Ильдар Ибрагимов: «Артемьеву есть над чем работать. Потенциал у него огромный»

Казань дождалась первого в своей истории чемпиона мира по шахматам

В Астане завершился командный чемпионат мира по шахматам. Мужская сборная России одержала на нем убедительную победу, набрав 16 очков и опередив серебряного призера — Англию — на три балла. Настоящим лидером команды и открытием этого турнира стал 21-летний казанский гроссмейстер Владислав Артемьев, набравший 6,5 очка из 8 возможных. Уже нынешней весной он примет участие в командном чемпионате России в составе казанской «Ладьи». Капитан «Ладьи» и исполнительный директор республиканской федерации шахмат Ильдар Ибрагимов поделился с «Реальным временем» подробностями чемпионата мира, охарактеризовал выступление Артемьева, рассказал об отношении шахматных эмигрантов к России и анонсировал проведение этим летом в Казани турнира претенденток на шахматную корону.

«По дебютам Артемьев напоминает Карлсена»

— Ильдар Рифкатович, поздравляем шахматную Казань с первым в ее истории чемпионом мира. Хотя в день, когда мы договаривались об этом интервью, я высказал увереность в нашей досрочной победе, а вы оценивали текущую позицию со шведами, дословно, — «все сложно».

— Так и было. Когда вы звонили, у Сергея Карякина на первой доске уже вырисовывалась ничья после выхода из дебюта, Александр Грищук играл на три итога: он пожертвовал пешку, создалась острая позиция, которая могла привести к чему угодно — победе, ничьей, поражению. У Дмитрия Андрейкина в какой-то момент вообще сложилась опасная ситуация, когда он прошел мимо сильного продолжения с выигрышем пешки. Казалось, что Андрейкину самое время задумываться о спасении и форсировании ничьи. У Владислава позиция была поприятнее, но ничего особенного. В итоге по позиции счет на тот момент вырисовывался где-то — 2,5:1,5 в пользу Швеции.

— У меня, как у непрофессионала шахмат, уверенность в победе заключалась в знании спорта, когда класс в конечном итоге дает о себе знать. «Все сложно» — это обычная для встреч аутсайдера и фаворита ситуация, когда у обоих возникают какие-то шансы, но пользуется ими более сильный и мастеровитый соперник.

— Ну, победа сборной России над Швецией всем казалась очевидной, в этом нет сомнений, но спорт тем и интересен, что порой он преподносит сенсации, которые были и на этом чемпионате мира (победа Швеции над Азербайджаном, ничья Египта с Китаем, — прим. ред.). Споткнись мы на Швеции, в последнем туре выходили бы расстроенными на Индию, и все было бы на нервах. А так получилось просто замечательно.

Причем когда Артемьев выходил на игру, у нас предвиделся положительный результат. Он же сыграл восемь матчей, набрав шесть с половиной очков (и став лучшим среди всех участников турнира, — прим. ред.), и, что важно, приносил решающие очки. На остальных досках три ничьи — а Владик побеждает и приносит команде итоговую победу. Так было с Ираном, в день рождения Владика, так произошло в матче со сборной США.

«Когда Артемьев выходил на игру, у нас предвиделся положительный результат. Он же сыграл восемь матчей, набрав шесть с половиной очков, и, что важно, приносил решающие очки». Фото rt-online.ru

— Президент федерации шахмат России Андрей Филатов еще до старта чемпионата говорил: «Артемьев одна из главных надежд шахматной России. Прогресс Владислава налицо. Впечатляет последняя победа на очень сильном форуме в Гибралтаре. Может стать открытием сборной». И его комментарий по итогам ЧМ: «Особенно большой вклад в успех внес наш дебютант Артемьев, чья феноменальная игра во многом способствовала этому результату». С чем связан такой прогресс Владислава, на ваш взгляд?

— За счет накапливаемого опыта растет мастерство. Много работает. Необходимо отметить, что он психологически устойчив, у него все хорошо в личной жизни, в прошлом году женился на казанской шахматистке Ольге Беловой, в этом году семья ждет пополнения. Момент, когда у него все прекрасно в жизни, дай Бог, чтобы это продолжалось дальше. Ему есть в чем расти, в той же дебютной теории, в ее изучении, но тут скрывается и определенное преимущество. К примеру, Магнус Карлсен тоже не силен в дебютах, поэтому не лезет в какие-то осложнения и глубокий анализ, просто по ходу партии сворачивает с теории и добивается итогового преимущества на нюансах, переигрывая соперника в простых позициях. Примерно так же играет и Владислав, особенно в игре белыми фигурами. Вот черными он зачастую применяет какие-то домашние разработки.

Короче, есть над чем работать, поскольку потенциал у Артемьева огромный.

«Карякин выступил ниже своих возможностей»

— Четыре члена сборной России — матерые Карякин и Грищук, более молодые Непомнящий и Андрейкин — составляли костяк команды. А Владислав уже был в обойме сборной? У меня создалось впечатление, что его взяли в состав в последний момент, буквально сразу же после его победы в Гибралтаре.

— Мне кажется, именно победа в Гибралтаре послужила решающим фактором. Выиграть турнир с участием гроссмейстеров из первой десятки и двадцатки мирового рейтинга было очень почетно. Раз уж я сравнил Владика с Карлсеном, то здесь проведу параллели с попаданием в сборную страны Владимира Крамника. Ему же на момент включения в олимпийский состав 1992 года было всего 17 лет. Ну, кто он был такой, по сравнению с мастодонтами советской шахматной школы? Тем не менее Гарри Каспаров выступил инициатором его приглашения, и Крамник просто растерзал соперников на своей доске — 8,5 из 9.

— Тогда и сам Каспаров на первой доске принес 8,5 из 10. Сейчас наш лидер Сергей Карякин набрал 3 из 7. И, что выглядело особенно обидно, проиграл в матче с Азербайджаном Аркадию Найдичу, когда мы уже вели и для общей победы требовалась его ничья. Что случилось с «министром обороны»?

— Играть на первой доске — это особое дело. По результату видно, что Карякин выступил ниже своих возможностей, но для ответа на вопрос «Почему?» надо анализировать буквально все его партии на турнире, а я не все смотрел. Но он сыграл, в то время как лидеры некоторых команд вообще не приехали в Астану, как, например, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, целый ряд лидеров сборной США.

«Надо понимать, что традиционно в США делают ставку на Олимпиаду, как на командные соревнования, ставя чемпионаты мира чуть ниже. Тут же, волею регламента, играл представитель Африки — Египет, Казахстан выступал как хозяин, из-за отказа некоторых команд пригласили команду Швеции, тем самым снизив уровень конкуренции». Фото sputnik-georgia.ru

— Об этом мой следующий вопрос. Сборная США на последней Олимпиаде — это краса и гордость американской шахматной школы: Каруана, Накамура, Робсон, Со, Шекленд. Сборная США на чемпионате мира, в том числе и ее женский состав, — это команда «гастарбайтеров». Напомнило 90-е и нулевые годы, когда за сборную Америки выступали сплошь воспитанники советской школы, призерами Олимпиады в ее составе становились, в том числе вы, Гата Камский.

— И Александр Онищук, который и сейчас играл в составе сборной. Но вы судите по фамилиям: поляк Дариуш Сверч, грузин Звиад Изория, Александр Линдерман, который родился в Ленинграде, и армянин Самуэль Севян. Но с ними же не получилось так, что ребята ехали в США, а их развернули на границе и послали в Астану защищать честь сборной. Севян и вовсе родился там, Линдерман переехал в глубоком детстве, это такой же продукт американской школы, как Каруана, Накамура и так далее. Онищук живет там с незапамятных времен.

Потом надо понимать, что традиционно в США делают ставку на Олимпиаду, как на командные соревнования, ставя чемпионаты мира чуть ниже. Тут же, волею регламента, играл представитель Африки — Египет, Казахстан выступал как хозяин, из-за отказа некоторых команд пригласили команду Швеции, тем самым снизив уровень конкуренции. Не было, как на Олимпиаде, некоторых сильнейших, тех же Армении, Израиля, Украины, Франции. Польша отказалась в последний момент. В целом, это объясняет ситуацию.

А в частности, с самим чемпионатом мира долгое время была неопределенность — где он будет, когда. Он стоял в годовом календаре, но без конкретики. И тут, как я понимаю, после выбора нового президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, удалось провести быстрые переговоры, обнаружив интерес к проведению турнира в Казахстане. Но не все сильнейшие шахматисты мира готовы были поменять свои графики. У кого-то, к примеру, уже стоял в календаре сильный турнир в Сент-Луисе, который в эти же сроки проводит Жужа Полгар.

«Иран идет в элиту семимильными шагами»

— Итоговую победу над США нам принесла личная победа Артемьева. А была еще виктория над Китаем, благодаря победе Непомнящего над Юй Яньи. Хотя я, признаться, с особой надеждой ждал противостояние Ни Хуа — Непомнящий.

— Да, со стороны эти фамилии, упомянутые вместе, вызывают улыбку. А мы уже привыкли. Я сам проигрывал Ни Хуа в одном из «опенов», о чем помню. Кстати, Китай, как и Россия, привез очень солидный состав, но только в последнем туре попал в призеры.

«Я сам проигрывал Ни Хуа (на фото) в одном из «опенов», о чем помню. Кстати, Китай, как и Россия, привез очень солидный состав, но только в последнем туре попал в призеры». Фото dubaichess.ae

— Проведение чемпионата в Астане открывает для нас новую точку на шахматной карте — Казахстан? Ранее там не было очень сильных шахматистов. Из советского прошлого можно вспомнить Вайсера, Владимирова, Авруха, Ткачева, перекочевавшего во Францию, наконец, Дармена Садвакасова, который сейчас стал членом правительства, демонстрирующего желание страны развивать этот вид спорта.

— Ну, насчет Авруха я бы не согласился. Он, как и упомянутый Линдерман, родился в Казахстане, уехал с родителями в Израиль и уже там сформировался как шахматист. Садвакасов, да, и еще надо отметить представительниц их женской сборной, там молодые, подающие очень большие надежды девушки. Это результат государственной поддержки шахмат, большого внимания, которое уделяется школам.

В этом отношении я бы еще отметил Иран, который семимильными шагами стремится в элиту. Хорошо выступил Алиреза Фируджа, победа Артемьева над которым принесла нам общую победу над Ираном. У них есть юноша — Пархам Магсудлу, который на юниорском чемпионате мира победил, набрав 9,5 из 10. На недавнем чемпионате мира по блицу и рапиду в Санкт-Петербурге только их спортсменка Сарасадат Хадемальшарьех стала призером в обеих дисциплинах.

— Если вспоминать те два чемпионата мира, проходившие накануне Нового года, то Артемьев едва не стал призером.

— И в блице, и в рапиде Владислав вошел в элиту мировых шахмат, выиграв в прошлом году чемпионат Европы по блицу и став четвертым в мире по рапиду. И то бронзу не получил лишь по дополнительным показателям.

— В блице на «мире» чемпионом предсказуемо стал Карлсен, а в рапиде он поначалу выступал в качестве Деда Мороза, проигрывая шахматистам, для которых победа над ним будет вспоминаться всю жизнь.

— Это уже становится какой-то тактикой-не тактикой, но спортивным путем Карлсена в матчах с укороченным контролем времени. Так же он начинал на чемпионате мира в Саудовской Аравии годом ранее. Но я бы не сказал, что уровень выигравших у него в Питере совсем уж никакой. Зубов из Украины очень приличный шахматист, как и крымчанин Тухаев.

«Магнус Карлсен тоже не силен в дебютах, поэтому не лезет в какие-то осложнения и глубокий анализ, просто по ходу партии сворачивает с теории и добивается итогового преимущества на нюансах, переигрывая соперника в простых позициях.» Фото AP Photo, Mary Altaffer (inosmi.ru)

«Не думаю, что Дубова не взяли в сборную из-за высказываний о Крыме»

— Крымчанин? Он же выступал под флагом Украины…

— Тем не менее он там жил некоторое время, после того как его родители перебрались из Чечни. И это воспитанник шахмат Крыма, так же, как, кстати, упомянутый ранее Онищук, играющий сейчас за сборную США. Тухаев, насколько я знаю, живет в Москве, а выступает под флагом Украины… Здесь я могу предположить только какие-то проволочки. Я сам долгое время числился в федерации шахмат США, хотя к тому времени уже давно вернулся на родину, в Казань. Есть какой-то временной промежуток, который шахматистам дают для смены федерации, там не все так просто: раз, и ты уже выступаешь за другую страну. Потом, необходимо вносить какие-то деньги в ФИДЕ при смене федерации.

— Победы Тухаева и Зубова над Карлсеном были встречены на Украине с нескрываемым восторгом, они явно скрасили фон неудачных выступлений лидеров местных шахмат. Еще бальзам на душу любителям шахмат (и не только) в соседней стране пролило итоговое выступление чемпиона мира в рапиде Даниила Дубова, который в интервью сказал, что считает Крым украинским. Что это было за заявление от россиянина, зачем, для чего?

— Я, честно говоря, сам этого не понял. Возможно, его просто спровоцировал на это выступление журналист, который ведет сайт, на котором и было опубликовано интервью. Хотя, судя по данному интервью, я считаю самого Даниила несколько странным парнем.

— Особенно непонятны были сами обстоятельства, при которых Дубов выступал со своим «программным» выступлением. Он только что выиграл чемпионат мира на фоне смерти деда, которая произошла накануне соревнований. Казалось бы, эйфория от победы и личная трагедия, при чем тут Крым и политика вообще.

— Да, Эдуард Дубов был очень известный человек, в том числе и в мире шахмат, куда он внес свой вклад, разрабатывая систему рейтинговых очков, эдакий «советский Арпад Эло». Само высказывание его внука я считаю неуместным. Я с ним не согласен, и меня коробило, когда я читал эту ерунду. Надо спросить у самих жителей Крыма — чей он? Судя по их реакции, а она вполне себе положительная, большинство людей счастливы от возвращения полуострова в Россию. Эту реакцию я могу наблюдать и у шахматистов из Крыма, которые участвуют в командных чемпионатах страны. Там неплохие шахматистки, прежде всего Василевич, Грицаева, подрастает перспективная Потапова. Оксана Грицаева ведет шахматные занятия в школе, готовит детей. Насколько я вижу, они все ощущают себя частью большой шахматной семьи. У них надо спрашивать, чей, собственно, Крым.

— Как вы считаете, высказывания Дубова сказались на том, что его — чемпиона мира — не пригласили в сборную?

— Думаю, что это две разные истории. Победа в рапиде — это одно, а в Астане играли в классические шахматы, в которых Даниил не особенно выделяется на фоне остальных российских шахматистов высокого уровня.

«Эдуард Дубов был очень известный человек, в том числе и в мире шахмат, куда он внес свой вклад, разрабатывая систему рейтинговых очков, эдакий «советский Арпад Эло». Фото moscowchess.org

«Кто виноват? Рядовой Ибрагимов!»

— Кстати, говоря о шахматах в Крыму, можно отметить, что во времена СССР там была очень неплохая школа. Там выросла Лия Нудельман, ставшая чемпионкой шахматной Олимпиады, выступая за сборную Израиля. В 1985 году в Израиль перебрался и ее наставник Владимир Альтерман. Правда, в последние годы при СССР за весь Крым «отдувался» Владимир Маланюк, но зато рос Онищук, и уже после развала Союза — Сергей Карякин.

— А что это за победа сборной Израиля, напомните…

— В Хайфе, в 1976 году. Правда, ту Олимпиаду бойкотировали советские шахматисты. За чемпионок из Израиля выступали Алла Кушнир (Москва), Любовь Кристоп и Ольга Подражанская (Ленинград).

— Из них я слышал только об Алле Кушнир. Но, говоря о Крыме во времена СССР, ничего удивительного, что там развивались шахматы. Это происходило во всех уголках страны. Маланюк-то там появился с Севера, будучи призван в армию. После чего осел в Крыму, все-таки там теплее, чем в Архангельске, откуда он родом. Мы еще году в 86-м играли друг против друга на чемпионате общества Вооруженные силы, когда я, волею судеб, защищал цвета сборной Дальневосточного военного округа. Я-то думал, меня призовут служить на Дальний Восток, а в итоге оказался в группе советских войск в Германии.

— Натюрлих? Каким образом вас туда занесло?

— Сам регламент того чемпионата Вооруженных сил, про который я рассказывал, предусматривал, что в каждой команде было по одному юниору, допризывнику, так скажем. Евгений Бареев, Василий Иванчук, Алексей Дреев, если не ошибаюсь… Мне приятель с Дальнего Востока, с которым мы вместе проходили обучение в школе Василия Смыслова, предложил сыграть за команду из военного округа. Я согласился, тем более что возникла договоренность о том, что потом будет курс молодого бойца, и я останусь служить в спортроте на Дальнем Востоке. Но в результате был призван в ГСВГ, в военную часть, если не ошибаюсь, под Потсдамом или Шверином. Поселок, при котором были наш военный гарнизон и местная психбольница, больше и вспомнить нечего.

Зато команду ГСВГ я помню хорошо. Питерец Константин Асеев, москвичи Валерий Чехов и Сергей Калиничев, уфимец Рустем Даутов. Даутов и Калиничев в итоге перебрались в Германию и выступали за местную сборную. Плюс Андрей Ковалев из Белоруссии и Георгий Тимошенко с Украины.

К сожалению, у меня поначалу был перерыв в занятиях шахматами, по независящим от меня причинам. Я же попал в учебную часть стратегического назначения, которая готовила радиотелеграфистов, и ни о каких занятиях не могло быть и речи. И я не мог выбраться из этой учебки порядка шести-семи месяцев. Офицер, отвечавший за формирование команды на чемпионаты Вооруженных сил, не мог справиться с командованием нашей части, для которого наши занятия спортом были до одного места. Они подчинялись непосредственно министру обороны, а остальные были не указ. И вот за времяпровождением в этой учебке мне пришлось позабыть о шахматах, и в итоге на первом турнире, куда меня смогли заявить за сборную ГСВГ, я принес минус пять или шесть.

«Команду ГСВГ я помню хорошо. Питерец Константин Асеев (на фото), москвичи Валерий Чехов и Сергей Калиничев, уфимец Рустем Даутов». Фото chesspro.ru

«Давненько не брал я в руки шашек»

— У вас получилось как у Чичикова: «Давненько не брал я в руки шашек», в данном случае шахмат.

— Ну, растренирован я был, о чем тут говорить, хотя за год до того на чемпионате Вооруженных сил набрал на своей доске плюс пять. А тут: команда не заняла призового места, кто виноват? Рядовой Ибрагимов! Вернулся с чемпионата, и ни о какой спортроте речи быть не могло, отправили обратно в часть, где дослуживал в буквальном смысле «в сапогах».

— По увольнительным песням советских военнослужащих можно было сразу определить, кто является министром обороны СССР. «Баба голая на печке, и приказ маршала Гречко…», «Самогона полный таз, и Устинова приказ». Вы наверняка демибилизовались при Соколове? Были песни про него?

— Не помню. Дембельский альбом помню, мастерил их, а при ком демобилизовался? Устинова помню, но только в качестве населенного пункта, когда ненадолго Ижевск переименовали. А кто был тогда министром обороны? Вернулся на родину осенью 1988-го, тут перестройка полным ходом. Думал, ого, какие-то изменения происходят, никто ничего не понимает, что это, но все чего-то ждут. Это уже потом, в девяностые, многие поняли, что ничего, кроме ужаса, они нам не принесли. В том числе и в части наших войск в той же Германии. Страну развалили, имущество разворовали, вот и все изменения в итоге. Хорошо хоть сейчас ощущается, что пошел обратный процесс.

— Да, но не всем нравится этот «обратный процесс». Вы порядка десяти лет провели в США, общались с той частью шахматной общественности, которая уехала еще из СССР. Каковы были умонастроения этих «бывших наших»?

— Об этом надо говорить очень индивидуально, но таких прямо оголтелых критиков и СССР, и России там очень немного. Разве что Борис Гулько, у которого был нашумевший случай с попыткой покинуть Союз, когда он устраивал голодовки, акции протеста, пока в итоге не уехал вместе с супругой Анной Ахшарумовой.

— Я сейчас нахожусь под впечатлением от интервью Льва Альбурта, одного из немногих спортсменов, кто из СССР сбежал. Махровый антисоветчик говорит про Америку: «Сейчас такая неприязнь к России! Не в массах, а в элите, причем как левой, так и правой. Демократы и республиканцы. Такого в советские времена и близко не было! Даже когда Советский Союз ввел в Афганистан войска. Сейчас же журналист напишет мало-мальски нормальную вещь о России или о Путине, которую трудно оспорить, например: «В России много сильных шахматистов» — и что? Редактор журнала, весьма вероятно, это вычеркнет. Все это правда, но что подумают читатели? Как? Мы говорим хорошее о России?!» Он прав?

— Так оно и есть. Сейчас активно создается антироссийское общественное мнение, с которым я не знаю, как бороться. Приглашать их сюда, в тот же Крым, чтобы убедились, что там нет оккупационных войск, все нормально с правами человека. Но они же упертые, им не нужно менять своего мнения о России, которое навязывают простым американцам. И последние события привели к тому, что Альбурт сейчас, скорее, поддерживает политику России и Владимира Путина.

«Последние события привели к тому, что Альбурт сейчас, скорее, поддерживает политику России и Владимира Путина». Фото chess-news.ru

«Эмигранты моего поколения нормально относятся к России»

Если говорить об эмигрантах моего поколения, которые уехали отсюда без всяких препятствий, то они вполне нормально относятся к России, а по прошествии времени ничего плохого не вспоминают и о жизни в СССР. Тем более что шахматисты, которые хотели репатриации в Израиль, уехали все. Может быть, в какой-то период это было труднее сделать, но ближе к развалу СССР это происходило легко. И уехали все — евреи, люди, женатые на еврейках, отыскавшие у себя какой-то процент еврейской крови.

Большинство шахматистов, на мой взгляд, покидали Союз не по каким-то политическим мотивам, а из-за желания спокойно ездить по заграничным турнирам. Даже Виктор Корчной, который не уехал, а просто остался на Западе, мотивировал свое желание именно этим — играть, играть и играть.

— Мы упомянули двоих советских шахматистов, бежавших из СССР — Альбурта и Корчного, надо, наверное, вспомнить и третьего — Игоря Иванова. Помните такого?

— Я его знал прекрасно по жизни в Америке. Он же сбежал, возвращаясь с турнира на Кубе, прямо при пересадке в аэропорту. В жизни он был очень спокойным человеком, с которым приятно было общаться.

— В 1981 году Корчной взял Иванова в качестве секунданта на матч за звание чемпиона мира с Карповым в Мерано. Иванов мог бы вполне помогать, тем более как человек, обыгрывавший Карпова, но Корчной решил, что Иванов в шахматном плане не нужен. Его роль заключалась в том, чтобы напиваться и подходить к членам советской делегации, тем самым действуя им на нервы.

— Думаю, он сам не возражал против такой роли на том матче, поскольку отличался большой слабостью к алкоголю. Это его и сгубило в конечном итоге. Что касается шахмат, то Иванов очень сильно играл, но когда каждый день поддаешь… Я еще запомнил его по турнирам, потому, что он все время приходил на них с книгой, и когда соперник обдумывал ходы, он спокойно мог читать художественную литературу. В одном из матчей со мной Игорь куда-то исчез после моего выигрышного хода, я ждал-ждал, пока он не пришел где-то спустя час, признал свое поражение и извинился.

«Не надо было Каспарову лезть в политику. И в шахматную тоже»

— На чемпионате мира в Астане играли команды Азербайджана и Армении, но они не пересекались. Азербайджан был представлен мужской командой, Армения — женской. И сейчас исполнилось 30 лет с того времени, как между двумя закавказскими республиками были выкопаны «скелеты Карабаха», которые рассорили эти два народа. Почему, на ваш взгляд, Гарри Каспаров — один из лидеров общественного мнения тех лет, никак не реагировал на конфликт, с каждым днем набирающий обороты?

— Возможно, Каспаров, в силу своей тогдашней молодости, просто полностью посвящал все свое время и силы шахматам. На тот момент ему надо было бороться с Карповым, а не лезть в политику. К тому же на момент конфликта Каспаров, скорее всего, уехал из Баку, живя в Москве. Наверняка он в каких-то мемуарах дает ответ на вопрос о своем молчании по этому вопросу.

«Возможно, Каспаров, в силу своей тогдашней молодости, просто полностью посвящал все свое время и силы шахматам. На тот момент ему надо было бороться с Карповым, а не лезть в политику». Фото chessmateok.com

— Его невмешательство тем более непонятно, если учитывать, что Каспаров пользовался покровительством экс-руководителя Азербайджана Гейдара Алиева, в его друзьях числился парапсихолог Тофик Дадашов, были близкие родственники-азербайджанцы. Если Каспаров не сделал этого 30 лет назад, когда его вмешательство могло принести какое-то благо, может, Гарри Кимовичу и сейчас не стоит лезть в политику?

— Вот на этот вопрос отвечу уверенно — конечно, не надо. Не надо было лезть и в шахматную политику, когда он создавал ПША, Профессиональную шахматную ассоциацию, одновременно губя ФИДЕ. Он там все испортил, свою шахматную карьеру перечеркнул и сейчас воспринимается не как спортсмен, а как ненавистник нынешней России. Создали некое «правительство в изгнании», которое периодически подает знаки жизни, собравшись где-нибудь на отшибе географии. Ну, смешно же… Мне кажется, его подвело самомнение, согласно которому он, как человек, прошедший путь до звания чемпиона мира, может повторить этот путь и в политике.

«Крамник еще сыграет в турнирах»

— От Каспарова к следующему экс-чемпиону мира Владимиру Крамнику. Почему он ушел из шахмат в свои 44 года? В поисковиках, если вбивать имя и фамилию Крамника, появляется подсказка «болезнь Бехтерева»…

— Ничего не могу об этом сказать. Единственно, когда он жаловался на самочувствие, то связано это было по большей части со спиной, поскольку Владимир высокий, а у таковых проблемы с позвоночником, тем более когда приходится проводить столько времени за доской. Насчет ухода? Мне кажется, это связано с тем, что он понял, что уже не может бороться за самые высокие места, к чему привык за время своей карьеры, а просто так играть в турнирах он не захотел. Не думаю, что он совсем ушел из шахмат, скорее, не будет играть на элитном уровне, что не исключаю его появления, допустим, на турнирах в блиц или рапид.

— В апреле — мае пройдут командные чемпионаты России. Как к ним готовится Казань?

— Пока мы провели здесь сборы для нашей женской части команды. Карина Амбарцумова, Любовь Маркелова и другие готовились под руководством гроссмейстеров Артема Ильина и Артема Тимофеева, который, в свою очередь, будет участником мужской команды. Там же будут Артемьев, Рамиль Файзрахманов, а также к нам присоединятся Гата Камский и Вера Небольсина. Мы уже несколько лет подряд играем практически одним и тем же костяком, составленным из воспитанников казанской школы шахмат, рассматривая подобные чемпионаты как возможность профессионального роста нашей молодежи.

— Вслед за командным чемпионатом Казань примет шахматный турнир среди женщин. Каков будет его уровень?

— Сравнимый с турниром претендентов на матч за звание чемпиона мира, который проводился в 2011 году в Казани. Здесь соберутся сильнейшие шахматистки, включая российских —Екатерину Лагно, Александру Костенюк. Возможно, приурочим к этому турниру наши мероприятия, связанные с мемориалом Рашида Нежметдинова, чтобы повысить внимание к шахматам в республике.

Пользуясь случаем, хочу поздравить президента республиканской федерации шахмат Геннадия Захарова с днем рождения. Сегодня Геннадию Николаевичу исполняется 84 года, из которых порядка 20-ти он успешно возглавляет федерацию шахмат Татарстана.