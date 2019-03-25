Не владеть, а пользоваться: банки задумываются, как привлечь миллениалов

Казанские банкиры ищут ключ к «поколению Y» и всматриваются в женское лицо ипотеки

Фото: Камиль Исмаилов

Рост розничного кредитования в 2018 году составил 22,8%. При каких условиях возможно сохранение этого темпа, какие банковские продукты и сервисы популярны у населения и как не упустить клиентов, жаждущих рефинансировать свои долги, — об этом эксперты банковской сферы дискутировали на бизнес-бранче, организованном медиакомпанией «Реальное время».

Пружина, пришедшая в движение

Главную причину бума ипотечных и потребительских кредитов банкиры видят в снижении процентных ставок, инициированном в прошлом году Центробанком.

В 2018 году в Татарстане под ипотеку было выдано 96 млрд рублей — уточнила Алсу Тазеева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Казани. Она напомнила, что сейчас ипотечные ставки и стоимость квадратного метра жилья выросли, соответственно, условия для повторения рекордных показателей отсутствуют. «Ипотека разворачивается в сторону вторичного рынка, 70% наших клиентов приобретают «вторичку». Агентства недвижимости и застройщики тоже начали чаще выставлять бывшее в употреблении жилье, в том числе залоговое», — развила ипотечную тему Тазеева.

По мнению директора филиала Уральского банка реконструкции и развития в Татарстане Марата Хасиятуллина, на рост объема кредитования в 2018 году повлиял и отложенный спрос: два предыдущих года темпы кредитного финансирования из-за действий регулятора искусственно замедлялись. И по принципу сжатой пружины, как только давление уменьшилось, рынок пришел в движение.

Управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков выделил еще одну причину — желание клиентов сохранить привычный докризисный уровень потребления, пусть даже с привлечением заемных средств.

В числе факторов роста эксперты отметили также рефинансирование ранее оформленных кредитов. Кроме того, к крупным покупкам татарстанцев подстегнуло грядущее увеличение НДС: в конце года люди массово делали стратегические, давно запланированные приобретения, такие как недвижимость или дорогое авто.

Кредитные карты — жизнь взаймы или способ экономии?

Говоря о продуктах, банкиры единогласно признали, что лидерство здесь принадлежит кредитным картам. Клиенты все чаще выбирают единую карту, с которой оплачиваются все покупки, вместо 2-3 разрозненных кредитов на холодильник, кухонный гарнитур и т. д. Это позволяет им не усложнять себе жизнь, стыкуя по срокам кучу разных платежей. При этом проценты по карте могут быть чуть выше, но люди все равно предпочтут кредитку, т. к. она экономит время и сочетает в себе несколько удобных сервисов, таких как онлайн-банкинг и кешбэк.

По мнению представителя «Альфа-банка» Юрия Майорчика, спрос на карты с кешбэком в 2018 году вырос в полтора раза по сравнению с 2017 годом.

Дамир Габдулхаков утверждает, что многим клиентам использование кредитки позволяет даже зарабатывать. Например, можно тратить заемные средства в пределах своего месячного дохода, а затем, до конца грейс-периода (срока, когда по условиям договора не происходит начисления процентов на сумму потраченного), вернуть их банку. При этом свои «кровные» могут лежать на краткосрочном депозите и приносить хоть и небольшой, но профит. Впрочем, кто, если не банкиры, заботится прежде всего о собственной финансовой выгоде? Всегда находятся клиенты, которые не укладываются в грейс-период и возвращают суммы, полученные от банка, с процентами. Кроме того, нередко взимаются комиссии за снятие денег наличными, обслуживание карты, страхование невозврата суммы и т. д. Как говорится, за удобство надо платить.

Управляющий казанским филиалом ПАО АКБ «Связь-Банк» Ильшат Миннемуллин также считает, что кредиты — решение для тех, кто хочет сэкономить. Клиенты зачастую покупают вторую квартиру или делают другие крупные приобретения в кредит, подсчитав, что за год стоимость покупки вырастет минимум на 10%, что нередко выше кредитных ставок.

Заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Ахатов уверен, что у его коллег, как и в Сбербанке, по объемам финансирования лидирует ипотека



Ипотека с женским профилем

Заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Ахатов уверен, что у его коллег, как и в Сбербанке, по объемам финансирования лидирует ипотека. Хотя по количеству сделок потребительское кредитование примерно в пять раз превышает ипотечное.

Рисуя среднестатистический портрет ипотечного заемщика, участники бранча отметили, что это, как правило, резидент в возрасте до 35 лет (ранее средний возраст составлял 37 и более лет). По словам Алсу Тазеевой, с этой целью в банки все чаще обращаются женщины. «Если в прошлые годы 56% среди оформлявших ипотеку были мужчины, то сейчас на их долю приходится лишь 47%», — представительница «Абсолют Банка» подкрепила сказанное цифрами. Она уверена, что «банковская эмансипация» будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку женщины ответственно подходят к оформлению сделки, оперативно подготавливают документы, добросовестны в исполнении платежей и, как правило, имеют хорошую кредитную историю. Впрочем, она добавила, что просрочка по ипотеке и так всегда была минимальной. В 2018 году она составляла 1,3%, а в настоящее время снизилась до 1,1%.

Банкиры отметили, что сейчас все чаще ипотеку оформляет на себя только один из супругов. Как выяснилось, многие пары заключают брачные договоры, в которых прописаны условия по раздельному владению недвижимым имуществом. Заместитель председателя правления АО «Татсоцбанк» Дмитрий Кузнецов привел свежий пример: к ним в банк обратилась супружеская чета, оформившая ипотеку на две квартиры — по одному ипотечному договору на каждого из супругов.

«Если в прошлые годы 56% среди оформлявших ипотеку были мужчины, то сейчас на их долю приходится лишь 47%», — констатировала Алсу Тазеева



Продукты для молодежи

Помимо женщин, заинтересованных в ипотечных продуктах, в фокус внимания банкиров все чаще попадает молодежь. «Поколение Y», которое еще не перешагнуло 30-летний рубеж, имеет свои поведенческие особенности. Руководитель казанского офиса «Росбанка» Руслан Юлбарисов охарактеризовал их так: «Молодые люди сейчас не имеют осознанной потребности в своем жилье. Они предпочитают не владеть, а пользоваться жилым помещением».

Не имея привязки к конкретной квартире, миллениалы при смене работы свободно переезжают с одного конца города на другой, легко меняют сам город, регион и даже страну проживания. Такая позиция вполне рациональна, и ее разделяют все больше молодых людей как в России, так и в мире. Однако она, по словам Юлбарисова, закономерно замедляет развитие ипотечного рынка. А если тенденция будет нарастать, в ближайшие 10—15 лет банки могут и вовсе исключить ипотеку из своего «продуктового ассортимента».

В то же время эксперты уверены, что миллениалы могут стать лояльными банковскими клиентами. Именно они — активные пользователи кредитных карт, причем, в отличие от более старшего поколения, они тратят деньги не на вещи, а на впечатления. Приоритетные статьи расходов молодежи — путешествия, концерты, активный досуг, образование.

Отдельные кредитные продукты по жизненным ситуациям, такие как кредит на медицинские или образовательные услуги, молодым клиентам неинтересны. Банки продолжают искать привлекательную «маркетинговую упаковку», но пока ничто не способно сравниться по удобству с куском пластика, имеющим внушительный кредитный лимит. По оценкам банкиров, средний чек по кредитной карте начинается с 250—300 тысяч рублей.