Снять проклятие Зефельда: татарстанские лыжники отправились в Австрию за золотом

Стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта

Cегодня в австрийском Зефельде стартует спортивная программа чемпионата мира по лыжным видам. Чемпионат ожидается с особым интересом и даже трепетом — Татарстан делегировал на соревнования двух олимпийцев Пхенчхана-2018 Андрея Ларькова и Анну Нечаевскую. Превью главного лыжного события года — в материале «Реального времени».

К «коньку» мы оказались не готовы



Есть в российской и советской истории названия населенных пунктов, вспоминать о которых приходится с болью. К примеру, японская Цусима, китайские Мукден и Порт-Артур стали синонимами нашего позора в воинских сражениях времен русско-японской войны. Австрийский Зефельд — это редкий позор советских лыж. Чемпионат мира 1985 года, первый для австрийского городка, мы провалили с треском. Одна золотая медаль в женской эстафетной гонке — это было ничтожно мало для легендарных советских лыж. По количеству медалей наша сборная отстала даже от тогдашнего аутсайдера Италии. Все дело было в новом тогда для лыжного спорта стиле передвижения — коньковом.

— 1985 год был, конечно, катастрофичным, поскольку случилась лыжная революция, — вспоминал участник тех событий, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов. — Помимо самого стиля, изменился и инвентарь: лыжи стали короче, палки длиннее, мы к этому не могли привыкнуть. Только девчонки наши выручили, выиграв эстафету. Хотя шведы начали использовать «конек» еще на Олимпиаде-1984 в Сараево. Помню, бегу я полтинник, поднимаюсь в горку вместе со шведом Томасом Вассбергом, а на равнине он от меня уезжает, как от стоячего. В эстафете мы были вторыми, так там такая же история была у Николая Зимятова со Гунде Сваном, когда последний от него уезжал.

Нам еще везло на той Олимпиаде, что по ее ходу был неимоверный снегопад, на котором «конек» не так эффективен. Организаторы хотели даже переносить гонки, но не сделали этого. И в этом снежном месиве Зимятов стал чемпионом на тридцатке, а я финишировал вторым.

В дальнейшем, видя, что использование конькового хода привело к популяризации лыж, к тому, что все больше и больше стран начали завоевывать медали на крупных стартах, его признала международная федерация, и уже следующий чемпионат мира 1987 года в Оберстдорфе официально провели двумя стилями: классическим и коньковым. Увы, но я не дождался этих изменений и ушел из спорта, как и все представители моего поколения — Юрий Бурлаков, Зимятов, Александр Батюк…

Вот в таком «страшном» для советских лыж и звездного поколения наших лыжников месте пройдет нынешний чемпионат, второй по счету для Зефельда. Помимо неприятных воспоминаний отметим, что пройдут эти соревнования во время, когда допинговый туман над российским спортом не развеялся, и в нем то и дело пропадают чемпионы прошлых лет. Правда, лыжная сборная России дважды подряд сажала гонителей российского спорта в импровизированную калошу. По итогам чемпионата мира 2017 года, перед стартом которого были отстранены шесть ведущих лыжников страны, выступая, по сути дела, вторым составом, российская сборная завоевала шесть медалей, из них две золотых. А на Олимпиаду в Пхенчхан поехала даже не вторым, а уже молодежным составом, и заработала там еще больше наград — восемь. И ни единой положительной допинг-пробы за два сезона.

Последнее обстоятельство и «заставило» руководство Международной федерации лыжного спорта допустить к нынешнему чемпионату Евгения Белова и Максима Вылегжанина, пропустивших сезон 2017 года, а также Сергея Устюгова, не приглашенного для участия в Олимпийских играх.

Ветераны не верят в форсаж олимпийцев

Заканчивая тему с «проклятием» Зефельда. Буквально год-два спустя после провала на том чемпионате российские юниорки Лариса Птицына из Кондопоги, Анфиса Романова из Гусь-Хрустального и Елена Трубицына из Магадана повыигрывали практически все медали на чемпионатах мира. Вскоре весь мир узнал о великой российской команде, в которую входили под фамилиями мужей Лариса Лазутина, Анфиса Резцова и Елена Вяльбе. На тренерскую мудрость последней рассчитывают легендарные ветераны в надежде на то, что ныне итоги Зефельда будут гораздо более оптимистичными.

Хотя прошлогодние успехи молодежи на Олимпиаде в Пхенчхане зародили у любителей спорта опасения, что они были достигнуты форсированной подготовкой молодых российских лыжников: Александра Большунова, Натальи Непряевой, Дениса Спицова. Но тот же Николай Зимятов, четырехкратный олимпийский чемпион, не видел у российской молодежи серьезных проблем по ходу текущего сезона.

— Я закончил свою карьеру в Зефельде, а у ребят она, по сути, только начинается, — пофилософствовал Зимятов. — Правда, есть в составе и старожил Максим Вылегжанин, но если он в составе, значит, тренеры сборной связывают с ним определенные надежды. Что касается Устюгова, то его недопуск на Олимпиаду я считаю очень несправедливым решением, и мы надеемся на него. Что до ваших опасений в форсированной форме ребят, то она меня также настораживала, но с Сашей Большуновым работает старший тренер Юрий Бородавко, который знает принципы работы. Есть опасения, что пик формы у Большунова позади, поскольку он уж очень хорошо стартовал в этом году на этапах Кубка мира, в то время как лидеры сильнейших сборных из Норвегии, Финляндии, Швеции позволяли себе пропустить какие-то второстепенные старты. Но в целом я связываю большие надежды с тем, что главный тренер сборной Елена Вяльбе создала сразу несколько тренировочных групп — Бородавко, Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова, каждая из которых работала по своей схеме, методе и графику. Следовательно, у нас обязательно найдутся те, кто сможет взять на себя ответственность за итоговый результат. Во всяком случае, такого провала, как было у нас в Зефельде-1985, точно не будет.

— Я считаю, что мы сейчас на подъеме, — присоединяется к словам Зимятова его друг Александр Завьялов. — Совсем недавно была эстафетная гонка, которую выиграл даже не первый, а второй состав нашей сборной, и на четвертом этапе Артем Мальцев обыграл самого Сергея Устюгова. Понятно, что Сергею тяжеловато после пропущенного сезона, и психологически ему сложно пришлось, но сейчас он уже вкатился. Елена Валерьевна (Вяльбе, — прим. ред.) озвучила планы в шесть медалей, будем надеяться, что она окажется права, причем в отношении как мужчин, так и женского состава нашей сборной. Вяльбе постоянно тестировала несколько составов нашей сборной, ища тех, кто точно будет стартовать на чемпионате мира. Что касается опасений в форсировании формы нашей молодежи, то замечу, что именно в возрасте и скрывается секрет их успешных выступлений. Если бы они были возрастными, то прошлый сезон мог сказаться на физической форме. А нашей молодежи чуть больше двадцати, они восстанавливаются очень быстро, и не надо искусственно устраивать спады формы, брать перерыв на сезон. Если все получается, то надо расти и развиваться.

Как там татарстанцы?

Большое количество сборников, находящихся на ходу, заставляет переживать за место в сборной двух татарстанцев. Особенно Анны Нечаевской. В прошлогоднем олимпийском составе было всего пять девушек, и Нечаевская вначале в конкурентной борьбе выиграла у Алисы Жамбаловой из Бурятии место в эстафетной четверке, а своим «бронзовым» финишем доказала правильность выбора тренерского штаба. Сейчас в сборную вернулась опытная Наталья Матвеева, которая дебютировала аж в олимпийском Турине-2006, правда, она, скорее всего, побежит спринт. Но зато есть Мария Истомина, успешно выступавшая на молодежном чемпионате мира. Понятно, что окончательный состав на эстафету будет назван уже по ходу самого чемпионата, но пока представляется, что лучшие шансы у лидера сборной Юлии Белоруковой, а также Натальи Непряевой и Анастасии Седовой. Вся эта троица неоднократно попадала в число призеров на этапах нынешнего Кубка мира, демонстрируя просто потрясающую форму и стабильность.

Ларьков отличный стартер, что доказал на чемпионате мира-2017 и Олимпиаде. Фото teamrussia.pro



Что касается Андрея Ларькова, то он уже сам может считаться старожилом сборной, стартуя на третьем чемпионате мира. Ларьков отличный стартер, что доказал на чемпионате мира — 2017 и Олимпиаде. Оба раза он выводил сборную страны в число лидеров, что особенно сложно на первом этапе, когда существует риск завалов. На недавнем этапе Кубка мира тренерский штаб сборной сформировал состав первой команды, в которой были и Ларьков, и Большунов, и Устюгов, но в итоге он уступил второму составу (о чем уже рассказал Завьялов). И в этом нет ничего странного, поскольку во втором составе бежали призер чемпионата мира Белов и олимпийские призеры Спицов и Александр Бессмертных. Вне тех эстафет остались еще Вылегжанин и Червоткин. Иными словами, у тренерского штаба сборной России такой широкий выбор, что позавидовать ему могут практически все, кроме Норвегии.

Пока Ларьков в этом году ни разу не засветился в призерах этапов Кубка мира, но это легко можно объяснить тем, что еще не было дистанции в 50 км, на которой Ларьков блистательно завоевал олимпийскую бронзу.