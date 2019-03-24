Потомок Чингисхана выступил с ГСО Татарстана

Ильдар Абдразаков дал сольный концерт в Казани

Один из самых известных басов мира, который не нуждается в представлении, дал почти трехчасовой концерт в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева. Программа называлась «Верди-гала», и Ильдар Абдразаков в течение вечера представал перед публикой в разных образах из опер Верди. Подробности – в материале «Реального времени».

По приглашению маэстро

Ильдар Абдразаков по весне вот уже несколько лет проводит свой фестиваль в разных городах, включая столицы и родную Уфу. С этого года, можно предположить, стараниями маэстро Сладковского, Казань включена в фестивальный маршрут. «Верди–гала» — это только первая ласточка.

Представлять Абдразакова публике нет смысла – любой человек мало-мальски интересующийся классической музыкой знает и про два его «Грэмми», и про множество наград на международных конкурсах, и про выступления с топовыми оркестрами и дирижерами. Про то, что существует вечный спор между Мариинским театром, Ла Скала и Метрополитен-опера за то, где будет петь Абдразаков. «Звезда» — без натяжки. Приезд в Казань – событие, как в свое время было событием участие Абдразакова в Шаляпинском фестивале.

Родословная Абдразакова впечатляет – если верить открытым источникам, по материнской линии его род восходит к Чингисхану, по отцовской – к Тамерлану. Может быть, поэтому одна из его лучших партий – «гуннов царь Аттила»? Сейчас уроженец Уфы живет в особняке под Веной вместе с женой и детьми, но он – гражданин мира и успевает отрабатывать многочисленные контракты на лучших оперных сценах и в концертных залах, при этом давая и мастер-классы, и занимаясь благотворительностью.

Впрочем, Абдразаков избирателен, и в одном из интервью заявляет, что «если это не мое – за миллион делать не буду». Музыка Верди – это «его», в чем вчера смогли убедиться казанцы, заполнившие зал БКЗ.

В течение двух отделений концерта Абдразаков, обладатель титула «Лучший бас мира», выходил в разных образах – Захарии, Эрнани, Банко, короля Филиппа и других



Аттила и другие

Первое отделение концерта началось с увертюры к «Набукко» — небольшого «спектакля», где для тех, кто знаком с этой оперой Верди, все было выпукло и понятно: знаменитый хор «Лети, наша мысль», интриги Абигайль, страдания Фенены. За несколько минут, что идет увертюра, сделать «спектакль» — это дорогого стоит, а посему – респект маэстро Сладковскому и оркестру.

Вообще, надо отметить, все фрагменты из опер Верди, которые прозвучали в программе, не были вставными номерами, когда певец должен пару минут просто передохнуть – это были тщательно отделанные концертные номера. Когда же на сцене был солист, это был не просто аккомпанемент, а бережное сотворчество и деликатное ведение солиста и оркестра дирижером.

Увертюра к «Набукко» подготовила нас к арии пророка Захарии, в этом образе Ильдар Абдразаков начал концертную программу «Верди-гала», сразу покорив сердца слушателей своим теплым и одновременно мощным басом и фантастическим легато.

В течение двух отделений концерта Абдразаков, обладатель титула «Лучший бас мира», выходил в разных образах – Захарии, Эрнани, Банко, короля Филиппа и других. Всех их таких разных, пришедших из разных эпох и сюжетов, объединяло одно – необычайная мужественность и цельность, которую сейчас на оперной сцене встретишь нечасто. Его герои – это символы брутальности, они те, кто вершит судьбы. Певец был достоверен в каждую проживаемую на сцене минуту.

Летом эту программу Ильдар Абдразаков повторит в Вене вместе с ГСО РТ и маэстро Сладковским

Финал концерта можно было назвать триумфальным – после того, как оркестр и маэстро Сладковский исполнили увертюру к «Аттиле», Абдразаков вышел в образе «Бича Божьего» — так звали царя гуннов покоренные народы. Аттила считается одной из лучших партий Абдразакова, и это понятно. Трудно представить, кто мог исполнить ее с такой же силой и глубоко запрятанной, но клокочущей, как вулкан, яростью.

На сцене был покоритель мира, властный, царственный, с бешеным темпераментом, казалось, что от него в зал идут электрические разряды. Естественно, что певцу пришлось бисировать.

Сегодня «Верди-гала» услышат в Альметьевске. А летом эту программу Ильдар Абдразаков повторит в Вене вместе с ГСО РТ и маэстро Сладковским.