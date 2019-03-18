Новый подход к старым отходам

Фото: Максим Платонов

Сегодня о проблеме свалочных полигонов бытовых отходов не говорят только ленивые, да и те ворчат, лежа на диванах. На мусорных полигонах средних городов только за год скапливается несколько сотен тысяч тонн бытовых отходов. Крупные города засоряют окружающую среду на порядок быстрее. Размеры свалок ежегодно увеличиваются. Разлагаясь, мусор отравляет почву, воду, воздух. А это отражается на экологии и, как следствие, на здоровье и нынешнего, и будущего поколений.

«Татнефть» как социально ответственная компания не остается в стороне от решения данной проблемы и активно участвует в реализации федерального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов».

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Компания открыла свой проект по утилизации свалочного газа на полигонах ТКО и возведению станции активной дегазации полигона с электростанцией. То есть свалочный газ будет использоваться в качестве топлива для выработки электроэнергии.

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Компания открыла свой проект по утилизации свалочного газа на полигонах ТКО и возведению станции активной дегазации полигона с электростанцией. Фото pixabay.com



Если говорить научным языком, в результате анаэробного разложения отходов органического происхождения бактериями (при полном отсутствии кислорода) на полигонах ТКО образуется свалочный газ. Среди его основных компонентов — метан, окислы азота, диоксид углерода, из которых метан и диоксид углерода являются парниковыми газами. Кроме того, свалочный газ содержит множество токсических органических соединений (сероводород, диоксид серы и т. п.), которые негативно влияют на окружающую среду.

Решение вопроса со свалочными газами для «Татнефти» — это инвестиции в улучшение экологической ситуации региона. В проведенных Компанией расчетах учтены различные показатели и варианты. Здесь и выработка электроэнергии при выбранной технологии, и тарифы, и долевое участие государства в субсидировании капвложений.

Совместно с ООО «Промбиогаз» Компания «Татнефть» провела работы по определению состава и интенсивности выделения свалочного газа на Самосыровском полигоне ТКО (бывший полигон ТКО ЗАО «КЭК») и на Самосыровской свалке. В результате выяснилось, что ориентировочное значение эмиссии свалочного газа в атмосферу воздуха за 10 лет с обоих полигонов Самосырово по компонентам составит: метан — 39 072,6 т, сероводород — 12,83 т, оксид углерода — 1,21т. Таким образом, реализация проекта по утилизации свалочных газов позволит улучшить состояние атмосферного воздуха в районе полигонов ТКО и предотвратить загрязнение воздуха парниковым газом — метаном.

Реализация проекта по утилизации свалочных газов позволит улучшить состояние атмосферного воздуха в районе полигонов ТКО и предотвратить загрязнение воздуха парниковым газом — метаном. Фото Максима Платонова

Социально-экономический характер проекта позволит использовать свалочный газ как альтернативный источник электроэнергии, снизив негативное воздействие на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ.

Реализация проекта планируется в рамках государственной программы «Чистая страна» по приоритету «Накопленный вред окружающей среде». Остается добавить, что строительство такой электростанции — самый безопасный и экологичный способ утилизации свалочного газа.

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