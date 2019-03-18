Хотел «выслужиться»: в Казани судят чиновника за выписку фиктивных штрафов

Сотрудник администрации Кировского и Московского районов Олег Сайдашев подделал 27 протоколов об административном правонарушении

В понедельник в Кировском районном суде началось рассмотрение дела Олега Сайдашева, главного специалиста отдела по общественной безопасности в администрации Кировского и Московского районов. Он выписывал фиктивные штрафы от 3000 до 3600 рублей в отношении одного и того же предпринимателя в течение апреля — сентября прошлого года. Правда, сам предприниматель о штрафах, которых за это время накопилось на 80 тыс. рублей с лишним, узнал только от следователей. Подробности — в материале «Реального времени».

«Зарплата — 19 тыс. рублей»

Сайдашеву — 37 лет, он родился и живет в Казани с женой и двумя несовершеннолетними детьми. В ответ на уточняющие вопросы судьи он сообщил, что имеет высшее юридическое образование и получает 19 тыс. рублей в месяц, работая главным специалистом отдела по вопросам общественной безопасности администрации Кировского и Московского районов исполкома Казани.

Серьезных заболеваний ни у него, ни у родственников нет, продолжил обвиняемый. По данным источников «Реального времени», несовершеннолетние дети и явка с повинной в случае Сайдашева являются единственными смягчающими наказание обстоятельствами.

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и ряде случаев служебного подлога. Производство по делу началось 5 февраля.

На заседание потерпевший — предприниматель Вячеслав Близнюк — не явился.

Ходатайство о разрешении рассмотреть уголовное дело без потерпевшего суд удовлетворил, после чего гособвинитель — зампрокурора Кировского района Казани Светлана Белова начала зачитывать обвинительное заключение: «Сайдашев Олег Валерьевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 285, а также ряда эпизодов, предусмотренных частью 2 ст. 292 УК РФ, — по подсчету гособвинения, их 27».

Сайдашев имеет высшее юридическое образование и получает 19 тыс. рублей в месяц, работая главным специалистом отдела по вопросам общественной безопасности администрации Кировского и Московского районов исполкома Казани. Фото wikipedia.org



Должность главного специалиста Сайдашев получил 10 августа 2016 года, сообщила суду Белова. Он работал в общественном пункте охраны порядка ОП №3 «Зареченский».

Первый эпизод был не позднее апреля прошлого года (более точную дату следствие не установило). Сайдашев «с целью создания видимости добросовестного исполнения своих должностных обязанностей», пытаясь «выслужиться перед своим руководством», внес в протокол об административном правонарушении от 28 февраля 2018 года заведомо ложные сведения о том, что Близнюк торговал в неположенном месте, продолжила зачитывать Белова. Административная комиссия выписала потерпевшему штраф за нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 3.2 КоАП РТ, в 3000 рублей.

Следующий протокол, обозначенный в обвинительном заключении, — от 3 апреля. Наказание то же — штраф в 3000 рублей, выписанный административной комиссией по ч. 1 той же статьи кодекса. Протокол от 5 апреля уже повлек за собой штраф по ч. 2 ст. 3.2 КоАП РТ — 3100 рублей. Каждый из 27 штрафов не превышал 3600 рублей, однако общий их размер — более 80 тыс. рублей.

За 1,5 часа заседания сторона гособвинения успела прочитать лишь половину заключения.

Звонки с просьбой о «помощи»

По сведениям источников «Реального времени» в правоохранительных органах, версия происходившего от Близнюка такова: он торговал продуктами питания из своего автомобиля марки «Газель» без статуса ИП и разрешения на уличную торговлю с лета 2017 года. Тогда же к нему подошел Сайдашев и, сообщив, что на этом месте торговать запрещено, составил протокол об административном правонарушении, который Близнюк подписал. Он продолжил торговать, и несколько раз Сайдашев подходил и составлял и другие протоколы, потерпевший их подписывал.

О том, что Сайдашев продолжил составлять протоколы и подписывал их от имени Близнюка без его участия, ему сообщили следователи, как и общую сумму «штрафов» — более 80 тыс. рублей. Оплачивать их потерпевший, по данным наших источников, отказывается. Кроме того, уже с 2018 года Близнюк привлекал к продаже других лиц, а сам занимался грузоперевозками, то есть в течение 2018 года штрафы должны были выписываться уже на других торговцев.

С того же времени Сайдашева потерпевший не видел, но получал от него несколько телефонных звонков с просьбой подписать фиктивные протоколы, также отметил наш источник. В ответ на такие просьбы Близнюк отказывался, поэтому Сайдашеву пришлось прибегнуть к крайним мерам в попытках выслужиться перед начальством — подделать протоколы.

Рассмотрение дела продолжится 10 апреля, возможно, уже с участием Близнюка.