Дешево и сердито: цены, зарплаты и девальвация местной валюты в Сирии

Ближневосточный журналист Анхар Кочнева об уровне жизни в нынешнем Дамаске

На днях британские эксперты обнародовали рейтинг 130 столиц мира по стоимости проживания в них. Столица Сирии Дамаск в этом списке оказалась на самом дне. Ближневосточный журналист, колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева разбиралась в том, насколько верна эта оценка и как изменились в стране за годы войны цены и зарплаты граждан.

Самая дешевая столица

Согласно исследованию, опубликованному изданием The Economist Intelligence Unit, Дамаск был признан самой дешевой для проживания столицей мира. Город немного «обогнал» в этом рейтинге венесуэльскую столицу Каракас. Многократное падение цен на массу товаров и услуг стало результатом длящейся уже восьмой год гражданской войны в Сирии (официальная дата начала противостояния — 15 марта 2011 года).

В рейтинге рассматривались цены на 160 товаров и услуг в 130 странах мира. Первые места среди самых дорогих городов заняли Сингапур, Париж и Гонконг. Нью-Йорк оказался на шестой позиции. Накладным было признано проживание и в Осаке с Сеулом. Жизнь в ряде городов Австралии и Новой Зеландии немного подешевела из-за девальвации местных валют.

Что касается Сирии, то за годы конфликта национальная валюта — сирийская лира — упала в цене по отношению к доллару США более чем в 10 раз. Ранее ее курс колебался между 45 и 50 за 1 доллар, сегодня же за один «вечнозеленый» дают уже больше 500 сирийских лир. И если, к примеру, до войны зарплата клерка в госучреждении составляла около 450 долларов (около 21 тыс. лир в месяц), то сегодня, при условии, что эта зарплата не повышалась, тот же сотрудник получал бы всего около 40 долларов. Что уж говорить о тех, кому платили по 15—18 тыс. лир в месяц?





Правда, зарплаты в сирийских лирах за последние годы подросли — но это не особенно облегчило тяготы, выпавшие на долю населения. Достаточно неплохой сегодня считается зарплата в 50—60 долларов в месяц, которой при нескольких иждивенцах в семье не хватит даже на еду. А кроме нее жителям Сирии приходится оплачивать одежду и промтовары, транспорт, бытовой газ, воду и электричество.

Многие по тем или иным причинам сегодня вынуждены снимать жилье (часто таким «жильем» становятся и совершенно не приспособленные для проживания помещения), при этом дефицит сдаваемых в аренду квартир просто колоссальный. Из-за высокого спроса и почти отсутствующего предложения (к тому же владельцы недвижимости требуют оплаты за год вперед и зачастую именно на вырученные деньги потом отправляются «беженствовать» в Европу) многим вынужденным переселенцам из других городов Сирии приходится отказывать себе в приобретении элементарных товаров и услуг.

Когда цены выросли на 200 процентов

Уже в 2016 году аналитики констатировали двукратное падение потребления товаров и услуг в Сирии по сравнению с 2011 годом, когда беспорядки в стране только начинались. Причем за основу были взяты цены 2010 года, когда сирийцы тратили в среднем около 70 лир на человека. В 2016 году тратить стали уже 142 лиры. Но из-за инфляции то, что можно было себе позволить в 2010-м на 70 лир, обходилось уже в 800… То есть фактически потребление в товарах и услугах снизилось более чем в 10 раз, а затраты в лирах увеличились только в два раза.

Именно поэтому цены в Сирии на предоставляемые населению услуги вынужденно дешевеют. Чтобы не закрыться совсем, большинство предприятий подстраивается под упавшую покупательскую способность населения. Что и сбросило Дамаск на дно упомянутого выше рейтинга. Однако в условиях тотального дефицита самих денег даже снижение цен в долларовом эквиваленте не делает товары и услуги доступными для очень обширного круга лиц, большинство вынуждено экономить абсолютно на всем. А в последние месяцы цены снова начали расти (видимо, «в предвкушении» мира и грядущей стабилизации).

Вопрос о ценах даже слушался на днях в сирийском парламенте. Как указывалось в прозвучавшем на заседании докладе, цены на многие товары и услуги выросли на 30%. А на овощи и фрукты — на все 200. Раньше, еще до войны, такого рода продукция покупалась ящиками. К примеру, килограмм помидоров стоил всего 20 центов, а десятикилограммовый ящик — 2 доллара. Сегодня многие не могут позволить себе не только подобной роскоши, но и покупку овощей килограммами: берут по несколько штук, пытаясь растянуть тришкин кафтан зарплаты на максимальное количество наименований необходимых для жизни товаров.





Однако фермеров тоже можно понять: им надо не только кормить на вырученные от продажи продукции деньги свои семьи, но и покупать и ремонтировать технику, приобретать горючее, воду, удобрения, семена и т. п. Парламентарии решили разобраться в происходящем и изучить имеющиеся жалобы населения. В случаях, когда речь идет о необоснованном завышении цен, планируют «принимать меры».

Что почем?

Итак, что почем в Сирии сейчас? Хорошая зарплата — напомню — всего около 30 тыс. лир.

Газ (баллон): раньше 135, сейчас 2,7 тыс. лир. Огромный дефицит. В Алеппо цена у спекулянтов этой зимой дошла до 12 тыс. лир, потом в город завезли машины с газом, и цена несколько упала.

Общественный транспорт: раньше 5, сейчас — 50—100 лир по городу.

Набор чашечек для кофе: раньше 130 лир за 12 штук, сейчас — 4 тыс. лир за 6 (самые дешевые).

Лук: раньше 25 лир, сейчас — 475.

Зелень: раньше 10 лир за 3 пучка, сейчас — 100 за один.

Помидоры: раньше 10 лир, сейчас — 475.

Огурцы продают по 37 лир, бобы по 1 800, баклажаны по 475, а картошку — по 450. Довоенных цен на них я уже даже и не помню…

Цены на рыбу и мясо респонденты назвать затруднились.

Анхар Кочнева, фото gooper.ru, restbee.ru