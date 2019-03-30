«Зенит-Казань» готов поделиться с «Уралом» эмоциями, но не победами

Март – время плей-офф и трансферных новостей

В российском волейболе противостояние башкирского и татарского клубов не так раскручено, как в хоккее. Более того, «Урал» не может выиграть у «Зенита» уже более десяти лет. В этом году уфимцы попали в плей-офф в самый последний момент, тогда как казанцы уже давно обеспечили себе первое место. О первых трансферных новостях и о том, как прошел стартовый матч плей-офф Суперлиги для «Зенита» — в материале «Реального времени».

Максим Михайлов: «Я остаюсь»



Главное событие сезона в жизни казанского «Зенита» уже определено и состоится оно 10 апреля. В этот день в Казань приедет Вильфредо Леон и его банда из итальянской «Перуджи», которая проведет с подопечными Владимира Алекно ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. В случае победы казанцы примут участие в майском финале в Берлине, в случае поражения в серии из двух матчей (первая игра состоится 3 апреля в Италии) «Зениту» останется довольствоваться плей-офф чемпионата России, который стартовал вчера.

Соперник казанского клуба по четвертьфиналу внутреннего первенства определился только неделю назад, хотя первое место по итогам «регулярки» «Зенит» забронировал себе еще в феврале. До последнего тура шла борьба между уфимским «Уралом» и сургутским «Газпромом-Югрой». Башкирский клуб провел концовку «гладкого» чемпионата намного увереннее сибиряков и по праву стал последним участником игр на выбывание.

Но на дворе конец марта, а значит, помимо стартовых матчей первого раунда плей-офф пора уже обсуждать трансферные новости. Так буквально накануне игры с уфимцами появилась информация, что Максим Михайлов, Александр Бутько и Алексей Самойленко продлили контракты с «Зенитом». Понятно, что самое пристальное внимание большинства болельщиков приковано к новостям о легионерах, но продление контрактов с Михайловым и Бутько для руководства казанского клуба было чуть ли не первостепенной задачей в межсезонье. Оба давно зарекомендовали себя в российском волейболе в целом и в Казани в частности, и найти равноценные замены на их позиции сейчас просто не представляется возможным.

Максим Михайлов: «Неважно, остаюсь я или ухожу, я всегда выкладываюсь по максимуму»



С другой стороны, обоим уже за тридцать. Когда-то в своих интервью оба не скрывали желания закончить карьеры в городах, которые являются для них особенными. Для Михайлова это его родной Санкт-Петербург, а для Бутько – Новосибирск, где прошла большая часть его карьеры и где он повстречал свою супругу и родились его дети. Но подписание контрактов с Казанью сразу на два года говорит о том, что никаких предпосылок к переменам в карьере ни у Максима, ни у Александра в данный момент не было, и они готовы продолжать приносить пользу «Зениту» и дальше.

— Неважно, остаюсь я или ухожу, я всегда выкладываюсь по максимуму, — говорил после игры с «Уралом» Михайлов. – Но информация правильная, я остаюсь в Казани.



Подпишет ли «Урал» Спиридонова?

Блокирующий Алексей Самойленко в Казани второй год, он практически сразу твердо «встал» в основной состав, и его переподписание на год также выглядит логичным решением. Другое дело – легионеры. О том, что Мэттью Андерсон покинет клуб, мы уже сообщали. Судьба Эрвина Нгапета, похоже, решится в апрельской очной битве с Леоном. Француз довольно неровно проводит сезон, но во вчерашнем матче с «Уралом» он был лучшим и по статистике (16 очков, ни одной ошибки в приеме, 2 эйса), и по общему впечатлению. Наконец-то казанская публика увидела того нестандартного в атаке Нгапета, который столько лет зажигал в итальянской «Модене». Перед противостоянием с «Перуджей» это – хороший знак.

Появилась информация и о самом веселом игроке волейбольной Суперлиги. Алексей Спиридонов возвращался в Казань «не хлопать в ладоши в квадрате запасных» (цитата Алекно), а играть и приносить пользу. Но сезон для Спирика получился смазанным из-за вынужденной операции осенью. Сейчас волейболист выходит в стартовом составе «Зенита» лишь в ничего не значащих для клуба играх.

Еще в декабре в интервью нашему изданию Спиридонов подробно объяснял, почему ему нравилось когда-то играть в уфимском «Урале» и почему он не исключает возможности туда вернуться. Все предыдущие межсезонья в башкирском клубе проявляли интерес к волейболисту, но довольно пассивный. Однако, по информации «Реального времени», в этом году «Урал» твердо намерен подписать Алексея и предоставить игроку место в стартовом составе на будущий год.

Сейчас Спиридонов выходит в стартовом составе «Зенита» лишь в ничего не значащих для клуба играх



Исторически так получилось, что в Суперлиге довольно много волейболистов, которые поиграли и за «Урал», и за «Зенит». В 2010 году из Казани в Уфу отправился звездный американский диагональный Клейтон Стэнли. Весной 2011-го и вовсе сложилась уникальная ситуация, когда легендарный связующий и капитан «зенитовцев» Ллой Болл объявил о завершении карьеры, но летом ему поступило предложение из Уфы. Контракт был довольно солидный и рассчитан на один год, поэтому американец долго не думал над предложением и провел в столице Башкортостана отличный сезон, завершив карьеру в 2012 году эйсом в футболке «Урала».

«Расслабон» от Уфы

В данный момент в составе уфимцев играют лишь два игрока, которые ранее надевали футболу «Зенита» — это доигровщик Александр Мочалов и блокирующий Александр Абросимов. А вот в составе казанцев сразу пять волейболистов, когда-то игравших за «Урал»: Алексей Вербов, Алексей Спиридонов, Алексей Самойленко, Артем Вольвич и Никита Алексеев.

Понятное дело, что Владимир Алекно выпустил на стартовую игру четвертьфинальной серии основной состав. А вот в стартовом составе «Урала» появился блокирующий Александр Родионов, который весь сезон провел в запасе.

— Сашка своей работой на тренировках доказал, что достоин играть, — говорил после матча главный тренер уральцев Константин Сиденко. – Но сегодня в игре немного потерялся.

«Урал», по большому счету, оказывал сопротивление лишь в самом начале матча до счета 7:7. Затем около часа на площадке был только «Зенит», который провел довольно простой для себя матч и победил со счетом 3:0 (25:16, 25:20, 25:19).

– Да, результат есть, — резюмировал после игры Алекно. — Кто-то скажет, что у меня была возможность подпустить резервистов, но у основного состава в последнее время уже были перерывы. Перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Перуджей» нужно было, чтобы они сыграли полный матч. Ребята выполнили свою работу. Я доволен.

«Урал» оказывал сопротивление лишь в самом начале матча



– Наверняка ждали более серьезного сопротивления от «Урала»? А соперник почти ничего не показал.

– Мы их разобрали, хорошо сыграли. Самым важным был настрой. Тактика имела второстепенное значение. Если недооценить команду, которая играет «на расслабоне», можно столкнуться с большими проблемами. «Урал» как раз относится к таким. Они попали в плей-офф, практически выполнив задачу на сезон, и могут играть расслабленно.

«Зачем выходить в плей-офф и показывать такую игру?»

— Уфа сегодня не показала того волейбола, за счет которого они попали в плей-офф. Поэтому для нас все получилось довольно спокойно, без лишних нервов, — говорил после игры Максим Михайлов.

— Это хорошо или плохо перед важными матчами с «Перуджей»?

— Сложно сказать. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, поиграть – это лучше, чем тренироваться. С другой стороны, никакого сопротивления от соперника мы не получили.

— Сегодня редкий матч, когда лично у вас в статистике однозначное количество очков…

— Главное победа. Для нас не принципиально, у кого двухзначные, а у кого трехзначные цифры в атаке.

Уфимцы не выглядели после игры разочарованными. Понятно, что победы в Казани от них вчера никто и не требовал. Но навязать борьбу они вполне могли бы. Новосибирский «Локомотив», пусть и уступил накануне в другом четвертьфинале питерскому «Зениту» со счетом 1:3, но провел зрелищную встречу, выиграв стартовый сет со счета 20:24. «Урал» же почему-то опустил руки уже после первой удачной серии подач казанцев.

К слову, год назад «уральцы» приезжали в столицу Татарстана на матч регулярного чемпионата всего девятью игроками, в основном резервного состава. И выигрывали здесь партию (итоговый счет тогда был 1:3) с 18-летним доигровщиком Никитой Иванковым в составе, которому пришлось играть против Леона.

— Ждал большего от нашей команды. Не могу объяснить, почему мы сделали так много своих ошибок на подаче и в атаке, — отдувался за одноклубников в микст-зоне после матча либеро «Урала» Роман Брагин. – Так нельзя играть в плей-офф. Зачем тогда в него выходить и показывать такой волейбол? Должно быть намного больше желания, ответственности, тем более никто не давил на нас. В защите мячи доставали, но потом совершали глупые ошибки. Думаю, нам не хватило эмоций. Нужно было сыграть более раскованно.

Уфа не показала того волейбола, за счет которого они попали в плей-офф



Лучший блокирующий регулярного чемпионата Александр Абросимов согласился со своим одноклубником:

— Да, эмоций где-то действительно не хватало.

— Кто у вас в команде ответственен за эмоции?

— У нас много позитивных ребят. Тот же капитан Андрей Титич. Думаю, второй матч пройдет в другом ключе.

Ответная игра четвертьфинала состоится в Уфе 14 апреля, уже после супербитвы «Зенита» и «Перуджи». В составе «Урала» сейчас нет такого игрока, как Алексей Спиридонов, который мог бы добавить тех самых эмоций. А он бы уфимцам очень пригодился.