Мост, новые ФАПы, спортобъекты и растущий туристический поток: Крым наш — 5 лет

Подводные камни программы самозанятости, разрушающиеся школы и зеленодольцы, не желающие покидать аварийные дома — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Что уже изменилось в Крыму за 5 лет и каких еще перемен ждут в Бахчисарайском районе, что не так с программой самозанятости в России, почему зеленодольцы продолжают бороться за свои аварийные квартиры, а в разрушающиеся школы и детские сады продолжают водить детей? Об этом — в очередном обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».



Крым наш — 5 лет

На минувшей неделе исполнилось ровно 5 лет с того момента, как Республика Крым, в свое время царским жестом первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева включенная в состав Украинской ССР, вернулась в состав России. Референдум, что бы там ни говорили зарубежные злопыхатели, наглядно продемонстрировал волю народа. И все минувшие с момента воссоединения годы страна активно помогает восстановлению экономики полуострова. Один только Крымский мост, связавший его с большой Россией, чего стоит. Плюс создание независимой энергетики, водоснабжения, решение вопросов снабжения.

Татарстан одним из первых предложил свою помощь в этих процессах и взял шефство над братским Бахчисарайским районом. Откликнулся, когда Крым попал под украинскую экономическую блокаду, активно помогает строиться. В бахчисарайских селах открываются новые ФАПы, ветеринарные пункты и спортивные объекты. Как говорят сами местные жители — Крым оживает после долгой спячки. Как это происходит, увидел корреспондент программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Многое еще предстоит сделать: восстановить и построить новые дороги, помочь в развитии сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства. Работа в этом направлении ведется, и вполне успешно. И понятно, что заметившим перемены местным жителям уже есть с чем сравнивать и к чему стремиться. А еще необходимо активнее развивать туристическую инфраструктуру. Места с богатой историей и красивейшей природой притягивают все больше туристов. В том числе и из Татарстана.

Проблемам реализации федерального проекта «Десятилетка самозанятости» был посвящен недавний Совет по предпринимательству при президенте Татарстана. Фото Рината Назметдинова



Проблемы программы самозанятости

Проблемам реализации федерального проекта «Десятилетка самозанятости» был посвящен недавний Совет по предпринимательству при президенте Татарстана. Причем именно проблемам.

Татарстан — один из четырех пилотных регионов страны, где сегодня тестируется эта программа. Еще три — это Москва, Московская и Калужская области. Уже сейчас понятно, что предложение Федеральной налоговой службы запустить проект по всей стране с осени этого года — преждевременно. Есть вероятность, что и стремление Минэкономразвития запустить проект с федеральным размахом с 2020 года — тоже несколько поспешно. Ряд выявленных сложностей до сих пор не решен, есть несогласованность между службами, обнаружились необоснованные и избыточные требования к самозанятым. Когда и как удастся распутать этот клубок проблем, пыталась разобраться Светлана Спирина.

Чиста перед налоговой, но в тени перед Роспотребнадзором одна из самых храбрых предпринимательниц республики. Самозанятой Зульфия Файзрахманова стала в Татарстане в числе первых. Домашний кондитер заплатила первые 600 рублей налога и уже питала надежды, что сможет официально баловать домашними тортиками земляков, но… оказалось, что квартира, в которой она живет и пытается работать, не соответствует требованиям и нормам СанПиН. Журналист ознакомилась с требованиями и пришла к выводу, что для того, чтобы удовлетворить требования закона, кондитера проще просто переселить на кондитерскую фабрику. А если нет, то вслед за увеличением размера стола и числа самих столов, закупкой целого набора спецоборудования придется еще и стены квартиры раздвигать.

А еще нужно получить документы о соответствии вкусностей, изготовленных в домашних условиях, нормам безопасности. Расценки на лабораторные исследования впечатляют: проверка губадии — 18 тыс. рублей, шоколадного торта — 10 тыс., домашнего зефира — 7 тысяч. Каждого наименования продукта предоставить на исследование по два экземпляра. Если по пожеланию клиента что-то поменяете в рецептуре, например исключите из губадии изюм — значит, это будет уже другой продукт и его нужно исследовать отдельно.

В недавнем прошлом главный санитарный врач страны, а сегодня депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, приехавший на совет, неожиданно встал на сторону предпринимателей. Он пообещал лично подключиться к созданию новых правил — специально для самозанятых, как в свое время откорректировали требования для частных пекарен.

Геннадий Онищенко, приехавший на совет, неожиданно встал на сторону предпринимателей. Фото Рината Назметдинова



Впрочем, это далеко не все проблемы: бизнес до конца не понимает — как строить трудовые отношения с самозанятыми. Есть риск того, что сама система окажется слишком сложной и люди не захотят такой мороки. Самозанятых волнует и то, что отсутствие особого статуса ставит под угрозу денежные расчеты. Банки, оценив активность клиента, числящегося физическим лицом, могут до поры просто заблокировать счет и самого самозанятого, и компании, с которой он сотрудничает. Возникло предложение — присваивать самозанятым специальный код, но для этого нужно решение Центробанка. Еще вопрос: может ли самозанятый участвовать в конкурсах на госзакупки, и если да, то как? Вопросов пока больше, чем ответов.



Аварийное жилье Зеленодольска: переселяться хотят не все

В Зеленодольске аварийными признаны 190 домов. Для сравнительно небольшого города республики это много. Как показало обследование, износ старого жилищного фонда достигает 70%. Специалисты уверены: жить в таких зданиях опасно. А люди выходят на митинги и не хотят покидать привычные квартиры. Почему? Ответ на этот вопрос искал Дмитрий Аринин.

Переселение людей из жилья, признанного аварийным, в благоустроенные современные квартиры — масштабная программа, реализуемая в Татарстане. На нее в республике выделено более 5 млрд рублей, и новоселье отпраздновали уже свыше 20 тыс. семей. То есть — большинство. Тех, кто уже перевез свои вещи и освоился на новом месте, посетили журналисты программы «7 дней». Что важно: люди явно гордятся новыми квадратными метрами и полученным уютом, но… на столь важный шаг отважились не все.

Только в Зеленодольске в работе у судебных приставов 134 исполнительных листа на переселение. 84 семьи продолжают упорствовать, не желая брать ипотеку на разницу между компенсацией за свое старое, разрушающееся жилье и квартирой в новостройке. Часто на многоквартирный дом таких упорствующих — две-три семьи, а то и вовсе одна. Они выходят на митинги, а к ним приходят судебные приставы. Уведомление — последнее предупреждение, затем штраф и принудительный переезд. В новую квартиру. Причем у аварийщиков есть выбор — совсем не обязательно оставаться в Зеленодольске. Если есть желание, квадратные метры можно получить и в Казани — например, в микрорайоне «Салават купере». А для тех, кому и социальная ипотека не по карману, готовится федеральный законопроект, согласно которому можно будет рассчитывать на дополнительные льготы.

10 марта в Чувашии произошло частичное обрушение сельской школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». Фото: МЧС РФ



Обошлось без жертв

10 марта в соседней Чувашии произошло частичное обрушение сельской школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». Успокаивает лишь то, что обошлось без жертв. Повезло — был выходной, школьники не учились. Не оказалось детей и в детском саду в селе Танайка, что в Елабужском районе Татарстана. А до беды было рукой подать: в туалете второго этажа обвалилась балка. На грани обрушения общеобразовательная школа в поселке Васильево, что в Зеленодольском районе республики. И сигналов о том, что образовательные учреждения вот-вот начнут сыпаться, в Общероссийский народный фронт поступает все больше: кроме уже прозвучавших Зеленодольского и Елабужского районов, есть обращения из Рыбно-Слободского, Кукморского, Атнинского, Мамадышского, Дрожжановского, Ютазинского, Кайбицкого, Бавлинского и Агрызского районов. Сергей Темляков увидел все собственными глазами.

— Село Танайка, Елабужский район. Масштабы ЧП видны невооруженным глазом. На окнах детского сада подпорки, в стене зияют дыры, — сообщил он с места первой остановки.

Детей в садик, построенный 41 год назад, водить продолжают, несмотря ни на что. Деваться некуда — старшему поколению нужно работать. Правда, родителям рекомендовали забрать из сада вещи детей. На камеру, впрочем, общаться с журналистом не согласился никто — ни родители, ни сотрудники детсада. И внутрь ДОУ, чтобы оценить масштабы разрушений, попасть съемочной группе не удалось. Начальник управления образования района пояснил, что заботятся о безопасности журналистов — возможна аварийная ситуация. То есть журналистам нельзя, а персоналу детсада и детям — можно. Она же рассказала, что начавшую рассыпаться стену (несущую) демонтировали. К концу недели, то есть уже после приезда съемочной группы, стало известно о том, что специалисты «Татинвестгражданпроекта» обследовали здание и вынесли решение «о возможности эксплуатации при выполнении необходимых работ». Сейчас в районе ищут подрядчиков, чтобы успеть все отремонтировать и снова открыть ДОУ к лету, а ребятишек родителям рекомендовали пока водить в соседнюю школу, где несколько классов временно приспособили для дошколят.

В поселке Васильево Зеленодольского района тоже проблем хватает: в туалетах нет воды, электропроводка (еще советских времен) на грани короткого замыкания, травмоопасные лестницы, партам и мебели в целом по 15 и более лет, оконные рамы прогнили, двери облезли, крыша протекает, в классах — холодно. А в республиканскую программу капремонта образовательное учреждение, несмотря на почтенный (35 лет) возраст, не включают. Чтобы школу привести в надлежащий вид, согласно оценке, нужно около 100 млн рублей. Район столько выделить не может, а в республиканскую программу попасть не удается: в прошлом году было рано, так как возраст не позволял, а в этом — уже поздно, так как район в республиканский бюджет подал заявку на ремонт не школы, а четырех детских садов.

В Татарстане программа капитального ремонта образовательных учреждений действует с 2012 года. Приведены в должное состояние уже 1 048 объектов. Фото prokazan.ru



В селе Кукеево Рыбно-Слободского района в школе туалета и вовсе нет. Он рядом. Деревянный и неотапливаемый. Обустроить санузел внутри здания планируют — когда до школы, наконец, дойдет очередь на ремонт. Обещают все сделать уже четвертый год.

В Татарстане программа капитального ремонта образовательных учреждений действует с 2012 года. Приведены в должное состояние уже 1 048 объектов на общую сумму 17 с лишним млрд рублей. В Народном фронте сейчас работают над тем, чтобы выявить все проблемные школы и детские сады республики, до которых программа пока еще не добралась. А заодно пытаются понять: каким образом муниципалитеты формируют перечень объектов, подлежащих капремонту, если до сих пор встречаются такие вопиющие факты. Причем далеко не единичные.

Дарующие надежду

В 2011 году в казанских РКБ и МКДЦ были проведены первые операции по пересадке сердца и печени. В этом году только пересадок печени планируют провести десять. 14 человек ждут донорские сердца. Журналист программы «7 дней» побывала в медучреждениях и пообщалась с врачами, дарующими надежду на вторую жизнь тем, кто был безнадежно болен, и узнала истории тех, кто сегодня уже успешно перенес сложные операции и скоро вернется к родным и нормальной жизни.

Операции, которые стоят сотни тысяч, а то и миллионы рублей, в медицинских центрах столицы Татарстана делают бесплатно. Могли бы делать и больше, чем сейчас, но сдерживающим фактором является нехватка донорских органов.

Гузель Яхина — книга вторая

Во второй части эксклюзивного интервью с Гузелью Яхиной, автором романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», журналист программы «7 дней» Михаил Любимов, как и обещал, немного приоткрыл дверь в личный мир писательницы. Он вновь побывал в Богатых Сабах, где наша современница, получившая творческое признание практически по всему миру, провела немалую часть детства, и узнал, что книги, что она подарила местной библиотеке, в буквальном смысле зачитаны до дыр. И даже в таком состоянии выловить их, чтобы прочитать — большая удача.

Гузель о личном говорить не любит. По крайней мере, настолько рано.Фото Романа Хасаева

А в Казани удалось найти дом, где родилась и выросла Гузель. А еще Михаил смог заглянуть в личный фотоархив Яхиной и подарил зрителям возможность увидеть ее детские фото. Он узнал также, что Гузель всегда хотела поступить во ВГИК, но решилась пойти в школу кино лишь в 2013-м. И именно там начала писать свой первый роман, причем сразу как киносценарий.

То, что из-под пера Яхиной выходит не просто роман, а произведение, которое будут читать по всему миру, сразу поняла Елена Шубина, к которой Гузель пришла в 2015-м году. За это время Шубина стала для писателя не просто издателем, но и другом, куратором и даже психотерапевтом. С замыслом второй книги Гузель тоже пришла сюда. А сейчас, возможно, уже начинает рождаться и третье произведение. Но это пока — слишком личное. А Гузель о личном говорить не любит. По крайней мере, настолько рано.

Увидеть эти сюжеты можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 18 марта в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.