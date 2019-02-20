«Поклонницы бренда Serginnetti не подозревают, сколько работы стоит за миниатюрным платьем с витрины»

Как устроена работа единственного казанского fashion-ретейлера федерального значения: закулисье модного производства

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня модный бренд женской одежды Serginnetti насчитывает 117 фирменных магазинов по всей стране от Сочи до Петропавловска-Камчатского и начинает заходить в Казахстан. Даже среди преданных поклонниц марки мало кто знает, что основное производство располагается в Казани. Пока костяк отечественной швейной индустрии только начинает отказываться от зарубежной локации мощностей, у Serginnetti на территории России в течение многих лет уже работает модное производство полного цикла.

Закупая у поставщиков простую ткань-основу на фабриках Serginnetti создают оригинальные принты, расцветки и вышивки, генерируют по 16 дизайнерских коллекций в год. Дизайнеры, конструкторы, технологи и маркетологи ежедневно ищут идеальные пропорции «модного коктейля». Корреспонденты «Реального времени» побывали в самом «сердце» Serginnetti, на фабрике бренда в Аракчино, и узнали секреты «кухни бизнеса» успешного fashion-ретейлера.

«Дизайнеры Serginnetti уже вовсю работают над коллекциями «Рождество — 2020»

Каждый продукт начинается с идеи. Идеи на фабрике Serginnetti зарождаются в собственном дизайн-бюро, в котором трудятся 11 профессиональных модельеров различных направлений: дизайнеры по ткани, моделям, вышивке, принтам и фурнитуре. Именно в дизайн-бюро определяются цветовая палитра, стилистическое направление, идеология и элементы декора будущей коллекции.

Директор Serginnetti Юлия Малинина в швейном цехе производства. Фото Рината Назметдинова



Дизайнер – это не только красивые ткани, модели, фотосессии, это ежедневный труд! Это примерки, на которых вдруг может выясниться, что твое любимое платье плохо сидит, и переговоры с конструктором, который утверждает, что такие линии и вытачки невозможно сделать. Да, трудно, но это особенности массового модного производства

За последние годы бренд часто менял структуру и количество коллекций, в настоящий момент Serginnetti выработал для себя оптимальное решение: в год выпускается шесть основных сезонных (две осенние, новогодняя, весенняя и две летние) и 10 узконаправленных и «капсульных» коллекций, в числе которых «базовая PROMO» с набором простых вещей по демократичным ценам и ассортимент для дам size+ Pretty Woman (размерная линейка с 52 по 56 появилась в 2018 году). Каждая основная коллекция включает от 100 до 120 моделей одежды, а каждое дополнение — еще порядка 20—30 пунктов, поэтому работа в дизайнерском отделе кипит круглый год.

Создание любой коллекции занимает очень большой временной промежуток. Например, сейчас дизайнеры Serginnetti вовсю работают над коллекциями «Рождество — 2020» и «Весна — 2020». На первом этапе модельеры накапливают базу информации: посещают выставки модных домов в Париже, Милане и Шанхае (Milano Unica,Premiere Vision,Texworld, Intertextile), проводят тщательный анализ мировых тенденций, отсматривают сотни образцов ткани и фурнитуры. Дизайнеры по тканям составляют тканевую матрицу будущей коллекции: образцы подбираются в соответствии с сезоном, модными сочетаниями.

После принятия тканевой матрицы, образцы отправляются на прокрас — необходимо убедиться, что окрашенные ткани в необходимых оттенках, при том разные по качеству и характеристикам, дадут нужное сочетание. Когда прокрасы бывают неудачными, весь процесс запускается «по новой», рассказывает директор Serginnetti Юлия Малинина. Только после успешного прокраса и окончательного формирования идеи коллекции дизайнеры по моделям активно включаются в работу, придавая форму замыслам и наброскам.

Руководитель отдела дизайна Serginnetti Алина Губайдуллина. Фото Максима Платонова



Для нас нет границ. Единственный наш ограничитель — это отдел продаж. Мы понимаем, что делаем масс-маркет и наша одежда должна быть комфортной и соответствовать ДНК бренда

«Дизайнер — это не только красивые ткани, модели, фотосессии, … бывает, работа двух месяцев пропадает»

В параллель с рождением коллекции дизайн-бюро сотрудничает с отделами продаж и маркетинга: идет бесконечная «борьба» между творческой и коммерческой составляющими. Модели в конечном итоге должны найти своего потребителя, а для того, чтобы понять его вкусы и предпочтения Serginnetti ведет мониторинг и аналитику продаж каждого изделия.

Практически во всех магазинах сети установлена единая программа учета, которая позволяет выделить лидеров продаж и оперативно отшить дополнительный объем или убрать из производства непопулярный фасон, расцветку. Через 3 месяца после поступления коллекции в магазины сети, происходит полный анализ по каждой позиции. Дизайнеры просматривают отчеты и учитывают все замечания при составлении новых коллекций.

Дизайнер по вышивке на производстве Serginnetti. Фото Рината Назметдинова

«Одежда Serginnetti для реализовавшихся женщин, которые ведут активную жизнь и работают, но в то же время посвящают время себе, стараются выглядеть женственно и следить за модой. Если до последнего времени мы шли за актуальной классикой, то сейчас, по последним трендам, добавляем в коллекции спорт-casual. Для нас нет границ. Единственный наш ограничитель — это отдел продаж, — с улыбкой отмечает руководитель отдела дизайна Serginnetti Алина Губайдуллина. — Мы понимаем, что делаем масс-маркет, и наша одежда должна быть комфортной, соответствовать ДНК бренда».

Абсолютное большинство производств приобретает уже готовые запринтованные ткани, Serginnetti в это время не только закупает ткани у ведущих мировых производителей, но и производит их самостоятельно: компания приобретает простые белые основы и на специализированном оборудовании выполняет рисунки. Дизайнеры занимаются разработкой уникальных принтов и эскизов вышивок под авторские идеи. Собственное принтование тканей позволяет Serginnetti более точно воплощать все дизайнерские задумки, создавать неповторимые, эксклюзивные материалы и изделия в необходимом объеме.

Вышивка по дизайнерскому эскизу Serginnetti. Фото Рината Назметдинова

На фабрику компания закупила две японские вышивальные машины Barudan, которые могут выполнять не только различные вышивки, но и настрачивать блестки, пайетки, шнуры на готовых изделиях и элементах кроя, полотнах и головных уборах, на коже, войлоке, вязаных изделиях, толстовках, куртках и даже обуви. Эскизы принтов с дизайнерского стола поступают в принтовальный цех, где вначале в оригинальном размере наносятся на бумагу, а затем с помощью пресса печатаются на ткани.

Принтовальный цех на фабрике Serginnetti. Фото Рината Назметдинова



«Дизайнер — это не только красивые ткани, модели, фотосессии, поездки на выставки, это ежедневный труд, — рассуждает Юлия Малинина. — Это примерки, на которых вдруг может выяснится, что твое любимое платье плохо сидит и исключается из коллекции, это переговоры с конструктором, который утверждает, что такие линии и вытачки невозможно сделать, и нужно все менять. Бывает, что работа двух месяцев, полностью пропадает. Важно не просто придумать модель, а совместно со специалистами воплотить задумку в жизнь, не забывая при этом о коммерческой составляющей. Да, трудно, но это особенности массового модного производства».



Вышивальные машины Barudan на производстве Serginnetti. Фото Рината Назметдинова



Благодаря современным решениям процесс передачи готовой конструкции на производство теперь может уложиться в неделю. Это, конечно, довольно затратно, но при наших объемах производства просто необходимо

«Автоматизация — это довольно затратно, но при наших объемах производства просто необходимо»

Из дизайн-бюро модельный лист с готовыми эскизами передается в конструкторский отдел. Сегодня здесь работают пять специалистов. Технологи и конструкторы, глядя на эскизы, начинают создавать лекала — воплощать идею дизайнера в реальное изделие, которое может быть изготовлено на производстве, разрабатывать размерную сетку. Если раньше лекала для каждого размера отрисовывались вручную, то с 2007 года на производстве Serginnetti внедрена специализированная компьютерная программа — ускоритель конструирования Grafis, которая позволяет сократить время конструирования модели в несколько раз. Grafis самостоятельно градирует размерную линейку по лекалам модели.

Графический раскройный комплекс Gerber на производстве Serginnetti



«При помощи общего программного обеспечения, связывающего все цеха производства, из конструкторского цеха готовые лекала в виде электронного документа уходят в соседний отдел оператору автоматизированного настилочного комплекса, бумажные лекала полностью исключены. Благодаря современным решениям процесс передачи готовой конструкции на производство теперь может уложиться в неделю, — говорит экспериментальный технолог фабрики Serginnetti Лилия Давлетшина. — Это, конечно, довольно затратно, но при наших объемах производства просто необходимо. В Татарстане мы были первым производством, отказавшимся от ручного градирования и многих других операций».

Склад ткани на фабрике Serginnetti в Аракчино. Фото Рината Назметдинова

«Проверяется каждый рулон ткани, потому что в последнее время мы наблюдаем тенденцию: каждый рулон даже из одной и той же партии может повести себя по-разному, так бывает из-за замены сырья поставщиками — меняется окрас ткани и другие ее качества. Мы в Serginnetti не можем себе позволить потерять доверие наших клиенток», — подчеркивает Лилия Давлетшина.

Экспериментальный технолог фабрики Serginnetti Лилия Давлетшина (справа). Фото Рината Назметдинова



Проблема с набором специалистов на швейное производство очень большая — специальность «швея» уже много лет как стала экзотической. Мы даже планируем в ближайшее время на базе одного из цехов открыть курсы по обучению швей, с последующим трудоустройством

После всех подготовительных работ раскладка отправляется в раскройный цех — на графический раскройный комплекс Gerber, который на выходе выдает готовые детали кроя. Однако не все ткани можно настилать автоматически: легкие креповые материалы, в отличие от, например, костюмных, имеют подвижную структуру и во избежание перекоса деталей требуют ручного настила и особого внимания мастера, объясняет технолог раскройного цеха Елена Глушко.



Финальный этап производства — швейный цех. Сюда приходит уже готовый крой. Мастер цеха знакомится с каждой новой моделью, разбирает крой, проверяет качество, распределяет технические операции (этапы) по группам швей и запускает пошив изделий. В цехе принята поточная система, то есть пошив разделен на отдельные операции, например, обтачка горловины или обработка лацканов, для повышения качества и производительности труда. Сотрудницы работают на автоматизированных швейных машинах фирмы Juki, здесь же расположено «умное» оборудование для обработки прорезных карманов и петельные машины. Из швейного цеха выходит полностью готовое изделие со всей фурнитурой.

«Специальность «швея» уже много лет как стала экзотической»

Всего у компании пять производственных площадок: специализированные и полностью укомплектованные цеха расположены в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Зеленодольске и Пензе. Йошкар-Олинское производство в ближайший год планируется значительно расширить, поэтому Serginnetti ведет активный поиск перспективных кадров.

Швейный цех фабрики Serginnetti. Фото Рината Назметдинова

«Мы готовы предоставить рабочие места желающим работать на швейном производстве. Все ресурсы для обучения работы на современном оборудовании у нас есть. Проблема с набором специалистов на швейное производство большая — специальность «швея» уже много лет как стала экзотической. Мы планируем в ближайшее время на базе одного из цехов открыть курсы по обучению швей, с последующим трудоустройством», — делится Юлия Малинина.

Кроме ощутимого дефицита профессиональных швей производство Serginnetti испытывает нехватку творческих единиц — дизайнеров хотя бы с минимальным опытом работы и пониманием рынка. Для того, чтобы решить кадровую проблему компания совместно с Центром развития профессиональных компетенций и Казанским колледжем технологии и дизайна в конце февраля запускает первый в республике чемпионат молодых дизайнеров по методике WorldSkills — Kazan Fashion Skills 2019. В конкурс войдет одна компетенция «Технология моды». Финалисты, успешно прошедшие несколько этапов отбора, получат приглашение на работу от Serginnetti и денежный приз.

«Мы растем, нам нужны руки и светлые головы. 10 лет назад, я сама пришла в Serginnetti на должность простого дизайнера моделей будучи еще студенткой КНИТУ-КХТИ, — вспоминает ведущий дизайнер сети Алина Губайдуллина. — Тогда я еще не подозревала, что по-настоящему влюблюсь в эту компанию. Бренд Serginnetti рос, вместе с ним выросла и я. То, что дает молодым специалистам наша компания, невозможно получить ни в каком учебном заведении. В 2011 году я закончила университет, осталась в компании, а в 2017 году я уже возглавила отдел дизайна».

«За последние 5 лет розничная сеть Serginnetti приросла на 100 процентов»

С середины 2018 года сеть начала сотрудничать с популярными интернет-магазинами: теперь одежду марки Serginnetti можно приобрести на модных агрегаторах WildBerries, Lamoda и Mamsy. Сегодня у бренда 117 фирменных торговых точек, из них 12 — собственная розница, еще 105 — магазины партнеров-франчайзи. Ежегодно сеть прирастает на 15—20 точек продаж и в будущем не планирует сбавлять темпы по обоим направлениям.





Фирменный магазин Serginnetti. Фото Рината Назметдинова

«Наша франшиза очень лояльна по отношению к партнерам — у нас нет ни роялти, ни паушального взноса. Но мы предлагаем бизнес «под ключ». Мы сами — компания-производитель, компания-поставщик, поэтому наша цель — качественно реализовать наш продукт через фирменные магазины и дать при этом возможность заработать нашим партнерам. За последние 5 лет по количеству торговых точек мы фактически приросли на 100 процентов», — констатирует руководитель отдела продаж Римма Курмаева.

В 2016 и 2017 годах франшиза Serginnetti входила в топ-25 самых выгодных франшиз России по версии Forbes Russia, также в 2017 году компания одержала победу в федеральном бизнес-конкурсе «Золотая сотня» как «Лучшее производство».

Получение коммерческой выгоды, финансовая стабильность, безусловно, главные цели любого бизнеса, ориентированного на захват новых рынков, однако Serginnetti вслед за успешными европейскими коллегами позиционирует себя как социально ответственный бренд. В 2019 году модная марка станет партнером федерального Благотворительного фонда «Второе дыхание», который поддерживает многодетные семьи, социальные приюты, дома престарелых и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, передавая им сезонную одежду и бытовой текстиль.

«Уже сейчас мы готовим одежду для передачи в фонд, а осенью планируем провести масштабную акцию по всей сети: сбор одежды для передачи в фонд. Клиентки смогут принести к нам вещи и быть уверенными, что эти вещи найдут вторую жизнь и помогут менее защищенным слоям населения. Это общемировая практика, и мы рады, что в России есть фонд, который гарантирует то, что наша помощь дойдет до адресата. Думаю, благотворительность — это то, о чем должен думать каждый успешный бренд», — заключает руководитель Serginnetti.

1 / 27

























































Партнерский материал