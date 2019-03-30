Новости общества

09:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Наука 0+» в КФУ: Paper Wings, робогонки в лабиринте и медподготовка

07:00, 30.03.2019 3
«Наука 0+» в КФУ: Paper Wings, робогонки в лабиринте и медподготовка Фото: kpfu.ru

Сегодня в КФУ прошел Всероссийский фестиваль «Наука 0+», ставший одиннадцатой серией научно-популярного проекта «PROНаука». В течение вечера все желающие смогли послушать научно-популярные лекции о мегасайнс-проектах мирового масштаба, эволюции, открытии химических элементов и Антарктиды. Тех, кто хочет не только узнать что-то новое, но и принять активное участие, ждали мастер-классы по языку жестов, работе телеведущего, созданию роботов, а также медицинская лаборатория «Удаляем аппендицит», интерактивные занятия с микроскопами и тренажерами. В программе также — зрелищные эксперименты, командные соревнования на больших шахматах, робогонки, квесты, викторины и чемпионат по запуску бумажных самолетов. Наука под знаком 0+ — в видеорепортаже «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:33
    Классно! Побольше бы таких мероприятий
    Ответить
  • Анонимно 07:48
    Интересное мероприятие
    Ответить
  • Анонимно 09:01
    Эх...хотел самолётики научится делать правильно....жаль, что не сходил
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

09:41 МСК Все новости
Новости раздела