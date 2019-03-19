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Эксперты назвали самые дорогие и дешевые города мира

10:36, 19.03.2019
Эксперты назвали самые дорогие и дешевые города мира
Фото: pixabay.com

Столица Франции Париж, Сингапур и Гонконг заняли первое место в рейтинге городов с самыми дорогими условиями жизни.

Согласно исследованию Economist Intelligence Unit, далее в списке дорогих городов идут Цюрих и Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк. Израильский Тель-Авив и американский Лос-Анджелес разделили десятое место.

Самыми дешевыми городами мира признаны венесуэльский Каракас, Дамаск, Ташкент, Алма-Ата, индийский Бангалор, пакистанский Карачи, Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес, а также индийские Ченнаи и Нью-Дели.

Ранее международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов для жизни. Позже Time Out назвал лучшие города мира по версии местных жителей.

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