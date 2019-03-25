«Свободная касса»: доля госфинансирования парламентских партий в России превысила 90%

Почему ЛДПР в 2018 году бросала «партийное золото» в топку предвыборной кампании — а КПРФ и «Справедливая Россия» фактически умыли руки

Фото: Сергей Афанасьев

Доля госфинансирования парламентских партий РФ росла в течение последних нескольких лет и в 2018 году, согласно расчетам аналитической службы «Реального времени», превысила уже 90%. В итоге две крупнейшие партии — «Единая Россия» и КПРФ — ныне больше тратятся на содержание своих партаппаратчиков, нежели на пропаганду. Изучив «хронику партийных касс» 2010—2018 годов, можно узнать, как ЛДПР начала готовиться к новым парламентским выборам за три года, основательно вкладываясь в агитационно-пропагандистскую работу, и в итоге почти сравнялась с КПРФ по количеству мандатов в Госдуме РФ, опередив «Справедливую Россию». И ответить на вопрос, почему партия Жириновского в 2018 году направила на президентские выборы большую часть своей казны (напрасно), а КПРФ и справороссы — нет (и оказались на этот раз правы). Госфинансирование партий-победительниц привело и к тому, что оппозиционные «Патриоты России» и «Коммунисты России» стали жить на заемные средства, а «Яблоко», «ПАРНАС» и «Партия роста» — оживать только к выборам.

Доля госфинансирования парламентских партий превысила 90%

Аналитическая служба «Реального времени», изучив сведения о доходах и расходах основных политических партий России, обнаружила, что данных об их финансировании за 2011 год, год выборов в Госдуму, нет ни по одной из партий. Остается довольствоваться данными за 2010 и сразу за 2012 год и последующие.

Согласно докладу экспертов «Голоса», с 2012 по 2017 год четыре парламентские партии получили из федерального бюджета порядка 32 млрд рублей, и доля бюджетных средств, ставших главным источником дохода партий, ежегодно росла. За все шесть лет — до 2018 года — доля средств бюджета в партийных кассах составила 63,6% по всем парламентским партиям, к 2017 году увеличившись уже до 81,5%.

Согласно данным «Реального времени», в 2018 году эта доля составила уже 91,1% — то есть парламентские партии (а три из них — номинально оппозиционные) стали прямо зависеть от финансирования государством, что, очевидно, лишает их изрядной доли самостоятельности. Рост госфинансирования партий продолжился и в 2016—2018 годах, и, несмотря на то что еще в 2016 году за ЕР проголосовало на 2 млн человек меньше, чем в 2011, — объем финансирования из бюджета вырос, так как цену голоса для партии в 2018-м государство подняло со 110 до 152 рублей (госфинансирование напрямую зависит от числа отданных за партию голосов избирателей).

Показатель Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „ЯБЛОКО“ Поступило в виде денежных средств на осуществление уставной деятельности, всего 5.711.260.243,30 2.485.306.814,00 1.730.810.938,09 5.750.650,50 318.063.297,65 Вступительные и членские взносы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Средства федерального бюджета 4.336.229.856,00 2.383.201.600,00 1.682.951.280,00 0,00 0,00 Пожертвования, всего 1.163.930.000,00 63.049.993,00 2.100.000,00 0,00 318.014.645,65 Поступившие в установленном порядке, всего 1.077.230.000,00 63.000.033,00 2.100.000,00 0,00 318.010.564,12 От юридических лиц 1.077.230.000,00 57.908.000,00 600.000,00 0,00 317.235.000,00 От физических лиц, всего 0,00 5.092.033,00 1.500.000,00 0,00 775.564,12 Внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 №95-ФЗ „О политических партиях“, всего 86.700.000,00 49.960,00 0,00 0,00 4.081,53

Бизнес считает выгодным вкладываться только в ЕР

До сих пор рекордсменом зависимости от госфинансирования была ЛДПР (в среднем 96,7%), а меньше зависила «Справедливая Россия» (73%), но уже в 2018 году (данные за 10 месяцев), как мы подсчитали, партии по этой зависимости сравнялись: доля госфинансирования у ЛДПР составила 97,2%, у СР — 95,3%. Партия Сергея Миронова от пожертвователей получила всего 3,8%, основная часть пришлась на физлица (15 из 20 млн рублей — остальное юридические).

КПРФ зависит от государства не меньше — коммунисты в прошлом году получили от государства 2,4 млрд рублей, или 95,8% всей партийной кассы (2,5 млрд рублей), и лишь 2,5% пришлось на пожертвования, причем большей частью от юридических лиц (58 из 63 млн рублей), еще 113,5 млн рублей КПРФ получила по гражданско-правовым сделкам.

С ростом госфинансирования и экономической нестабильности суммы пожертвований падают по всем партиям. Но бизнес, судя по всему, считает, что в партию власти вкладывать гораздо выгоднее, чем в остальные: «Единой России» в 2018 году он пожертвовал более 1 млрд рублей (20,3%). В итоге парадоксальным образом партия власти меньше других зависит от самой власти — на госфинансирование пришлось лишь 75,9% партийной кассы, или 4,3 млрд рублей (из 5,7 млрд). Еще 260,7 млн рублей единороссы получили по гражданско-правовым сделкам.

Бизнес, судя по всему, считает, что в партию власти вкладывать гораздо выгоднее, чем в остальные. Фото Максима Платонова

Две крупнейшие партии больше тратятся на содержание своих партаппаратчиков — и меньше вкладываются в пропаганду

Большую часть средств крупнейшие партии РФ, ЕР и КПРФ, тратят на содержание своих центральных аппаратов и региональных отделений. В 2018 году единороссы израсходовали 5,5 млрд рублей: 270,7 млн рублей ушло на съезды и собрания, почти 1 млрд рублей — на содержание только руководящих органов партий, и 3,7 млрд рублей — региональным отделениям. На пропаганду же было израсходовано всего 451 млн рублей. КПРФ же, потратив в прошлом году 1,6 млрд рублей, в содержание своего аппарата и региональных подразделений вложила почти 1 млрд рублей и лишь 108,5 млн рублей в пропаганду.

Бросается в глаза разница в тратах двух крупнейших партий. Если «Единая Россия» непропорционально большую часть поступивших средств на осуществление уставной деятельности тратит, в первую очередь, на выборы в Госдуму, а не президента РФ (Владимир Путин, которого ЕР, разумеется, поддерживает, шел на выборы 2018 года как беспартийный самовыдвиженец, в 2012-м, будучи опять-таки беспартийным, был выдвинут «Единой Россией»), то КПРФ «воюет» на два фронта.

Шесть лет назад президентские выборы отчасти зависели от размеров партийных касс

И финансирование обеих партий, конечно, несопоставимо. Так, к моменту нашей точки отсчета — 2010 году (перед «остросюжетными» выборами 2011 года и возвращением Путина в президентское кресло), на счету единороссов было 2,5 млрд рублей, у коммунистов — всего 319,4 млн рублей, то есть почти в 8 раз меньше. В год президентских выборов (2012), однако, КПРФ, сжав кулаки, аккумулировала в партийную кассу пожертвований сразу на 1 млрд рублей (в 3,3 раза больше), а «Единая Россия» увеличила денежные поступления лишь на 1,4 млрд рублей до 3,8 млрд рублей (в 1,5 раза).

Для сравнения, еще один участник тех выборов Владимир Жириновский смог собрать в партийную кассу ЛДПР в 5 раз больше, чем в 2010 году, — но все равно меньше, чем коммунисты: 700 млн рублей. Чуть меньше собрала «Справедливая Россия» для своего кандидата Сергея Миронова. Примерно согласно финансированию — но не только, разумеется, поэтому распределились в итоге и голоса избирателей: выдвиженец от ЕР набрал большинство (63,6), на втором месте оказался Зюганов (17,2%), следом шли кандидаты от ЛДПР (6,2%) и Сергей Миронов (3,9%). Еще один кандидат, Михаил Прохоров, шел тогда на выборы как беспартийный самовыдвиженец.

Владимир Жириновский, смог собрать в партийную кассу ЛДПР в 5 раз больше, чем в 2010 году, — но все равно меньше, чем коммунисты. Фото ldpr.ru



Интересно, что «Единая Россия» на собственно пропагандистскую деятельность в 2012 году формально потратила 3,8% всех собранных средств — 147,4 млн рублей. Чуть больше в долевом отношении, 10% (108,3 млн рублей) — потратили на пропаганду коммунисты. Но, если суммировать затраты на пропаганду с перечисленными средствами в избирательные фонды и на публичные мероприятия, доля не превысит 10,5% у единороссов, зато у коммунистов в 2012 году она составила 33,8%.

Исходя из этой незначительной доли можно хотя бы предположить размер тех средств, которые шли в итоге на пропаганду в неизвестном нам 2011 году — в рамках осенней предвыборной агитации. Еще точнее эти суммы можно представить, взглянув на траты партий в 2016 году (парламентские выборы) ниже.

Как ЛДПР начала готовиться к новым парламентским выборам за три года до них — вкладываясь в пропаганду

Финансирование трех крупных партий (из попавших в Госдуму по итогам выборов 2011 года) после 2012 года моментально упало. Так, доходы «Единой России» рухнули на 30%, составив в 2013 году лишь 2,7 млрд рублей. Доходы КПРФ упали на 24% до 824,4 млн рублей, у «Справедливой России» они снизились не столь существенно, но все равно сократились к 2014 году на 15% до 573,5 млн рублей.

Единственное исключение — ЛДПР, эта партия, напротив, продолжила увеличивать партийную кассу и в 2013 году (доходы выросли в 1,5 раза), и в 2014-м (еще в 1,8 раз), когда они достигли отметки в 1,9 млрд рублей, то есть в два с лишним раза больше, чем у коммунистов, и вполне сопоставимо с доходами единороссов. 1,3 млрд рублей партия Жириновского в том же году потратила на пропаганду и избирательные кампании в регионах (почти 70% собранных средств). С чем связано решение половину кассы вкладывать в пропаганду — поначалу было не совсем ясно. Однако впоследствии оказалось, что это был стратегически верный ход — так ЛДПР готовилась к выборам 2016 года.

…и в итоге в 2016 году почти сравнялась с КПРФ по количеству мандатов в Госдуме

По итогам 2015 года ЛДПР вложила в пропаганду 744 млн рублей — существенно больше единороссов (доходы которых в том же 2015 году выросли в 1,5 раза до 5,2 млрд рублей) с их 609,2 млн рублей. А общие затраты на пропаганду и избирательные фонды составили у ЛДПР 1,1 млрд рублей из собранных 1,1 млрд рублей. Для сравнения, коммунисты, тоже увеличившие свои доходы в 2015 году, да еще в 1,7 раза — до 1,5 млрд рублей — тратили на пропаганду в 2014—2015 году всего 250—300 млн рублей ежегодно.

По итогам 2015 года ЛДПР вложила в пропаганду 744 млн рублей — существенно больше единороссов. Фото Рината Назметдинова

По-видимому, благодаря, в том числе, увеличению партийной кассы в 10 раз за три года, более 50% которой ежегодно направлялось на пропаганду и в избирательные фонды, ЛДПР, согласно данным ФОМ и ВЦИОМ, в 2015 году впервые закрепилась на втором месте в рейтинге популярных партий РФ, опередив КПРФ. ЛДПР и впоследствии, наращивая потоки пожертвований в партийную кассу, старалась изрядно вкладываться в пропаганду: в 2016 году из 1,3 млрд дохода 443,7 млн рублей были направлены на пропаганду (32,7%), более 700 млн рублей пошли на избирательную кампанию в рамках выборов в Госдуму 7 созыва.

Для сравнения, у КПРФ с 2013 по 2017 год доля расходов на пропаганду не превышала ежегодно 18—28%. В том же 2016 году партийная касса коммунистов составила уже 2,2 млрд рублей (превышая доходы 2012 года в два с лишним раза), а на пропаганду были направлены те же 28,5% (625,2 млн рублей), еще 504,6 млн рублей — в избирательные фонды. В результате ЛДПР с КПРФ шли весь 2016 год к выборам ноздря в ноздрю, что и привело к тому, что у КПРФ оказалось 42 мандата, у ЛДПР — 39. Да, ЛДПР потеряла 17 мандатов после 2011 года, но коммунисты потеряли больше половины своих мандатов (в 2011 году их было 92).

Почему партия Жириновского в 2018 году бросала «партийное золото» на президентские выборы, а КПРФ нет

А в 2017 году, после того как ручеек пожертвований обмелел, о пропаганде в КПРФ перестали думать сразу же: доля средств, направляемых на пропаганду, упала сначала до 18,7% (250,2 млн рублей из 1,3 млрд рублей доходов), а затем, к 2018 году, до 4,3% (108,5 млн рублей из 2,5 млрд рублей доходов).

У ЛДПР, напротив, после того как пухлая партийная касса и стратегически верный ход с вложениями в пропагандистскую деятельность сыграли свою роль, и партия Жириновского оказалась сопоставима с КПРФ по сбору денег (напомним, большая часть средств поступает парламентским партиям из федерального бюджета — исходя из числа отданных за них голосов), она начала неутомимо бросать «партийное золото» в огонь предвыборных кампаний вообще и пропаганды партии и ее лидера в частности. В итоге в 2017 году вновь более половины всех собранных средств (700 млн рублей из 1 млрд рублей) «либеральные демократы» отправили на информационную, рекламную и издательскую деятельность и публичные мероприятия. И полностью опустошили кассу, отправив 320 млн рублей в избирательные фонды. А в год президентских выборов (2018) из 1,7 млрд рублей собранных средств отправили в пропагандистскую печь 1,3 млрд рублей (75% всей партийной кассы).

Как поступила КПРФ, сменив своего кандидата в президенты впервые за много лет (вместо Геннадия Зюганова выдвинув беспартийного Павла Грудинина)? Отправила на пропаганду всего… 4,3% партийной кассы. То есть из 2,5 млрд рублей на пропаганду своего кандидата направили лишь 108,5 млн рублей, еще 190,5 млн рублей в избирательные фонды. Таким образом, все затраты на предвыборную кампанию не превысили 20% собранных средств.

У ЛДПР пухлая партийная касса и стратегически верный ход с вложениями в пропагандистскую деятельность сыграли свою роль. Фото gtrk-saratov.ru

… как смирилась и «Справедливая Россия», однажды ошибившись с отказом от пропаганды и проиграв ЛДПР

Стратегия ЛДПР — до выборов в президенты РФ 2018 года — была еще более верной, если сравнить ее с ошибочной стратегией «Справедливой России»: в 2011 году партия Сергея Миронова увеличила количество мандатов в ГД с 38 до 64, но в 2016-м потеряла сразу 40 из них. Отчасти это объяснимо медлительностью эсеров — пока партия Жириновского, с 2013 года нарастив доходы в партийной кассе до 1 млрд рублей с лишним, вкладывала больше половины этих средств в пропаганду, «Справедливая Россия» проснулась только в 2015 году, то есть за год до выборов, собрав более 1 млрд рублей средств и направив 42,6% из них на пропаганду. До этого на пропаганду выделялось 180—200 млн рублей в год. В 2016 году СР отправила в пропагандистский предвыборный котел 800 млн рублей из собранных 2,2 млрд рублей, но было уже поздно. В результате эсеры, хотя и собрали пожертвований примерно столько же, сколько коммунисты, заняли в новой Госдуме по числу мандатов лишь четвертое место. А ЛДПР, собрав в 2016 году на 700 млн рублей меньше, свой результат относительно СР улучшила.

И, кажется, СР смирилась с позицией вечно отстающей. Набрав менее 4% на президентских выборах в 2012 году, лидер СР даже не стал выдвигаться шесть лет спустя в президенты, поддержав Путина. Как следствие, в 2018 году было собрано средств в четыре раза меньше, чем в 2016-м, — всего 522,2 млн рублей (28,4 млн пошло в избирательные фонды и 31,7 млн — на пропаганду).

С другой стороны, «смирение» СР и КПРФ оказалось в целом верным. Несмотря на огромные затраты, Жириновский на выборах президента РФ в 2018 году набрал всего 5,7% голосов (шестью годами ранее, напомним, 6,2%), а коммунистический кандидат потерял 6% (за Зюганова в 2012 году проголосовали 17,2% избирателей, за Грудинина — 11,8%).

ЕР почти не вкладывается в пропаганду, зато полюбила тратиться на публичные мероприятия

«Единая Россия» собрала в 2016 году почти в шесть раз больше, чем КПРФ или СР, и почти в 8 раз больше, чем ЛДПР, — и увеличила количество мандатов с 238 до 344. На пропаганду партии власти тратить особо не приходится: за восемь лет наибольшая доля средств, выделенных по этой статье, оказалась в 2013 году (17,7%). С 2014 по 2016 год (включительно) единороссы не тратили на пропаганду более 11% своей партийной кассы, и даже в абсолютном значении эти траты уступали, например, тратам ЛДПР (см. выше). С 2013 года, когда, судя по всему, ЛДПР активно приступила к следующим выборам, партия Жириновского на пропаганду потратила 2,7 млрд рублей. «Единая Россия» за те же годы потратила на эти цели 2,5 млрд — и это при том, что по сумме собранных средств ее партийная касса, конечно, несопоставима с элдэпээровской.

Но есть маленькое но, и это но оказалось существенным в 2015—2016 годах, когда единороссы, помимо расходов на пропаганду, стали пропорционально вкладываться в публичные мероприятия. Так, в 2015 году на публичные мероприятия они потратили дополнительно к пропаганде (609 млн рублей) 680 млн рублей, а в выборный 2016 год — еще 1,2 млрд рублей (на пропаганду — 947,5 млн). То есть на обе строчки расходов пришлось 26% партийной кассы, а при ее величине очевидно, что с такими расходами ни одна партия тягаться была не в силах.

Кажется, СР смирилась с позицией вечно отстающей. Фото vestivrn.ru



Партийная касса «ЕР» почти не потребовалась для избирательной кампании Путина

С тех пор финансовая активность партии заметно поубавилась. Единороссы еще прилично вложились в пропаганду и публичные мероприятия в 2017 году — в преддверии выборов президента РФ (752,4 млн и 725 млн рублей соответственно), но партийная касса к тому моменту уже обмелела на 25% до 5,4 млрд рублей (большая часть — средства федерального бюджета). А в 2018 году на пропаганду и любимые единороссами публичные мероприятия ушло всего 610 млн рублей, или 10,6% от всей партийной кассы (5,7 млрд рублей).

Если суммировать средства партийной кассы ЕР в 2017-2018 годах, то собрано было аж 11,1 млрд рублей (у КПРФ — 3,8 млрд, у ЛДПР — 2,8 млрд, у СР — 1,2 млрд — исходя из числа отданных за партии голосов, они и получили меньшее финансирование). При этом половина собранных средств в 2017 году пошла на содержание региональных отделений партий.

«Патриоты России» и «Коммунисты России» стали жить на заемные средства

Другим следствием зависимости от госфинансирования (см. выше) стало вымывание непарламентских партий из круга потенциальных соперников на выборах. Так, бюджет партии «Патриоты России» составил в прошлом году всего 5,7 млн рублей, и партия эта, судя по хронике партийной кассы, вымирающая: в 2010 году в ней (кассе) было 174,8 млн рублей, в 2014-м — всего 111,3 млн, в год выборов — 2016-м — партия, когда-то отколовшаяся от КПРФ, собрала 104,2 млн рублей, а на самих выборах заняла 12-е место.

После чего в ПР, по-видимому, сложили руки, отказались выдвигать своего кандидата в президенты РФ в 2018 году, и финансирование в итоге упало в 18 раз. Да и эти 5,7 млн рублей — заемные средства. Поразительно, что и собирая более сотни миллионов рублей, партия «Патриоты России» почти не вкладывалась как-либо в пропаганду и публичные мероприятия: единственные подобные заметные «ассигнования» случились в 2013 и 2016 годах, но и тогда они не превышали 5,5 млн рублей.

Заемные средства как источник пополнения партийной кассы в прошлом году использовала лишь еще одна партия — «Коммунисты России», занявшая 10,6 млн рублей, весомую долю всей кассы (13 млн), и лишь 2 млн рублей собравшая с юридических лиц. С такой суммой на выборах лидеру КР Максиму Сурайкину, конечно, делать было нечего, да партия, кажется, и не пыталась проявлять какую-то финансовую активность, потратив на пропаганду лишь 2 млн рублей — 7,2 млн рублей ушли на некие «не запрещенные законом расходы». Но, в отличие от «Патриотов России», партия Сурайкина все-таки пыталась все эти годы вести пропаганду, отправляя на нее почти треть собранных средств.

«Яблоко», «ПАРНАС» и «Партия роста» оживают только к выборам

Когда-то влиятельная партия «Яблоко» собирает сегодня больше, чем остальные непарламентские партии, но в сравнении с четырьмя крупнейшими это все равно гроши: в 2018 году партия Григория Явлинского (ныне ее лидер Эмилия Слабунова) аккумулировала 318 млн рублей, большей частью от юридических лиц, и треть из них потратила на избирательную кампанию своего кандидата в президенты РФ Явлинского — но тот набрал в итоге лишь 1% голосов.

Партия «Яблоко» собирает сегодня больше, чем остальные непарламентские партии, но в сравнении с четырьмя крупнейшими это все равно гроши. Фото yabloko.ru

Надо сказать, что больше 300 млн рублей в партийной кассе «Яблока» было за последние 8 лет только дважды — предпоследний раз в год парламентских выборов: в 2016 году партия собрала 481,3 млн рублей, потратив почти 300 млн рублей на избирательную кампанию и получив в итоге всего 2% голосов избирателей. Что отчасти объяснимо близкой к нулю пропагандистской кампанией предыдущих лет: собирая 150—200 млн рублей ежегодно, «Яблоко» тратило на пропаганду от силы 3—5% своих средств.

В чем-то идеологический близнец «Яблока» — экс-«Правое дело», ныне «Партия роста», активность которой в политическом поле, если судить по финансовой деятельности, стремится уже к нулю. В последний раз более-менее приличные деньги партия Бориса Титова собирала в 2016 году, очевидно, для выборов в Госдуму РФ. Собрав тогда 450 млн рублей, 340 млн рублей из них она и потратила на избирательную кампанию, набрав в итоге 1,3% голосов.

После чего тоже сложила руки, партийная касса начала мелеть, в 2017 году в ней было 72,3 млн рублей, в 2018-м, когда лидер партии решил идти на выборы президента РФ, — в кассе лежало всего 57 млн рублей (52 млн рублей от юрлиц, остальное от физлиц). О том, что само выдвижение было формальным, говорит почти полное отсутствие каких-либо трат на избирательную кампанию. Зато почти 50 млн рублей было перечислено региональным отделениям. Партия вообще выглядит полумифической структурой — так как с 2010 года почти ни рубля не выделяет на пропаганду или публичные мероприятия, или содержание собственных СМИ, существуя — то есть проявляясь в публичном пространстве или политическом поле — только в годы парламентских выборов.

Примерно такую же деятельность все эти годы вела и ведет партия экс-премьера РФ Михаила Касьянова «ПАРНАС», за все время существования которой в кассе было суммарно 88,6 млн рублей, и большей частью эта сумма появилась и была потрачена в 2016 году (45,2 млн рублей собрали — 38 млн рублей потратили) — только для того, чтобы набрать незначительные 0,73% голосов. С тех пор партия существует в вялотекущем режиме: в 2017 году в кассе было 5,5 млн рублей, годом позже 8,7 млн. Какую-либо пропагандистскую деятельность партия как начинала, так и начинает только в выборные годы: в прошлом году на избирательные кампании своих кандидатов она потратила половину средств, но годом ранее более 70% собранных средств было направлено на содержание руководящих органов.