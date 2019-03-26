«Год перемен» в валютном и налоговом законодательстве: Альфа-Банк проведет в Казани конференцию «ВЭД и закон»

Владельцы и финансисты компаний среднего и крупного бизнеса узнают о методах управления валютными рисками и курсе налоговой политики государства

Фото: пресс-служба Альфа-Банка

3 апреля в Казани, на площадке конференц-зала ГРК «Казанская Ривьера», состоится бизнес-конференция Альфа-Банка «ВЭД и закон». Выступления ведущих банковских экспертов и приглашенного спикера — бизнес-коуча Оксаны Солдаткиной-Дажун, соберут наиболее активных татарстанских участников внешнеэкономической деятельности: владельцев, директоров и финансистов компаний среднего и крупного бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Цена ошибки в документообороте — миллионные штрафы

Минувший 2018 год стал годом кардинальных изменений в валютном и налоговом законодательстве России. Существенные изменения коснулись Федерального закона №173 «О валютном регулировании и валютном контроле», вступила в силу новая инструкция Банка России, регулирующая учет и порядок предоставления банками отчетности о валютных операциях (порядок учета внешнеторгового контракта).

Законодательные нормы повысили ответственность бизнеса за сроки исполнения обязательств по договорам при осуществлении ВЭД, был существенно расширен круг субъектов, к которым применяются меры административной ответственности за нарушение сроков. Повторное нарушение теперь может привести даже к дисквалификации должностного лица. Дополнился и перечень оснований для отказа банками в осуществлении валютных операций. Другими словами, поменялись правила учета и документооборота, несоблюдение которых грозит немалыми штрафами и может ударить по российским экспортерам.





Предприниматели продолжают ощущать на себе последствия изменений и в текущем 2019 году и ищут, как снизить риски для собственного бизнеса, хотя без помощи специалистов это было бы затруднительно, констатирует главный бухгалтер международной группы компаний TGT Oilfield Services (сервисные услуги в области промыслово-геофизических исследований и мониторинга месторождений углеводородов) Елена Базлова.

«Каждый год законодательство меняется. И ориентироваться в изменениях валютного и налогового законодательства без привлечения экспертов, конечно, возможно, но только при наличии внушительной дополнительной подготовки и очень хорошей справочно-правовой базы. Российское законодательство сформулировано достаточно сложно, его проблематично понять без помощи специалистов. Поэтому мы, как и большинство компаний — участников ВЭД, прибегаем к услугам Альфа-Банка. Они очень оперативно нас поправляют и помогают решить возникающие вопросы», — подчеркнула Базлова.

Точки опоры: государственная налоговая стратегия и факторы изменения курса национальной валюты

В каком направлении будут двигаться мировые цены на основные биржевые товары, экспортируемые российскими компаниями? Какие внешние и внутренние факторы будут влиять на курс национальной валюты? На площадке конференции «ВЭД и закон» главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова даст макроэкономический прогноз, расскажет о новых рисках ведения предпринимательской деятельности и возможностях для бизнеса. Эксперт рассмотрит возможные сценарии действий правительства и Центробанка по стабилизации экономической ситуации и представит прогноз уровня инфляции в России.

Бизнес-конференция Альфа-Банка «ВЭД и закон» поможет бизнес-сообществу, задействованному в ВЭД, сориентироваться и найти точки опоры на изменяющемся рынке. Профессиональные консультанты подробно разберут кейсы по действующим нормам документооборота и валютным банковским операциям, что позволит бизнесу максимально комфортно «встать на новые рельсы». Внешний эксперт по налогам, бизнес-тренер и генеральный директор консалтинговой компании High Quality Management Оксана Солдаткина-Дажун расскажет участникам конференции о новой государственной налоговой политике и проанализирует влияние нововведений на бизнес, владельцев и топ-менеджмент российских компаний в 2019 году.

Перед участниками конференции выступят также три ведущих банковских эксперта. Главный эксперт направления «Импортно-экспортные операции» Альфа-Банка Елизавета Бриковскис выступит с докладом на тему практики применения новых норм валютного законодательства и эффективных инструментов для ВЭД. Руководитель направления по продажам продуктов IB Евгений Смирнов подробнее расскажет о валютных рисках и конвертации валюты, структурных депозитах и фьючерсах. Руководитель дирекции кредитования региональных клиентов среднего бизнеса Альфа-Банка Илья Горев ответит на вопросы об эффективных инструментах кредитования. Во время конференции у гостей форума будет возможность лично задать вопрос каждому спикеру об использовании финансовых инструментов на практике.

Владислав Абрамов, управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка, уверен, что такие конференции крайне необходимы бизнесу в период сложных законодательных изменений:

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты легко вели внешнеэкономическую деятельность, потому что в результате происходит активный рост бизнеса. Наши лучшие эксперты делятся на этих семинарах специально разработанными финансовыми инструментами и дают практические знания. Например, клиентам Альфа-Банка, благодаря системе отслеживания межбанковских платежей SWIFT GPI доступна возможность проверить статус платежа и ускорить прохождение расчетов, в том числе международных. Это может стать важным конкурентным преимуществом. Подробно эта тема будет рассмотрена на конференции.



Еще один пример: в интернет-банке мы предоставили возможность в один клик конвертировать более 20 мировых валют по рыночному курсу, в моменте отслеживать динамику движения валют и фиксировать хороший курс, даже если собственных средств у клиента недостаточно. Еще один уникальный сервис Альфа-Банка — помощь нашим клиентам в поиске проверенных, надежных партнеров по всему миру. Банк является эксклюзивным партнером международной закрытой B2B-площадки Opportunity network, которая объединяет десятки тысяч разных компаний по миру, ищущих себе партнеров в той или иной стране.



И безусловно, помимо разъяснения норм валютного законодательства и разбора практических кейсов, мы стараемся всегда в формате живого диалога обсуждать насущные проблемы бизнеса».

Для участия в мероприятии необходимо пройти простую процедуру регистрации, позвонив по номеру: +7(917)880-90-67 (Кагирова Лейсан).





Материал подготовлен при поддержке АО «Альфа-Банк»

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