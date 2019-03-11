0,1% жира. Почему возвращение Моуринью — единственное спасение для «Реала»

«Королевский клуб» на пороге больших перемен

После позорного поражения от «Аякса» президент ФК «Реал» Флорентино Перес фактически обвинил игроков в непрофессиональном отношении к делу. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский анализирует бунт в стане «сливочных» и приходит к выводу о необходимости срочного возвращения на тренерский мостик Жозе Моуринью.

Второе пришествие «барсофоба»?

«Я хочу тренировать. Я слишком молод, хотя и нахожусь в футболе очень, очень давно. Через пару недель мне исполнится 56, поэтому я действительно очень молод. Я останусь там, где мое место — в футболе топ-уровня. Я принадлежу к футболу топ-уровня, и именно там я буду находиться». Эти слова Жозе Моуринью сказал в эфире beIN Sports в середине января этого года, через месяц после увольнения из «Манчестер Юнайтед», где за этот сезон допустил кучу ошибок. Тогда, в январе, высказывание португальца казалось его недоброжелателям пустой бравадой — ну кто возьмет его в топ-клуб после двух подряд провалов (в «Челси» и «МЮ»)? Разве что все еще ностальгирующий по Моуринью миланский «Интер»…

Прошло 2 месяца. Мадридский «Реал» с треском повылетал из всех соревнований, а после исторического домашнего поражения от «Аякса» в Лиге чемпионов стало известно о скором увольнении Сантьяго Солари. Аргентинский специалист, скорее всего, доработает до конца сезона, после чего будет отправлен в отставку. Начиная с июня этого года, «Реал» ждет старая-новая эпоха. Эпоха Жозе Моуринью — отъявленного «барсофоба».

«Я считаю, что «Барселона» слишком засиделась на троне», — с такой примерно заявкой Моуринью приехал в Мадрид летом 2010 года. Спустя 9 лет история грозит закольцеваться. По мнению президента «Реала» Флорентино Переса, игроки команды сейчас получают слишком много отдыха и прочих поблажек и им совсем не помешает авторитарный руководитель.

«Я считаю, что «Барселона» слишком засиделась на троне», — с такой примерно заявкой Моуринью приехал в Мадрид летом 2010 года. Спустя 9 лет история грозит закольцеваться. Фото facebook.com/RealMadrid



Кто подходит «мадридскому двору»

Эти слова Перес произнес в раздевалке «сливочных» после позорного разгрома от «Аякса» и в ответ на них получил бунт несколько игроков. Главным из «бунтовщиков» оказался Серхио Рамос, который пригрозил Пересу скорейшим уходом из клуба. Пока эти двое выясняли отношения, Солари тихонько стоял в сторонке. Будь на его месте Моуринью — такого бы точно не случилось.

«У Зидана были очень близкие отношения с футболистами. Он был нам как отец и друг. Солари такой же», — говорил Каземиро в интервью Esporte Interativo как раз перед ответной игрой с «Аяксом». Сантьяго использует те же методы, что и его предшественник. Но Зидан — человек, обладающий огромной харизмой, его авторитет никем не может быть поставлен под сомнение. Солари же фигура гораздо более «приземленная». И поэтому копирование методов Зидана сработало против него: игроки «Реала» банально сели ему на шею. В прессе уже пошли разнообразные слухи о «кропотливой» работе звезд на тренировках — такой кропотливой, что в матче с «Аяксом» у Марсело натурально виднелся круглый живот.

Время «отцовства» и панибратства закончилось. Именно сейчас «Реалу» нужен жесткий тренер, который будет гонять разжиревших звезд. Если Моуринью приедет в Мадрид летом, «галактикос» однозначно ждет тяжелейшее межсезонье. Для Жозе же «Реал», в свою очередь, последний шанс доказать всему миру, что он еще способен оставаться на топ-уровне.

Разумеется, с учетом последних провалов Моуринью, он не был основным кандидатом на пост главного тренера. Известно, что боссы «Реала» звонили Зидану с предложением вернуться из отпуска и спасти сезон, но тот ответил отказом. Кандидатуру же Антонио Конте, свободного с июля прошлого года после увольнения из «Челси», Перес почему-то не рассматривает, хотя энергетика итальянца сейчас очень помогла бы мадридцам зацепиться за борьбу за чемпионство. Возможно, Конте не нужен по той же причине, по которой Кейлор Навас сидит сейчас в запасе «Реала»: оба они за пределами поля — скромные интроверты. «Реалу» же нужны не только хорошие футболисты и тренеры, но и медийные персоны. Именно поэтому пост номер один в Мадриде занимает Тибо Куртуа, по вратарским показателям уступающий Навасу.

Солари фигура гораздо более «приземленная». И поэтому копирование методов Зидана сработало против него: игроки «Реала» банально сели ему на шею. Фото cuatro.com



Моуринью по своему темпераменту «мадридскому двору», несомненно, подходит. Здесь не принято провожать легенд с большими почестями — вспомните только, как безжалостно Жозе расправился с Икером Касильясом. И это далеко не единичный случай. В своей книге «Особенный» Диего Торрес подробно рассказывает, как Моуринью буквально выживал из коллектива чем-то не понравившегося ему Кака, а также заставлял Диарра чувствовать себя изгоем. Да таким, что Диарра согласился переехать из «Реала» в «Анжи».

Похожая ситуация у Жозе была в «Челси» с Хуаном Матой. А в «Манчестер Юнайтед» жертвой строптивого португальца стал Антони Марсьяль, который готов был вырваться куда угодно, лишь бы больше не видеть этот страшный тренерский взгляд. Сцена же с Полем Погба и вовсе достойна отдельного упоминания: во время тренировки Моуринью приказал французу убираться буквально ни за что. А сколько еще таких нераскрытых сцен с Жозе! «Реал» и Моуринью определенно похожи безжалостностью и циничной нацеленностью на результат.

Лучший момент для камбэка

До конца сезона мадридский суперклуб должен был возглавлять Сантьяго Солари. Аргентинец очень мощно начал с «Реалом», но последние результаты заставляют думать, что до означенного срока он не уцелеет. Испанские СМИ сообщили о переговорах между Пересом и Зеедорфом, в ходе которых голландец якобы дал согласие возглавить «Реал» до конца сезона.

Кроме того, следующий сезон «Реал», скорее всего, начнет без Марсело и Рамоса. Бразилец заключил предварительное соглашение с «Ювентусом», а Серхио выступает резко против возвращения Моуринью. Если год назад «Реал» был мечтой для каждого футболиста, теперь же тот же Хамес Родригес сто раз подумает, возвращаться ли ему в Мадрид из «Баварии».

Следующий сезон «Реал», скорее всего, начнет без Марсело и Рамоса. Фото facebook.com/RealMadrid



Мадридский суперклуб после трех побед подряд в Лиге чемпионов переживает большие потрясения. С приходом Моуринью игрокам станет еще тяжелее. Но Перес, какие бы ужасные решения он не принимал, прав в одном: звезды «Реала» действительно «зажрались». Приход Жозе как минимум заставит игроков вернуться в боевое рабочее состояние. Лучшего момента для камбэка Моуринью в «Реал» просто не найти.