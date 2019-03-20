Олег Ивенко: «Сейчас другое время, сейчас надо танцевать везде»

Исполнитель роли Рудольфа Нуриева в фильме в эти дни выступает в Казани

На этой неделе в Лондоне выходит в широкий прокат фильм о Рудольфе Нуриеве, где роль великого танцовщика исполняет премьер казанской балетной труппы Олег Ивенко. О том, что дали ему съемки и как он видит свою дальнейшую творческую судьбу, Олег рассказал в интервью «Реальному времени».

«Я не исключаю кино из своей жизни»

— Олег, 22 марта в Лондоне выйдет в прокат фильм о Рудольфе Нуриеве. Когда его увидят в России?

— Недавно компания «Уорнер Бразерс» сделала заявление, что в российский прокат фильм выйдет в апреле. Но какого именно числа, я не знаю. Я слышал такую информацию, но не из первых уст. Знаю, что наш фильм покажут на Московском международном кинофестивале.

— Насколько я поняла, лента уже была на нескольких кинофестивалях?

— Да, фильм уже принял участие в 8 или 9 фестивалях, в том числе в Ирландии, Сербии, Канаде, США, Японии. У нас сейчас две премии — «За лучший художественный вклад» на фестивале в Токио и награда в Дублине.

— Как прошел показ в Лондоне перед выходом в широкий прокат?

— Была красная дорожка, очень много приглашенных звезд, представителей фэшн-индустрии, актеров, режиссеров. Естественно, Рэйф Файнс, все продюсеры, сценарист, композитор. Были актеры — Луис Хоффман, Анна Поликарпова.

— У вас есть еще предложения сняться в кино?

— Есть, сейчас идет обсуждение этих предложений.

— То есть кино из своей жизни вы не исключаете?

— Не исключаю. Мне это интересно. Рэйф Файнс дал мне толчок, второе дыхание, которое помогает дальше жить. Потому что что такое артист балета? Это работа до 38 лет, а дальше делай что хочешь. Сейчас надо много работать, делать то, что ты должен делать. Я это понимаю еще и благодаря моему кинематографическому «папе».

Рэйф Файнс представляет фильм «Нуреев. Белый ворон». Фото vk.com/aflesh19

«Рэйф хочет увидеть меня в спектакле»

— Файнс вас благословил?

— Да, и я ему очень благодарен. Он благословил меня на то, чтобы я двигался вперед.

— Есть ли варианты сделать красивую премьеру вашего фильма в Казани? Все же вы солист нашего театра.

— Я это понимаю, я многого добился в этом театре и много чего сюда вложил. Но кино — это другое. Это другие деньги. Рэйф, например, очень хотел бы увидеть меня в спектакле. Но чтобы премьера фильма прошла еще и в Казани, звезды должны сложиться. Я не исключаю, возможно, это и произойдет.

— Как на вас повлияли съемки? Олег Ивенко в первый съемочный день и Олег Ивенко, который сейчас представляет фильм на фестивалях? — это разные люди?

— Кино — это совсем другой мир, но голова от этого у меня не кружится, и слава Богу. Очевидно, не зря я в свое время изучал психологию. Да, это два разных человека. Первый — это молодой человек, который живет театром и хочет танцевать все время, он закрыт от внешнего мира. Я был открыт только для театра, и больше ничего. У меня были какие-то идеи, но нужен был толчок, чтобы они начали воплощаться. Второй человек — он сейчас верит в свои амбиции и знает, что они могут реализоваться, он доверяет своему внутреннему «я», хочет правильно выстроить свою личность и показать миру, что балет может быть немного и другой. Рэйф Файнс вложил в меня и свою веру, и свои эмоции, и свое вдохновение. Он — большой пример для меня. Он не ограничился лондонскими премьерами, начал изучать русский язык, ему близка русская культура. Не зря он работал с Верой Глаголевой. Конечно, я сейчас совсем другой — другие амбиции, другие энергетические посылы.

«Рэйф Файнс вложил в меня и свою веру, и свои эмоции, и свое вдохновение. Он — большой пример для меня». Фото loveradio.ru

«Я мало что знал о Нуриеве»

— Когда вы начинали сниматься в фильме, много ли вы знали о Нуриеве?

— Подготовка к съемкам шла год, так что когда начал сниматься, знал уже многое. А вот когда мне поступило предложение сниматься, тогда знал совсем немного — что это знаменитый танцовщик, что он бунтарь — и все. Знал про его побег на Запад. Но потом, когда начал изучать материалы, я увидел что-то невероятное. У каждого человека, неважно, кто он, в жизни есть трогательные истории, по которым можно снять фильм. Такие истории есть и у Нуриева, в его жизни много что происходило. Для меня Нуриев стал просто открытием, даже его умение закрываться от внешнего мира. Ну вот, например, он никогда не платил за себя в ресторане. Он просто вставал и уходил, а его друзьям приходилось расплачиваться.

— Да, такие фишки у него были.

— И мне стало интересно: а могу я так же сделать? Я пришел в ресторан со своей девушкой и решил, что мы тоже уйдем, не расплатившись. Это был эксперимент. Мы ушли, и никто нас не остановил. Более того, через неделю я пришел в тот же ресторан и, конечно, уже заплатил за обед.

— То есть это был такой психологический опыт — вживания в образ?

— Да. Мне было интересно, я хотел испытать его эмоции. Нуриев жил эмоциями, он каждую минуту чувствовал, что живет. Он не мог сидеть просто так, ему все время надо было что-то делать. Если не было спектакля, это могла быть вечеринка, интересная книжка, что-то еще. После работы над этой ролью я начал очень много читать.

— Кто-то из друзей Нуриева или коллег уже видел ваш фильм?

— Видел Михаил Барышников, фильм ему понравился. Он помогал в создании фильма, консультировал Рэйфа.

Кадр из фильма «Нуреев. Белый ворон». Фото film.ru

«Хочу провести фестиваль в Казани»

— Было бы интересно узнать о тех проектах, которые вы делаете в Казани.

— Есть моя школа. В ней мы учим и взрослых, и детей. Неважно, какой возраст у человека, в любом возрасте можно научиться танцевать. Конечно, я не говорю, что вы сможете танцевать на профессиональной сцене, но танцевать и чувствовать себя более раскрепощенным — это вы сможете. Мы подтягиваем тело взрослых людей, иногда приходят с «нестройным» телом, и мы работаем, чтобы привести его в порядок. Мне в этой работе помогают мои коллеги из театра, помогают ребята, которые занимаются художественной гимнастикой. Это все мои помощники, очень профессиональные люди, я подхожу к их подбору очень основательно. Потому что не всякий, кто хорошо танцует в театре, может преподавать. Сам я люблю вести индивидуальные занятия, я их разрабатываю под конкретного человека. Кроме этого, мы под конкретного человека разрабатываем и систему питания.

— А ваш фестиваль?

— Да, есть фестиваль. Сейчас мы хотим провести его совместно с министерством культуры республики. Пока все немного пробуксовывает, и я огорчен. Но я знаю, что этот проект все равно будет жить, у меня уже есть планы и на четвертый, и на пятый фестивали. А третий уже готов, просто надо назначить дату его проведения. Я собираюсь пригласить на него наших ребят, которые танцуют в Европе, чтобы они показали свой класс. Они любят Казань и, конечно, сюда приедут. Но пока ситуация с Минкультом непонятная. Если нам откажутся помогать, то, поверьте, я найду инвесторов. Мы в таком случае будем делать фестиваль уже не в Казани — в Санкт-Петербурге или Москве.

— Каковы ваши планы на работу в казанском театре?

— Я хочу станцевать много партий, я сейчас танцую иначе, я возмужал и смотрюсь на сцене по-другому. Надо развиваться, делать это в одном театре трудно, сейчас время другое, сейчас надо танцевать везде. Я бы хотел станцевать Армана в «Даме с камелиями», Красса в «Спартаке». Надо менять амплуа и танцевать что-то более драматическое.

«Я хочу станцевать много партий, я сейчас танцую иначе, я возмужал и смотрюсь на сцене по-другому. Надо развиваться, делать это в одном театре трудно, сейчас время другое, сейчас надо танцевать везде». Фото idel-tat.ru

— Но с Казанью вы порывать не собираетесь?

— Нет, Казань — это моя база, здесь делают все необходимое, чтобы мне было комфортно, надеюсь, и дальше так будет. Руководитель балетной труппы Владимир Яковлев всегда по возможности отпускал меня на пробы. Что касается директора театра Рауфаля Сабировича Мухаметзянова, то я восхищаюсь, какой он театральный менеджер, как он четко выстроил работу нашего театра. С него же надо брать пример.

— Есть контракты с другими театрами?

— Сейчас идут переговоры о том, что я должен попасть в Фонд Нуриева и быть одним из его представителей.