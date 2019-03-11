«Нам есть кому передать свое дело»: бизнес-леди, женщины-водители автобусов и хоккеистки Татарстана

Специальный выпуск программы «7 дней» к Международному женскому дню

Редакция информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на телеканале «Новый век», к 8 Марта подготовила специальный выпуск. Героями (точнее, героинями) его стали, конечно же наши современницы: успешные бизнес-леди, Герой Социалистического труда Любовь Смирнова, писатель Гузель Яхина, поклонницы хоккея и… Масленица. Подробности — в очередном обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».

Гузель Яхина — книга первая

Так назвал свой сюжет журналист программы «7 дней» Михаил Любимов. И понятно почему: этот материал — первая часть эксклюзивного интервью с создательницей образа татарки Зулейхи, главной героини ее первого романа, собравшего многие литературные премии и переведенного на десятки языков мира. Романа, посвященного истории СССР 30—50-х годов прошлого века, недавно экранизированного и до сих пор продолжающего будоражить умы.

Михаил Любимов побывал на родине Гузели Яхиной в Богатых Сабах, познакомился с ее мамой Альфией Гильмутдиновной, у которой узнал о том, что пережитое Зулейхой — это, по большей части, воспоминания бабушки писательницы Раисы Шакировой, семья которой была раскулачена и сослана на Ангару в 30-х годах XX века.

В Москве, где уже 20 лет живет сама Гузель, писатель встретила казанского журналиста в скромной хрущевке-однушке, где была написана ее вторая книга, и согласилась рассказать о своих героях и истории своей семьи. А вот о самой себе и о личном она предпочитает скромно умалчивать.

Гузель призналась, что еще несколько лет назад мечтала написать хотя бы одну «сложную, цветную, идущую от сердца книгу». Но неожиданно оглушительный успех «Зулейхи…», разделивший всех, кто читал роман, на два лагеря: тех, кто по-настоящему влюблен в творчество Яхиной, и тех, кто так же искренне считает себя вправе его критиковать, — заставил творить дальше. Сейчас поклонники романа в ожидании премьеры его экранизации — съемки фильма недавно завершены. Лаишевскому району в наследство достались декорации — поселок переселенцев Семрук, уже превратившийся в музей и обещающий стать местом паломничества туристов.

Сама Гузель Яхина, не претендуя на звание татарской писательницы, скромно называет себя писательницей казанской. На следующей неделе, в программе «7 дней», выйдет продолжение эксклюзивного интервью с ней. А журналисты обещают, что в материале пусть немного, но будет приоткрыта дверь в личное пространство Гузели Яхиной: немного о детстве, немного о том, что писатель успела полюбить в Москве. Обещана и встреча с Еленой Шубиной — издателем, в свое время разглядевшим в начинающем прозаике писателя, произведения которого будут изучать в школах и университетах.

Гузель Яхина, не претендуя на звание татарской писательницы, скромно называет себя писательницей казанской. Фото Романа Хасаева

Героини XXI века

Россия — мировой лидер по числу женщин-руководителей и владелиц бизнеса. Доля представительниц прекрасной половины среди топ-менеджеров предприятий и компаний в нашей стране 43%, что почти вдвое превышает среднемировую величину. Ближе всего к России по этому показателю Индонезия (41%), Филиппины (40%), Таиланд и Китай (по 38%). В Японии на вершину управленческой лестницы в бизнесе смогли пробиться лишь 9% женщин, в благополучной Голландии — 10%, в Швейцарии — 13%, в Германии, Дании, Индии и ОАЭ — по 14%, в Великобритании — 20%, а в США и Испании — по 22%. Сравнение не в пользу государств, так громко заявляющих о равноправии и равенстве возможностей.

Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с несколькими яркими татарстанскими бизнесвумен и узнала истории их успеха. Так, у Ленизы Ризвановой, владелицы трех прекрасно развивающихся бизнесов — мебельного, в сфере IT и фитнеса для тех, кто очень занят, — первые шаги в бизнесе (тоже мебельном) привели к краху. Упорство, готовность работать над собой, учиться и преодолевать трудности принесли ей успех и в бизнесе, и в личной жизни.

У Эльвиры Осокиной, руководителя благотворительного фонда «Трамплин», тоже далеко не все и сразу получалось гладко. Но тем ценнее сегодняшние достижения. Алсу Сатарова бизнес развивает вместе с супругом Шамилем. Ставку делают на качество и… патриотизм — такой коктейль просто гарантирует успех. Как и многогранность бизнеса еще одной героини, Виктории Колпаковой, которая сразу и стилист, и мастер причесок, и режиссер клипов, и организатор мероприятий. И таких успешных бизнес-леди в Татарстане много, а должно стать еще больше. Об этом — в рубрике «Немалый бизнес».

Лениза Ризванова — владелица трех прекрасно развивающихся бизнесов. Фото vk.com



Из 195 Героев Соцтруда в Татарстане 34 — женщины

Эксперты уверены, что сегодняшняя успешность женщин в самых разных сферах деятельности связана, в том числе, с масштабной кампанией за права женщин, что была проведена еще во времена СССР. И те, кто добивался по-настоящему значительных успехов, были удостоены звания Героя Социалистического труда. Они были действительно героями — по-настоящему знаменитыми, популярными, достойными самого искреннего уважения. Высокого звания были удостоены 195 татарстанцев, из которых 34 — женщины. Сегодня в республике проживают 12 женщин — Героев Соцтруда. К одной из них в преддверии Международного женского дня отправилась в гости съемочная группа программы «7 дней».

В этом году Любови Смирновой исполнится 75 лет. Но о возрасте члену Общественной палаты республики и организации «Герои Татарстана», обладательнице, помимо Золотой Звезды, еще и двух орденов Ленина, ордена «Знак почета», медалей «Победитель соцсоревнования» и «Ударник пятилетки» — думать некогда. Героиня и сегодня, несмотря на то, что уже 15 лет как на пенсии, в строю:

— У нас есть проект — выступить в школах, носящих имена Героев Советского Союза и Героев России. Здесь, в Казани, их 10, — поделилась она с журналистом.

А еще с удовольствием рассказала о том, какую радость ей доставляет каждое посещение родного предприятия. На «Казаньоргсинтез» Любовь Смирнова пришла 19-летней девушкой. Работала аппаратчицей. Производство этилена — процесс непрерывный, так что контроль должен быть постоянным. Вот и приходилось по нескольку раз на дню, чтобы снять показания приборов, подниматься по лестнице на колонны газоразделительной установки. На самую высоту — 64 метра от земли.

Сегодня на предприятии уже не так много осталось тех, с кем ей довелось поработать. Зато приходит много молодежи. Условия труда меняются к лучшему. Часть самых трудных задач берет на себя техника.

Любовь Смирнову как передовика производства трижды избирали в депутаты горсовета и дважды — в депутаты Верховного Совета РСФСР. В начале 90-х Герой Соцтруда ушла руководить заводским профсоюзом. Быть без дела она не привыкла. Вот и в день съемок ветеран труда, попрощавшись с журналистами, отправилась по важному делу — в музее истории Московского района должно было состояться открытие выставки юных художников, и она обещала там обязательно быть.

Любовь Смирнову как передовика производства трижды избирали в депутаты горсовета и дважды — в депутаты Верховного Совета РСФСР. Фото rt-online.ru



Чего хотят женщины?

Вопросом Ника Маршалла, так ярко сыгранного Мелом Гибсоном, задался и журналист программы «7 дней» Сергей Темляков. Правда, узнать ответ на него он решил не у каких-то абстрактных женщин, а у вполне конкретных казанских тружениц, освоивших мужские профессии. Например водителя общественного транспорта.

Роза Жандарова — единственная в Казани женщина-водитель двухэтажного экскурсионного автобуса. Год назад она пересела за руль этого транспорта с обычного маршрутного автобуса из ПАТП-4. Говорит, что к новому прочтению привычной профессии пришлось привыкать заново. Кроме ответственности за пассажиров, добавилась еще и ответственность за то, какой они запомнят столицу Татарстана. А для этого скорость движения транспорта должна четко совпадать с темпом работы аудиогида. А вообще, Роза — учитель английского языка. Просто жизнь сложилась так, что пришлось поменять профессию. Коллектив сначала принял настороженно, а теперь она буквально вросла в профессию.

— Я здесь привыкла дышать одним дыханием с автобусом, я и он, мы друг друга чувствуем и понимаем, — чисто по-женски описала свою привязанность к профессии водитель.

В Казани женщин-водителей сегодня немало — 117 человек работают в «Метроэлектротрансе», 77 из них управляют трамваями, 40 — троллейбусами. И еще 12 водят красные автобусы.

— Улыбки, воздушные поцелуи были, и номер телефона спрашивали, всякое бывало. Давала ли номер телефона? Нет, у меня же муж, — делится тем, как реагируют на женщину-водителя пассажиры-мужчины, еще одна героиня материала Екатерина Блохина. Она за рулем троллейбуса уже три года. А выучилась управлять этим многоместным электромобилем, пока находилась в декретном отпуске. К слову, в семье водительские права есть только у нее. И на работу Екатерина идет с удовольствием. Несмотря на то, что рабочий день у водителей общественного транспорта начинается в 4 часа утра.

Больше культуры поведения на дорогах желает водителям столицы Татарстана самая молодая женщина-водитель Казани Лиана Галиакберова, к слову, отучившаяся в университете совсем не на водителя — она окончила факультет государственного и муниципального управления. Пока же отходящий от остановки общественный транспорт не то что не пропускают, а еще и подрезать норовят. Спешат все, торопятся. Нарушают.

А в целом, как и все представительницы прекрасного пола, женщины-водители мечтают об одном: счастье. И искренне желают, чтобы это желание сбылось у каждого.

Роза Жандарова — единственная в Казани женщина-водитель двухэтажного экскурсионного автобуса. Фото kazved.ru

В хоккей играют настоящие… девчата

В очередной раз проблему отсутствия в Казани и Татарстане в целом профессионального женского хоккейного клуба решили поднять журналисты программы «7 дней». Проблема, как говорится, назрела.

В отличие от уже завершившего, и далеко не самым удачным образом, свой сезон «Ак Барса», женская команда «Форвард», к слову, — сильнейшая в Поволжье, борьбу продолжает. И имеет все шансы не только выйти в плей-офф, но и сыграть в финале, который пройдет в Сочи в рамках традиционной Ночной хоккейной лиги. Подготовка к этим играм идет полным ходом, и это при том, что женский хоккей в Татарстане держится, можно сказать, на чистом энтузиазме и личном примере.

В семье Газизовых три хоккеистки. Младшей — Малике, всего пять, но она уже твердо знает, что будет играть в нападении. А пример перед глазами — старшая сестра Камиля. В 15 лет она — весьма перспективная хоккеистка казанской школы «Смена». А вслед за дочерьми овладеть коньками и клюшкой решила и мать семейства Лейла. И сегодня она вполне успешно выступает в команде «Маруся» (дубль «Форварда»), хотя игровой стаж у нее меньше года. Вслед за своей дочерью Арабеллой встала на коньки и взялась за клюшку и Альбина Вафина.

— Девушки ничуть не хуже мужчин. Некоторые девчонки, когда смотришь Олимпийские игры или чемпионат мира, играют даже лучше некоторых мужчин. Ну серьезно. Конечно, нет такой «физики», нет таких скоростей, но само мышление, само видение площадки, лучше, чего греха таить. Особенно, когда смотришь на канадскую сборную, — уверен тренер центра «Победный бросок» Виктор Калачик. По его мнению, женский хоккей не просто имеет право на жизнь, но и должен активно поддерживаться и развиваться, как это происходит за рубежом. А там, к слову, весьма известные персоны играли и продолжают играть в хоккей. Например, канадская певица Аврил Лавинь или Пэрис Хилтон.

Единственный в Казани ледовый дворец, где готовят юных хоккеисток, «Форвард» находится на окраине столицы. И добираются сюда лишь самые мотивированные родители. В младшей группе сегодня всего пять юных хоккеисток. Занимается с ними Кристина Антонова — лидер команды «Форвард». Днем тренирует, а вечером тренируется сама. Команда настроена на выход в финал Ночной лиги и борьбу за призовые места

— Это в первую очередь большая огласка, чтобы нас заметило руководство Татарстана. Что мы не просто играем, мы бьемся, хотим занимать призовые места. И что у нас растет поколение, что нам есть кому передать свое дело, — рассказала о том, за что сражается команда, Кристина Антонова.

Женская команда «Форвард» имеет все шансы не только выйти в плей-офф, но и сыграть в финале. Фото vk.com/whcforward

Цель, как видим, благородная. А то пока руководство Татарстана — те, кто отвечает за развитие спорта — раскачается, перспективные молодые спортсменки могут уже уехать защищать цвета регионов, где решения принимают быстрее. Камиля Газизова уже рассматривает такую возможность. Не потому, что патриотизма не хватает, его-то как раз с избытком. Возможностей здесь для профессионального роста нет. Пока нет.

— Всем хочется достичь каких-то высот в своем увлечении, поэтому это в первую очередь работа, — делится переживаниями девушка. И с ней сложно не согласиться.

Увидеть эти сюжеты, а также узнать о том, как встретили Масленицу в Балтасинском районе Татарстана, можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 11 марта в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.