Продать квартиру сейчас — отличная идея или неоправданный риск?

Давно задумываетесь о продаже квартиры, но никак не можете решиться? Как понять, что пора превращать мечты в реальность. Продать квартиру сейчас можно выгоднее. И на то есть как минимум три весомых причины.

Причина первая. Цены на квартиры выросли

По данным аналитики нашей компании, цены на вторичную недвижимость по стране с начала года увеличились: подорожание существенно коснулось двухкомнатных квартир — в этом секторе цены выросли на 6,5%, трехкомнатные подорожали на 5,8%, «однушки» выросли в цене на 1%.

Подобная ситуация на самом деле нетипична — как правило, в начале года цены падают. Начиная с 2015 года цена за квадрат на вторичном рынке жилья перманентно снижалась, мы начали наблюдать рост лишь в прошлом году, а значительное повышение случилось в ноябре 2018, что связано с увеличением ипотечной ставки. На конец прошлого года стоимость квадратного метра «вторички» на российском рынке в среднем колебалась на отметке 54,9 тыс. рублей. Самый большой скачок пришелся наряду с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом в том числе и на нашу Республику и составил +11 процентов.

С начала января несколько ведущих банков уже подняли ставки по ипотеке, вслед за ними будут увеличиваться проценты и в других банках. Фото: dp.ru



Причина вторая. Ставки по ипотеке растут

В 2019 году ипотечные ставки продолжат расти. В этой связи опасения граждан касательно дальнейшего повышения ипотечной ставки небеспочвенны. Обусловлено это поднятием ключевой ставки ЦБ РФ, на которую влияют внешние факторы.

С начала января несколько ведущих банков уже подняли ставки по ипотеке, вслед за ними будут увеличиваться проценты и в других банках. Максимальное значение, которого может достичь ипотечная ставка в 2019 году — 12 процентов, выше этого значения проценты не должны подняться. Явных предпосылок к снижению ставок мы не видим, поэтому в 2019 году не стоит этого ждать. Самые выгодные ставки — те, которые мы видим сейчас. Напомню также, что по статистике порядка 70—80 процентов сделок с недвижимостью на сегодняшний день осуществляются с участием ипотеки.

Причина третья. Есть хорошие предложения

На рынке еще достаточно предложений. Тем, кто решит сразу купить новую квартиру, будет из чего выбрать. Если говорить о секторе новостроек, цены в РФ в этом секторе медленно росли в 2018 году.

Так, наша республика оказалась на второй строчке антирейтинга среди регионов, где рост цен за квадратный метр был внушительным. В Татарстане средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 15 процентов и достигла показателя 53,4 тысячи рублей. Если говорить, в частности, о Казани, средняя стоимость первичного жилья в нашем городе увеличилась на 19 процентов, и перевалила за отметку 80 тыс. рублей за кв. метр.

В Татарстане средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 15 процентов и достигла показателя 53,4 тысячи рублей. Фото Максима Платонова

Казань стала третьим мегаполисом после столицы и Питера по стоимости квадратного метра. Рост цен на рынке первичного жилья был обусловлен внесением поправок в 214-ФЗ о долевом строительстве. Теперь у девелоперов появляются дополнительные расходы, которые они могут заложить в конечную стоимость недвижимости. Пока все факторы — изменения в законе, растущая ключевая ставка, рост НДС и снижение рубля, нестабильные цены на нефть, говорят в пользу дальнейшего роста цен на недвижимость на рынке новостроек.

Марат Галлямов