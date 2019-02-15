«Ведутся переговоры с инвесторами»: в Ижевске хотят построить конкурента казанской «Ривьере»

Директор парков Ижевска Сергей Буторин заявил о том, что жителям города нужен аквапарк

В Ижевске хотят построить аквапарк ориентировочной стоимостью 780 млн рублей. Инициаторы проекта в настоящее время находятся в поиске инвесторов, при этом половину суммы они уже нашли. Они ожидают, что водный комплекс будет крайне востребован у жителей Удмуртии и может составить конкуренцию казанской «Ривьере» в привлечении туристов из других регионов. Эксперты же высказывают сомнения по поводу реалистичности планов с учетом того, что попытки построить аквапарк в столице Удмуртии предпринимались уже не раз. Подробности — в материале «Реального времени».

«В данный момент ведутся переговоры с инвесторами»

Давнюю мечту ижевчан об аквапарке в столице Удмуртии вновь хотят воплотить в жизнь. Директор АО «Летний сад им. Горького», управляющего парками Ижевска, Сергей Буторин заявил на совещании в Госсовете республики о планах по строительству водного комплекса.

— Ведутся переговоры с инвесторами по строительству аквапарка. Это практически 780 млн рублей. Мы убеждены, что аквапарк в Ижевске нужен. Мы сейчас общаемся с итальянцами, с турками, которые реализуют такие современные проекты. И мы всячески пытаемся и надеемся, что у нас получится привлечь сюда инвестора на строительство данного объекта. На 50 процентов оплаты у нас уже инвесторы имеются, это сами производители, итальянцы, — рассказал Буторин, его слова приводит пресс-служба Госсовета УР.

«Реальному времени» руководитель парков Ижевска эти планы подтвердил, отметив, что проект будет реализован только на средства инвесторов без привлечения денег из городского или республиканского бюджетов. От АО «Летний сад им. Горького» — земельный участок и управление проектом.

Сергей Буторин отметил, что проект будет реализован только на средства инвесторов без привлечения денег из городского или республиканского бюджетов. Фото facebook.com



— Попытки реализовать данный проект в Ижевске предпринимались уже неоднократно. То не устраивало место, то заканчивалось финансирование. На этот раз команда парков Ижевска подошла к вопросу со всей серьезностью, — сообщил Буторин. — Мы ознакомились с опытом других городов. В данное время ведутся переговоры с инвесторами, идет поиск подходящей площадки. Мы получаем многочисленные запросы на постройку аквапарка от наших горожан, а значит, проект будет востребован и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Ижевска. Более того, аквапарк позволит гораздо активнее развивать туристическое направление, что привлечет дополнительные финансы в бюджет республики.

Между Тюменью и Казанью

Буторин добавил, что для проекта потребуется земельный участок площадью не менее двух гектаров. При этом, по его словам, пока рано говорить о сроках окупаемости и предполагаемой посещаемости аквапарка, так как проект еще предстоит проработать. Стоимость в 780 млн рублей тоже примерная, за основу брали проект аквапарка «ЛетоЛето», открывшегося в Тюмени в 2018 году. На официальном сайте этого водного комплекса указано, что площадь его водной зоны составляет 11 тыс. кв. м, максимальная вместимость — 2 500 человек, комфортная вместимость — 1 300. В этом аквапарке больше 70 аттракционов и горок.

Для сравнения, казанский аквапарк «Ривьера» в составе гостинично-развлекательного комплекса располагается на площади 6 гектаров. Вместимость его оценивается в 3 000 человек, аттракционов и горок — более 50. Буторин считает, что ижевский аквапарк будет лучше. В настоящее время «Ривьера» значится одним из основных пунктов посещения у ижевчан при поездках в Казань. Турфирмы организуют автобусные туры из Удмуртии в «Ривьеру».

АО «Летний сад им. Горького» на 100 процентов принадлежит городским властям. Оно управляет Летним садом им. Горького, парком им. Кирова, где расположены также аттракционы, построенной в прошлом году фан-зоной и парком «Березовая роща».

АО управляет Летним садом им. Горького и парком им. Кирова. Фото iz-article.ru



«На сегодняшний день аквапарки либо убыточны, либо имеют окупаемость 20—30 лет»

Владелец и директор комплекса «Ижевские термы» Юрий Бычков крайне скептически относится к возможности строительства в столице Удмуртии аквапарка. Сам он развивает сеть термальных комплексов, в которых также присутствуют некоторые элементы аквапарка, в частности горки и бассейны, но основную площадь занимают именно бани. Несколько лет назад он выходил с предложением о строительстве терм с горками в районе городского пляжа, однако одобрения со стороны городских властей не получил.

— На сегодняшний день аквапарки на территории России либо убыточны, либо имеют окупаемость 20—30 лет. Достаточно хороший аквапарк построили, кажется, шведы на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, он стоит пустой, потому что это выгоднее, чем если бы он работал. Из всех аквапарков, которые приносят прибыль, я знаю, это «Ква-ква-парк» и «Мореон» в Москве, а также «Ривьеру» в Казани, но опять же потому, что там правительство активно помогает. Наши ребята просто делают такие безграмотные заявления. Раньше ведь были попытки построить аквапарк в Ижевске. Почему отказались? Потому что посчитали и поняли, что окупаемость там будет неизвестно когда, — отметил Бычков.

Он пояснил, что технологии строительства аквапарков не позволяют делать их дешевыми, в отличие от тех же банных комплексов, при этом средняя стоимость одного посещения достаточно высока, а значит, всей семьей покататься на горках каждую неделю не выберешься. По мнению Бычкова, из-за относительно невысоких средних доходов жителей Удмуртии аквапарк в Ижевске может столкнуться с низкой посещаемостью и соответственно выручкой. Также он сомневается в возможном интересе инвесторов к строительству подобного сооружения в Удмуртии.

Владелец и директор комплекса «Ижевские термы» Юрий Бычков крайне скептически относится к возможности строительства аквапарка в столице Удмуртии

«Пока это громкие заявления, которые больше похожи на пиар»

Зампредседателя постоянной комиссии Гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии, директор строительной компании Михаил Молоков отмечает, что перед обсуждением перспектив строительства в городе аквапарка необходимо ознакомиться с проектом, которого пока нет.

— Никто не видел проект. Цифры в 780 млн рублей озвучены, но надо смотреть и осмысливать их в привязке к конкретному проекту. Пока непонятно, где аквапарк могут разместить. Если речь идет о парке Кирова, то там, насколько я знаю, нет коммуникаций на такие мощности. Если при строительстве будут использовать бюджетные средства, нужен тщательный контроль, если на средства инвестора, все равно нужно будет выносить проект на суд общественности. Надо провести исследование — нужен ли вообще ижевчанам аквапарк. Пока же это громкие заявления, которые больше похожи просто на пиар. В Удмуртии часто в последние годы звучат популистские лозунги, которые лозунгами и остаются, — говорит депутат.

Его коллега Дмитрий Юданов также отмечает, что без конкретного проекта с прописанным набором услуг рано говорить, насколько он будет отличаться от тех же «Ижевских терм».

— Буторин пусть сначала реализует проект, на которые ему уже выделены немалые средства и ресурсы. Пока только все дай и дай, а отдачи никакой. Надо подождать, когда появится отдача или хоть какие-то результаты — там видно будет! — заявил Юданов.

Михаил Молоков отмечает, что перед обсуждением перспектив строительства в городе аквапарка необходимо ознакомиться с проектом, которого пока нет. Фото day.org.ru



Ранее руководство парков Ижевска объявило о планах реконструкции Летнего сада и приобретении пяти новых аттракционов. Также администрация ищет инвесторов, готовых вложиться в реставрацию исторического здания «Генеральского дома».



Прежние попытки

Первая попытка построить в Ижевске аквапарк предпринималась больше 10 лет назад, однако стройка на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы встала в кризис 2008 года. В дальнейшем этот участок приобрела под строительство гипермаркета торговая сеть «Реал». Ныне здесь расположен «Ашан».

Разговоры о возможности строительства аквапарка в Ижевске возобновились в 2016 году, когда правительство республики во главе с Виктором Савельевым рассматривало возможности для развития обширной лесопарковой зоны между ипподромом и заводом «Нефтемаш». Один из вариантов предусматривал строительство в том числе аквапарка. Все предложения открыто обсуждались на нескольких площадках с участием архитекторов и общественности в феврале 2017 года. При этом вариант с аквапарком оценивался в 4—6 млрд рублей. Тогда же провели соцопрос среди 800 ижевчан и 39,8 процентов горожан, принявших в нем участие, заявили, что мечтают о появлении в городе аквапарка. За использование под строительство аквапарка территории рядом с ипподромом выступили 65 процентов из числа опрошенных.





Так и недостроенный аквапарк на ул. Ленина в Ижевске впоследствии был снесен, ныне здесь гипермаркет «Ашан». Фото susanin.news



Однако в апреле 2017 года в Удмуртии сменился глава республики, а летом того же года Савельев покинул кресло премьера. С того времени об этом проекте уже не вспоминают.