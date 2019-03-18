Мост, новые ФАПы, спортобъекты и растущий туристический поток: Крым наш — 5 лет
Подводные камни программы самозанятости, разрушающиеся школы и зеленодольцы, не желающие покидать аварийные дома — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ
Что уже изменилось в Крыму за 5 лет и каких еще перемен ждут в Бахчисарайском районе, что не так с программой самозанятости в России, почему зеленодольцы продолжают бороться за свои аварийные квартиры, а в разрушающиеся школы и детские сады продолжают водить детей? Об этом — в очередном обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».
Крым наш — 5 лет
На минувшей неделе исполнилось ровно 5 лет с того момента, как Республика Крым, в свое время царским жестом первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева включенная в состав Украинской ССР, вернулась в состав России. Референдум, что бы там ни говорили зарубежные злопыхатели, наглядно продемонстрировал волю народа. И все минувшие с момента воссоединения годы страна активно помогает восстановлению экономики полуострова. Один только Крымский мост, связавший его с большой Россией, чего стоит. Плюс создание независимой энергетики, водоснабжения, решение вопросов снабжения.
Татарстан одним из первых предложил свою помощь в этих процессах и взял шефство над братским Бахчисарайским районом. Откликнулся, когда Крым попал под украинскую экономическую блокаду, активно помогает строиться. В бахчисарайских селах открываются новые ФАПы, ветеринарные пункты и спортивные объекты. Как говорят сами местные жители — Крым оживает после долгой спячки. Как это происходит, увидел корреспондент программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.
Многое еще предстоит сделать: восстановить и построить новые дороги, помочь в развитии сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства. Работа в этом направлении ведется, и вполне успешно. И понятно, что заметившим перемены местным жителям уже есть с чем сравнивать и к чему стремиться. А еще необходимо активнее развивать туристическую инфраструктуру. Места с богатой историей и красивейшей природой притягивают все больше туристов. В том числе и из Татарстана.
Проблемы программы самозанятости
Проблемам реализации федерального проекта «Десятилетка самозанятости» был посвящен недавний Совет по предпринимательству при президенте Татарстана. Причем именно проблемам.
Татарстан — один из четырех пилотных регионов страны, где сегодня тестируется эта программа. Еще три — это Москва, Московская и Калужская области. Уже сейчас понятно, что предложение Федеральной налоговой службы запустить проект по всей стране с осени этого года — преждевременно. Есть вероятность, что и стремление Минэкономразвития запустить проект с федеральным размахом с 2020 года — тоже несколько поспешно. Ряд выявленных сложностей до сих пор не решен, есть несогласованность между службами, обнаружились необоснованные и избыточные требования к самозанятым. Когда и как удастся распутать этот клубок проблем, пыталась разобраться Светлана Спирина.
Чиста перед налоговой, но в тени перед Роспотребнадзором одна из самых храбрых предпринимательниц республики. Самозанятой Зульфия Файзрахманова стала в Татарстане в числе первых. Домашний кондитер заплатила первые 600 рублей налога и уже питала надежды, что сможет официально баловать домашними тортиками земляков, но… оказалось, что квартира, в которой она живет и пытается работать, не соответствует требованиям и нормам СанПиН. Журналист ознакомилась с требованиями и пришла к выводу, что для того, чтобы удовлетворить требования закона, кондитера проще просто переселить на кондитерскую фабрику. А если нет, то вслед за увеличением размера стола и числа самих столов, закупкой целого набора спецоборудования придется еще и стены квартиры раздвигать.
А еще нужно получить документы о соответствии вкусностей, изготовленных в домашних условиях, нормам безопасности. Расценки на лабораторные исследования впечатляют: проверка губадии — 18 тыс. рублей, шоколадного торта — 10 тыс., домашнего зефира — 7 тысяч. Каждого наименования продукта предоставить на исследование по два экземпляра. Если по пожеланию клиента что-то поменяете в рецептуре, например исключите из губадии изюм — значит, это будет уже другой продукт и его нужно исследовать отдельно.
В недавнем прошлом главный санитарный врач страны, а сегодня депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, приехавший на совет, неожиданно встал на сторону предпринимателей. Он пообещал лично подключиться к созданию новых правил — специально для самозанятых, как в свое время откорректировали требования для частных пекарен.
Впрочем, это далеко не все проблемы: бизнес до конца не понимает — как строить трудовые отношения с самозанятыми. Есть риск того, что сама система окажется слишком сложной и люди не захотят такой мороки. Самозанятых волнует и то, что отсутствие особого статуса ставит под угрозу денежные расчеты. Банки, оценив активность клиента, числящегося физическим лицом, могут до поры просто заблокировать счет и самого самозанятого, и компании, с которой он сотрудничает. Возникло предложение — присваивать самозанятым специальный код, но для этого нужно решение Центробанка. Еще вопрос: может ли самозанятый участвовать в конкурсах на госзакупки, и если да, то как? Вопросов пока больше, чем ответов.
Аварийное жилье Зеленодольска: переселяться хотят не все
В Зеленодольске аварийными признаны 190 домов. Для сравнительно небольшого города республики это много. Как показало обследование, износ старого жилищного фонда достигает 70%. Специалисты уверены: жить в таких зданиях опасно. А люди выходят на митинги и не хотят покидать привычные квартиры. Почему? Ответ на этот вопрос искал Дмитрий Аринин.
Переселение людей из жилья, признанного аварийным, в благоустроенные современные квартиры — масштабная программа, реализуемая в Татарстане. На нее в республике выделено более 5 млрд рублей, и новоселье отпраздновали уже свыше 20 тыс. семей. То есть — большинство. Тех, кто уже перевез свои вещи и освоился на новом месте, посетили журналисты программы «7 дней». Что важно: люди явно гордятся новыми квадратными метрами и полученным уютом, но… на столь важный шаг отважились не все.
Только в Зеленодольске в работе у судебных приставов 134 исполнительных листа на переселение. 84 семьи продолжают упорствовать, не желая брать ипотеку на разницу между компенсацией за свое старое, разрушающееся жилье и квартирой в новостройке. Часто на многоквартирный дом таких упорствующих — две-три семьи, а то и вовсе одна. Они выходят на митинги, а к ним приходят судебные приставы. Уведомление — последнее предупреждение, затем штраф и принудительный переезд. В новую квартиру. Причем у аварийщиков есть выбор — совсем не обязательно оставаться в Зеленодольске. Если есть желание, квадратные метры можно получить и в Казани — например, в микрорайоне «Салават купере». А для тех, кому и социальная ипотека не по карману, готовится федеральный законопроект, согласно которому можно будет рассчитывать на дополнительные льготы.
Обошлось без жертв
10 марта в соседней Чувашии произошло частичное обрушение сельской школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». Успокаивает лишь то, что обошлось без жертв. Повезло — был выходной, школьники не учились. Не оказалось детей и в детском саду в селе Танайка, что в Елабужском районе Татарстана. А до беды было рукой подать: в туалете второго этажа обвалилась балка. На грани обрушения общеобразовательная школа в поселке Васильево, что в Зеленодольском районе республики. И сигналов о том, что образовательные учреждения вот-вот начнут сыпаться, в Общероссийский народный фронт поступает все больше: кроме уже прозвучавших Зеленодольского и Елабужского районов, есть обращения из Рыбно-Слободского, Кукморского, Атнинского, Мамадышского, Дрожжановского, Ютазинского, Кайбицкого, Бавлинского и Агрызского районов. Сергей Темляков увидел все собственными глазами.
— Село Танайка, Елабужский район. Масштабы ЧП видны невооруженным глазом. На окнах детского сада подпорки, в стене зияют дыры, — сообщил он с места первой остановки.
Детей в садик, построенный 41 год назад, водить продолжают, несмотря ни на что. Деваться некуда — старшему поколению нужно работать. Правда, родителям рекомендовали забрать из сада вещи детей. На камеру, впрочем, общаться с журналистом не согласился никто — ни родители, ни сотрудники детсада. И внутрь ДОУ, чтобы оценить масштабы разрушений, попасть съемочной группе не удалось. Начальник управления образования района пояснил, что заботятся о безопасности журналистов — возможна аварийная ситуация. То есть журналистам нельзя, а персоналу детсада и детям — можно. Она же рассказала, что начавшую рассыпаться стену (несущую) демонтировали. К концу недели, то есть уже после приезда съемочной группы, стало известно о том, что специалисты «Татинвестгражданпроекта» обследовали здание и вынесли решение «о возможности эксплуатации при выполнении необходимых работ». Сейчас в районе ищут подрядчиков, чтобы успеть все отремонтировать и снова открыть ДОУ к лету, а ребятишек родителям рекомендовали пока водить в соседнюю школу, где несколько классов временно приспособили для дошколят.
В поселке Васильево Зеленодольского района тоже проблем хватает: в туалетах нет воды, электропроводка (еще советских времен) на грани короткого замыкания, травмоопасные лестницы, партам и мебели в целом по 15 и более лет, оконные рамы прогнили, двери облезли, крыша протекает, в классах — холодно. А в республиканскую программу капремонта образовательное учреждение, несмотря на почтенный (35 лет) возраст, не включают. Чтобы школу привести в надлежащий вид, согласно оценке, нужно около 100 млн рублей. Район столько выделить не может, а в республиканскую программу попасть не удается: в прошлом году было рано, так как возраст не позволял, а в этом — уже поздно, так как район в республиканский бюджет подал заявку на ремонт не школы, а четырех детских садов.
В селе Кукеево Рыбно-Слободского района в школе туалета и вовсе нет. Он рядом. Деревянный и неотапливаемый. Обустроить санузел внутри здания планируют — когда до школы, наконец, дойдет очередь на ремонт. Обещают все сделать уже четвертый год.
В Татарстане программа капитального ремонта образовательных учреждений действует с 2012 года. Приведены в должное состояние уже 1 048 объектов на общую сумму 17 с лишним млрд рублей. В Народном фронте сейчас работают над тем, чтобы выявить все проблемные школы и детские сады республики, до которых программа пока еще не добралась. А заодно пытаются понять: каким образом муниципалитеты формируют перечень объектов, подлежащих капремонту, если до сих пор встречаются такие вопиющие факты. Причем далеко не единичные.
Дарующие надежду
В 2011 году в казанских РКБ и МКДЦ были проведены первые операции по пересадке сердца и печени. В этом году только пересадок печени планируют провести десять. 14 человек ждут донорские сердца. Журналист программы «7 дней» побывала в медучреждениях и пообщалась с врачами, дарующими надежду на вторую жизнь тем, кто был безнадежно болен, и узнала истории тех, кто сегодня уже успешно перенес сложные операции и скоро вернется к родным и нормальной жизни.
Операции, которые стоят сотни тысяч, а то и миллионы рублей, в медицинских центрах столицы Татарстана делают бесплатно. Могли бы делать и больше, чем сейчас, но сдерживающим фактором является нехватка донорских органов.
Гузель Яхина — книга вторая
Во второй части эксклюзивного интервью с Гузелью Яхиной, автором романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», журналист программы «7 дней» Михаил Любимов, как и обещал, немного приоткрыл дверь в личный мир писательницы. Он вновь побывал в Богатых Сабах, где наша современница, получившая творческое признание практически по всему миру, провела немалую часть детства, и узнал, что книги, что она подарила местной библиотеке, в буквальном смысле зачитаны до дыр. И даже в таком состоянии выловить их, чтобы прочитать — большая удача.
А в Казани удалось найти дом, где родилась и выросла Гузель. А еще Михаил смог заглянуть в личный фотоархив Яхиной и подарил зрителям возможность увидеть ее детские фото. Он узнал также, что Гузель всегда хотела поступить во ВГИК, но решилась пойти в школу кино лишь в 2013-м. И именно там начала писать свой первый роман, причем сразу как киносценарий.
То, что из-под пера Яхиной выходит не просто роман, а произведение, которое будут читать по всему миру, сразу поняла Елена Шубина, к которой Гузель пришла в 2015-м году. За это время Шубина стала для писателя не просто издателем, но и другом, куратором и даже психотерапевтом. С замыслом второй книги Гузель тоже пришла сюда. А сейчас, возможно, уже начинает рождаться и третье произведение. Но это пока — слишком личное. А Гузель о личном говорить не любит. По крайней мере, настолько рано.
Увидеть эти сюжеты можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 18 марта в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.
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