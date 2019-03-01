«Когда нейросети заменят охранников, освободится 10 миллионов агрессивных мужчин социального дна»

Темой пленарной дискуссии «Маркетинга #РеальногоВремени» стало будущее искусственного интеллекта

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера в Центре современной культуры «Смена» прошла конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital — «Маркетинг #реальноговремени». На день в Казань вырвались ведущие эксперты отрасли — специалисты «Яндекса», «ВКонтакте», основатели платформ Mediabitch и LabelUp, руководители Vinci Agency и SMIT.Studio. Спикеры конференции в неформальной обстановке рассуждали о внедрении нейросетей и элементов искусственного интеллекта в повседневную жизнь, в том числе в жизнь маркетологов и пиарщиков, о непопулярности русского языка и «лености сознания», тормозящих техно-революцию, и о том, не настала ли пора SMM-специалистам переучиваться. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Посмотрите, что читает ваша аудитория: издания или алгоритмическую ленту?»

Первым слово взял директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, сразу предложив модератору поставить вопрос несколько иначе. Профессии PR-специалиста, маркетолога и даже пресс-секретаря не исчезнут еще очень долго, однако, по словам спикера, переучиваться все равно придется всем. В том виде, в котором эти направления существуют сейчас, в нынешних реалиях, они день за днем «теряют вес» по всем критериям эффективности.

«Тебя нейросети, может быть, и не заменят, но люди, привыкшие общаться с журналистами и договариваться о публикациях пресс-релизов в каком-то издании, могут потерять возможность это делать. И не потому, что их потеснят нейросети, а потому, что издания прекратили существовать в том виде, в котором они существовали. Просто посмотрите, что читает ваша аудитория: издания или алгоритмически формируемую ленту неважно чего – соцсетки, «Яндекс.Дзена», кого угодно? — заметил Себрант. — Поэтому вопрос: если вы хотите попасть в поле зрения ваших читателей, вы с кем должны работать — с искусственным интеллектом или редактором?»

Андрей Себрант: «Действительно, русский язык никому не нужен в мире, пример тому — Siri и ее ответы, которые иногда вызывают удивление. Но в России есть свои компании вполне мирового уровня: это не только «Яндекс», это ЦРТ, Mail.ru Group, которые в состоянии делать вполне интеллектуальные штучки с русским языком. Лингвистические технологии — одна из немногих вещей, которые в России на мировом уровне»

«Мы тут до начала дискуссии шутили, что единственная вещь, которую сейчас не сможет сделать искусственный интеллект, это зарегистрироваться на портале поставщиков Москвы, ну или сдать декларацию в налоговую, потому что технологически выверенный инструмент здесь бессилен», — иронизировала основатель и главный редактор портала о PR Mediabitch Розалия Каневская.

Находясь «по другую сторону баррикад», на стороне журналистского сообщества, Каневская все же подтвердила слова Себранта: до полной замены производителя контента искусственным интеллектом еще очень далеко, однако часть функций уже в поле ведения технологий. А потому мастерство пиарщика сейчас заключается в том, чтобы создать такую единицу контента, которую аудитория захотела бы открыть, дочитать до конца, а в лучшем случае прокомментировать и «расшарить» в социальных сетях. Говоря о вынужденном приспособлении СМИ к новым реалиям «умных лент», спикер привела наглядный пример.

«Я вижу, что по очень интересному пути пошел, например, vc.ru: фактически они оставили очень небольшое количество контента, который продюсирует редакция, и при этом людям (посетителям ресурса) технически дали возможность публиковать все, что они хотят. Вопрос только в том, увидят это или нет. То есть опубликовать сегодня не проблема, проблема — вызвать интерес», — объяснила специалист.

Розалия Каневская: «Опубликовать сегодня не проблема, проблема — вызвать интерес»



Точку в вопросе о степени проникновения автоматизированных технологий поставила основатель Vinci Agency Мария Лапук (в прошлом — пресс-секретарь МТС, «Одноклассников», венчурного фонда ФРИИ и консультант PR-службы Иннополиса). Она напомнила гостям встречи о трех главных направлениях PR: стратегии, производстве и дистрибуции контента, заявив, что о повсеместном внедрении нейросетей, конечно, говорить рано, и сколько-нибудь существенные поползновения с их стороны она видит только в дистрибуции. Сегодня рынок не обладает достаточно надежными алгоритмическими системами ни стратегического планирования кампаний, ни создания уникального контента.

«С точки зрения производства контента в ближайшие пять лет «суперрешений» мы не увидим. Вот в перспективе десяти лет, с учетом того, что сейчас тестирует Китай, мы увидим и автоматизированное производство. С точки зрения стратегии я не очень верю в то, что людей можно будет заменить. Возможно, сама технология искусственного интеллекта сделает какой-то грандиозный скачок, но предпосылок для замены человека в сфере качественных работ я не вижу. Это не значит, что этого не будет, это значит, что не сейчас, — подчеркнула Мария Лапук. — Человек не хотел ходить и придумал колесо, но колесо — это совсем не ноги с точки зрения технологического процесса».

«Наш язык, дорогие друзья, никому не нужен, кроме 150 миллионов человек»

После небольшой паузы слово взял, пожалуй, один из самых красноречивых и эпатажных экспертов «Маркетинга #реальноговремени» 2019 года директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко. Спикер дал совсем неоптимистичный прогноз перехода к автоматизации рекламного рынка, сделав упор скорее на социальных аспектах внедрения нейросетей.





Арсений Ашомко: «Случится ли так, что искусственный интеллект начнет заменять людей? Я боюсь, что, может, и нет. Вот смотрите: когда они заменят водителей, охранников, которые сидят на проходных, переписывают твои паспортные данные ручкой в тетрадку, — в этот момент освободится 10 миллионов агрессивных мужчин социального дна. И в этот момент весь прогресс может остановиться»

Заменит ли искусственный интеллект маркетологов? Конечно же да, сходу заявил Ашомко. Но вот когда — большой вопрос. Гость конференции «Реального времени» озвучил три причины возможной задержки. Первой, как это ни банально, стала «леность сознания». В России, по словам спикера, довольно сложно внедряются даже «супербазовые» технологии, не говоря уже об элементах искусственного интеллекта. Чтобы проиллюстрировать свой тезис, он предложил слушателям попробовать предложить директору любого завода заменить раздутый маркетинговый департамент нейросетью и посмотреть, что из этого выйдет.

«Вторая история, которая нас с вами, наверное, защищает, — это то, что, вероятно, те штуки, которые связаны с лингвистикой и работой со словом, очень привязаны к языкам, а наш язык, дорогие друзья, никому не нужен кроме 150 миллионов человек. В ближайшее время я сомневаюсь, что именно от нас пойдет эта эволюция, — предположил Арсений Ашомко. — И третье, самое важное — чтобы вся эта штука работала, ее нужно обучить. Извините, если я кого-то расстрою, но сугубо мое личное мнение: в России образования в сфере маркетинга, пиара особо не существует. Мы людей научить не можем, а вы хотите, чтобы мы научили нейросеть».

Резкие высказывания специалиста «ВКонтакте» сразу же вызвали бурное обсуждение — и в зале, и на условной трибуне, где расположились эксперты. Оппоненты не стали спорить с Ашомко в части утверждений об уровне российского образования или о неспособности общества быстро переварить технологии. Зато целую дискуссию породил языковой вопрос.

«Да, есть нюансы языка, с этим сложно спорить. Но в целом, мне кажется, искусственный интеллект все-таки будет довольно интернационален с точки зрения подхода, именно механики, технологий. Если искусственный интеллект реально появится в какой-либо стране, он очень быстро уйдет на все языки мира», — отметила Мария Лапук.

Мария Лапук: «Мне кажется, искусственный интеллект все-таки будет довольно интернационален с точки зрения подхода, именно механики, технологий. Если искусственный интеллект реально появится в какой-либо стране, он очень быстро уйдет на все языки мира»



«Я поддержу Машу, только по другой причине. Действительно, русский язык никому не нужен в мире, пример тому Siri (облачный персональный помощник, входящий в iOS компании Apple) и ее ответы, которые иногда вызывают удивление. Но в России есть свои компании вполне мирового уровня: это не только «Яндекс», это ЦРТ, Mail.ru Group, которые в состоянии делать вполне интеллектуальные штучки с русским языком, — настаивал Андрей Себрант. — Лингвистические технологии — одна из немногих вещей, которые в России на мировом уровне».

«Вопрос внедрения искусственного интеллекта не только технологический. Случится ли так, что искусственный интеллект начнет заменять людей? Я боюсь, что, может, и нет. Вот смотрите: когда они заменят водителей, охранников, которые сидят на проходных, переписывают твои паспортные данные ручкой в тетрадку, — в этот момент освободится 10 миллионов агрессивных мужчин социального дна, — пошутил Арсений Ашомко. — В этот момент весь прогресс может остановиться, и в этом гораздо большая вероятность».

Станислав Ягупов: «Какими бы умными ни были наши чат-боты, как долго бы мы их ни учили, всегда возникают ситуации, когда ты приходишь в чат или комментарии и пишешь человеку, что надо нажать вот эту кнопочку, чтобы открылось вот это окошко. То есть объясняешь «руками», живым языком»

«Лень конечному потребителю пользоваться средствами автоматизации»

Панельную дискуссию продолжил CEO-специалист и сооснователь инфлюенсер-маркетинговой платформы LabelUp Кирилл Борисов. В части создания контента у инфлюенсеров автоматизацией пока даже не пахнет, признал он, а вот с дистрибуцией дела обстоят лучше: LabelUp — и есть та самая платформа, которая занимается автоматизацией распространения рекламного контента и достигла в этом определенных успехов. Однако, по словам спикера, есть точки, в которых сделать процесс более технологичным пока не представляется возможным даже в самых смелых мечтах.

«Даже на таком простом уровне, как передача брифа большому количеству инфлюенсеров, возникают человеческие проблемы. Говорить о глобальных решениях с искусственным интеллектом явно рано. Поэтому я буду защищать настоящее время: давайте пока просто научимся работать с базовыми сервисами, что все еще вызывает колоссальные муки. Почему рынок рекламных агентств все еще растет? Потому что лень конечному потребителю пользоваться средствами автоматизации, которые для него же создаются», — заключил эксперт.

Основатель компании SMIT.Studio. (интерактивный маркетинг в соцмедиа — динамические обложки, кнопки, VK Pay, боты в беседах) Станислав Ягупов поддержал коллег — вопросы об искусственном интеллекте в ближайшие годы уместно поднимать только в качестве инструментальных решений. А они «уже вовсю» применяются на рынке, начиная с этапа дистрибуции информации и заканчивая созданием и подбором тем для контента. Но PR — это в первую очередь коммуникация, которую сложно алгоритмизировать. Этой сфере на данный момент нейросети только учатся.

«Мы понимаем, что в нашей работе, какими бы умными ни были наши чат-боты, как долго бы мы их ни учили, всегда возникают ситуации, когда ты приходишь в чат или комментарии и пишешь человеку, что надо нажать вот эту кнопочку, чтобы открылось вот это окошко. То есть объясняешь «руками», живым языком. На данный момент, как хорошо бы мы ни использовали инструменты настройки рекламных платформ инфлюенсеров, «Яндекс.Директ» и всего прочего, в любом случае нужны человеческие навыки. Наша задача сейчас вовсе не конкурировать с искусственным интеллектом, а дружить с ним», — резюмировал эксперт.

1 / 46 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов