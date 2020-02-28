«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

28 февраля в Казани состоится конференция «Маркетинг #реальноговремени: тренды во внешних коммуникациях и digital».
Лучшие спикеры-практики в области Digital-маркетинга и SMM расскажут о трендах в маркетинге, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами результативности.
Первая профильная конференция «Маркетинг #реальноговремени» была организована в феврале прошлого года. Получив положительную обратную связь от сотен довольных участников, мы решили сделать это мероприятие ежегодным.
Место проведения – Центр современной культуры «Смена»
г. Казань, ул. Шахиди, 7
«Маркетинг #реальноговремени» — уникальная платформа актуальной маркетинговой информации о бизнесе и для бизнеса. Посетите мероприятие и убедитесь в этом лично!
Программа дорабатывается.
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