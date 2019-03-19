«Ну запретим мы выдавать «черные кредиты» — тогда их начнут брать под расписки»

Правительство заинтересовано в кредитовании граждан — это обеспечивает их относительную платежеспособность

В 2018 году в России было выявлено около двух тысяч организаций, занимающихся нелегальным кредитованием населения, или, как их еще называют, «черных кредиторов». В марте этого года на встрече с главой Центробанка президент РФ Владимир Путин потребовал навести порядок в этом вопросе. Реально ли это сделать и что в данном случае может помочь — об этом в интервью «Реальному времени» рассуждает московский адвокат, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова.

«Бывает так, что договор с заемщиком оформляет юридическое лицо, а кредитор — физлицо»

— Мария Сергеевна, я тут услышал от одного финансового эксперта, что у нас в стране нет «черных кредиторов», а в основном есть те же микрофинансовые организации, работающие нелегально. Это так?

— В юриспруденции, конечно, понятия «черные кредиторы» не существует — это скорее народная оценка деятельности тех кредитных организаций, которые выдают кредиты и действуют на рынке помимо банков. Это могут быть как кредитные организации, оформленные на юридическое лицо, так и физические лица, выступающие как обычные кредиторы, выдающие деньги под расписку.

На рынке таких организаций действительно много, потому что по сравнению с банками они имеют определенное преимущество — они могут выдать деньги в день обращения к ним. И сейчас очень часто речь идет о договорной схеме «ипотека с залогом недвижимости»: наше законодательство, к сожалению, позволяет в случае трудностей с платежами взыскивать с человека недвижимость, не предоставляя ему другого жилья. Кроме того, особенность нынешних «черных кредиторов» еще и в том, что они действуют, используя большие штрафы за просрочку платежа. То есть если сейчас человек берет у них кредит в 600 тысяч рублей, в итоге он может отдать больше миллиона рублей — все это рассчитано на то, что он не выплатит кредит полностью, попадет в долговое обязательство с пенями, штрафами и дополнительными начислениями.

Почему «черных кредиторов» много? Потому что они могут использовать психологическое состояние человека — многим нашим гражданам срочно нужны деньги для решения трудных жизненных ситуаций.

«Конечно, в арсенале одних и тех же «черных кредиторов» есть и объявления в газетах, и расклейка информации на заборах — эта система полностью закольцована, и тут нельзя говорить, что она теперь связана только с интернетом. Но, бесспорно, интернет помогает мошенникам привлекать больше клиентуры — там более агрессивный маркетинг». Фото vmnews.ru



— Все же чаще этим занимаются незаконные МФО или физические лица?

— Чаще всего это физические лица, но бывает так, что юридическое лицо оформляет договор, а кредитор — физическое лицо, и таким образом запутываются следы, чтобы не вызвать подозрений у будущего должника. К тому же физические лица в этой деятельности не нуждаются в лицензировании — на них распространяется обычный договор расписки.

— Все чаще читаешь новости о том, что «черные кредиторы» находят себе клиентов в интернете, нежели по объявлениям на остановках, — это так?

— По-разному. Человек может просто зайти на какой-то сайт якобы МФО, выйти из него, а потом ему перезванивают и спрашивают: «Не нужен ли вам кредит?». Как они могут узнать номер телефона человека? Вероятно, у мошенников могут иметься связи с правоохранительными органами, и при их помощи они получают какие-то шпионские программы. Конечно, в арсенале одних и тех же «черных кредиторов» есть и объявления в газетах, и расклейка информации на заборах — эта система полностью закольцована, и тут нельзя говорить, что она теперь связана только с интернетом. Но, бесспорно, интернет помогает мошенникам привлекать больше клиентуры — там более агрессивный маркетинг.

«Правительство создало искусственный дефицит денег, позволяющий сдерживать инфляцию»

— Те же финансовые эксперты говорят, что широкой деятельности «черных кредиторов» способствуют высокие ставки легальных МФО и нежелание банков выдавать небольшие кредиты. Вы согласны с этими причинами?

— Причина прежде всего в низкой платежеспособности граждан — люди, живущие богато, кредиты брать не будут. А остальные берут. У нас есть инфляция спроса и есть инфляция предложения — инфляцию спроса у нас подавили за счет дефицита денежной массы на рынке, и тот же доллар у нас стоит не 100 и не 200 рублей, а в районе 65. За счет чего? За счет дефицита кредитной массы. Валюта, как правило, в любой стране обеспечивается национальным производителем, и если у нас низкое производство, то наша валюта обеспечивается только нефтью. А почему рубль не стал стоить 100 рублей, так это потому, что правительство создало искусственный дефицит денег, что позволяет сдерживать инфляцию. Денег у людей остается мало, но как в этом случае обеспечить их платежеспособность? За счет кредитно-денежной массы — это позволяет выдавать деньги и тем же предприятиям, чтобы они не обанкротились. Поэтому правительство заинтересовано в кредитах населению — они обеспечивают и некую платежеспособность граждан, и прибыль предприятиям, которые находятся на территории РФ.

Но сама проблема в кредитной сфере не решается на уровне правительства. Государству вообще нужно взять целью рост нужного производства — товаров, услуг, что повысит благосостояние людей и резко снизит необходимость в кредитах. Ну запретим мы сейчас выдавать кредиты под высокие проценты — но те, кому откажут в кредитах, будут брать их под расписки. «Черный рынок» в этом случае увеличится. Вспомните 90-е, когда процветало неофициальное кредитование от криминальных структур.

Ну и второе решение проблемы — регулируемость этой сферы для того, чтобы у людей не было возможность попадать в кабалу.

«У нас есть инфляция спроса и есть инфляция предложения — инфляцию спроса у нас подавили за счет дефицита денежной массы на рынке, и тот же доллар у нас стоит не 100 и не 200 рублей, а в районе 65. За счет чего? За счет дефицита кредитной массы». Фото Ильи Репина



— Как вы относитесь к реальным уголовным срокам за такую деятельность? Ведь в ходе ее многие люди лишаются тех же квартир, а «черные кредиторы» сейчас могут штрафом отделаться, максимум в 500 тысяч рублей.

— Смотрите: если вы выдаете деньги родственнику, то вы что, сразу уголовник? Частных-то финансовых отношений между людьми не допустить невозможно! Даже в СССР, несмотря на все запреты, кредитно-денежные отношения существовали. Вопрос не в наказаниях, а в том, что нужно в первую очередь повышать платежеспособность граждан! То есть, если мы хотим, чтобы граждане не были закредитованы, нужно решать вопрос с производством.

«Понятие «социальное государство» умерло»

— Но понимаете, у нас с серьезными стратегическими решениями в коридорах власти довольно сложно. Банкам же принять решения о небольших кредитах, наверное, проще?

— Это не банки решают, а правительство. Банк — это не совсем хозяйствующий субъект, и ему в нашей сложившейся системе экономических отношений нужна команда сверху.

— А правительству выгодно выдавать мелкие кредиты? В чем проблема-то здесь для нашего руководства?

— Дело не в том, что выгодно или невыгодно, а в том, что у правительства есть план — оно сейчас озабочено субсидиями сельскому хозяйству, поддержкой ипотеки и так далее.

— Но деньги-то у государства есть для мелких кредитов под низкий процент?

— Как я понимаю, на данный момент государство готово выдавать такие микрокредиты, и если это можно делать за счет мелких организаций, оно это сделает. Если социальная ситуация будет накалена, оно будет вынуждено это сделать и через банки, но вот если деньги закончатся, то как оно будет готово заменять МФО? Ситуация с деньгами может решиться только развитием производства — эта проблема в любом случае встает перед правительством. А иначе ты либо печатаешь деньги, либо выпускаешь облигации, как в США, но наше правительство уже проделывало такую вещь в 90-е и это привело к «пирамиде» ГКО в 1998 году.

«Что я бы как юрист предложила президенту? Объявить финансовые договоренности нелегалов, начиная с расписок соседей, недействительными — все договоренности должны осуществляться с лицензированными организациями и под контролем Центрального банка». Фото wikipedia.org



— Финэксперты говорят, что рынок сам должен определить процентную ставку в микрокредитах, и это снимет проблемы на том же «черном рынке». Или все-таки государственное регулирование тут тоже важно, как в банковских ставках кредита?

— МФО — это реальная экономика, поэтому государство тут не будет жестко вмешиваться. Да, введены новые ставки, но спасет ли это заемщика, если есть штрафы, пени? Процентная ставка может быть и нулевой, но у МФО есть возможность обойти закон.

— Но ведь и от МФО, и от «черных кредиторов» страдает немало людей, и кроме того, эти люди, как вы и сказали, в основном небогатые. Как тут без государственного регулирования?

— Скажу так — с 1980-х годов понятие «социального государства» умерло — ему на смену пришло понятие «экономически эффективного государства», а экономически эффективное государство — это хозяйствующие субъекты, корпорации. А отсюда и проблемы нашей страны — человек ведь при такой системе, даже тот, кто создает прибавочный продукт, становится ненужным, его заменяют финансовые институты, и, к сожалению, именно такая модель экономики начинает формироваться в нашем мире. Эта модель привела к кризису 2008 года, мы из нее не выбрались и, думаю, выберемся не очень скоро, потому что выбираться нужно не при помощи чиновников, а при помощи людей науки — тех же экономистов. Поэтому проблема кадров выходит здесь на первый план, ведь именно из-за некомпетентности людей в рыночной экономике и появились такие ее издержки, как «черные кредиторы»

— Глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что справиться с нелегалами пока непросто. Но президент Путин призвал в кратчайшие сроки решить вопрос. Что можем получить в итоге?

— Я думаю, что все-таки будет проводиться кампания по противодействию деятельности таких организаций — это на сто процентов. Но вопрос — куда уйдут эти «черные кредиторы»? Раньше-то они могли создавать всякие МММ, уходить в долевое строительство и ипотеку, а что будет дальше, непонятно. Набиуллина права — если сосед занял у соседа, это сложно контролировать. Как решить эту проблему? Ведь смотрите — эти организации «черных кредиторов» создаются и под видом товариществ, и под видом профессиональных объединений, и могут даже под видом сберегательных касс быть созданы — фантазия мошенников велика. И к тому же не следует забывать, что мир в условиях цифровой экономики глобализируется, и не факт, что россиянин не будет брать в долг где-то в Украине.

— На финансовую грамотность в ближайшие годы не приходится надеяться?

— Не приходится — когда человек находится в стрессе из-за непростой финансовой ситуации, то профессиональные манипуляторы-мошенники сделают свое дело. Поэтому что я бы как юрист предложила президенту? Объявить финансовые договоренности нелегалов, начиная с расписок соседей, недействительными — все договоренности должны осуществляться с лицензированными организациями и под контролем Центрального банка.