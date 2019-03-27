«Очень переживала, что могу не понравиться, что наверняка есть более подходящие кандидатуры»

Казанский представитель «ВКонтакте» Диляра Махиянова о своей новой должности, старых проектах и целях регионального штаба соцсети

Фото: Дмитрий Резнов

В марте в Казани открылся штаб «ВКонтакте». Региональным «атташе» была назначена малоизвестная до недавнего времени пиарщица Диляра Махиянова. «Реальное время» побеседовало с казанским представителем социальной сети, чтобы выяснить, как она заполучила новую должность, какими проектами занималась ранее и зачем вообще был создан региональный штаб «ВКонтакте».

«Да, я работала с Ярославом Муравьевым на нескольких проектах»



— Диляра, для начала хотелось бы узнать о вас чуть больше. На данный момент известно, что вы из Нижнекамска, окончили КФУ, ваша специальность — PR, и несколько дней назад вы возглавили региональное представительство «ВКонтакте». А чем вы занимались до этого назначения? В каких проектах участвовали, на кого работали, в каких сферах?

— Да, я из Нижнекамска, в Казань переехала ради поступления в университет семь лет назад. Первый год проучилась по направлению «социология», но поняла, что это совсем не мое, — сдала академическую разницу и перешла на рекламу и пиар. Будучи студенткой, начала применять полученные навыки: например, была одной их тех, кто участвовал в организации форума Russian PR Week на базе КФУ. После уже начались небольшие коммерческие проекты по SMM и PR: начиная от продвижения компаний, которые продавали матрасы, и заканчивая свадебным и ресторанным бизнесом, сотрудничеством с event-агентствами.

Порой удавалось совмещать сразу несколько направлений. За это время я набралась достаточного опыта и понимания, как надо работать в своей сфере, что позволило идти дальше. Позже появились более масштабные и значимые проекты, задачи стали глобальнее, коллеги и команды сильнее, а чувство, что нужно идти дальше и пробовать новое, не давало покоя.

«Я работала с Ярославом на нескольких проектах, курировала администрирование некоторых сообществ. Для карьеры это был очень полезный опыт, я многому научилась. Но теперь общение и партнерство с бывшими коллегами будет таким же, как и со всеми другими авторами и представителями СМИ». Фото kazanfirst.ru

— Было бы интересно узнать, как вы оказались на этой должности.

— Все на самом деле очень банально: я наткнулась на вакансию на HeadHunter. Увидела ее, если не ошибаюсь, в конце 2018 года, но в предновогодней суматохе совсем о ней забыла. Уже после нового года она снова попалась мне на глаза, и я решила, что это знак и надо попробовать. Все-таки стать частью команды «ВКонтакте», еще и при условии, что не нужно никуда переезжать, это огромная редкость. И я ухватилась за этот шанс: откликнулась на вакансию, отправила резюме. Примерно через неделю мне написали из HR-отдела VK и пригласили на собеседование по видеосвязи. Честно, очень переживала и волновалась, что могу не понравиться, что наверняка есть более подходящие кандидатуры. Отбор проходил в три этапа: тестовое задание и два собеседования.

В целом от ответа рекрутера до приглашения на работу прошло около двух недель. Не ожидала и до последнего не верила, что все получится, но очень сильно надеялась. В итоге все получилось.

— Кто еще боролся за эту должность?

— Знаю, что были и другие претенденты, но я про них ничего не знаю.

— К слову, один из местных тг-каналов предположил, что представителем соцсети может стать Ярослав Муравьев. Обсуждался ли такой вариант? Заявлялась ли его кандидатура?

— Да, и я видела такую информацию, но не знаю наверняка, был ли Ярослав претендентом на должность.

— Вопрос, вытекающий из первого и предыдущего: из-за недостатка информации о вас в местной медиатусовке возникло предположение, что вы можете быть связаны с Муравьевым и принадлежащими ему пабликами «ВКонтакте». Так ли это? Вы работали на него или его проекты?

— Да, я работала с Ярославом на нескольких проектах, курировала администрирование некоторых сообществ.

Для карьеры это был очень полезный опыт, я многому научилась. Но теперь общение и партнерство с бывшими коллегами будет таким же, как и со всеми другими авторами и представителями СМИ.

Сейчас, когда программа представительства в активной стадии, партнериться с VK могут все, у кого есть классные идеи или желание сделать что-то новое для себя и своих подписчиков. Мы предлагаем разные виды взаимодействия: онлайн и офлайн



«Находясь в VK, любое СМИ автоматически конкурирует с другими контентмейкерами»



— Понимаю, что сейчас продублирую коллег, но не могу не попросить вас рассказать нашему читателю о своем функционале на позиции регионального представителя соцсети.

— В роли регионального представителя «ВКонтакте» в республике я являюсь связующим звеном между локальными проектами, будь то медиа, авторы или комьюнити, и командой «ВКонтакте». Я лично встречаюсь с представителями самых разных сфер, общаюсь с ними, получаю обратную связь по работе «ВКонтакте» и передаю ее коллегам. В будущем это поможет нам понять, как улучшить продукт.

Партнерство с соцсетью было доступным всем и раньше, но большинство об этом не знали. Сейчас, когда программа представительства в активной стадии, партнериться с VK могут все, у кого есть классные идеи или желание сделать что-то новое для себя и своих подписчиков. Мы предлагаем разные виды взаимодействия: онлайн и офлайн. Это может быть как поддержка интересных постов, сообществ, авторов с помощью партнерских инструментов, так и помощь в поиске дизайнеров, художников, музыкантов. Видов взаимодействия много, и мы всегда рады крутым коллаборациям.

— В беседе с одним из городских порталов вы не смогли назвать никаких конкретных проектов и планов на новом месте (что вполне оправданно, учитывая сроки существования регионального представительства). В таком случае хотелось бы понять, чем вы занимаетесь на этой должности в данный момент? Возможно, вы уже успели познакомиться с кем-то из местных авторов/сообществ? Кто это, если не секрет?

— Да, представительство VK в республике существует третью неделю. За это время я провела встречи и познакомилась с несколькими изданиями, маркетинговыми агентствами и авторами. Также я общаюсь и отвечаю на интересующие вопросы всем, кто пишет мне в личку (а таких немало). Проявили большой интерес к представительству и желание сотрудничать несколько медиа. Из авторов мы уже успели немного поработать с талантливой девушкой Сашей Гром и ее пабликом «Шла, шла и увидела» . Плюс обсуждаем партнерство с несколькими конференциями и спортивными мероприятиями. Очень радует, когда уже после встречи и обсуждений мне пишут о том, как здорово, что появилась такая возможность и как это мотивирует развиваться дальше.

Приглашения познакомиться и пообщаться приходят каждый день, и я стараюсь уделить внимание всем. Также для меня сейчас очень важно постоянно обмениваться знаниями с коллегами из Петербурга и Москвы, чтобы рассказывать им о региональной специфике и предлагать идеи для новых проектов в Татарстане.

Представительство VK в республике существует третью неделю. За это время я провела встречи и познакомилась с несколькими изданиями, маркетинговыми агентствами и авторами



— В чем заключается практическая польза «региональной» инициативы социальной сети для казанского медиасообщества?

— Это, конечно же, поддержка со стороны «ВКонтакте». Не секрет, что для большинства изданий VK является чуть ли не основной площадкой, откуда приходит трафик на сайт. Однако далеко не все понимают, что, просто присутствуя на площадке «ВКонтакте», медиа не может существовать в классическом виде. Находясь в VK, любое СМИ автоматически конкурирует с другими контентмейкерами в борьбе за внимание и любовь пользователей. Как это внимание завоевать, понять, как работают алгоритмы соцсети, и как себя вести на площадке, чтобы грамотно привлекать аудиторию, — региональное представительство готово помогать во всех этих вопросах. Мы хотим, чтобы «ВКонтакте» стала ближе к пользователям из Татарстана.

— На презентации представительства было сказано, что вы способны «помочь авторам уникального контента — писателям, музыкантам, блогерам, СМИ, а также представителям различных местных комьюнити — обеспечить больший охват аудитории, регулярно наращивать ее». А каков механизм этой работы?

— Все очень просто. Чтобы помочь охватить больше аудитории, «ВКонтакте» готова поддерживать уникальный контент и интересные проекты партнерскими инструментами. Помимо этого, нам очень важно рассказывать авторам о новых возможностях, которые появляются на нашей площадке, и о более эффективных способах взаимодействия с аудиторией. Также мы очень хотим делать совместные проекты с талантливыми творческими личностями. Например, в прошлом году благодаря VK Talents телеведущая Елена Летучая нашла иллюстраторов для будущей книги, а ТНТ отобрали танцоров для 5-го сезона шоу «Танцы». Все это — одна из задач местного представительства: стать ближе к авторам, найти точки соприкосновения и идеи для совместной работы.

— Зачем, например, я могу к вам обратиться? Чем вы сможете помочь мне, как представителю СМИ?

— Если у вас есть идеи или желание что-то сделать вместе — смело обращайтесь. У партнерского маркетинга «ВКонтакте» есть большой опыт работы со СМИ. Кейсами и примерами для вдохновения и понимания, как это работает, я с удовольствием поделюсь. Сервисы и возможности «ВКонтакте» могут помочь в сборе информации для написания материала (например, опрос пользователей на ту или иную тему или сбор обратной связи). Если вам нужны талантливые журналисты, можно провести отбор прямо «ВКонтакте». Или, если вы решите провести интересную конференцию или форум, мы можем помочь вам в поиске спикеров и привлечении аудитории. И это далеко не все.

Находясь в VK, любое СМИ автоматически конкурирует с другими контентмейкерами в борьбе за внимание и любовь пользователей. Как это внимание завоевать, понять, как работают алгоритмы соцсети, и как себя вести на площадке, чтобы грамотно привлекать аудиторию, — региональное представительство готово помогать во всех этих вопросах. Мы хотим, чтобы «ВКонтакте» стала ближе к пользователям из Татарстана



— Обращался ли к вам уже за консультацией кто-нибудь из местных контентмейкеров? Кто, если не секрет?

— Были общие вопросы и просьбы дать совет по тому или иному поводу. Также с несколькими авторами мы обсуждаем совместные проекты и, надеюсь, скоро сможем поделиться задумками.

— Кого вы видите в качестве потенциальных партнеров в Татарстане? На каких условиях будет реализовываться партнерский маркетинг?

— Я бы очень хотела поработать и придумать что-то интересное с местным телевидением и организаторами мероприятий. Весь партнерский маркетинг VK реализуется на основе кросс-промо. То есть от нас это поддержка уникального контента, помощь в привлечении аудитории и развитии сообщества, от партнеров — активное и грамотное присутствие «ВКонтакте», эксклюзивный контент и взаимодействие с аудиторией.

«Я заинтересована в том, чтобы эксперимент удался»



— Какие изменения могут произойти в продуктах «ВК» под влиянием региональной специфики?

— Это будут как ситуативные изменения, так и постоянные улучшения на основе обратной связи от местных авторов. Говорить об этом пока рано, но дайте нам немного времени, и мы покажем готовый результат.

— По словам директора по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсения Ашомко, команда соцсети будет «работать над тем, чтобы новостные ленты были ближе к тому месту, где вы живете». То есть появится своеобразный татарстанский сегмент «ВКонтакте»?

— Не совсем так. Скорее, это история о том, что было бы здорово, если локальные посты будут в приоритете, чтобы VK стал более полезным и близким. Ведь каждый из нас является частью не только огромного интернет-сообщества, но и локального комьюнити.

— В чем смысл привязки контента и продуктов соцсети к местной специфике?

— Каждый регион, каждый город имеет свою специфику и свои потребности, которые нужно удовлетворять по-особенному и учитывать при развитии площадки. И чтобы сделать это грамотно и с пользой, нужно понимать, чего именно не хватает пользователям «ВКонтакте» в том или ином регионе.

Эксперимент будет успешным хотя бы потому, что мы наладим контакт с местными комьюнити и медиа, поможем блогерам, СМИ, артистам сделать свой контент лучше на платформе VK, расскажем о сильных сторонах нашей площадки и о том, как она может работать на благо авторов



— Ашомко также заявил на презентации: «Мы будем проводить некий продуктовый эксперимент. Логика такова, что мы планируем и всегда делаем много продуктовых экспериментов — больших и маленьких, заметных и абсолютно незаметных для людей. Всегда что-то меняем, проверяем гипотезу, и если это работает, масштабируем, если нет — думаем дальше». Не пугает ли вас то, что гипотеза Арсения касательно привязки контента к региону и весь эксперимент могут провалиться, а представительства окажутся временной историей?

— Эксперимент будет успешным хотя бы потому, что мы наладим контакт с местными комьюнити и медиа, поможем блогерам, СМИ, артистам сделать свой контент лучше на платформе VK, расскажем о сильных сторонах нашей площадки и о том, как она может работать на благо авторов. А про продуктовые обновления мы расскажем позже.

И я, конечно же, заинтересована в том, чтобы эксперимент удался, поэтому пойду поработаю (смеется).