Горячая зима на Свияжских холмах: от гигантского слалома до настольного хоккея

Сегодня на Свияжских холмах впервые в Татарстане стартовали Зимние корпоративные игры. В них принимают участие около тысячи сотрудников предприятий и компаний со всей России. Соревнования продлятся до 17 февраля, участники поборются за медали в 25 видах спорта, среди которых лыжные гонки, стритбол, гигантский слалом, гиревой жим, армрестлинг и настольный хоккей.