«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

28 февраля в Казани состоится конференция «Маркетинг #реальноговремени: тренды во внешних коммуникациях и digital».

Лучшие спикеры-практики в области Digital-маркетинга и SMM расскажут о трендах в маркетинге, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами результативности.

В центре внимания на конференции будут:

KPI в PR: как специалисту показать, а руководителю проверить эффективность приложенных усилий?

Искусственный интеллект в маркетинге

Инфлюенс-маркетинг как тренд: инструкция по применению блогеров

Продвижение во ВКонтакте: новые сервисы и возможности

Кому будет полезно участие:

PR-директора и PR-специалисты самого разного уровня,

Маркетологи и руководители отделов маркетинга,

Топ-менеджеры и собственники бизнеса,

Digital-специалисты,

представители рекламных, креативных, маркетинговых и event-агентств,

специалисты по работе с личным брендом,

профессиональные консультанты.

Формат:

8 часов практики: информация о трендах и кейсы от тех, кто не только управляет Digital-маркетингом, но и устанавливает его правила.

8 известных и авторитетных спикеров-практиков — собственников лучших контент и Digital-агентств, руководителей крупнейших цифровых сервисов и проектов.

Ответы на вопросы из зала, компетентные консультации для специалистов по маркетингу, PR, Digital и SMM.

Первая профильная конференция «Маркетинг #реальноговремени» была организована в феврале прошлого года. Получив положительную обратную связь от сотен довольных участников, мы решили сделать это мероприятие ежегодным.

Бизнес-конференция Маркетинг #реальноговремени это:

Актуальная информация о трендах во внешних коммуникациях и digital.

кейсы лидеров индустрии — разбор успехов и ошибок.

событие, объединяющее профессионалов в маркетинге, рекламе и PR по всему Поволжью.

Место проведения – Центр современной культуры «Смена»

г. Казань, ул. Шахиди, 7

«Маркетинг #реальноговремени» — уникальная платформа актуальной маркетинговой информации о бизнесе и для бизнеса. Посетите мероприятие и убедитесь в этом лично!

Программа дорабатывается.

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