая, коренной юрт Тулуя, улус Угедея и родственников Чингисхана не представляли собой государства. Эти территории находились под влиянием Улуса Джучи и империи Юань и представляли собой некие аристократические владения, где действовали такие чингизиды, как потомок Угедея Хайду — приверженцы традиционно-кочевнических подходов к построению государства.

Именно они в период Угедея имели наивысшее влияние в империи. Поэтому после окончания завоевания северного Китая начало нового похода ознаменовало для них получение новых военных трофеев и пленных. Думается, что джучиды воспользовались именно таким отношением других чингизидов и смогли провести решение о западном походе через курултай. Война шла на общих основаниях, однако завоеванные земли переходили в улус джучидов.

Несомненно, до курултая между чингизидами велись активные переговоры. То, что западный поход возглавил Бату, а не сыновья Угедея, это, безусловно, победа пока что семейной дипломатии джучидов. Ведь к руководству южных походов джучиды не были допущены. Скорее всего, джучиды апеллировали к «завещанию» Чингисхана. Но уступки со стороны сыновей Джучи тоже были. Например, участие других чингизидов в походе и соответственно, получение ими права и в дальнейшем получать налоги с покоренных земель.

Но взамен джучиды смогли расширить свои владения настолько, что их уровень взаимоотношений с центральной властью и другими чингизидами сразу же приобрел иной характер. Улус Джучи стал правым крылом империи, то есть государством в государстве. Он уже владел не только южно-сибирскими землями, а огромной территорией, куда входила Западная Сибирь, Восточная Европа, Причерноморье и прикаспийские земли.

Если посмотреть на состав чингизидов, то становится ясно, что это была победа джучидов: в поход были отправлены многие чингизиды, а общее руководство принадлежало Бату.

Тяжеловооруженные монгольские воины рядом с осадным орудием. Миниатюра из хроники Рашид ад-Дина. Илл. wikipedia.org



Непосредственно военные действия начались в 1236 году и закончились в 1242-м. Шесть лет для такого масштабного завоевания — это не так много. Следует признать, что поход был проведен блестяще и продуманно. Джучиды до западного похода, несомненно, вели и разведывательные сражения, собирали информацию об уграх (так называемых «восточных венграх») Западной Сибири и Урала, о кыпчаках, Волжской Булгарии, русских княжествах, Кавказе.

То, что среди чингизовичей во время западного похода имелись внутренние разборки, нужно рассматривать и как продолжение того отношения к джучидам, которое царило среди некоторых чингизидов в составе политической элиты Каракорума. Открыто пренебрежительное отношение Чагатая к Джучи, несомненно, перешло и к некоторой части чингизидов.

После смерти умеренного и более-менее нормально относящегося к джучидам Угедея в Каракоруме усилились их противники. Это, конечно же, насторожило джучидов. При такой ситуации, как нам кажется, ни в Каракоруме, ни сам Бату не думали о продолжении похода. Джучидам важно было как можно быстрее укрепиться на новых землях, создать институт власти и наладить отношения с завоеванными народами. Им было необходимо быстрее укрепить свои новые владения, ведь, придя к власти, их противники могли бы лишить их и новых земель, и жизни, и улуса. А центральной власти в Каракоруме было важно не допустить усиления джучидов, которые командовали в это время основной армией империи. Другие чингизиды поэтому и покинули действующую армию и отправились в Монголию и свои улусы. Данное обстоятельство тоже имеет прямое отношение к прекращению западного похода. Но благодаря этому они не смогли закрепить за своими домами новые территории.

Итак, роль Бату как главы семьи Джучи на курултае 1235 года была огромна. Именно он смог на совершенно ином уровне, нежели его отец, наладить отношения с другими чингизидами и, самое главное, с Великим каганом Угедеем. Думается, что после 1227 года Бату мог находиться в свите Угедея и периодически жить во дворе кагана. По крайней мере, он должен был поддерживать связь с каганом. Западный поход должен был принести новую добычу и территории другим чингизидам, однако новые завоеванные территории уже считались территорией Улуса Джучи.