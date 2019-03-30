«Наука 0+» в КФУ: Paper Wings, робогонки в лабиринте и медподготовка

Сегодня в КФУ прошел Всероссийский фестиваль «Наука 0+», ставший одиннадцатой серией научно-популярного проекта «PROНаука». В течение вечера все желающие смогли послушать научно-популярные лекции о мегасайнс-проектах мирового масштаба, эволюции, открытии химических элементов и Антарктиды. Тех, кто хочет не только узнать что-то новое, но и принять активное участие, ждали мастер-классы по языку жестов, работе телеведущего, созданию роботов, а также медицинская лаборатория «Удаляем аппендицит», интерактивные занятия с микроскопами и тренажерами. В программе также — зрелищные эксперименты, командные соревнования на больших шахматах, робогонки, квесты, викторины и чемпионат по запуску бумажных самолетов. Наука под знаком 0+ — в видеорепортаже «Реального времени».