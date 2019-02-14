Итоги закрытого совещания с Путиным: жилищное строительство, казанский космодром и сбор батареек

Инвесторы строек «ФОНа» и «Свея» избегут перехода на эскроу-счета?

Чтобы выполнить один из майских указов, ежегодный план по вводу жилья в Татарстане планируется увеличить до 3,8 млн кв. метров. Но у субъектов не хватит денег, чтобы обеспечить инфраструктурой такое количество новых домов. Кроме того, ускоренный переход на эскроу-счета затруднит достройку проблемных домов в обмен на земельные участки. О том, какие предложения в части жилищного строительства были озвучены Владимиру Путину, о строительстве частного космодрома в Татарстане и о том, где будут собирать отработанные батарейки и аккумуляторы, журналистам рассказала Лилия Галимова.

О предложениях по жилью

Основные предложения в части регулирования жилищного строительства на расширенном заседании президиума Госсовета РФ озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов. Поскольку встреча проходила за закрытыми дверями, официальный представитель Кремля на брифинге озвучила некоторые из них.

Первое предложение — возобновить программу субсидирования процентных ставок на ипотеку на покупку жилья, которая уже применялась в 2015—16 гг. По словам Галимовой, внушительный объем нового жилья остается невостребованным. При этом анализ ипотечных кредитов показывает, что большой спрос формируется на вторичное жилье. Спрос на новостройки предлагается стимулировать снижением ипотечных ставок до 8% к 2024 году. Однако, как отметила Галимова, в ближайшее время прогнозируется возможный рост текущих ставок.

Второе — обеспечить социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Как рассказала официальный представитель Кремля, в течение шести лет Татарстану нужно прийти к тому, чтобы ежегодно вводить около 3,8 млн кв. м жилья. Напомним, что на сегодняшний день ежегодный план по вводу жилья в Татарстане составляет 2,4 млн кв. метров. Лилия Галимова отметила, что увеличение объемов ввода потребует дополнительного строительства школ, детских садов, поликлиник, огромного количества дорог. Конкретная цифра названа не была, но сумму Галимова охарактеризовала как «внушительную».

— Учитывая, что в национальном проекте предусмотрена единая сумма для всех субъектов РФ по инфраструктуре, при разделении на субъекты эта доля получается ничтожно малой. Соответственно, у субъектов встает вопрос, как обеспечить инфраструктуру при таких больших темпах строительства, — пояснила Лилия Галимова. По ее словам, затраты, необходимые для обеспечения инфраструктуры, непосильны для субъектов.

Третье предложение — обеспечить мягкий переход к продаже квартир через эскроу-счета. Согласно данным, озвученным на брифинге, в этом году план по вводу инвестиционного жилья составляет 1 млн кв. метров. Всего в Татарстане зарегистрировано 109 застройщиков, но 54 из них могут не перейти на новую схему финансирования. А это значит, что судьба 12 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), которые уже заключены с этими застройщиками, остаются в «непонятной буферной зоне».

Ускоренный переход на новую схему проектного финансирования может негативно сказаться и на обманутых дольщиках. Таковых в Татарстане, по данным, приведенным Лилией Галимовой, числится 4 082 человека. Официальный представитель Кремля напомнила, что в республике используется схема, когда девелоперы достраивают проблемные дома в обмен на земельные участки.

— Эта схема свою эффективность показала, но при введении эскроу-счетов возникает очень много вопросов, связанных с тем, что этот механизм делает такую схему невозможной. Поэтому прозвучали предложения сохранить прежнюю схему финансирования объектов долевого строительства, чтобы достроить дома высокой степени готовности, то есть там, где уже есть видимые результаты. Вероятно, дать регионам возможность самим определить таких застройщиков, — пояснила Лилия Галимова.

Кроме того, поднимался вопрос о возможности разрешить застройщикам поэтапно использовать средства с эскроу-счетов, в первую очередь тем, которые занимаются проблемами дольщиков. Как отметила Галимова, Владимир Путин довольно позитивно воспринял идею мягкого перехода на новую систему финансирования.

Добавим, что эксперты «Реального времени» также считают цель по ежегодному вводу в России 120 млн кв. м жилья труднодостижимой задачей.

Об участии в инвестфоруме в Сочи

Сегодня Рустам Минниханов принимает участие в инвестфоруме в Сочи. В рамках форума с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым было подписано соглашение о торгово-экономическом, научном, техническом сотрудничестве. На сегодняшний день межрегиональный товарооборот между Татарстаном и Пензенской областью составляет чуть более 4 млрд рублей.

Также в программе предусмотрена встреча Минниханова с генеральным директором ООО «Дюраселл Раша» Юрием Коротаевым. Как рассказала официальный представитель Кремля, на встрече будет подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока в Татарстане.

Речь идет о пилотном проекте по введению комплексной системы раздельного накопления, сбора отработанных батареек и аккумуляторов с последующей их утилизацией на специализированном предприятии в Челябинске. В проекте соглашения с компанией предусмотрена организация порядка 2300 пунктов раздельного накопления и сбора отработанных батареек и аккумуляторов. Предполагается, что такие пункты будут установлены в общеобразовательных учреждениях, магазинах, объектах жилищного фонда, офисно-административных объектах.

— Мы говорим о том, что будет организована работа, при которой опасные вещества не будут попадать на предприятия термической обработки мусора, — подчеркнула Галимова.

О визите в ОАЭ

В конце недели Рустам Минниханов примет участие в Международной оборонной выставке IDEX 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах. Она проводится раз в два года и является одной из наиболее представительных оружейных выставок в мире.

Как рассказала Галимова, в российской экспозиции будет представлено 18 компаний. Участие в обходе примет наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мохаммед бин Зайед. Рустам Минниханов будет беседовать с наследным принцем.

Об иске о банкротстве «Ак Барс Холдинга»

— Говорить о каких-то существенных проблемах мы сейчас не можем, — сказала Лилия Галимова, комментируя намерение ПАО Банк «ФК Открытие» подать иск о банкротстве АБХ.

О строительстве частного космодрома

Никаких конкретных проектов по строительству частного космодрома в Татарстане нет, сообщила Лилия Галимова. По ее словам, инвестор рассматривал для размещения объекта не только Татарстан, но и другие регионы.

— На сегодняшний день о серьезности проекта говорить не приходится, — подытожила официальный представитель Кремля.

Напомним, речь идет о создании суборбитальных туристических ракет компанией «Космокурс», которая получила лицензию от «Роскосмоса» на космическую деятельность. Сообщалось, что инвестор рассматривает вариант строительства космодрома в Алькеевском районе.