Зарина Бабаджанова: «Одной моей клиентке всего шесть месяцев»

Как сделать известным на всю Россию мусульманский бренд

Одежду от казанского дизайнера Зарины Бабаджановой носят многие российские «звезды» и даже главная героиня сериала «Осколки». Ее платья для никаха заставили обратить внимание на важность этого обряда и проводить его торжественно. Подробнее — в интервью Зарины «Реальному времени».

«Люблю пальто «Макс Мара»!»

— Зарина, что в тренде этой весной и летом и что смогут носить женщины, которые предпочитают ваш бренд?

— В этом сезоне женщинам стоит обратить внимание на пальто — из натуральных тканей, из брендовых. Это классический вариант верхней одежды… Кроме этого, блузы, воздушные, нежные, широкие брюки, струящиеся брюки-кюлоты, красивые юбки-годе. В последние годы многие женщины просят именно эти модели. Наверное, это ностальгия по тем временам, когда такая одежда была актуальной. Цветовая гамма разная — кому-то нравятся яркие, сочные тона, кому-то по душе нежные, пастельные. Мы решили попробовать угодить каждой женщине.

— А пальто? Это что-то напоминающее культовый силуэт марки «Макс Мара»?

— Наверное, многие знают мою любовь к пальто этой марки, у нее самый изящный и лаконичный крой, ничего лишнего. Последнее время эта марка начала шить длинные пальто, полупальто уже не актуальны, они немного убивают элегантность, как бы «разрезают» фигуру, укорачивают силуэт. Полупальто — это вариант для спортивных женщин, все-таки не стоит забывать, что длинные модели более изящно смотрятся на женской фигуре. Поэтому мы создали пальто и средней длины, миди, и длинные, макси — черные, бежевые, цвет camel — знаменитый цвет «Макс Мара», пальто оверсайз.

— Где берет ткани ваша марка? Ведь важно, из чего сшита вещь.

— К сожалению, у нас в стране давно уже не производится хорошая ткань. Поэтому приходится прибегать к помощи иностранных партнеров. В основном мы покупаем ткани в Дубае, там они очень хорошие. Есть эксклюзивные ткани ручной работы из Индии.

— Вы сами ездите выбирать ткани?

— Раньше ездила сама, но сейчас эта система отлажена, достаточно общения по телефону и по скайпу.

«Многие знают мою любовь к пальто этой марки, у нее самый изящный и лаконичный крой, ничего лишнего». Фото instyle.ru



«Работа начинается с ткани»

— С чего у вас начинается работа над коллекцией?

— Раньше все начиналось с вдохновения, сейчас это неизбежность. Просто понимаешь, что к весне, например, люди захотят носить что-то определенное. Начинают звонить, спрашивать: а будет ли у вас это, будет ли то? Хорошо, что у нас, помимо производства, есть еще ателье, куда клиенты могут прийти и заказать себе одежду. Если проанализировать, что люди чаще всего заказывают, становится понятным, что будет в ближайшее время в тренде, и начинаешь придумывать коллекцию. Да, безусловно, вдохновение присутствует, но нужно еще и четко знать, что будет актуального в коллекции.

— Вот стоит задача: придумать новое пальто или новое платье. С чего начинается работа?

— Работа начинается с ткани. Приходит новая ткань, я ее раскладываю. Рассматриваю, это может быть даже всего лишь образец, кусочек. Когда держишь ткань в руках, понимаешь, что из нее можно сшить, для чего она пригодится. Что из нее можно сделать красивого, комфортного и практичного. Чтобы это и людям нравилось, и мне самой. Я с удовольствием сама ношу свои модели. Моя цель — чтобы всем было и практично, и комфортно. При работе над моделью происходит такой творческо-коммерческий процесс.

— Чем вы располагаете, кроме производства и ателье?

— У нас есть при ателье свой салон-магазин. Если пришла женщина и увидела в магазине одежду, которая ей очень понравилась, но не нашла свой размер, она может заказать в ателье то же самое, но уже своего размера.

«Наш бренд позиционирует себя как мусульманский, но мы производим одежду любого стиля и направления». Фото vk.com/iqueenstyle



«Мы сшили стильный наряд для хаджа»

— Кто чаще всего к вам приходит? Какая возрастная группа преобладает?

— Люди приходят абсолютно разные. Самой маленькой нашей клиентке было шесть месяцев, мы сшили ей очень красивое платье из той же ткани, что сшили ее маме. У них была фотосессия, и мама очень просила нарядить малышку в такое же платье, как у нее. Самый старший клиент — это женщина, которой было 82 года, она собиралась в хадж в Мекку, и мы сшили для нее очень красивый и удобный наряд, очень стильный. У нас нет возрастных ограничений.

— Существует мнение, что ваш бренд — это одежда для мусульман. Но я вижу в интернете, что многие российские звезды носят вашу одежду…

— Наш бренд позиционирует себя как мусульманский, но мы производим одежду любого стиля и направления. Мы даже попали в проект моей мечты — я много лет хотела поработать в киноиндустрии и создавать наряды для кино. И недавно эта мечта сбылась. В сериале «Осколки», который вышел на канале «Россия», его снял режиссер Владимир Нахабцев, мы полностью одели главную героиню, которую играла моя любимая Наталия Антонова. Приходилось учитывать множество нюансов, даже интерьер, где будет сниматься тот или иной эпизод, и создавать образ, который будет в него гармонично вписываться. По сути, мне пришлось вживаться в этот образ героини.

— Как на вас вышла съемочная группа?

— Признаться, я сама этого не знаю. На протяжении многих лет у нас заказывают одежду многие актрисы, певицы, видимо, кто-то подсказал. Очевидно, предложение было сделано нескольким дизайнерам, мне прислали синопсис и попросили предложить свое видение — какие наряды я вижу на главной героине? В итоге выбрали меня. Съемки приходили в разных городах, меня на них приглашали, но в связи с загруженностью я не смогла приехать. Но фильм видела, наш бренд назван в титрах, и это было очень приятно.

«В сериале «Осколки», который вышел на канале «Россия», мы полностью одели главную героиню, которую играла моя любимая Наталия Антонова». Фото vokrug.tv

— Что сейчас собой представляет ваш бизнес?

— У нас есть блок в Казани, через интернет-магазины мы продаем свои изделия по всему миру, но открывать магазины в других городах — это дополнительные сложности и риски. Поэтому мы предложили свои изделия нашим представителям в Москве и Махачкале.

— Сколько лет вы в модельном бизнесе?

— Шесть лет, это немного, но бизнес бурно развивается, чему я очень рада. Это благодаря мои клиентам, которые предпочитают нашу одежду. Не было бы их, бренд бы так не развивался.

— Сколько коллекций в год вы делаете?

— Раньше я стандартно делала их каждый сезон, сейчас в этом нет необходимости. Та коллекция, которую я создаю зимой, очень объемная, ее хватает и на весну, и на осень. Сейчас делаю коллекции только по вдохновению.

«Мы шьем платья и для венчания»

— У вас есть еще одна линейка — свадебные платья. Насколько она востребована?

— Благодаря этой линейке мы и получили определенное признание в Татарстане. Есть мнение, что наши красивые платья для никаха и вдохновили проводить это мероприятие на таком высоком уровне. Раньше никах проводили дома, в кругу семьи, с родителями и бабушками, а сейчас все проходит в мечетях торжественно — ведущие, банкетные залы. Благодаря красивым нарядам у людей появилось желание провести никах торжественно. Это важный день в жизни людей, и надо проводить его достойно. У нас есть линейка одежды для мужчин — это тоже одежда для никаха. Мужчины приходили, выбирали одежду для никаха для невест и обижались, что для них ничего на это торжество нет. Они не хотели в этот день быть в обычных пиджаках. В результате я придумала для них красивые сюртуки в стиле «Великолепного века» и тюбетейки.

«Благодаря красивым нарядам, у людей появилось желание провести никах торжественно. Это важный день в жизни людей, и надо проводить его достойно». Фото vk.com/iqueenstyle



— Платье продвинуло обряд, это любопытно. А если придет православная невеста и попросит сделать платье для венчания?



— Мы его сделаем. У нас очень много таких невест, и мы с удовольствием шьем наряды для венчания. Первая такая клиентка приехала из Зеленодольска, и я была в ступоре — как шить платье для венчания? Начала изучать, что нужно и можно для православных невест, что нельзя. Это было интересно, и это тоже помогает развитию. В итоге мы сшили красивое кружевное платье, накидку в виде капюшона, рукава с воланчиками, красивые пуговки, воздушные петельки. Такая милая, нежная невеста была, похожая на ангелочка. После этого все ее знакомые, все подруги стали приходить ко мне. Мы шьем много платьев для православных невест.

— Какова, на ваш взгляд, идеальная женщина?

— Каждая женщина по-своему идеальна. Кто-то идеален в работе, кто-то в семье. Идеальность заключается, на мой взгляд, в том, что нужно быть в гармонии с самой собой.

— Для кого вы больше любите создавать одежду?

— Я вообще люблю делать одежду. Хотя в приоритете у меня одежда для женщин.