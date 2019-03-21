Два банка из Татарстана вошли в топ-100 самых надежных

Forbes опубликовал рейтинг надежных банков в России за 2019 год. В него эксперты включили два татарстанских банка — самую высокую строчку занял Банк «Аверс».

В основе рейтинга — показатели банков в международных и российских рейтинговых агентствах

«100 надежных российских банков» — это ежегодный рейтинг журнала Forbes. Эксперты изучают рейтинги и финансовые показатели крупнейших банков страны и оценивают их по степени надежности. Если год назад Татарстан представляли пять кредитных учреждений, то в обновленном списке их осталось два — Банк «Аверс» и «Ак Барс» Банк. Самую высокую строчку занял Банк «Аверс», разместившись на 50-м месте.

В основу рейтинга легли показатели банков в международных и российских рейтинговых агентствах, которые аккредитованы в Банке России. Как отмечают в Forbes, «рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка». Сначала были отобраны банки из других рейтингов, а также учреждения, активы которых превышают 30 млрд рублей. Если банк состоит в нескольких рейтингах, то эксперты учитывали общее число наивысших.

— Параметры, которыми пользовался для составления своего рейтинга Forbes, в целом достаточно объективны и прозрачны. Вопрос лишь в том, что другое рейтинговое агентство может использовать несколько иной набор критериев или придавать иной вес тем или иным параметрам, так что сказать, что вот «та методика однозначна плоха, а эта — безупречна», конечно, нельзя. В целом же результаты, полученные Forbes, вполне объяснимы и не содержат существенных расхождений с фактическим положением дел, — объяснил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

— Позиции банков в рейтинге Forbes и рейтингах российских СМИ практически совпадают друг с другом. Принципиальной разницы нет, за исключением, что определяющим критерием в этом рейтинге является наличие присвоенного международным рейтинговым агентством кредитного рейтинга банка и его долговых обязательств. На мой взгляд, главными критериями определения места того или иного банка в общероссийском рейтинге должны являться величина активов, величина капитала, величина чистой прибыли, норматив достаточности капитала, рентабельность капитала и доля вкладов в общем объеме пассивов банка. Четыре из шести критериев, которые я считаю важными для определения показателей надежности банка, в данном рейтинге присутствуют, полагаю, что это правильно, прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Все банки были разделены на пять групп по надежности в соответствии с рейтингами и размерами активов. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch) — это надежные участники рейтинга. В их числе оказались «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. Первую строчку занял «Юникредит» банк, затем идут «Райффайзенбанк» и «Росбанк». На четвертом месте — Сбербанк, замкнул пятерку ВТБ.

— Ведущие позиции заняли «дочки» крупных иностранных банков. И тут все достаточно очевидно — устойчивость и финансовая мощь материнской компании неизбежно распространяются и на дочерние предприятия. Даже с учетом чисто российской специфики и местных рисков, характерных для нашей экономики, принадлежность к транснациональной корпорации неизбежно обеспечивает российскому представительству высокий рейтинг надежности. Четвёртое и пятое место Сбербанка и ВТБ тоже очевидны — это крупнейшие кредитные учреждения страны. Они имеют колоссальные финансовые и административные ресурсы. Ни при каких обстоятельствах государство не даст «упасть» ведущим банкам, в которых обслуживается, кредитуется, имеет депозиты и через которые получает зарплаты основная часть наших сограждан. Так что в целом вся первая десятка рейтинга абсолютно логична — это или российские представительства крупных зарубежных кредиторов, или отечественные гиганты этой сферы с государственным участием и чрезвычайно весомым вкладом в отечественную экономику, — продолжил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

— Мы оцениваем этот рейтинг как достаточно удобный агрегатор информации о банках, основанный на оценках международных и российских рейтинговых агентств. Объективность отнесения банка в ту или иную категорию зависит от качества оценки финансовой организации тем или иным рейтинговым агентством. Очевидно, что при размещении средств в банке нужно учитывать комплекс факторов, включая финансовые показатели, информационный фон вокруг банка, его взаимоотношения с регуляторными органами, а также геополитические риски, — прокомментировал «Реальному времени» финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В Татарстане лучшие показатели у Банка «Аверс»

Во вторую группу вошли банки с рейтингами BB и BB- (Fitch). Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства. В эту группу вошел Банк «Аверс», который занял 50-ю строчку. Высокая позиция татарстанского кредитного учреждения обусловлена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный». Как отмечается в материалах агентства Fitch, рейтинг учитывает в целом хорошие финансовые показатели банка, на что указывают достаточная капитализация, приемлемое качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность. Кроме этого, надежность Банка «Аверс» подтверждена рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом. По мнению экспертов агентства, высокий рейтинг Банка обусловлен высоким запасом капитала и высоким качеством активов, а также адекватной ликвидной позицией.

Банк «Аверс» занял 49-ю строчку рейтинга. Фото Рината Назметдинова



Банк «Аверс» работает более 28 лет и является опорным и расчетным центром Группы компаний «ТАИФ». По данным информационного агентства Банки.ру на 01.01.2019 г. Банк «Аверс» занимает 39-е место по прибыли и 46-е место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по этим показателям в республике. В 2018 г. чистая прибыль Банка составила 2,08 млрд рублей. Надежность Банка контролирует Банк России через установленные нормативы, которые выполняются Банком «Аверс» с большим запасом.

Показатель Н1 — достаточность собственных средств (капитала) банка, который говорит о защищенности активов, — превышает необходимый уровень более чем в четыре раза и по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 33,3% при допустимом минимуме 8%. Этот высокий уровень говорит о том, что Банк обладает высоким потенциалом развития. Показатели ликвидности также выполняются с большим запасом: норматив мгновенной ликвидности составляет 52,3% при допустимом минимуме 15%, норматив текущей ликвидности составляет 128,3% при минимуме 50%.

«Ак Барс» Банк разместился на 63-м месте в группе банков с рейтингом B+ (Fitch)



В рейтинг Forbes вошли 5 банков из ПФО

Второй «представитель» Татарстана — «Ак Барс» Банк. Он разместился на 63-м месте в группе банков с рейтингом B+ (Fitch). Кредитным учреждениям этой группы в случае проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов.

В этом году эксперты Forbes не включили в число самых надежных банков татарстанский «Акибанк», «Татсоцбанк» и «Энергобанк», которые в прошлом году присутствовали в рейтинге.

Всего Поволжский федеральный округ представляют пять банков: 13-ю строчку занял самарский «Русфинанс» Банк Ва1 (Moody's), ААА (АКРА), на 49-м месте разместился Банк «Аверс» ruА- (Эксперт РА), BB- (Fitch), 62-я строчка у «Ак Барс» Банка ruА- (Эксперт РА), В2 (Moody's), А- (АКРА), на 75-м месте нижегородский «Саровбизнесбанк» ruА (Эксперт РА), 92-е место у удмуртского «БыстроБанка» ruBB (Эксперт РА).