«Свободная касса»: доля госфинансирования парламентских партий в России превысила 90%
Почему ЛДПР в 2018 году бросала «партийное золото» в топку предвыборной кампании — а КПРФ и «Справедливая Россия» фактически умыли руки
Доля госфинансирования парламентских партий РФ росла в течение последних нескольких лет и в 2018 году, согласно расчетам аналитической службы «Реального времени», превысила уже 90%. В итоге две крупнейшие партии — «Единая Россия» и КПРФ — ныне больше тратятся на содержание своих партаппаратчиков, нежели на пропаганду. Изучив «хронику партийных касс» 2010—2018 годов, можно узнать, как ЛДПР начала готовиться к новым парламентским выборам за три года, основательно вкладываясь в агитационно-пропагандистскую работу, и в итоге почти сравнялась с КПРФ по количеству мандатов в Госдуме РФ, опередив «Справедливую Россию». И ответить на вопрос, почему партия Жириновского в 2018 году направила на президентские выборы большую часть своей казны (напрасно), а КПРФ и справороссы — нет (и оказались на этот раз правы). Госфинансирование партий-победительниц привело и к тому, что оппозиционные «Патриоты России» и «Коммунисты России» стали жить на заемные средства, а «Яблоко», «ПАРНАС» и «Партия роста» — оживать только к выборам.
Доля госфинансирования парламентских партий превысила 90%
Аналитическая служба «Реального времени», изучив сведения о доходах и расходах основных политических партий России, обнаружила, что данных об их финансировании за 2011 год, год выборов в Госдуму, нет ни по одной из партий. Остается довольствоваться данными за 2010 и сразу за 2012 год и последующие.
Согласно докладу экспертов «Голоса», с 2012 по 2017 год четыре парламентские партии получили из федерального бюджета порядка 32 млрд рублей, и доля бюджетных средств, ставших главным источником дохода партий, ежегодно росла. За все шесть лет — до 2018 года — доля средств бюджета в партийных кассах составила 63,6% по всем парламентским партиям, к 2017 году увеличившись уже до 81,5%.
Согласно данным «Реального времени», в 2018 году эта доля составила уже 91,1% — то есть парламентские партии (а три из них — номинально оппозиционные) стали прямо зависеть от финансирования государством, что, очевидно, лишает их изрядной доли самостоятельности. Рост госфинансирования партий продолжился и в 2016—2018 годах, и, несмотря на то что еще в 2016 году за ЕР проголосовало на 2 млн человек меньше, чем в 2011, — объем финансирования из бюджета вырос, так как цену голоса для партии в 2018-м государство подняло со 110 до 152 рублей (госфинансирование напрямую зависит от числа отданных за партию голосов избирателей).
|Показатель
|Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
|Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
|Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
|Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“
|Поступило в виде денежных средств на осуществление уставной деятельности, всего
|5.711.260.243,30
|2.485.306.814,00
|1.730.810.938,09
|5.750.650,50
|318.063.297,65
|Вступительные и членские взносы
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Средства федерального бюджета
|4.336.229.856,00
|2.383.201.600,00
|1.682.951.280,00
|0,00
|0,00
|Пожертвования, всего
|1.163.930.000,00
|63.049.993,00
|2.100.000,00
|0,00
|318.014.645,65
|Поступившие в установленном порядке, всего
|1.077.230.000,00
|63.000.033,00
|2.100.000,00
|0,00
|318.010.564,12
|От юридических лиц
|1.077.230.000,00
|57.908.000,00
|600.000,00
|0,00
|317.235.000,00
|От физических лиц, всего
|0,00
|5.092.033,00
|1.500.000,00
|0,00
|775.564,12
|Внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|6.000,00
|Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 №95-ФЗ „О политических партиях“, всего
|86.700.000,00
|49.960,00
|0,00
|0,00
|4.081,53
Бизнес считает выгодным вкладываться только в ЕР
До сих пор рекордсменом зависимости от госфинансирования была ЛДПР (в среднем 96,7%), а меньше зависила «Справедливая Россия» (73%), но уже в 2018 году (данные за 10 месяцев), как мы подсчитали, партии по этой зависимости сравнялись: доля госфинансирования у ЛДПР составила 97,2%, у СР — 95,3%. Партия Сергея Миронова от пожертвователей получила всего 3,8%, основная часть пришлась на физлица (15 из 20 млн рублей — остальное юридические).
КПРФ зависит от государства не меньше — коммунисты в прошлом году получили от государства 2,4 млрд рублей, или 95,8% всей партийной кассы (2,5 млрд рублей), и лишь 2,5% пришлось на пожертвования, причем большей частью от юридических лиц (58 из 63 млн рублей), еще 113,5 млн рублей КПРФ получила по гражданско-правовым сделкам.
С ростом госфинансирования и экономической нестабильности суммы пожертвований падают по всем партиям. Но бизнес, судя по всему, считает, что в партию власти вкладывать гораздо выгоднее, чем в остальные: «Единой России» в 2018 году он пожертвовал более 1 млрд рублей (20,3%). В итоге парадоксальным образом партия власти меньше других зависит от самой власти — на госфинансирование пришлось лишь 75,9% партийной кассы, или 4,3 млрд рублей (из 5,7 млрд). Еще 260,7 млн рублей единороссы получили по гражданско-правовым сделкам.
Две крупнейшие партии больше тратятся на содержание своих партаппаратчиков — и меньше вкладываются в пропаганду
Большую часть средств крупнейшие партии РФ, ЕР и КПРФ, тратят на содержание своих центральных аппаратов и региональных отделений. В 2018 году единороссы израсходовали 5,5 млрд рублей: 270,7 млн рублей ушло на съезды и собрания, почти 1 млрд рублей — на содержание только руководящих органов партий, и 3,7 млрд рублей — региональным отделениям. На пропаганду же было израсходовано всего 451 млн рублей. КПРФ же, потратив в прошлом году 1,6 млрд рублей, в содержание своего аппарата и региональных подразделений вложила почти 1 млрд рублей и лишь 108,5 млн рублей в пропаганду.
Бросается в глаза разница в тратах двух крупнейших партий. Если «Единая Россия» непропорционально большую часть поступивших средств на осуществление уставной деятельности тратит, в первую очередь, на выборы в Госдуму, а не президента РФ (Владимир Путин, которого ЕР, разумеется, поддерживает, шел на выборы 2018 года как беспартийный самовыдвиженец, в 2012-м, будучи опять-таки беспартийным, был выдвинут «Единой Россией»), то КПРФ «воюет» на два фронта.
Шесть лет назад президентские выборы отчасти зависели от размеров партийных касс
И финансирование обеих партий, конечно, несопоставимо. Так, к моменту нашей точки отсчета — 2010 году (перед «остросюжетными» выборами 2011 года и возвращением Путина в президентское кресло), на счету единороссов было 2,5 млрд рублей, у коммунистов — всего 319,4 млн рублей, то есть почти в 8 раз меньше. В год президентских выборов (2012), однако, КПРФ, сжав кулаки, аккумулировала в партийную кассу пожертвований сразу на 1 млрд рублей (в 3,3 раза больше), а «Единая Россия» увеличила денежные поступления лишь на 1,4 млрд рублей до 3,8 млрд рублей (в 1,5 раза).
Для сравнения, еще один участник тех выборов Владимир Жириновский смог собрать в партийную кассу ЛДПР в 5 раз больше, чем в 2010 году, — но все равно меньше, чем коммунисты: 700 млн рублей. Чуть меньше собрала «Справедливая Россия» для своего кандидата Сергея Миронова. Примерно согласно финансированию — но не только, разумеется, поэтому распределились в итоге и голоса избирателей: выдвиженец от ЕР набрал большинство (63,6), на втором месте оказался Зюганов (17,2%), следом шли кандидаты от ЛДПР (6,2%) и Сергей Миронов (3,9%). Еще один кандидат, Михаил Прохоров, шел тогда на выборы как беспартийный самовыдвиженец.
Интересно, что «Единая Россия» на собственно пропагандистскую деятельность в 2012 году формально потратила 3,8% всех собранных средств — 147,4 млн рублей. Чуть больше в долевом отношении, 10% (108,3 млн рублей) — потратили на пропаганду коммунисты. Но, если суммировать затраты на пропаганду с перечисленными средствами в избирательные фонды и на публичные мероприятия, доля не превысит 10,5% у единороссов, зато у коммунистов в 2012 году она составила 33,8%.
Исходя из этой незначительной доли можно хотя бы предположить размер тех средств, которые шли в итоге на пропаганду в неизвестном нам 2011 году — в рамках осенней предвыборной агитации. Еще точнее эти суммы можно представить, взглянув на траты партий в 2016 году (парламентские выборы) ниже.
Как ЛДПР начала готовиться к новым парламентским выборам за три года до них — вкладываясь в пропаганду
Финансирование трех крупных партий (из попавших в Госдуму по итогам выборов 2011 года) после 2012 года моментально упало. Так, доходы «Единой России» рухнули на 30%, составив в 2013 году лишь 2,7 млрд рублей. Доходы КПРФ упали на 24% до 824,4 млн рублей, у «Справедливой России» они снизились не столь существенно, но все равно сократились к 2014 году на 15% до 573,5 млн рублей.
Единственное исключение — ЛДПР, эта партия, напротив, продолжила увеличивать партийную кассу и в 2013 году (доходы выросли в 1,5 раза), и в 2014-м (еще в 1,8 раз), когда они достигли отметки в 1,9 млрд рублей, то есть в два с лишним раза больше, чем у коммунистов, и вполне сопоставимо с доходами единороссов. 1,3 млрд рублей партия Жириновского в том же году потратила на пропаганду и избирательные кампании в регионах (почти 70% собранных средств). С чем связано решение половину кассы вкладывать в пропаганду — поначалу было не совсем ясно. Однако впоследствии оказалось, что это был стратегически верный ход — так ЛДПР готовилась к выборам 2016 года.
…и в итоге в 2016 году почти сравнялась с КПРФ по количеству мандатов в Госдуме
По итогам 2015 года ЛДПР вложила в пропаганду 744 млн рублей — существенно больше единороссов (доходы которых в том же 2015 году выросли в 1,5 раза до 5,2 млрд рублей) с их 609,2 млн рублей. А общие затраты на пропаганду и избирательные фонды составили у ЛДПР 1,1 млрд рублей из собранных 1,1 млрд рублей. Для сравнения, коммунисты, тоже увеличившие свои доходы в 2015 году, да еще в 1,7 раза — до 1,5 млрд рублей — тратили на пропаганду в 2014—2015 году всего 250—300 млн рублей ежегодно.
По-видимому, благодаря, в том числе, увеличению партийной кассы в 10 раз за три года, более 50% которой ежегодно направлялось на пропаганду и в избирательные фонды, ЛДПР, согласно данным ФОМ и ВЦИОМ, в 2015 году впервые закрепилась на втором месте в рейтинге популярных партий РФ, опередив КПРФ. ЛДПР и впоследствии, наращивая потоки пожертвований в партийную кассу, старалась изрядно вкладываться в пропаганду: в 2016 году из 1,3 млрд дохода 443,7 млн рублей были направлены на пропаганду (32,7%), более 700 млн рублей пошли на избирательную кампанию в рамках выборов в Госдуму 7 созыва.
Для сравнения, у КПРФ с 2013 по 2017 год доля расходов на пропаганду не превышала ежегодно 18—28%. В том же 2016 году партийная касса коммунистов составила уже 2,2 млрд рублей (превышая доходы 2012 года в два с лишним раза), а на пропаганду были направлены те же 28,5% (625,2 млн рублей), еще 504,6 млн рублей — в избирательные фонды. В результате ЛДПР с КПРФ шли весь 2016 год к выборам ноздря в ноздрю, что и привело к тому, что у КПРФ оказалось 42 мандата, у ЛДПР — 39. Да, ЛДПР потеряла 17 мандатов после 2011 года, но коммунисты потеряли больше половины своих мандатов (в 2011 году их было 92).
Почему партия Жириновского в 2018 году бросала «партийное золото» на президентские выборы, а КПРФ нет
А в 2017 году, после того как ручеек пожертвований обмелел, о пропаганде в КПРФ перестали думать сразу же: доля средств, направляемых на пропаганду, упала сначала до 18,7% (250,2 млн рублей из 1,3 млрд рублей доходов), а затем, к 2018 году, до 4,3% (108,5 млн рублей из 2,5 млрд рублей доходов).
У ЛДПР, напротив, после того как пухлая партийная касса и стратегически верный ход с вложениями в пропагандистскую деятельность сыграли свою роль, и партия Жириновского оказалась сопоставима с КПРФ по сбору денег (напомним, большая часть средств поступает парламентским партиям из федерального бюджета — исходя из числа отданных за них голосов), она начала неутомимо бросать «партийное золото» в огонь предвыборных кампаний вообще и пропаганды партии и ее лидера в частности. В итоге в 2017 году вновь более половины всех собранных средств (700 млн рублей из 1 млрд рублей) «либеральные демократы» отправили на информационную, рекламную и издательскую деятельность и публичные мероприятия. И полностью опустошили кассу, отправив 320 млн рублей в избирательные фонды. А в год президентских выборов (2018) из 1,7 млрд рублей собранных средств отправили в пропагандистскую печь 1,3 млрд рублей (75% всей партийной кассы).
Как поступила КПРФ, сменив своего кандидата в президенты впервые за много лет (вместо Геннадия Зюганова выдвинув беспартийного Павла Грудинина)? Отправила на пропаганду всего… 4,3% партийной кассы. То есть из 2,5 млрд рублей на пропаганду своего кандидата направили лишь 108,5 млн рублей, еще 190,5 млн рублей в избирательные фонды. Таким образом, все затраты на предвыборную кампанию не превысили 20% собранных средств.
… как смирилась и «Справедливая Россия», однажды ошибившись с отказом от пропаганды и проиграв ЛДПР
Стратегия ЛДПР — до выборов в президенты РФ 2018 года — была еще более верной, если сравнить ее с ошибочной стратегией «Справедливой России»: в 2011 году партия Сергея Миронова увеличила количество мандатов в ГД с 38 до 64, но в 2016-м потеряла сразу 40 из них. Отчасти это объяснимо медлительностью эсеров — пока партия Жириновского, с 2013 года нарастив доходы в партийной кассе до 1 млрд рублей с лишним, вкладывала больше половины этих средств в пропаганду, «Справедливая Россия» проснулась только в 2015 году, то есть за год до выборов, собрав более 1 млрд рублей средств и направив 42,6% из них на пропаганду. До этого на пропаганду выделялось 180—200 млн рублей в год. В 2016 году СР отправила в пропагандистский предвыборный котел 800 млн рублей из собранных 2,2 млрд рублей, но было уже поздно. В результате эсеры, хотя и собрали пожертвований примерно столько же, сколько коммунисты, заняли в новой Госдуме по числу мандатов лишь четвертое место. А ЛДПР, собрав в 2016 году на 700 млн рублей меньше, свой результат относительно СР улучшила.
И, кажется, СР смирилась с позицией вечно отстающей. Набрав менее 4% на президентских выборах в 2012 году, лидер СР даже не стал выдвигаться шесть лет спустя в президенты, поддержав Путина. Как следствие, в 2018 году было собрано средств в четыре раза меньше, чем в 2016-м, — всего 522,2 млн рублей (28,4 млн пошло в избирательные фонды и 31,7 млн — на пропаганду).
С другой стороны, «смирение» СР и КПРФ оказалось в целом верным. Несмотря на огромные затраты, Жириновский на выборах президента РФ в 2018 году набрал всего 5,7% голосов (шестью годами ранее, напомним, 6,2%), а коммунистический кандидат потерял 6% (за Зюганова в 2012 году проголосовали 17,2% избирателей, за Грудинина — 11,8%).
ЕР почти не вкладывается в пропаганду, зато полюбила тратиться на публичные мероприятия
«Единая Россия» собрала в 2016 году почти в шесть раз больше, чем КПРФ или СР, и почти в 8 раз больше, чем ЛДПР, — и увеличила количество мандатов с 238 до 344. На пропаганду партии власти тратить особо не приходится: за восемь лет наибольшая доля средств, выделенных по этой статье, оказалась в 2013 году (17,7%). С 2014 по 2016 год (включительно) единороссы не тратили на пропаганду более 11% своей партийной кассы, и даже в абсолютном значении эти траты уступали, например, тратам ЛДПР (см. выше). С 2013 года, когда, судя по всему, ЛДПР активно приступила к следующим выборам, партия Жириновского на пропаганду потратила 2,7 млрд рублей. «Единая Россия» за те же годы потратила на эти цели 2,5 млрд — и это при том, что по сумме собранных средств ее партийная касса, конечно, несопоставима с элдэпээровской.
Но есть маленькое но, и это но оказалось существенным в 2015—2016 годах, когда единороссы, помимо расходов на пропаганду, стали пропорционально вкладываться в публичные мероприятия. Так, в 2015 году на публичные мероприятия они потратили дополнительно к пропаганде (609 млн рублей) 680 млн рублей, а в выборный 2016 год — еще 1,2 млрд рублей (на пропаганду — 947,5 млн). То есть на обе строчки расходов пришлось 26% партийной кассы, а при ее величине очевидно, что с такими расходами ни одна партия тягаться была не в силах.
Партийная касса «ЕР» почти не потребовалась для избирательной кампании Путина
С тех пор финансовая активность партии заметно поубавилась. Единороссы еще прилично вложились в пропаганду и публичные мероприятия в 2017 году — в преддверии выборов президента РФ (752,4 млн и 725 млн рублей соответственно), но партийная касса к тому моменту уже обмелела на 25% до 5,4 млрд рублей (большая часть — средства федерального бюджета). А в 2018 году на пропаганду и любимые единороссами публичные мероприятия ушло всего 610 млн рублей, или 10,6% от всей партийной кассы (5,7 млрд рублей).
Если суммировать средства партийной кассы ЕР в 2017-2018 годах, то собрано было аж 11,1 млрд рублей (у КПРФ — 3,8 млрд, у ЛДПР — 2,8 млрд, у СР — 1,2 млрд — исходя из числа отданных за партии голосов, они и получили меньшее финансирование). При этом половина собранных средств в 2017 году пошла на содержание региональных отделений партий.
«Патриоты России» и «Коммунисты России» стали жить на заемные средства
Другим следствием зависимости от госфинансирования (см. выше) стало вымывание непарламентских партий из круга потенциальных соперников на выборах. Так, бюджет партии «Патриоты России» составил в прошлом году всего 5,7 млн рублей, и партия эта, судя по хронике партийной кассы, вымирающая: в 2010 году в ней (кассе) было 174,8 млн рублей, в 2014-м — всего 111,3 млн, в год выборов — 2016-м — партия, когда-то отколовшаяся от КПРФ, собрала 104,2 млн рублей, а на самих выборах заняла 12-е место.
После чего в ПР, по-видимому, сложили руки, отказались выдвигать своего кандидата в президенты РФ в 2018 году, и финансирование в итоге упало в 18 раз. Да и эти 5,7 млн рублей — заемные средства. Поразительно, что и собирая более сотни миллионов рублей, партия «Патриоты России» почти не вкладывалась как-либо в пропаганду и публичные мероприятия: единственные подобные заметные «ассигнования» случились в 2013 и 2016 годах, но и тогда они не превышали 5,5 млн рублей.
Заемные средства как источник пополнения партийной кассы в прошлом году использовала лишь еще одна партия — «Коммунисты России», занявшая 10,6 млн рублей, весомую долю всей кассы (13 млн), и лишь 2 млн рублей собравшая с юридических лиц. С такой суммой на выборах лидеру КР Максиму Сурайкину, конечно, делать было нечего, да партия, кажется, и не пыталась проявлять какую-то финансовую активность, потратив на пропаганду лишь 2 млн рублей — 7,2 млн рублей ушли на некие «не запрещенные законом расходы». Но, в отличие от «Патриотов России», партия Сурайкина все-таки пыталась все эти годы вести пропаганду, отправляя на нее почти треть собранных средств.
«Яблоко», «ПАРНАС» и «Партия роста» оживают только к выборам
Когда-то влиятельная партия «Яблоко» собирает сегодня больше, чем остальные непарламентские партии, но в сравнении с четырьмя крупнейшими это все равно гроши: в 2018 году партия Григория Явлинского (ныне ее лидер Эмилия Слабунова) аккумулировала 318 млн рублей, большей частью от юридических лиц, и треть из них потратила на избирательную кампанию своего кандидата в президенты РФ Явлинского — но тот набрал в итоге лишь 1% голосов.
Надо сказать, что больше 300 млн рублей в партийной кассе «Яблока» было за последние 8 лет только дважды — предпоследний раз в год парламентских выборов: в 2016 году партия собрала 481,3 млн рублей, потратив почти 300 млн рублей на избирательную кампанию и получив в итоге всего 2% голосов избирателей. Что отчасти объяснимо близкой к нулю пропагандистской кампанией предыдущих лет: собирая 150—200 млн рублей ежегодно, «Яблоко» тратило на пропаганду от силы 3—5% своих средств.
В чем-то идеологический близнец «Яблока» — экс-«Правое дело», ныне «Партия роста», активность которой в политическом поле, если судить по финансовой деятельности, стремится уже к нулю. В последний раз более-менее приличные деньги партия Бориса Титова собирала в 2016 году, очевидно, для выборов в Госдуму РФ. Собрав тогда 450 млн рублей, 340 млн рублей из них она и потратила на избирательную кампанию, набрав в итоге 1,3% голосов.
После чего тоже сложила руки, партийная касса начала мелеть, в 2017 году в ней было 72,3 млн рублей, в 2018-м, когда лидер партии решил идти на выборы президента РФ, — в кассе лежало всего 57 млн рублей (52 млн рублей от юрлиц, остальное от физлиц). О том, что само выдвижение было формальным, говорит почти полное отсутствие каких-либо трат на избирательную кампанию. Зато почти 50 млн рублей было перечислено региональным отделениям. Партия вообще выглядит полумифической структурой — так как с 2010 года почти ни рубля не выделяет на пропаганду или публичные мероприятия, или содержание собственных СМИ, существуя — то есть проявляясь в публичном пространстве или политическом поле — только в годы парламентских выборов.
Примерно такую же деятельность все эти годы вела и ведет партия экс-премьера РФ Михаила Касьянова «ПАРНАС», за все время существования которой в кассе было суммарно 88,6 млн рублей, и большей частью эта сумма появилась и была потрачена в 2016 году (45,2 млн рублей собрали — 38 млн рублей потратили) — только для того, чтобы набрать незначительные 0,73% голосов. С тех пор партия существует в вялотекущем режиме: в 2017 году в кассе было 5,5 млн рублей, годом позже 8,7 млн. Какую-либо пропагандистскую деятельность партия как начинала, так и начинает только в выборные годы: в прошлом году на избирательные кампании своих кандидатов она потратила половину средств, но годом ранее более 70% собранных средств было направлено на содержание руководящих органов.
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