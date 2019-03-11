Сени раздора: жители поселка Мостоотряд-3 судятся с властями Казани из-за площади квартир

Мэрия советует вместо бесплодных судебных разбирательств направить усилия на легализацию перепланировки

Верховный суд Татарстана начал рассматривать иск жителей поселка Мостоотряд №3 к Ростехинвентаризации — БТИ и исполкому Казани. Предмет спора — квадратные метры. Площади квартир в документах исполкома уменьшились в два раза. По словам жителей, чиновники трансформацию объяснили тем, что так называемые сени пристроены самовольно, и в доказательство предоставили ордера 90-х годов, где указана правильная, на их взгляд, площадь. Абсурдность ситуации в том, что в ордера вписаны дети, рожденные в 2000-х, а женщины, которые на тот момент ходили в школу, — с фамилиями мужей. Подробности в материале «Реального времени».

Мостоотряд: бараки без удобств в промзоне Казани

Поселок Мостоотряд расположен в промзоне Московского района Казани, общественный транспорт туда не ездит, поэтому многие казанцы не подозревают о его существовании. 12 бараков без удобств в 1980-х годах построило ОАО «Волгамост» для своих работников как временное жилье. В 2009-м предприятие решило сдать на баланс города проблемный актив. Принимать аварийные постройки исполком Казани желанием не горел, но пришлось после решения 11-го Арбитражного апелляционного суда.

В 2012 году власти Казани заключили с жильцами Мостоотряда договоры социального найма, которые были составлены на основании ордеров, выданных в 1996 году и ранее, и заказали в БТИ новые техпаспорта на квартиры.

О том, что БТИ в 2012-м составляло новые паспорта на квартиры, жильцы узнали только в 2018 году, когда некоторым понадобилось в связи с изменением состава семьи переделать договоры найма.

— Мне надо было внести в договоры найма внуков, для этого надо было предоставить техпаспорт, пошла в БТИ и узнала, что вместо 61,4 кв. м жилой площади квартиры по документам у нас всего 36,3 кв. м. Сени, которые у нас были изначально, нам посчитали самовольно пристроенным помещением. В БТИ вину признали — они сказали, что тогда даже не ходили по квартирам и не измеряли. В июле 2018 года нам техпаспорта исправили — подтвердили, что самостроя нет, но в исполкоме Казани отказываются признавать эти паспорта, — говорит Раиса Наливайко, жительница поселка Мостоотряд.

Поселок Мостоотряд расположен в промзоне Московского района Казани, общественный транспорт туда не ездит, поэтому многие казанцы не подозревают о его существовании. Фото Владимира Васильева (kazanreporter.ru)

Назад в будущее: исполком Казани изобрел машину времени?

После этого случая остальные жители Мостоотряда запросили в Ростехинвентаризации (БТИ) техпаспорта и увидели, что их квартирам тоже провели «обрезание». Чтобы восстановить квадратные метры на бумаге и признать техпаспорта недействительными, они обратились в Московский районный суд. Ответчик, исполком Казани, в доказательство того, что квадратура в техпаспортах от 2012 года указана верно, предоставил ордера от 1996 года, и тут мостоотрядовцы узнали много интересного.

— У нас в ордер на квартиру, он был выдан в 1996 году, оказались внесены мои внуки Милена и Ранель, которые родились только в 2013-м и 2015 году. У соседей дочь Эльвира вписана в ордер с фамилией мужа — Минуллина, хотя в 1996 году ей было 16 лет, она не была замужем и не знала, что у нее будет фамилия Минуллина. Там такая неразбериха! Мы сами не понимаем, откуда у них ордера и зачем они туда внесли неправильные данные, — говорит Раиса Наливайко.

Зачем — предполагает юрист мостоотрядовцев Эльза Нисанбекова. Бараки в 2013 году признаны аварийными и подлежащими расселению. В случае социального найма новое жилье должны предоставить такой же площади, как и предыдущее, поэтому исполком Казани бьется за каждый квадратный метр и считает правильными техпаспорта с меньшей площадью, а паспорта с большей площадью — неправильными.

В исполкоме причастность к изменению информации в ордерах отрицают. Как пояснили в пресс-службе, «Волгомост» в 2011 году передал городу жилье с актуальными на тот момент данными. Скорее всего, организация перед передачей и позднее обновляла информацию в ордерах, выданных в 1996 году.



«В июле 2018 года нам техпаспорта исправили — подтвердили, что самостроя нет, но в исполкоме Казани отказываются признавать эти паспорта», — говорит Раиса Наливайко. Фото activatica.org



«Морально готовы, что откажут, но планируем дойти до кассации»

В удовлетворении иска мостоотрядовцев к комитету ЖКХ исполкома Казани и Ростехинвентаризации Московский районный суд отказал. Сейчас пять семей обжалуют решения в Верховном суде Татарстана. По делу Наливайко суд отказал, по делу Минуллиных — отложил на 4 апреля, потребовав от исполкома приложить к делу оригиналы документов на квартиры и план БТИ. Ближайшее заседание — по делу семьи Ульмасовых — состоится 14 марта.

— Морально мы готовы, что откажут всем, и планируем дойти до кассации и требовать считать техпаспорта, выданные в 2012 году, недействительными, тем более что в БТИ сами признали, что рисовали план квартир, не выезжая на место, — говорит Эльза Нисанбекова.

Жители Мостоотряда настаивают, что перепланировок в квартирах не делали, инженерные коммуникации не переносили. Сени, из-за которых идет спор и которые исполком не считает общей площадью, были построены изначально.

— Они у нас всегда были. Отапливаемая это площадь или неотапливаемая — неважно, с 2009 года она входит в общую жилплощадь. Если судить по этому признаку, то у нас все помещения в квартире холодные — у нас централизованного отопления нет, газа нет, кроме электричества ничего нет. Мы просто в сени мебель поставили и обои на стены поклеили, обогреватель включили — кухня получилась, а они считают, что это самовольно пристроенное помещение, — говорит Раиса Наливайко.

«Мы готовы, что откажут всем, и планируем дойти до кассации и требовать считать техпаспорта, выданные в 2012 году, недействительными», — говорит Эльза Нисанбекова. Фото svoboda.org

Ответ исполкома: утверждения жильцов не соответствуют действительности

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу мэрии Казани с просьбой ответить на вопросы, как в ордерах оказались «гости из будущего» и почему действительными чиновники считают техпаспорта, выданные в 2012 году, а не в 2018-м? Как следует из ответа, чиновники считают обвинения жильцов несправедливыми, они не против увеличения площади квартир за счет сеней и даже готовы содействовать в этом жильцам.

«Прежде всего отметим, что исполнительный комитет г. Казани в лице комитета ЖКХ никогда не заказывал никаких техпаспортов на помещения в многоквартирных домах жилого массива «Мостоотряд №3» ни в одной из организаций технической инвентаризации — ни в республиканском ГУП РТ «БТИ», ни в федеральном АО «БТИ», ни в каких-либо иных организациях.

Многоквартирные дома были переданы городу от предприятия ОАО «Волгомост» 28.12.2011 года. Переданное городу жилье находится в аварийном состоянии, коммунальная инфраструктура фактически отсутствует. Учитывая это, 11 домов вошли в перечень для включения в программу расселения аварийного жилья, решение о принятии которой ожидается во II квартале 2019 года.

В 2018 году в комитет ЖКХ гражданами, проживающими в шести квартирах домов №5, 8 и 13 «Мостоотряда №3», представлены техпаспорта, датированные 2012 годом, для заключения договоров социального найма и дополнительных соглашений к ним. Утверждение о том, что техпаспорта в 2012 году были заказаны «городскими властями», не соответствует действительности. При рассмотрении этих новых техпаспортов выявились различия в количестве комнат в квартирах и в назначении и наименовании помещений по сравнению с имеющимися в комитете ЖКХ техническими паспортами ОАО «Волгомост» и подписанными на их основании актами приемки жилья.

В исполкоме причастность к изменению информации в ордерах отрицают. Фото activatica.org

Во всех представленных в 2018 году техпаспортах исчезли неотапливаемые «сени», а помещения на их месте получили наименования «кухня» и «коридор». В свою очередь, указанные в техпаспортах ОАО «Волгомост» нежилые помещения «кухня» в новых техпаспортах названы жилыми помещениями «жилая комната». В результате одно- и двухкомнатные квартиры в новых техпаспортах превратились в двух- и трехкомнатные. Площадь этих квартир, учитываемая по методике ст. 15 ЖК РФ, в техпаспортах, представленных жителями Мостоотряда, значительно превышает площади квартир, указанные в техпаспортах ОАО «Волгомост», представленных комитету ЖКХ по решению суда».

Вместо бесплодных судебных разбирательств с комитетом ЖКХ направить усилия на узаконение перепланировки

«Нам непонятно, почему вдруг появились столь существенные изменения в технических паспортах. Изменение размеров и назначения помещений возможно путем перепланировки помещений, которая оформляется в установленном порядке в соответствии со ст. 26 ЖК РФ. Но в уполномоченный орган за разрешениями на перепланировку жители не обращались. Возможно, эти изменения произошли в результате самовольной перепланировки квартир.

Сегодня на балансе муниципального образования г. Казань числится жилье, находящееся в жилом массиве «Мостоотряд №3», именно в том виде и в тех размерах, в которых оно было принято по решению суда от ОАО «Волгомост». В одностороннем порядке изменить параметры этого жилья исполком не вправе. Для этого необходимы веские основания.

Ст. 29 ЖК РФ предусматривает возможность сохранения помещений в перепланированном состоянии. Для этого необходимо выявленную перепланировку узаконить в суде. По иску одного из жителей дома №17 в жилом массиве «Мостоотряд №3» уже вынесено судебное решение, узаконившее внесенные изменения.

Вместо бесплодных судебных разбирательств с комитетом ЖКХ, действующим строго в рамках законодательства и имеющим на руках технические паспорта, предоставленные по решению суда ОАО «Волгомост», жителям рекомендуется направить усилия на узаконение выявленных изменений в параметрах их квартир», — говорится в ответе исполкома Казани.

В пресс-службе мэрии «Реальному времени» сообщили, что комитету ЖКХ поручено помочь жителям Мостоотряда в подготовке и сборе документов для узаконения самовольной перепланировки в судебном порядке. «Исполком города Казани, имея основной задачей улучшение качества жизни горожан, принимает все возможные в рамках имеющихся полномочий меры для решения жилищных вопросов населения жилого массива «Мостоотряд №3».