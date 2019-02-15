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Горячая зима на Свияжских холмах: от гигантского слалома до настольного хоккея

15:30, 15.02.2019 3

Под Казанью впервые в Татарстане проходят Зимние корпоративные игры

Горячая зима на Свияжских холмах: от гигантского слалома до настольного хоккея Фото: tatar-inform.ru

Сегодня на Свияжских холмах впервые в Татарстане стартовали Зимние корпоративные игры. В них принимают участие около тысячи сотрудников предприятий и компаний со всей России. Соревнования продлятся до 17 февраля, участники поборются за медали в 25 видах спорта, среди которых лыжные гонки, стритбол, гигантский слалом, гиревой жим, армрестлинг и настольный хоккей.

Видео Камиля Исмаилова
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